Роза Сябитова обратилась к возлюбленному Клавы Коки: «Я даже проведу эту свадьбу»

В отношениях Клавы Коки и ее возлюбленного, победителя шоу «Сердце Клавы» Александра Поверина начался новый этап. Влюбленные планируют пожить совместно. Об этом в своих соцсетях сообщила сама артистка.
«На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много… Так что попробуем выйти на новый этап», — написала певица в личном блоге.
Решение влюбленных Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ведущую проекта «Сердце Клавы», главную российскую телесваху Розу Сябитову. И она через наше издание обратилась к Александру Поверину.
- Роза Раифовна, насколько мы помним, на шоу вы не одобрили выбор Клавы. А сейчас ваше мнение поменялось?
- Я не одобрила в рамках предлагаемых кандидатур, потому что, на мой взгляд, на проекте был более достойный кандидат - Сергей Беликов. И я уже объясняла свое мнение. Но при этом я не выступала против Александра.
На мой взгляд, Клаве во всех отношениях подходит Сергей. Он мне понравился: взрослый, ответственный, искренний. Он единственный на проекте подписал кабальный брачный договор и аргументировал это как мужчина, на которого можно положиться.
Мол, я все понимаю, но если ей так спокойней, то я готов взять ответственность, потому что в любом случае люди всегда разговаривают и договариваются. Вот это достойная позиция. К тому же он и внешне красавчик.
У Саши же я такой готовности не увидела. Обычный молодой человек. Если говорить о брачном договоре, то можно сказать, что он его вообще испортил, я точно не помню, что он там сделал. Но, на мой взгляд, это безответственно.
Клава Кока и Александр Поверин. Фото: кадр из шоу «Сердце Клавы»
- Александр очень привлекательный внешне…
- Ну красивый, да. Но мы же выбираем спутника жизни, для чего и было предназначено шоу.
- Как говорят, с лица воду не пить…
- Но там все были красавчики. Однако я не увидела в Саше мужчину, который готов взять на себя ответственность за женщину как за свою жену, мать будущих детей. А уж у меня глаз алмаз! А вот Сережа был готов. И я об этом предупредила Клаву.
Но она сказала: «А он мне нравится!». Ну нравится и нравится – ей же жить!
- Но можно ли считать готовность съехаться тем самым ответственным шагом?
- Я не знаю, что там в голове у Александра. Для меня же как для взрослого человека, профессиональной свахи, это пока ни о чем не говорит. Практически год они уже прожили. Но если в течении этого времени не происходит предложения руки и сердца, то уже ничего не будет. Это статистика за 30 лет моей профессиональной деятельности. И об этом даже говорят астрологи.
Ведь в течении года пара проходит все этапы проверок: от романтических встреч до помолвки и свадьбы, попадает в разные ситуации, благодаря которым можно понять, подходит тебе человек или нет. И если мужчина в течении года не женится, то он и не пойдет на такой шаг.
Подписывайтесь на наш Telegram- канал «Звездная пыль»!
Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- Вы следите за развитием их отношений?
- Я подписана на Клавочку и отслеживаю ситуацию. У Клавы плотный гастрольный график. Он рядом с ней всегда и явно же не спит в отдельном номере. А сейчас Клава просто сказала об этом официально. Ребята, я рада за вас!
Я думаю, что они уже давно живут вместе на одной территории – на Клавиной. У нее очень красивая квартира.
Я люблю Клаву, прекрасно к ней отношусь, воспринимаю ее как свою дочку, переживаю за Клаву, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она и замуж вышла, и детишек уже пора. Она талантливая, умница, красавица.
Но сейчас я обращусь к Саше. Саша, я тебе давно сказала, что определила все сроки, когда жду предложения руки и сердца Клаве. Но раз уж вы решили совместно пожить, то я тебе даю срок до мая этого года. И если до этого времени не последует предложения о свадьбе, то я сама поеду к Клавочке и буду разбираться с этой ситуацией, чтобы ты не отбирал ее время. А пока понаблюдаю!
Но если предложение все же поступит, я буду только за – руками и ногами. И даже проведу эту свадьбу!