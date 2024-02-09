Роза Сябитова обратилась к возлюбленному Клавы Коки: «Я даже проведу эту свадьбу»

В отношениях Клавы Коки и ее возлюбленного, победителя шоу «Сердце Клавы» Александра Поверина начался новый этап. Влюбленные планируют пожить совместно. Об этом в своих соцсетях сообщила сама артистка.

«На следующей неделе как раз полностью съедемся! Давно собирались, но все некогда: то в путешествии были, то работы было слишком много… Так что попробуем выйти на новый этап», — написала певица в личном блоге.

Решение влюбленных Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ведущую проекта «Сердце Клавы», главную российскую телесваху Розу Сябитову. И она через наше издание обратилась к Александру Поверину.

- Роза Раифовна, насколько мы помним, на шоу вы не одобрили выбор Клавы. А сейчас ваше мнение поменялось?

- Я не одобрила в рамках предлагаемых кандидатур, потому что, на мой взгляд, на проекте был более достойный кандидат - Сергей Беликов. И я уже объясняла свое мнение. Но при этом я не выступала против Александра.

На мой взгляд, Клаве во всех отношениях подходит Сергей. Он мне понравился: взрослый, ответственный, искренний. Он единственный на проекте подписал кабальный брачный договор и аргументировал это как мужчина, на которого можно положиться.

Мол, я все понимаю, но если ей так спокойней, то я готов взять ответственность, потому что в любом случае люди всегда разговаривают и договариваются. Вот это достойная позиция. К тому же он и внешне красавчик.

У Саши же я такой готовности не увидела. Обычный молодой человек. Если говорить о брачном договоре, то можно сказать, что он его вообще испортил, я точно не помню, что он там сделал. Но, на мой взгляд, это безответственно.