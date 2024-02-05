«Ты описываешь одного человека, а влюбляешься совершенно в другого»: Дава об отношениях с Мари Краймбрери, любви и наводнении

В жизни Ольги Бузовой появился миллионер, который подарил ей машину за сорок миллионов, осыпает ее цветами и бриллиантами и скупает для теледивы чуть ли не половину ЦУМа. Но как говорят друзья Ольги, пока светская львица держит настойчивого мужчину на расстоянии.
Меж тем в конце ноября СМИ писали, что бывший возлюбленный Ольги - блогер и ведущий Давид Манукян (Дава) - пришел на концерт к ней с букетом роз. В кулуарах шептались, что экс-влюбленные помирились еще на съемках проекта «Сокровища императора в Китае». Но, видимо, светские хроникеры жаждут выдать желаемое за действительное.
Недавно в прессе появились новости, что Дава отдыхал на острове Маврикий вместе с Мари Краймбрери, роман с которой ему приписывают. Журналисты поймали Давида в кулуарах кинопремии «Золотой Орел» и расспросили не только об отношениях с вышеупомянутыми двумя дивами, но и о любви вообще, а также о трендовом кино.
«Сериал «Слово пацана» мне напомнил «Бригаду»
- Давид, мы увидели вас на кинопремии. И давайте поговорим о кино. Расскажите, пожалуйста, какие фильмы или сериалы вы смотрели недавно?
- Сериал «Слово пацана» был настолько распиарен, что хочешь не хочешь, но ты смотришь эту историю. На самом деле мнения об этой картине расходятся, кто-то говорит о ней плохо, а кто-то – хорошо.
А я же считаю, что это дело вкуса. Я ничего не имею против сериала, он мне понравился, и я досмотрел его до конца. Мне этот проект напомнил «Бригаду». А что касается иностранных фильмов, то недавно я пересмотрел всего «Гарри Поттера».
- А есть ли у вас вообще любимая кинокартина?
- На самом деле много крутых фильмов, но почему-то мне запомнился именно «Гладиатор». Он очень мотивирующий, поможет в трудную минуту и вообще в целом там заложена правильная мысль – никогда не сдаваться.
- Скоро все будут отмечать 14 февраля. А что для вас такое любовь?
- Это много всего, например, когда ты обнимаешь своего человека и не хочешь его отпускать, готов проводить с ним все свободное время, поддерживать его во всем, целовать, обнимать.
- Сколько всего живет любовь?
- Проверяю, посмотрим, надеюсь, что бесконечно.
- Сейчас ваше сердце свободно?
- Наверное, присутствующим виднее, я не знаю.
- Что вы цените в женщинах?
- Важно, чтобы человек был хороший – добрый и искренний. Я ведь не скажу ничего нового. Это банальные вещи, о которых все говорят. Но на самом деле сердцу не прикажешь.
Ты можешь описывать одного человека, а потом влюбиться совершенно в другого. Это не математика, здесь не действует «Два плюс два». Возможно, это и связано с химией, но все происходит на уровне эмоций.
Это сложно объяснить, но в целом я ценю в людях искренность, когда они говорят правду тебе в лицо. Очень важно, чтобы человеку можно было доверять.
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- Для вас важнее внутренняя или внешняя красота?
- В совокупности. Ведь что значит любовь с первого взгляда? Не всегда встречают по одежке. Это чувство может вспыхнуть неожиданно, но оно возникнет не только от того, что тебе понравился внешний вид человека, но и от общения с ним.
И ведь вовсе необязательно, что если мне смешно, то я сразу влюбляюсь. Это должен быть какой-то спектр эмоций. Я просто должен понимать, что этот человек – мой человек и все!
«Я добился всего того, о чем мечтал»
- Как вы думаете, лучше все-таки строить судьбу с партнером своей профессии?
- Сложный вопрос. С одной стороны, человек моей профессии или близкой к ней, больше меня поймет, мой график и мою работу. Но случаи бывают разные.
Если посмотреть на наших артистов, то пары могут состоять из совершенно разных людей.
Бывает, что человек приходит домой и совершенно не хочет разговаривать о работе, поэтому он выбирает партнера из другой сферы. А кому-то, наоборот, интересно, когда его понимают, могут что-то посоветовать и поговорить. Это все индивидуальные случаи и здесь нет шаблонной истории.
- Какие отношения для вас предпочтительнее: основанные на страсти или там, где царят спокойствие и взаимопонимание?
- Я считаю, что должно быть и то, и другое. Это должны быть партнерские отношения, основанные на понимании и взаимоуважении, когда ты в любой ситуации можешь сесть и спокойно поговорить с человеком, решить ту или иную проблему.
Но при этом это не тот союз, в котором люди устали от второй половинки. Даже когда вы сидите порознь и смотрите друг на друга, для меня это в любом случае страсть.
Наверное, здесь важно уметь балансировать. От одного вида страсти сносит крышу, люди готовы поубивать друг друга. Но мне кажется, что нужно вовремя направить эти эмоции туда, куда нужно. И если возникает что-то нехорошее, решиться на спокойный диалог.
В таких моментах страсть не помогает, а наоборот, и нужно уметь сесть и выслушать человека или правильно донести свою точку зрения. Я считаю, что это и есть залог успеха в отношениях.
- О чем вы сейчас мечтаете?
- Я добился всего того, о чем мечтал. Полностью обеспечил себя и родителей, купил квартиру, где заканчивается ремонт, чтобы у меня там детки жили. Наверное, осталось воплотить самое главное – чтобы появилась семья, жена и дети. И двигаться вперед к своей цели.
- Вы верите, что можно войти в одну и ту же реку дважды?
- У всех это по-разному работает. Любовь не поддается каким-то законам и объяснениям. Можно говорить много, но по факту все будет так, как суждено.
«Нас спасло то, что береговая линия была достаточно длинной»
- Говорят, что у вас роман с Мари Краймбрери… Это правда?
- Ну это же личный вопрос.
- Но она в соцсетях она публиковала снимки с отдыха из тех же мест, что и вы…
- Наверное, совпадение.
- Как вы, кстати, отдохнули на острове Маврикий?
- Я вообще выживал на отдыхе. Ведь там случился потоп. Конечно, мы знали, что летим в сезон дождей. Но не догадывались, что циклон будет настолько сильный, и нас затопит.
К сожалению, в нашем отеле не было второго и третьего этажа. Мы жили в одноэтажном домике. Я не могу сказать, что сложил руки, но ждал развития событий с опасением. Нас спасло только то, что береговая линия была достаточно длинной, и вода не доходила до нас. Но я понимал, что в любой момент ты можешь проснуться от того, что плаваешь в океане.
Ну такой опыт тоже дает много разных новых эмоций. Самое главное не поддаваться панике, что мы и делали. Благодаря этому можно пережить и такой экстремальный момент.
- У вас теперь появился страх воды?
- Страха воды нет. Я больше акул боюсь – акул шоу-бизнеса.
- То есть весь зимний отпуск вы только и делали, что спасались от наводнения?
- Я же не ставил перед собой цели прыгнуть с тарзанки или откуда-то скатиться. Мне просто нужен был отдых. А реальный отдых – это когда ты можешь весь день проваляться где-то на пляже или у себя в номере.
Последнее время я мало отдыхал, я просто многое не транслировал из того, что происходит в моей жизни. Немало работы остается за кадром, но весь прошлый год мы провели нон-стопом в работе. Было очень много проектов, которые сильно меня вымотали. И возникла необходимость просто лежать и ничего не делать.
- Расскажите, пожалуйста, о своих творческих новостях…
- На днях у меня вышел трек – нужный для многих людей под названием «День последний». Может быть, он многим поможет. Мы вообще его писали как саундтрек к сериалу, вышедшему в прошлом году.
Суть этой песни заключается в том, о чем ты подумаешь, что скажешь и сделаешь, если узнаешь, что проживаешь свой последний день. Я сидел у океана и думал об этом. И хочешь не хочешь, но ты набираешь смс-ки своим родным с текстом «Я вас люблю». Вот это важно.