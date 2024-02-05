«Ты описываешь одного человека, а влюбляешься совершенно в другого»: Дава об отношениях с Мари Краймбрери, любви и наводнении

В жизни Ольги Бузовой появился миллионер, который подарил ей машину за сорок миллионов, осыпает ее цветами и бриллиантами и скупает для теледивы чуть ли не половину ЦУМа. Но как говорят друзья Ольги, пока светская львица держит настойчивого мужчину на расстоянии.

Меж тем в конце ноября СМИ писали, что бывший возлюбленный Ольги - блогер и ведущий Давид Манукян (Дава) - пришел на концерт к ней с букетом роз. В кулуарах шептались, что экс-влюбленные помирились еще на съемках проекта «Сокровища императора в Китае». Но, видимо, светские хроникеры жаждут выдать желаемое за действительное.

Недавно в прессе появились новости, что Дава отдыхал на острове Маврикий вместе с Мари Краймбрери, роман с которой ему приписывают. Журналисты поймали Давида в кулуарах кинопремии «Золотой Орел» и расспросили не только об отношениях с вышеупомянутыми двумя дивами, но и о любви вообще, а также о трендовом кино.

«Сериал «Слово пацана» мне напомнил «Бригаду»

- Давид, мы увидели вас на кинопремии. И давайте поговорим о кино. Расскажите, пожалуйста, какие фильмы или сериалы вы смотрели недавно?

- Сериал «Слово пацана» был настолько распиарен, что хочешь не хочешь, но ты смотришь эту историю. На самом деле мнения об этой картине расходятся, кто-то говорит о ней плохо, а кто-то – хорошо.

А я же считаю, что это дело вкуса. Я ничего не имею против сериала, он мне понравился, и я досмотрел его до конца. Мне этот проект напомнил «Бригаду». А что касается иностранных фильмов, то недавно я пересмотрел всего «Гарри Поттера».

- А есть ли у вас вообще любимая кинокартина?

- На самом деле много крутых фильмов, но почему-то мне запомнился именно «Гладиатор». Он очень мотивирующий, поможет в трудную минуту и вообще в целом там заложена правильная мысль – никогда не сдаваться.

- Скоро все будут отмечать 14 февраля. А что для вас такое любовь?

- Это много всего, например, когда ты обнимаешь своего человека и не хочешь его отпускать, готов проводить с ним все свободное время, поддерживать его во всем, целовать, обнимать.

- Сколько всего живет любовь?

- Проверяю, посмотрим, надеюсь, что бесконечно.

- Сейчас ваше сердце свободно?

- Наверное, присутствующим виднее, я не знаю.