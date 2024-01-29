Леонид Ярмольник: «Сейчас каждый третий - народный артист»

Леонид Ярмольник. Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» 

Актер пообщался с журналистами на премьере фильма по произведению Михаила Булгакова.

С 25 января в прокат выходит долгожданный фильм «Мастер и Маргарита» - новая экранизация любимого романа Михаила Булгакова. Картина уже вызвала немало споров в Сети. Одни восхищаются эффектным визуальным рядом ленты, другие сетуют, что создатели проекта не уловили дух романа, кто-то упрекает их в слишком вольном обращением с первоисточником. 

Ведь режиссер Михаил Лакшин снабдил свое киноповествование и элементами биографии самого Михаила Булгакова, в результате чего писатель становится неотделим от своего Мастера. 

Роль доктора Стравинского, который «лечит» Мастера в психиатрической больнице, сыграл Леонид Ярмольник. Журналисты пообщались с ним до премьерного показа ленты. 

 По словам Леонида Исааковича, Михаил Афанасьевич Булгаков не чужой для него автор. 

«Может быть, я первый из всех, кто снимался в этой картине, потому что я играл в спектакле у Юрия Петровича Любимова в 1976 году. Поэтому у меня с Булгаковым уже многолетняя связь», — отметил актер.  

- Почему картина Михаила Локшина создавалась целых пять лет? 

 - Этот фильм в хорошем смысле невероятно современен по технологиям, которые делаются не за один день, поэтому постпродакшн получился длинным, кропотливым, сложным. И я думаю, что именно это, помимо актерского состава и работы режиссера, должно произвести впечатление на зрителей. Мне интересно, что вообще получилось и что от меня там осталось. 

А современные технологии помогут воплотить то, что раньше было невозможно. Но как можно сыграть Булгакова, если Кот – это артист Щепки? А здесь кот настоящий.

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 Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- Кстати, недавно вы сами отказались от звания народного артиста. Почему? 

- Потому что сегодня итак много народных артистов, и это звание обесценено. Когда я был молодым, то народными артистами были Ульянов, Яковлев, Евстигнеев. Они какие-то другие народные. А сейчас каждый третий - народный артист. Лучше хорошая ставка.  

-  Как вы думаете, нужно ли нам столько экранизаций «Мастера и Маргариты»?  

- «Гамлеты» могут идти во всех театрах, как и «Ревизоры». Каждый имеет право на свое прочтение и видение произведения. 

- Многие говорят о мистическом эффекте романа. А вы сами верите в мистику? 

- В приметы иногда верю, но вообще я атеист.  

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