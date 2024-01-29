Леонид Ярмольник: «Сейчас каждый третий - народный артист»

С 25 января в прокат выходит долгожданный фильм «Мастер и Маргарита» - новая экранизация любимого романа Михаила Булгакова. Картина уже вызвала немало споров в Сети. Одни восхищаются эффектным визуальным рядом ленты, другие сетуют, что создатели проекта не уловили дух романа, кто-то упрекает их в слишком вольном обращением с первоисточником.
Ведь режиссер Михаил Лакшин снабдил свое киноповествование и элементами биографии самого Михаила Булгакова, в результате чего писатель становится неотделим от своего Мастера.
Роль доктора Стравинского, который «лечит» Мастера в психиатрической больнице, сыграл Леонид Ярмольник. Журналисты пообщались с ним до премьерного показа ленты.
По словам Леонида Исааковича, Михаил Афанасьевич Булгаков не чужой для него автор.
«Может быть, я первый из всех, кто снимался в этой картине, потому что я играл в спектакле у Юрия Петровича Любимова в 1976 году. Поэтому у меня с Булгаковым уже многолетняя связь», — отметил актер.
- Почему картина Михаила Локшина создавалась целых пять лет?
- Этот фильм в хорошем смысле невероятно современен по технологиям, которые делаются не за один день, поэтому постпродакшн получился длинным, кропотливым, сложным. И я думаю, что именно это, помимо актерского состава и работы режиссера, должно произвести впечатление на зрителей. Мне интересно, что вообще получилось и что от меня там осталось.
А современные технологии помогут воплотить то, что раньше было невозможно. Но как можно сыграть Булгакова, если Кот – это артист Щепки? А здесь кот настоящий.
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Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Кстати, недавно вы сами отказались от звания народного артиста. Почему?
- Потому что сегодня итак много народных артистов, и это звание обесценено. Когда я был молодым, то народными артистами были Ульянов, Яковлев, Евстигнеев. Они какие-то другие народные. А сейчас каждый третий - народный артист. Лучше хорошая ставка.
- Как вы думаете, нужно ли нам столько экранизаций «Мастера и Маргариты»?
- «Гамлеты» могут идти во всех театрах, как и «Ревизоры». Каждый имеет право на свое прочтение и видение произведения.
- Многие говорят о мистическом эффекте романа. А вы сами верите в мистику?
- В приметы иногда верю, но вообще я атеист.