Денис Власенко: «Меня подстегивало желание выбраться из мест, где процветал криминал»

Скромный и обаятельный ученик Сергея Соловьева работать в кино начал относительно недавно, но уже успел полюбиться публике благодаря множеству разнообразных ролей в запоминающихся проектах - «И снова здравствуйте!», «Закрыть гештальт», «Страсти по Матвею», «Немцы», «Happy End»... И вот теперь у Дениса новый вызов - сериал «Инспектор Гаврилов», который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре START. Здесь 26-летний актер играет лейтенанта провинциального отдела полиции, в который чудным образом затесался самый настоящий рецидивист.
«Не суперкоп, а влюбленный юноша»
- Денис, как чувствовали себя в форме полицейского на площадке? Появилась ли уверенность в себе? Стала ли еще мощнее харизма?
- Ощущения действительно интересные. Особенно с учетом того, что незадолго до этого я ходил в подряснике (на съемках фильма «Страсти по Матвею». - Ред.), а потом переоделся в форму полицейского. Необычно. Смешанные чувства.
- Форма смотрелась на вас свободно...
- Да, ее специально подобрали на несколько размеров больше, чтобы я чувствовал себя в ней не совсем уютно и комфортно. Так что суперкопом ощутить себя не удалось. А вот +10 баллов к харизме, пожалуй, добавил (улыбается).
- Готовясь к роли алтарника в «Страстях по Матвею», вы учились служить звонарем. Для «Инспектора Гаврилова» что пришлось разучить впервые? Стрельба, рукопашный бой, умение пить пиво в неограниченных объемах?
В криминальной комедии «Инспектор Гаврилов» Денис сыграл очень романтичного сотрудника полиции. Фото: кадр из фильма
- Мир правоохранительных органов был от меня настолько же далек, как и мир церкви. Поэтому все пришлось осваивать с нуля. Поначалу не понимал ничего, а теперь научился отличать и звания по числу звезд на погонах. Полицейский устав, правила поведения и, конечно, кодекс чести.
- Как считаете, какие поступки определяют характер вашего героя в «Инспекторе Гаврилове»?
- Пусть мой герой и полицейский, он прежде всего бесконечно влюбленный в не скажу кого романтик. И влюблен он настолько сильно, что буквально теряет рассудок и сам совершает небольшое преступление, чтобы раскрыть его и добиться расположения дамы, в которую влюблен. Такой вот полицейский-рыцарь.
- В чем его главный внутренний конфликт?
- Несмотря на форму и профессиональные обязанности, он больше влюбленный юноша, нежели серьезный суровый полицейский. В нем эти две сущности борются, и одна другой мешает. Наверное, в этом и есть главный конфликт.
«Взятку не давал, но меня отпустили»
- Вы росли в Курске, в одном из самых закриминализированных городов страны. Это сделало вас сильнее или, наоборот, внутренне повредило навсегда?
- Безусловно, это повлияло. Мое желание уехать из тех мест, где процветал криминал, в большой степени оказало влияние на мое становление. Мне очень хотелось оттуда выбраться.
- Что касается взаимодействия лично вас с полицией: приходилось ли попадать в ситуации (давным-давно, конечно), когда взятка была единственным способом избежать наказания за проступок, например, за нарушение ПДД?
В сериале «Закрыть гештальт» актер (в кадре с Анастасией Крыловой) обзавелся усиками и шапкой-петушком. Фото: кадр из фильма
- Безусловно, это повлияло. Мое желание уехать из тех мест, где процветал криминал, в большой степени оказало влияние на мое становление. Мне очень хотелось оттуда выбраться.
- Что касается взаимодействия лично вас с полицией: приходилось ли попадать в ситуации (давным-давно, конечно), когда взятка была единственным способом избежать наказания за проступок, например, за нарушение ПДД?
- Ого! А такое разве можно рассказывать? (Смеется.) Однажды было подобное. Давно. Я учился в институте, выезжал с заправки, не увидел разметку и порядка десяти, возможно, метров проехал по встречной полосе и еще пересек сплошную. Но там реально не было разметки! В общем, меня тут же остановили. И тогда мне помог театральный институт.
- Показали диплом?
- Я даже не предлагал взятку, а просто уповал на милосердие сотрудников ДПС. Долго уговаривал отпустить меня, дать последний шанс. И они согласились и махнули рукой: «Езжай уже отсюда!»
- Вот это да. Выходит, профессия актера еще и помогает экономить на штрафах. А что думаете по поводу нашумевшего сериала «Слово пацана» (другие материалы о сериале - на стр. 10)? Это романтизация насилия и криминала? Ведь вся драматургия и режиссура заставляет переживать и сочувствовать героям, а не презирать, ненавидеть их за зло, как в «Славных парнях» или «Бешеных псах», или видеть жалкими и смешными, как в «Жмурках».
...а в фильме «Страсти по Матвею» примерил рясу (на фото с Тимофеем Трибунцевым). Фото: кадр из фильма
- Признаюсь честно, «Слово пацана» так и не посмотрел. Возможно, уже стыдно говорить о таком вслух. Но в моих планах это стоит одним из ближайших пунктов. Обязательно посмотрю, как только возникнет возможность.
«Расчищаю место под личную жизнь»
- Вы говорили, что как артисту вам всегда хочется удивлять. И это логично. А что удивляет вас? В жизни в последнее время...
- В жизни стараюсь удивляться и радоваться самым простым вещам. Недавно у меня случился выходной мечты, когда я проснулся без будильника, потом лениво готовил блины на завтрак, потом лениво ел их, потом смотрел «Гарри Поттера» так же лениво. Потом был в бане. На улице было солнечно, холодно и тихо. Все это меня тронуло и удивило. Был счастлив прожить такой день. Вот такие вот простые штуки меня могут порадовать и удивить.
- Вопрос от женской аудитории: есть ли место в сердце Дениса Власенко для личной жизни? Или только для Мельпомены?
Полуденный сон на пляже в обнимку с любимой девушкой Александрой - что может быть прекраснее? Фото: личная страница Дениса Власенко в социальной сети
- Конечно, есть! Я стараюсь найти баланс между работой и личной жизнью. И даже если график очень загружен, стараюсь насильно и умышленно расчищать место под личную жизнь. Служа одной только Мельпомене, трудно быть счастливым.
- Чего вы ждете от наступившего года?
- Как и любой человек планеты Земля, жду прекрасного и счастливого года. Как говорят родители за столом: «Пусть этот год будет лучше предыдущего!» Верю, что так и будет. И уверен в этом. Жду от года большого счастья.
- А чего обязательно хотелось бы избежать?
- Стрессов. И невзгод. Хочется быть счастливым.
«Инспектор Гаврилов», START 16+встреча для вас