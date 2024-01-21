Денис Власенко: «Меня подстегивало желание выбраться из мест, где процветал криминал»

Скромный и обаятельный ученик Сергея Соловьева работать в кино начал относительно недавно, но уже успел полюбиться публике благодаря множеству разнообразных ролей в запоминающихся проектах - «И снова здравствуйте!», «Закрыть гештальт», «Страсти по Матвею», «Немцы», «Happy End»... И вот теперь у Дениса новый вызов - сериал «Инспектор Гаврилов», который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре START. Здесь 26-летний актер играет лейтенанта провинциального отдела полиции, в который чудным образом затесался самый настоящий рецидивист.

«Не суперкоп, а влюбленный юноша»

- Денис, как чувствовали себя в форме полицейского на площадке? Появилась ли уверенность в себе? Стала ли еще мощнее харизма?

- Ощущения действительно интересные. Особенно с учетом того, что незадолго до этого я ходил в подряснике (на съемках фильма «Страсти по Матвею». - Ред.), а потом переоделся в форму полицейского. Необычно. Смешанные чувства.

- Форма смотрелась на вас свободно...

- Да, ее специально подобрали на несколько размеров больше, чтобы я чувствовал себя в ней не совсем уютно и комфортно. Так что суперкопом ощутить себя не удалось. А вот +10 баллов к харизме, пожалуй, добавил (улыбается).

- Готовясь к роли алтарника в «Страстях по Матвею», вы учились служить звонарем. Для «Инспектора Гаврилова» что пришлось разучить впервые? Стрельба, рукопашный бой, умение пить пиво в неограниченных объемах?