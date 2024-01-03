Екатерина Волкова: «Один выходной наша семья проводит без телефонов»

После наступления Нового года обычно никто никуда не спешит - люди разбирают подарки, отдыхают, наслаждаются долгожданными выходными. На праздничных фото, сделанных специально для «Телепрограммы», Екатерина, ее муж, известный архитектор и хореограф Андрей Карпов, и их 12-летняя дочь Елизавета выглядят именно такими - спокойными, умиротворенными, счастливыми. И, конечно, готовыми подводить итоги и делиться планами на будущее.

«Задумались о новой ипотеке»

- Что ваша Елизавета попросила у мамы с папой в подарок на Новый год?

- Деду Морозу Елизавета написала письмо и его содержание нам не раскрывала. А местным Деду Морозу и Снегурочке (то есть маме и папе) она делала скромный заказ: «Можно мне духи или сумочку?» Можно!

- А что у вас с Андреем? Сделали друг другу сюрпризы или заказали то, что необходимо? Сейчас многие за формат «купи мне вот это…»

- Когда у пары букетно-конфетный период, тогда они (как и мы раньше) стараются друг друга удивить. А когда вы много лет в браке, то, я считаю, лучше намекнуть и получить то, что хочется, чем не намекнуть и потом расстроиться из-за ненужной вещи. Я могу намекнуть, «случайно» отправив Андрею сообщение с фото какой-то понравившейся вещи… А потом пишу: «Ой, прости, это не тебе». Но муж уже все понял… Перед Новым годом я сразу сдала Андрею все «пароли и явки»: показала ссылки на обновки, которые хочу, созвонилась с магазином и попросила отложить. У мужа была простая задача - прийти, оплатить и забрать подарок.

- Каким был для вас 2023 год? Больше событий со знаком плюс или минус?

- Ярким, рабочим, перспективным, с новым театральным и кинопроектом. Всё со знаком плюс. Потому что с минусом я даже не рассматриваю - нужно только позитивное. Если думать о минусах, что не произошло то, о чем мы мечтали, это плохо - надо всегда думать о том, что свершилось, и задумать на следующий год повторить и улучшить. Так что только с плюсом! Минусов нет.

- Какие у вас планы на новогодние каникулы?

- Ой, у меня что ни день, то мероприятие - то один спектакль, то второй, то третий, то четвертый. 31 декабря я работала и к курантам помчала домой к семье, поэтому праздник полноценно отмечали 1 и 2 января. А потом до 8-го числа к нам будут приезжать еще друзья: для всех, кто хочет увидеться и пообщаться, наши двери открыты, ждем.

А так я всегда работаю в праздничные дни. Как говорит мой папа, кто какую профессию выбрал, тогда и работает (смеется).

- Друзья приезжают в ваш прекрасный загородный дом - как-то вы нам рассказывали, что брали его в ипотеку. Любой ипотечник на Новый год строит планы или просто мечтает - вот бы погасить к следующему 1 января этот кредит... Есть такие планы на этот год?