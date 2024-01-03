Екатерина Волкова: «Один выходной наша семья проводит без телефонов»

После наступления Нового года обычно никто никуда не спешит - люди разбирают подарки, отдыхают, наслаждаются долгожданными выходными. На праздничных фото, сделанных специально для «Телепрограммы», Екатерина, ее муж, известный архитектор и хореограф Андрей Карпов, и их 12-летняя дочь Елизавета выглядят именно такими - спокойными, умиротворенными, счастливыми. И, конечно, готовыми подводить итоги и делиться планами на будущее.
«Задумались о новой ипотеке»
- Что ваша Елизавета попросила у мамы с папой в подарок на Новый год?
- Деду Морозу Елизавета написала письмо и его содержание нам не раскрывала. А местным Деду Морозу и Снегурочке (то есть маме и папе) она делала скромный заказ: «Можно мне духи или сумочку?» Можно!
- А что у вас с Андреем? Сделали друг другу сюрпризы или заказали то, что необходимо? Сейчас многие за формат «купи мне вот это…»
- Когда у пары букетно-конфетный период, тогда они (как и мы раньше) стараются друг друга удивить. А когда вы много лет в браке, то, я считаю, лучше намекнуть и получить то, что хочется, чем не намекнуть и потом расстроиться из-за ненужной вещи. Я могу намекнуть, «случайно» отправив Андрею сообщение с фото какой-то понравившейся вещи… А потом пишу: «Ой, прости, это не тебе». Но муж уже все понял… Перед Новым годом я сразу сдала Андрею все «пароли и явки»: показала ссылки на обновки, которые хочу, созвонилась с магазином и попросила отложить. У мужа была простая задача - прийти, оплатить и забрать подарок.
- Каким был для вас 2023 год? Больше событий со знаком плюс или минус?
- Ярким, рабочим, перспективным, с новым театральным и кинопроектом. Всё со знаком плюс. Потому что с минусом я даже не рассматриваю - нужно только позитивное. Если думать о минусах, что не произошло то, о чем мы мечтали, это плохо - надо всегда думать о том, что свершилось, и задумать на следующий год повторить и улучшить. Так что только с плюсом! Минусов нет.
- Какие у вас планы на новогодние каникулы?
- Ой, у меня что ни день, то мероприятие - то один спектакль, то второй, то третий, то четвертый. 31 декабря я работала и к курантам помчала домой к семье, поэтому праздник полноценно отмечали 1 и 2 января. А потом до 8-го числа к нам будут приезжать еще друзья: для всех, кто хочет увидеться и пообщаться, наши двери открыты, ждем.
А так я всегда работаю в праздничные дни. Как говорит мой папа, кто какую профессию выбрал, тогда и работает (смеется).
- Друзья приезжают в ваш прекрасный загородный дом - как-то вы нам рассказывали, что брали его в ипотеку. Любой ипотечник на Новый год строит планы или просто мечтает - вот бы погасить к следующему 1 января этот кредит... Есть такие планы на этот год?
Как и большинство российских семей, на старте каникул Волковы - Екатерина, Елизавета и Андрей - разбирают подарки и никуда не спешат. Фото: Валентина Григорьева
- Я счастливый обладатель закрытой ипотеки! Это произошло ровно год назад. Мы так радовались - прямо под Новый год! И я поделилась тогда этой радостью с нашими гостями: «Ребята, поздравьте нас». Радовались за нас так искренне, будто они закрыли эту ипотеку сами. А в этом году… Мы присматриваемся к следующей ипотеке, чтобы купить Лизе квартиру. Но пока только прицениваемся. Когда мы с Андреем видим сегодняшние цены, удивляемся: «Мы за эту сумму дом купили много лет назад, а сейчас столько же стоит маленькая квартира...»
«Зайдите в приют - и сразу все поймете»
- Год наступает високосный. Кто-то прислушивается к прогнозам, гороскопам, предсказаниям, а кто-то в них не верит. А вы как? Чьи прогнозы читаете?
- Я прислушиваюсь к прогнозам своего любимого астролога Инны Любимовой. И свой день рождения я встречаю только с ней, с ее наставлениями и напутствиями. А на самом деле как сложится год в деталях, никто не знает. Астролог обозначает общие моменты. Но у каждого человека свой знак зодиака, своя судьба. Всегда нужно настраиваться только на позитивные моменты. Потому что если изначально человек входит в год с негативными мыслями: мол, он високосный, значит, все, хана, то это неверный настрой.
- Сейчас часто обсуждают блогеров, которые учат исполнять мечты. Вы производите впечатление разумного человека. Как и кем вы вдохновляетесь? Или у вас такой характер, что никакие «стимуляторы» не нужны?
- Возвращаемся к астрологии. Я Козерог. А это значит - я для себя и батарейка, и аккумулятор, и все на свете. Но для меня также важны и семья, и мои друзья. У меня тоже бывают моменты, когда батарейки разряжаются, и тогда на помощь приходят друзья, которые и подбодрят, и дадут напутствие.
Кстати, сейчас вы меня удивили - тем, что какие-то блогеры что-то там предлагают… Я такими не интересуюсь. Я себя уже отношу к разряду «старушек», которые за блогерами следить не успевают.
- Случались у вас истории, которые можно назвать новогодним чудом?
- Для меня в 2023 году чудом стало то, что нашему приюту (для бездомных животных. - Ред.) отгрузили 100 мешков по 14 кг корма. В наше время это правда чудо: что есть такие ребята, которые безвозмездно, без каких-то условий для нашего приюта, в котором 1300 собак, сделали добро.
- Три собаки, кошка, кролик - это ваши домашние питомцы...
- Муж еще! Шутка (смеется).
Екатерина со своими верными четвероногими друзьями. Фото: личный архив Екатерины Волковой
- Вы давно и много помогаете бездомным животным. Что можете сказать людям, которые планируют взять собаку или кошку? Почему надо ехать в приют, а не покупать у заводчиков?
- Все животные прекрасные, но часто людям хочется взять породистого щенка. У нас дома живут и породистая собака, и две с улицы. Все животные любят хозяев не за что-то, а просто так. Но, к примеру, наш Рушик настолько преданный - не передать словами! Вот это качество у дворняг в крови. Поверьте, когда зайдете в приют, то увидите там столько «хвостов», столько добрых глаз, которые осчастливят вас в ту же секунду... Не нужно платить деньги, ждать помет, чтобы взять собаку. Даже если вы хотите акиту, хаски, бульдога - поищите в интернете, ведь есть приюты и с породистыми собаками. Возьмите оттуда друга, если вам нужна определенная порода. Вот и мой друг Денис Клявер взял хаски из приюта.
«Дочь мечтает стать архитектором»
- У вас сейчас много ролей в театре - ярких, разноплановых. А что с кино? Говорят, благодаря «Ворониным» вы стали заложницей своего позитивного образа, так ли это?
- Скорее всего, да - видят меня чаще позитивной, жизнерадостной, мамой. А мне так хочется какого-нибудь экшена, хочется сняться в исторической картине. Я безумно соскучилась по ролям стерв, сук, карьеристок. Я только с первого взгляда белая и пушистая, но если меня довести… Никому не желаю со мной встретиться в этот момент на пути.
- Сейчас все чаще возрождают популярные сериалы прошлого - «Счастливы вместе», «Папины дочки», скоро будет продолжение «Не родись красивой»… Как думаете, возможно возвращение «Ворониных»?
- Мы не знаем, все возможно. Понятно, что если и возродятся «Воронины», то это уже будет новый проект, потому что нет главы семьи - Бориса Владимировича (речь о покойном Борисе Клюеве, который играл Николая Петровича Воронина. - Ред.). Если вдруг канал захочет вернуть сериал, то, быть может, история будет крутиться уже вокруг нас с Егором (Георгий Дронов, игравший Костю Воронина, экранного мужа героини Волковой Веры. - Ред.). Хочу ли я этого? Вроде бы уже эпоха «Ворониных» прошла, и идут другие проекты, и хочется, чтобы ты ассоциировалась с новыми фильмами. Если случится добрый камбэк «Ворониных», то пусть параллельно идут и другие интересные проекты.
- Мы заговорили о Борисе Клюеве, скончавшемся три года назад. Каким вы Бориса Владимировича запомнили?
- Борис Владимирович был человеком с большой буквы. Когда его не стало, мы узнали, что он помогал студентам - оплачивал обучение ребятам, которые не попали на бюджет, а прошли только на платный курс (Клюев был заведующим кафедрой актерского мастерства, худруком двух курсов Высшего театрального училища им. Щепкина. - Ред.). И Борис Владимирович, никому не говоря, оплачивал 4-летнее обучение студентов. А это немаленькие деньги. Он помогал ребятам с работой, пристраивал их на озвучание.
Актриса часто вспоминает своего «сериального свекра» Бориса Владимировича Клюева. Фото: личный архив Екатерины Волковой
Когда мы вместе с семьей «Ворониных» уезжали на гастроли, то он травил самые душевные байки. Если была какая-то сложная сцена и я не могла с ней справиться, он очень аккуратненько мог шепнуть на ушко: «Попробуй вот так». И получалось. К Борису Владимировичу на кладбище я прихожу дважды - в годовщину его смерти и в его день рождения. Он похоронен на одном кладбище с моей бабушкой, и я навещаю их вдвоем. Сейчас на этом же кладбище Сережа Колесников (актер и телеведущий умер весной 2023 года. - Ред.).
- Часто дети артистов мечтают пойти по стопам мамы или папы. О чем думает Елизавета?
- У нее уже есть свой план. Она хочет стать архитектором, как папа, точно не актрисой. И хочет поехать учиться в Южную Корею, учит вовсю язык. И еще она хочет петь в музыкальной группе. Я не обрубаю мечты, стимулы: ребенок хочет и делает ради своей мечты определенные шаги. До того момента, как она окончит школу, еще многое в ее планах может поменяться. Но пока у нее есть желание, цель, и это здорово. Мы, родители, всегда поддержим своего ребенка.
- Новый, 2024-й - Год семьи. Поделитесь вашим с Андреем рецептом супружеского долголетия. Как меньше ссориться и сохранить отношения на долгие годы?
- Ой, это очень сложно. Но скажу точно: ругаться надо - это железно. Выговариваясь, проговаривая все обиды, вы тем самым высказываете свою позицию. И не копите негатив. И не остается недопонимания, так как не остается недосказанности. Если вы поругались, то не держите в себе обиду. Надо осознать, кто не прав, и, если это вы, извиниться. Пусть партнер не простит вас сразу, но вы извинились, а он может еще какое-то непродолжительное время дуться, но уже понимает - вы признали ошибку. Обижайтесь друг на друга, но не дольше суток. Мы как-то с Андреем дулись двое суток и переругались вдрызг...
Когда ссора затягивается, обида копится, и ты уже не помнишь, на что обиделся и за что надо просить прощения... Приходится просить прощения сразу за все… Общаться, ругаться, мириться, делиться эмоциями - все это необходимо. И больше разговаривать друг с другом - обо всем на свете! Не сидеть в телефонах вечерами, узнавая новости чужих людей, а интересоваться, каким был день у близких. Ввести традицию - один выходной семья проводит без гаджетов: просто убираете телефон и общаетесь на разные темы. Это очень сближает.