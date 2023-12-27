Филипп Киркоров: «Своим детям говорю: верьте в чудеса! Но главное - верьте в себя…»

Есть у россиян такая традиция: Новый год с Филиппом Киркоровым встречать! Как обычно, артист появится практически во всех праздничных шоу на разных телеканалах. Пожалуй, самый необычный его образ из тех, что нам предстоит увидеть, - в новогоднем музыкальном фильме «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ. Это вольное переложение на новый лад известного сюжета комедии Леонида Гайдая, а заодно и некоторых других фильмов (подробнее читайте в обзоре новогоднего телеэфира на стр. 8 - 9).
В канун праздника Филипп ответил на вопросы «Телепрограммы».
«Это не издевательство, а деконструкция!»
- Уже который год ТНТ на Новый год переосмысливает советскую киноклассику. Это канал с молодой аудиторией. Как вы считаете, чем обусловлен такой интерес нового поколения к фильмам их родителей?
- Советские комедии уже давно стали частью национальной ДНК. Даже если самый молодой зритель считает, что никогда их не смотрел, на уровне шуток, образов, мелодий, которыми наполнялся дом, пока 31 декабря по телевизору шли любимые фильмы, он с ними знаком. Но у каждого времени свои лица, герои и персонажи. Наступает момент, когда они должны найти свое отражение в той самой национальной «кино-ДНК». К тому же это идеальный способ собрать у экрана все поколения семьи, подарить один на всех праздник.
- А некоторые люди в ужасе: «Похабят наше культурное наследие! Руки прочь!» Вы что думаете? Может, и впрямь ребята распоясались? Вы Comedy Club смотрите?
- Есть в культуре такое понятие, как деконструкция. Идеальный пример этого явления - мультфильм «Шрек». Похабный, с шутками на уровне «не держи пуки в себе», издевательствами над персонажами Диснея? Да! В то же время это первый мультфильм, получивший «Оскар» в номинации полнометражной анимации. Для того чтобы идти вперед, иногда нужно встроить современность в классику. Да, порой это оказывается кривым зеркалом. Многим не нравится. Comedy Club тоже в начале в чем только не обвиняли и как только не относились к ним, а теперь трудно найти звезду, автора, продюсера, кто не был бы связан с ребятами.
Я специально не буду сейчас защищать конкретные проекты, лишь скажу наперед: на этих работах, на этом труде колоссальной команды вырастает новое осмысление нас самих на экране, в музыке, в поп-культуре. В данном случае это очень круто и красиво созданные новогодние фильмы.
- Говорят, вы в этом фильме сыграли Петра I, что с вами уже случалось. Но на фото же вы Дед Мороз! Колоритный такой.
Фото: канал ТНТ
- Было много разных идей о моем персонаже. Все опять крутилось вокруг Петра I. С гордостью несу на себе это знамя - вечного экранного Петра... Но одно дело, когда это образовательный проект, где я играл сценки из жизни монарха, или же сцена кинопроб из «Старых песен», и совсем другое, когда я в образе Петра песни буду петь. Как-то это неправильно по отношению к императору… Поэтому мы создали такой странный, но очень яркий и самобытный образ - это как бы и Петр I, и Дед Мороз, а по факту - такой новогодний царь Гвидон получился. Этот образ я еще до выхода фильма заношу в коллекцию своих знаковых образов. Такое крайне редко случается.
«Китай изменил меня навсегда»
- После праздников там же, на ТНТ, выйдет реалити-шоу «Сокровища Императора», где вы вместе с другими участниками проходили испытания на выносливость и сообразительность, находясь при этом Китае. Не пожалели, что согласились?
- Я влюбился в Китай, в этот народ, в эту культуру. Именно благодаря проекту. «Сокровища Императора» - это как раз про осознание себя через новую среду, сначала чуждую, а потом уже такую родную. Мы с моим партнером по этому шоу - моим другом, замечательным актером, сошлись во мнении, что этот проект изменил, развил, улучшил нас навсегда.
- Говорят, что в этом шоу лицом к лицу встретились ведущая Ольга Бузова и участник Дава, которые после расставания терпеть друг друга не могут, а вы их попытались помирить.
- Я? Мирил?! Да мы все с открытым ртом и глазами на мокром месте следили за тем, что творилось между ними. Дальше рот на замок, а ключик - проглотить!
«В Новый год мы играем в лото»
- Декабрь артиста год кормит. Это правда, что вы отказываетесь от самых выгодных предложений и ночь на 1 января с некоторых пор проводите только дома, с семьей?
- Да. Долгие годы я Новый год дарил другим. У артистов эта такая детская боль: мы же лишены того, за что все так любят и ждут Новый год - дома, семьи, застолья. Но я уже в том возрасте (Филиппу 56 лет. - Авт.) и в той ответственности отца и сына, что не могу себе позволить не праздновать его с семьей.
«Семья важнее», - справедливо считает Филипп и отказывается от выступлений 31 декабря, чтобы провести это время с самыми дорогими людьми (на фото с дочерью
Аллой-Викторией и сыном Мартином). Фото: НТВ
- Как праздновали Новый год в вашей семье, когда вы были ребенком? И как все происходит теперь?
- Наши семейные традиции из моего детства мы продолжаем и сейчас: в новогоднюю ночь мы обязательно играем в лото. В детстве я воспринимал это как просто веселый, азартный способ отметить праздник. И лишь с годами понял, какую философию закладывали в это мои родители, моя семья. Лото - это удача, это азарт. И родители как бы говорили: положись на удачу и везение только в первый день года, а весь остальной год добивайся успеха трудом, умом и талантом.
Знаменитый сын нежно заботится о своем знаменитом отце. Бедросу Киркорову пошел 92-й год. Фото: Persona Stars
Я никогда не понимал казино, игры в карты или рулетку. По иронии судьбы это коснулось меня уже в моей личной жизни, но про это я не могу говорить, так как это касается другого человека, пусть и когда-то родного (экс-супруга Филлипа Алла Пугачева обожала казино. - Авт.). Я и детям это прививаю: верьте в чудеса, верьте в Деда Мороза, но главное - верьте в себя и избегайте простых и таких подчас манящих азартных решений, поскольку они всегда неверны. А для азарта оставьте лишь первый день в году!
- Звучит как тост… Видели вашу елку. Высокая! Сами наряжали или дизайнера звали?
Сразу за порогом в доме Киркоровых начинается настоящая сказка. И больше всех этому рад сам хозяин. Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальных сетях
- До последних лет я не убирал наряженную елку у дома круглый год. Всем говорил, что это я для детей оставляю, но немного лукавил: оставлял я ее для себя. Видимо, сказывается тот самый голод по Новому году вечно гастролирующего артиста. Я бы и дальше ее всегда наряженной держал, но в моем доме совсем скоро жить будут уже не дети, а дочь и сын тинейджеры (дочери артиста Алле-Виктории - 12 лет, сыну Мартину - 11. - Авт.). В этом возрасте свой кодекс крутости, правильности или, как сейчас говорят, «зашкварности».
С круглогодичной на улице мы попрощались, но зато с особым трепетом теперь подходим к оформлению домашней елочки. Не сочтите за рекламу, но не могу упомянуть фантастический коллектив - компанию «Елочки в дом». Вот художники и волшебники! Они с трепетом, профессионализмом, любовью создают сказку у нас в доме. Елочка теперь стала меньше, чем была раньше, но у нее появилось свое лицо, всегда новое.
«У меня не диета, а новый образ пищевого мышления»
- Вы довольны, каким был 2023-й лично для вас?
- Доволен, потому что у меня растут дети, у меня рядом мой папа, у меня рождаются и воплощаются проекты, идеи, задумываются новые планы. Но мы живем в очень непростые годы, годы вызова. Неправильно в такие времена во все горло кричать про свое довольство или недовольство годом. Спасибо, что он был! Он был очень насыщенным. Чему-то научил, что-то заставил забыть. Говорю ему спасибо и жду следующего.
Певец поздравляет телезрителей с наступающим 2010-м. В этом солидном мужчине не сразу и узнаешь худощавого юнца, которым вдруг стал Филипп в 2023-м. Фото: Алексей Ладыгин/РИА новости
- Весь год столько разговоров было про ваше преображение. Как вы теперь поддерживаете форму? Как часто ходите в тренажерный зал и что конкретно там делаете, какова теперь ваша диета?
- Вот если скажу вам, что построил тренажерный зал дома и жму 110 кг от груди, вы поверите? Спортзалы - это не мое, никогда не скрывал этого. А вот зарядка, физкультура - да. Диета? Это не диета у меня, а новый образ пищевого мышления. Без него теперь уже никак. Иначе это будет преступление перед собой и перед гениальной работой хирурга Тимура Хайдарова.
- Новый год принято праздновать дома, а потом ходить по гостям. Вы кого планируете навестить? Кого пригласите к себе?
- В саму новогоднюю ночь за столом будут самые близкие - семья, друзья, моя команда со своими родными. А вот после мне будет не до похода по гостям: уже с 1 января сразу на сцену. У меня очень насыщенные по концертам и проектам новогодние праздники.
- Куда потом поедете в отпуск?
Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальных сетях
- Поеду в тепло. Батарейки заряжать на 2024 год. А он будет у меня невероятно ярким и богатым на события!
- «Иван Васильевич меняет все!» 16+
- 31 декабря/20.30