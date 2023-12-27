Филипп Киркоров: «Своим детям говорю: верьте в чудеса! Но главное - верьте в себя…»

Есть у россиян такая традиция: Новый год с Филиппом Киркоровым встречать! Как обычно, артист появится практически во всех праздничных шоу на разных телеканалах. Пожалуй, самый необычный его образ из тех, что нам предстоит увидеть, - в новогоднем музыкальном фильме «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ. Это вольное переложение на новый лад известного сюжета комедии Леонида Гайдая, а заодно и некоторых других фильмов (подробнее читайте в обзоре новогоднего телеэфира на стр. 8 - 9).

В канун праздника Филипп ответил на вопросы «Телепрограммы».

«Это не издевательство, а деконструкция!»

- Уже который год ТНТ на Новый год переосмысливает советскую киноклассику. Это канал с молодой аудиторией. Как вы считаете, чем обусловлен такой интерес нового поколения к фильмам их родителей?

- Советские комедии уже давно стали частью национальной ДНК. Даже если самый молодой зритель считает, что никогда их не смотрел, на уровне шуток, образов, мелодий, которыми наполнялся дом, пока 31 декабря по телевизору шли любимые фильмы, он с ними знаком. Но у каждого времени свои лица, герои и персонажи. Наступает момент, когда они должны найти свое отражение в той самой национальной «кино-ДНК». К тому же это идеальный способ собрать у экрана все поколения семьи, подарить один на всех праздник.

- А некоторые люди в ужасе: «Похабят наше культурное наследие! Руки прочь!» Вы что думаете? Может, и впрямь ребята распоясались? Вы Comedy Club смотрите?

- Есть в культуре такое понятие, как деконструкция. Идеальный пример этого явления - мультфильм «Шрек». Похабный, с шутками на уровне «не держи пуки в себе», издевательствами над персонажами Диснея? Да! В то же время это первый мультфильм, получивший «Оскар» в номинации полнометражной анимации. Для того чтобы идти вперед, иногда нужно встроить современность в классику. Да, порой это оказывается кривым зеркалом. Многим не нравится. Comedy Club тоже в начале в чем только не обвиняли и как только не относились к ним, а теперь трудно найти звезду, автора, продюсера, кто не был бы связан с ребятами.

Я специально не буду сейчас защищать конкретные проекты, лишь скажу наперед: на этих работах, на этом труде колоссальной команды вырастает новое осмысление нас самих на экране, в музыке, в поп-культуре. В данном случае это очень круто и красиво созданные новогодние фильмы.

- Говорят, вы в этом фильме сыграли Петра I, что с вами уже случалось. Но на фото же вы Дед Мороз! Колоритный такой.