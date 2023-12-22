Звезда «Триггера» Анатолий Руденко: «Мне везло на хороших психологов»

С 21 декабря на платформе «Кинопоиск» выходит «Триггер. Фильм» - полнометражное продолжение одноименного сериала о психологе Артеме Стрелецком, который использует радикальные методы при работе с пациентами. По сюжету картины Артем, недавно покинувший стены психиатрической клиники, решает уехать из Москвы в небольшой прибрежный город. Только вот можно ли убежать от себя?
На новом месте Стрелецкий устраивается работать барменом, но ему постоянно приходится вспоминать о своем ремесле. Ведь посетители питейного заведения тоже нуждаются в психологической помощи…
Роль хозяина бара, бизнесмена Никиту в фильме «Триггер» сыграл актер Анатолий Руденко. И в ходе съемок он понял, как непросто приходится работникам подобных заведений, в чьи задачи входит держать в поле своего зрения как можно больше людей.
Об этом, а также об отношениях с Максимом Матвеевым, увлечениях дочери и новогодних планах Анатолий Руденко рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Мы готовы к тому, что дочь захочет попробовать себя в качестве актрисы»
- В фильме «Триггер» вы играете многодетного отца по имени Никита. Как вам такое перевоплощение? Помогал ли собственный отцовский опыт, ведь вы воспитываете дочь Милену.
- Мне кажется, я хорошо справился с этой ролью. Во многом я опирался на опыт моих друзей: первый ребенок — это трудно, второй ребенок — гораздо труднее, а третий — уже легко. Я умею ладить с детьми, так что и в реальной жизни мне не составляло бы труда находить с ними общий язык и чувствовать себя комфортно в этом качестве.
Не могу сказать, что мне удается часто проводить время с дочерью, ведь я постоянно в гастролях, на съемках, репетициях и так далее. Это ложится на плечи жены, но я стараюсь уделять дочери внимание и качественно использовать наше время, когда появляется такая возможность.
- Чем увлекается сейчас Милена? Хочет ли быть актрисой?
- Одно время Милене больше нравился вокал, но сейчас она очень увлеклась корейскими танцами и ездит на всевозможные дополнительные занятия. Мы готовы к тому, что она в какой-то момент захочет попробовать себя в качестве актрисы.
Как родители, мы хотим дать ей максимум, а она пусть сама выбирает. Если она переключится на актерскую профессию, будем только за.
Кадр из фильма «Триггер. Фильм». Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
- Съемки какой сцены в фильме «Триггер» стали самыми сложными, самыми запоминающимися для вас?
- Как ни странно — одна из проходных сцен, где не происходит никаких сюжетообразующих событий. Она оказалась сложной, потому что было очень много участников.
Сцена происходит в баре в насыщенный вечер с большим количеством публики. Всех нужно обслужить и каждому что-то ответить, произвести какое-то действие. Несмотря на выученный текст и понятные мизансцены, каждый раз что-то шло не так, то реплики, то действия были как-то не вовремя.
Ты адаптируешься в моменте, но нервная система все равно имеет свои ограничения. И я стал путать текст — много объектов внимания, очень сложно было все это учесть. Такого опыта у меня никогда не было и, возможно, больше никогда и не будет. Именно с этим сталкиваются работники подобных заведений, когда в твое поле внимания попадает сразу несколько объектов, и ты должен суметь выстроить иерархию и всем угодить.
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«Как правило, я всегда полагаюсь на свою интуицию»
- Каким человеком показался вам Максим Матвеев на съемках «Триггера»?
- Он очень ответственно относился к работе — всегда готов и сосредоточен. Это не значит, что мы не могли пошутить или пообщаться по поводу сцены и любой другой жизненной истории.
Контакт все равно был, просто его отношение и вовлеченность — это была очень серьезная и профессиональная концентрация.
- Обращались ли вы когда-нибудь сами к психологам?
- Обращался. Не к таким радикальным, как герой Макса, но могу сказать, что мне везло на хороших психологов. Они помогали решать важные вопросы и изменили мое отношение к этой профессии.
Анатолий Руденко и Максим Матвеев в фильме «Триггер. Фильм». Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
- Можете ли вы сами сказать о себе, что разбираетесь в психологии людей? Понимаете ли вы окружающих?
- Не разбираюсь. Есть какой-то маломальский опыт, но это, скорее, наслышанность от друзей, коллег, тех же психологов, с которыми довелось поработать. Не могу сказать, что понимаю людей и легко их распознаю, но иногда в моменте могу почувствовать, тем более если был какой-то собственный опыт. Как правило, я всегда полагаюсь на свою интуицию.
- Случались ли вы у вас в жизни такие времена, когда казалось, что совсем руки опускаются? Как вы сами с этим справились?
- Конечно, такие дни случаются у каждого человека, а у актеров это происходит чаще всего. Ощущение неуверенности в себе или, что ты никому не нужен, сомнения.
Такое бывает, временное затмение, но вдруг кто-то на улице случайно заметит, поблагодарит за работу, и это мгновенно может вернуть к жизни, спасая от промежуточной депрессии. Обратная связь играет важную роль в нашей профессии.
- А в чем заключается ваш личный триггер? Что вас может действительно расстроить, вызвать гнев или другие сильные эмоции?
- Мой личный триггер — нехватка времени, потому что работа забирает 90%. Родные и близкие тоже хотят моего внимания и участия. Злюсь, что мне не хватает времени на самообразование, на свои интересы, увлечения.
Расстраивает, что иногда побеждает лень, и я трачу время на сон и отдых вместо того, чтобы провести его с пользой. Что вызывает гнев? Когда что-то не успеваешь или успеваешь, но не в том качестве, в котором задумал. На самом деле этих триггеров очень много.
«Самое главное за праздничным столом – это семья, друзья и близкие»
- Как собираетесь встречать Новый год?
- Скорее всего, в кругу родных, близких и друзей на берегу моря в Таиланде.
- Какие в вашей семье новогодние традиции?
- Как у всех: собраться за общим столом, вспомнить важные события, которые произошли, порадоваться, что нам удалось вновь оказаться вместе, и пожелать друг другу, чтобы следующий год принес больше радостных моментов и совместных эмоций. Ну и, конечно, надежда на новый проект такого же уровня как «Триггер».
Кадр из фильма «Триггер. Фильм». Фото: пресс-служба «Кинопоиска»
- Что будет на вашем новогоднем столе?
- Традиционные блюда: оливье, селедка под шубой, тала. Придется постараться, чтобы сделать их в Таиланде.
Прежде нам это уже удавалось, и я надеюсь, что традиция сохранится. Но самое главное за нашим праздничным столом — это семья, друзья и близкие.