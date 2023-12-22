Звезда «Триггера» Анатолий Руденко: «Мне везло на хороших психологов»

С 21 декабря на платформе «Кинопоиск» выходит «Триггер. Фильм» - полнометражное продолжение одноименного сериала о психологе Артеме Стрелецком, который использует радикальные методы при работе с пациентами. По сюжету картины Артем, недавно покинувший стены психиатрической клиники, решает уехать из Москвы в небольшой прибрежный город. Только вот можно ли убежать от себя?

На новом месте Стрелецкий устраивается работать барменом, но ему постоянно приходится вспоминать о своем ремесле. Ведь посетители питейного заведения тоже нуждаются в психологической помощи…

Роль хозяина бара, бизнесмена Никиту в фильме «Триггер» сыграл актер Анатолий Руденко. И в ходе съемок он понял, как непросто приходится работникам подобных заведений, в чьи задачи входит держать в поле своего зрения как можно больше людей.

Об этом, а также об отношениях с Максимом Матвеевым, увлечениях дочери и новогодних планах Анатолий Руденко рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Мы готовы к тому, что дочь захочет попробовать себя в качестве актрисы»

- В фильме «Триггер» вы играете многодетного отца по имени Никита. Как вам такое перевоплощение? Помогал ли собственный отцовский опыт, ведь вы воспитываете дочь Милену.

- Мне кажется, я хорошо справился с этой ролью. Во многом я опирался на опыт моих друзей: первый ребенок — это трудно, второй ребенок — гораздо труднее, а третий — уже легко. Я умею ладить с детьми, так что и в реальной жизни мне не составляло бы труда находить с ними общий язык и чувствовать себя комфортно в этом качестве.

Не могу сказать, что мне удается часто проводить время с дочерью, ведь я постоянно в гастролях, на съемках, репетициях и так далее. Это ложится на плечи жены, но я стараюсь уделять дочери внимание и качественно использовать наше время, когда появляется такая возможность.

- Чем увлекается сейчас Милена? Хочет ли быть актрисой?

- Одно время Милене больше нравился вокал, но сейчас она очень увлеклась корейскими танцами и ездит на всевозможные дополнительные занятия. Мы готовы к тому, что она в какой-то момент захочет попробовать себя в качестве актрисы.

Как родители, мы хотим дать ей максимум, а она пусть сама выбирает. Если она переключится на актерскую профессию, будем только за.