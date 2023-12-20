Ляйсан Утяшева: «31 декабря мы с Пашей обычно не работаем - встречаем праздник с детьми»

На этой неделе дети дописывают последние письма с пожеланиями Деду Морозу, и одна из самых успешных и узнаваемых супружеских пар на нашем ТВ - Ляйсан Утяшева и Павел Воля - тоже спешат исполнить желания своих наследников, 10-летнего Роберта и 8-летней Софии. Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, популярная телеведущая рассказала о том, что именно они с мужем приготовили для дочери и сына, а также о многом другом.

«Просила у Деда Мороза сырорезку»

- По китайскому календарю следующий год - год Дракона. Дракон в китайской культуре мифическое животное, о чем вы наверняка знаете, ведь у вас и сын, и дочь учат китайский. Почему возник такой интерес? Есть планы и мечты, связанные с поездками или учебой в Китае?

- У детей в школьную программу ввели китайский язык, и мы этим довольны. Я ездила в Китай с показательными выступлениями по художественной гимнастике, а также на Олимпийские игры в Пекине в качестве комментатора. Конечно же, хочется поездку в эту страну повторить уже вместе с детьми - они очень хотят увидеть Великую Китайскую стену. А год Дракона для меня всегда был очень важным, и мне в этот год обычно везет - хочется верить в такую традицию. Это потому, что в год Дракона родилась моя мама.

- Сейчас уже все думают о подарках: дети пишут Деду Морозу письма, просят что-то особенное. У вас сложные задания для Деда Мороза? Все ли желания Роберта и Софии исполнит Дедушка?

- Дед Мороз всегда выполняет заказы детей в срок. Роберт и София верят в чудеса, а когда веришь в них, они и происходят. Я случайно увидела, что Роберт написал Деду Морозу: он хочет мячи с чемпионата мира по футболу 1974, 2018 и 2022 годов. И также он очень сильно у Дедушки Мороза попросил для всей семьи красивые тарелочки и красивые чашечки - особенно для мамы. С трепетом жду, когда София отправит письмо Деду Морозу, уже немного нервничаю, потому что она одно написала и порвала, сказала: «Нет, хочу по-другому!» И мы, если честно, уже нервничаем - чтобы письмо дошло до Дедушки и он все успел.

- А о каких подарках на Новый год мечтала в детстве юная Ляйсан? Помните, какое ваше заветное новогоднее желание мама (она же Дед Мороз) исполнила?