Ляйсан Утяшева: «31 декабря мы с Пашей обычно не работаем - встречаем праздник с детьми»

На этой неделе дети дописывают последние письма с пожеланиями Деду Морозу, и одна из самых успешных и узнаваемых супружеских пар на нашем ТВ - Ляйсан Утяшева и Павел Воля - тоже спешат исполнить желания своих наследников, 10-летнего Роберта и 8-летней Софии. Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, популярная телеведущая рассказала о том, что именно они с мужем приготовили для дочери и сына, а также о многом другом.
«Просила у Деда Мороза сырорезку»
- По китайскому календарю следующий год - год Дракона. Дракон в китайской культуре мифическое животное, о чем вы наверняка знаете, ведь у вас и сын, и дочь учат китайский. Почему возник такой интерес? Есть планы и мечты, связанные с поездками или учебой в Китае?
- У детей в школьную программу ввели китайский язык, и мы этим довольны. Я ездила в Китай с показательными выступлениями по художественной гимнастике, а также на Олимпийские игры в Пекине в качестве комментатора. Конечно же, хочется поездку в эту страну повторить уже вместе с детьми - они очень хотят увидеть Великую Китайскую стену. А год Дракона для меня всегда был очень важным, и мне в этот год обычно везет - хочется верить в такую традицию. Это потому, что в год Дракона родилась моя мама.
- Сейчас уже все думают о подарках: дети пишут Деду Морозу письма, просят что-то особенное. У вас сложные задания для Деда Мороза? Все ли желания Роберта и Софии исполнит Дедушка?
- Дед Мороз всегда выполняет заказы детей в срок. Роберт и София верят в чудеса, а когда веришь в них, они и происходят. Я случайно увидела, что Роберт написал Деду Морозу: он хочет мячи с чемпионата мира по футболу 1974, 2018 и 2022 годов. И также он очень сильно у Дедушки Мороза попросил для всей семьи красивые тарелочки и красивые чашечки - особенно для мамы. С трепетом жду, когда София отправит письмо Деду Морозу, уже немного нервничаю, потому что она одно написала и порвала, сказала: «Нет, хочу по-другому!» И мы, если честно, уже нервничаем - чтобы письмо дошло до Дедушки и он все успел.
- А о каких подарках на Новый год мечтала в детстве юная Ляйсан? Помните, какое ваше заветное новогоднее желание мама (она же Дед Мороз) исполнила?
Ляся с мамой Зульфией. Фото: личный архив Ляйсан Утяшевой
- Кстати, я была очень хозяйственной, поэтому уже в сознательном возрасте я просила у Деда Мороза сырорезку, чем очень позабавила свою маму. Где было найти сырорезку в Волгограде в 90-е? Еще чайник электрический просила. Мама рассказывала, что она так смеялась над этими заказами! А я вообще-то была возмущена в свои 5 - 8 лет - почему подарки не соответствуют моим заказам? Дед Мороз приносил куколок, мишек, гимнастический мяч, но только не сырорезку и не чайник. И тем не менее я в Деда Мороза верила до 14 лет!
«У нас традиция - лепим на праздник манты»
- Какие новогодние традиции - от мамы, бабушки, дедушки - перешли теперь в вашу семью?
- На протяжении 12 лет мы с Павлом всегда на новогодние праздники сами готовим манты. Сейчас эту традицию с нами продолжают Роберт и София. Начинка у нас такая: баранина, лук, картофель - режем сами, ни в коем случае не пропускаем через мясорубку. Готовим все своими руками и вкладываем туда свою душу, желаем всей семье здоровья, счастья! Кто-то лепит тесто, кто-то помогает с начинкой. К примеру, София любит маслом промазывать.
Как правило, мы всей семьей собираемся 31 декабря в 12 часов дня, чтобы поздравить друг друга с уходящим годом и сказать за него спасибо, подарить подарки. Дальше детки идут на обеденный сон, да и мы с Павлом тоже… После этого встаем и начинаем готовиться к основной церемонии - встрече Деда Мороза. Стихи ему читают обязательно и дети, и взрослые - так как Дед Мороз нам с Павлом тоже приносит шуточные подарки, чтобы мы все были на праздничном кураже. Мы водим хороводы вокруг елки, веселимся.
Для нас Новый год - это прежде всего семейный праздник, который мы проводим с детьми. Иногда предложения поработать 31 декабря бывают очень щедрыми и заманчивыми, но для нас с Павлом это табу - мы не работаем в новогоднюю ночь.
Ляйсан и Павел на каникулах с детьми, Софией и Робертом. Фото: личная страница Павла Воли в социальной сети
- В глазах многих зрителей, которые смотрят ваше телевизионное и YouTube-шоу «Дерзкая готовка», вы - человек, который любит, умеет и учит готовить.
- Мне приятно, что обо мне так думают, но я всегда говорю, что не учу людей. Так как сама учусь готовить те или иные блюда у наших звезд, которые приходят ко мне в «Дерзкую готовку». А если ни звездный гость программы, ни я не умеем готовить выбранное блюдо, то идем четко по рецепту - на глазах у наших обожаемых зрителей.
Готовка - это как кухня жизни: когда вы общаетесь в процессе, то не можете соврать. Не зря иногда я задаю своим героям очень щекотливые вопросы, потому что на кухне, повторюсь, невозможно врать. Кухня - такое место, где можно по душам поговорить обо всем и не надо щипцами из человека вытаскивать какие-то откровения. Я обожаю «Дерзкую готовку» и говорю большое спасибо зрителям за обратную связь - нам очень приятно получать добрые рецепты, пожелания...
- Недавно, кстати, у вас в шоу была Василиса Володина. Пригласите астролога и к Новому году? Сейчас ажиотажный спрос на гороскопы...
- У нас обязательно скоро будет Василиса Володина с любовным гороскопом. И обязательно будет «меркантильный гороскоп» - кому повезет с деньгами, а кому нет, кому можно кредитоваться в следующем году, а кому бы поскорее кредиты отдать...
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«Мы ждали этого 11 лет»
- Каковы личные итоги года для Ляйсан Утяшевой: каким запомнится вам 2023-й?
- Этот год был для меня, наверное, одним из самых ярких в карьере, потому что мы с Павлом вместе запустили телепроект на ТНТ «Выжить в Дубае», где мы стали не только ведущими, но и авторами идеи. Ее канал подхватил настолько быстро, что это стало шоком: думали, что будут согласовывать где-то год и, возможно, через год это снимут.
Но у нас сейчас невероятно крутое руководство, и любые идеи воспринимаются не только как фантазии творческих людей - к ним очень серьезно относятся. За это огромная благодарность. Я в такой команде работала только с Ириной Винер в детстве. Поэтому для меня приятно и удивительно, что в мире телевидения бывает такая скорость. Также мы сняли «Выжить в Самарканде» - зрители увидят проект в новом году.
Я гастролировала с театрально-танцевальным спектаклем «Кармен» - это великолепное шоу, которое полюбили: люди просят приехать еще раз в города, где мы были. В феврале у меня тур «Кармен» - мы приедем в Казань, в Нижний Новгород, в Санкт-Петербург и Сочи. Я рада, что новаторский подход к театрально-танцевальному спектаклю - современная музыка, нестандартная постановка - зацепил сердца людей. Уверена, что таких проектов будет появляться все больше и больше. Но мы-то знаем, кто это начал делать…
- Этот год отличается еще и тем, что вы стали чаще работать с Павлом, вместе вести телепроекты. Порой говорят, с близкими лучше не работать, чтобы не приносить домой споры и разногласия...
Своего супруга Павла Волю Утяшева в шутку называет любимым соведущим. Фото: личный архив Ляйсан Утяшевой
- Мы с Павлом 11 лет подряд оттягивали возможность вести совместно даже корпоративы, хотя заказов на нашу пару было большое количество, даже немыслимое. Мы ждали такого проекта, как «Выжить в Дубае», чтобы поработать вместе. Я на протяжении восьми лет в прайм-тайм вела «Танцы», Павел вел почти все рейтинговые передачи на ТНТ. Но ни у Павла, ни у меня опыта ведения реалити-шоу не было, и это нас объединило, сплотило еще больше.
И - ура! - Павел понял, что у него появилась любимая соведущая, а я - что у меня появился любимый соведущий. Наверное, всему свое время. И если бы мы слишком рано «пустились во все тяжкие» - стали работать вместе, не проработав наши семейные отношения, то, может, такого тандема на телевидении не получилось бы. А мы сначала погрузились с головой в семейный быт, а когда и дети, и наши отношения «повзрослели», тогда мы поняли, что готовы делать совместные продукты на нашем телевидении.
«Неужели все бросим из-за маленькой «капризульки»?»
- Занятия спортом - большой труд и дисциплина, и дети не всегда охотно посещают тренировки - пропускают, ленятся... Что вы как профессиональная спортсменка можете посоветовать родителям - ребенка надо заставлять или пусть занимается только тем, чем хочет? С музыкой, кстати, часто такая же история...
- Пока я даю вам интервью, у меня София музицирует. При этом ее вообще никто не заставляет играть на фортепиано. Дочь - гений-самоучка. Потому что для каждой мамы ее ребенок - гений. Самое главное - найти ключ к ребенку и не заставлять его. Со спортом, конечно же, иначе. Нужно найти любимый спорт для вашего ребенка. Бывает, что-то не получается. И тут родитель должен подставить свое плечо и посмотреть назад: сколько было вложено сил, эмоций, сколько ранних подъемов…
И неужели, сынок или доченька, мы с тобой сейчас из-за маленькой «капризульки» все бросим? Ну, хочешь, давай сегодня вместе на тренировку придем, скажем тренеру, что настроение не очень… И если вы в мягкой форме поддержите ребенка и просто с ним придете, как будто бы посмотреть, как другие детки тренируются, вы думаете, ваш ребенок удержится на скамейке? Да нет, посидит-посидит и побежит к своим. И вот вы уже не успеете глазом моргнуть, а ребенок снова занимается.
Этапы большого спортивного пути: Ляйсан на чемпионате России-2002. Фото: Олег Булдаков/ТАСС
У меня тоже такое было - иногда я говорила: «Мам, может, на тренировку не пойдем?» И если бы я от мамы встретила сопротивление: «Нет, ты что, пойдем!», то я бы отказывалась. Но меня мама поддерживала и говорила: «Ну, лениво - давай не пойдем». И я уже через 15 минут бежала и говорила: «Нет, мам, неудобно...» То есть надо лавировать - это постоянная аккуратная работа для родителя, чтобы не было отторжения от спорта или от музыки у вашего ребенка.
- Недавно вы восхищались победой нашей теннисистки Веры Звонаревой в финале престижного Итогового турнира года, где 39-летняя Вера во многом сенсационно победила в парном разряде. В ее возрасте такие победы почти уникальны. Есть пример и Евгения Плющенко, вновь ставшего в Сочи олимпийским чемпионом, хотя по меркам фигурного катания он считался чуть ли не пенсионером...
- Да, возвращение Веры Звонаревой меня особенно триггернуло. Мы ровесницы и очень хорошо приятельствуем. Вера взяла тайм-аут, когда родила ребенка и была в декрете... А теперь она вернулась! И ее возвращение в спорт во мне всколыхнуло столько эмоций! Если бы наша художественная гимнастика предполагала возвращение такого формата, то я бы была безумно счастлива и, уверяю вас, вы бы увидели столько потрясающе красивых взрослых гимнасток на помосте, и не только в рамках показательных выступлений, но и в рамках обязательной программы, соревнований.
Спортивные достижения, которые демонстрировали нам и Евгений Плющенко, и Вера Звонарева, они были бы и в художественной гимнастике. Очень хотелось бы, чтобы пересмотрели возрастной ценз в нашем виде спорта (сейчас в художественной гимнастике выступать в официальных соревнованиях можно до 30 лет. - Ред.).
Фото: личная страница Ляйсан Утяшевой в социальной сети
- Что бы вы могли пожелать нашим читателям в наступающем году?
- Любите друг друга. Берегите друг друга. И пусть детским смехом наполняется ваша жизнь!