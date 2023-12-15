Доминик Джокер: «Мы не едим эти горелые бумажки!»

В новогоднюю ночь певец Доминик Джокер выступает на сцене, как и многие артисты. Однако потом его ждет тепло и уют семейного очага. Подробнее о своих планах музыкант рассказал журналистам на фестивале «Жара».

«Наверняка теща приготовит селедку под шубой»

— Доминик, как будете отмечать долгожданный праздник?

— Этот Новый год для меня приятен тем, что приедут мои теща и тесть. Понятно, что сначала у меня пройдет концерт, но потом я же вернусь домой. Наверняка теща приготовит селедку под шубой.

С каждым годом я ценю минуты, проведенные с родными. Понимаю, что бабло побеждает зло, но все больше хочу встречать Новый год вместе с семьей.