Доминик Джокер: «Мы не едим эти горелые бумажки!»

В новогоднюю ночь певец Доминик Джокер выступает на сцене, как и многие артисты. Однако потом его ждет тепло и уют семейного очага. Подробнее о своих планах музыкант рассказал журналистам на фестивале «Жара».
«Наверняка теща приготовит селедку под шубой»
— Доминик, как будете отмечать долгожданный праздник?
— Этот Новый год для меня приятен тем, что приедут мои теща и тесть. Понятно, что сначала у меня пройдет концерт, но потом я же вернусь домой. Наверняка теща приготовит селедку под шубой.
С каждым годом я ценю минуты, проведенные с родными. Понимаю, что бабло побеждает зло, но все больше хочу встречать Новый год вместе с семьей.
— А елку уже нарядили?
— Да, сегодня мы закончили наряжать елку. Только в этом году мы решили ставить не живую, а шикарную искусственную елку.
А живые веточки развесили по всей квартире. И не надо собирать иголки по всему подъезду. И такую елку можно использовать не один год.
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— Подарки купили?
— А какого числа выходит ваше издание? А то я спалюсь…
Но вообще, я точно знаю, когда и что смогу приобрести. Часть подарков я уже начал покупать.
«Мы улетим в Таиланд на целый месяц»
— Есть ли у вас какие-то новогодние семейные традиции?
- Оливье, шампанское…
Доминик Джокер. Фото: Global Look Press
— Выпиваете шампанское, сжигаете бумажку с желанием и успеваете залпом выпить содержимое фужера, чтобы все сокровенное сбылось?
— Мы всегда загадываем желания, но при этом не едим эти горелые бумажки. Думаю, что достаточно просто загадать…
— Как проведете новогодние каникулы?
— А не будет у меня новогодних каникул. Мы работаем, а 10 января улетим в Таиланд на целый месяц.