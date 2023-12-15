Доминик Джокер: «Мы не едим эти горелые бумажки!»

Доминик Джокер. Фото:  Global Look Press  

Певец поделился с журналистами планами на новогоднюю ночь и последующие каникулы.

В новогоднюю ночь певец Доминик Джокер выступает на сцене, как и многие артисты. Однако потом его ждет тепло и уют семейного очага. Подробнее о своих планах музыкант рассказал журналистам на фестивале «Жара». 

«Наверняка теща приготовит селедку под шубой» 

— Доминик, как будете отмечать долгожданный праздник? 

— Этот Новый год для меня приятен тем, что приедут мои теща и тесть. Понятно, что сначала у меня пройдет концерт, но потом я же вернусь домой. Наверняка теща приготовит селедку под шубой. 

С каждым годом я ценю минуты, проведенные с родными. Понимаю, что бабло побеждает зло, но все больше хочу встречать Новый год вместе с семьей. 

— А елку уже нарядили? 

— Да, сегодня мы закончили наряжать елку. Только в этом году мы решили ставить не живую, а шикарную искусственную елку.   

А живые веточки развесили по всей квартире. И не надо собирать иголки по всему подъезду. И такую елку можно использовать не один год. 

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— Подарки купили? 

— А какого числа выходит ваше издание? А то я спалюсь… 

Но вообще, я точно знаю, когда и что смогу приобрести. Часть подарков я уже начал покупать. 

«Мы улетим в Таиланд на целый месяц»

— Есть ли у вас какие-то новогодние семейные традиции? 

- Оливье, шампанское…  

Доминик Джокер. Фото: Global Look Press 

— Выпиваете шампанское, сжигаете бумажку с желанием и успеваете залпом выпить содержимое фужера, чтобы все сокровенное сбылось? 

— Мы всегда загадываем желания, но при этом не едим эти горелые бумажки. Думаю, что достаточно просто загадать… 

— Как проведете новогодние каникулы? 

— А не будет у меня новогодних каникул. Мы работаем, а 10 января улетим в Таиланд на целый месяц. 

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