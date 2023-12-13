Звезда сериала «Плакса» Роман Маякин: «В школе я сталкивался с буллингом»

- Вы сказали, что работы стало больше. Почему, как считаете?

- Я всегда много работал. Это для меня очень важно. Чтобы реализоваться в нашей профессии, ей нужно посвятить жизнь. Именно поэтому так много артистов не справляются с нагрузками, графиком и уходят в зависимости, а у кого-то вообще чердак едет.

Наши педагоги в Школе-студии МХАТ говорили, что из театральных институтах выпускаются три вида людей: актеры, священники и сумасшедшие. И это действительно так, потому что религия тоже своего рода представление.

- А у вас случалось такое, что сносило голову от переработок или внимания поклонников?

- Медные трубы я прошел очень аккуратно. Я понимаю, пришла бы популярность в 20 лет, я не справился. Все происходило постепенно: сериал вышел, и пара человек на улице узнали, и так по нарастающей.

Я прекрасно осознаю, что популярность — штука валкая, поэтому брать актерскую профессию как опору в своей жизни, мне кажется, неправильно. Лучшая опора — это близкие, разделяющие твои идеи и намерения. Семья — это самое важное.

- Вашей кинодочери Нике Жуковой всего четырнадцать, и она уже играет главную роль. Как считаете, сложно ли это для детской психики?

Все индивидуально. Когда-то снимался в детском скетч-шоу, на кастинг которого приходили сумасшедшие мамаши и папаши, желающие реализоваться за счет своих детей. Вот у этих ребят абсолютно отсутствовало детство. Одна девочка практически содержала родителей, другая в свои восемь сидела на диете. Я считаю, это неправильно. Но в нашем случае совсем другая ситуация. Можно сказать, это семейная история. Здесь точно никто никого не заставляет.

Если ребенок действительно хочет, это круто. Вот если мой сын захочет в кино, я, наверное, буду ему каким-то образом помогать. Я ему и так периодически предлагаю сняться в небольших эпизодах, но у него пока нет желания. Я не расстраиваюсь, потому что прежде всего это должен быть выбор ребенка. А если же это выбор мамы или папы, которые захотели походить по красной дорожке, то плохо, конечно.

Есть много историй, когда очень успешные дети-актеры, повзрослев, сходили с ума. Надо понимать, что кинопроизводство — это, в первую очередь, бизнес, в котором есть рамки и условия, иногда не самые комфортные.

- Как считаете, у Ники получается?

- Она очень профессионально работает, включается максимально искренне и честно — на всю зарплату, как говорится. У нее достаточно сложная роль в этой истории, просто так не сыграешь. Мне кажется, у Ники может быть большое будущее. Она красивая и талантливая.

- Как в целом оцениваете современное поклонение?

- То, что молодежь стала самоувереннее и оторваннее от родительского опекунства, — это хорошо. Раньше же пуповину очень долго перерезали. А сейчас скорость жизни увеличилась, и пубертат начинается чуть ли не с одиннадцати.

- В проекте СТС непростая история не только у героини Ники, но и у вашего персонажа: отец, который перестает быть главным кормильцем семьи…

- Для меня эта история подростковая, поэтому мне важно показать юным зрителям качественный пример выхода из сложных ситуаций. Не просто послать всех на три буквы и уйти в запой, а решить проблемы цивилизованно, в разговорах.

- Вы говорили, что много работаете. Есть ли страх остаться без работы?

- Конечно. С другой стороны, это определенные амбиции, мужская реализация себя. Мне жалко девушек, которые непроглядно работают. Мне кажется, у них нет возможности реализоваться по-женски. Я не видел счастливых женщин, которые «ходят в брюках».

Женщина начинает жить в гармонии и дарить красоту, когда мужчина дает ей безопасность, стабильность, возможность развиваться. И тогда все отлично складывается. Я считаю, что женщина — законодательница, а мужчина — исполнитель.