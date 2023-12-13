Звезда сериала «Плакса» Роман Маякин: «В школе я сталкивался с буллингом»

С 18 декабря на канале СТС выходит сериал «Плакса» про школьницу Машу, которая столкнулась с жестокой травлей. Главную роль в фильме исполнила дочь Сергея Жукова Ника, а ее отца сыграл актер Роман Маякин.
В разговоре с Teleprogramma.pro артист рассказал, что происходило за кадром, и как ему живется в современном мире.
- Одна из важнейших тем сериала «Плакса» — буллинг. Роман, а вы сталкивались в школе с подобным?
- Я рос в девяностые, и буллинг в то время происходил во всей стране, как мне кажется. Общество было довольно агрессивное, и мне приходилось защищаться, отстаивать свои права. Я всегда дружил с крепкими пацанами, и если в школе что-то случалось, первым делом вызывали нас.
А вообще школьные годы — сложное время, когда происходят взросление, определение себя, коммуникация с обществом. И дети, которые агрессируют, обычно ведут себя так от страха и слабости. И многое здесь, конечно, зависит от родителей и учителей.
- Как вы воспитываете своего ребенка, чтобы не допустить агрессии с его стороны?
- Это невозможно не допустить. У него происходят конфликты в школе. Когда-то я ему так и сказал: «Сынок, просто надо дать в морду». Не знаю, правильно это или нет. Но уметь за себя постоять точно нужно.
Роман Маякин и Агата Муцениеце в сериале «Плакса». Фото: СТС
- Он уже последовал вашему совету?
- Мне кажется, сын в разы интеллигентнее меня. Я смотрю, как он ведет себя в обществе, идет на контакт с людьми, и не вижу страха. Возможно, с возрастом он становится не таким самоуверенным, как раньше. Это нормальный этап.
- В новом сериале вашей экранной супругой стала Агата Муценице. Как вам работается с ней?
- Мы с Агатой одного возраста, у нас много общих знакомых. Мне с ней комфортно общаться, такое ощущение, что я ее очень давно знаю.
- В прошлом году вас даже подозревали в романе…
- Нам хватило один раз встретиться, выйти вместе на премьеру, чтобы нам приписали роман. Слушайте, это все глупости. Такой же роман мне приписывали с Полиной Максимовой и еще много с кем.
- В СМИ вас также порой называют ловеласом…
- Я не до конца понимаю, что это значит. Мне кажется, ловелас - не очень хорошее слово. Да, я очень люблю женщин, восхищаюсь их красотой, но ловеласом я назвать себя не могу.
- Чем успевали заниматься в Сочи в перерывах между съемками?
- Старался проводить время с пользой: бегал по набережной, вечерами ел вкусную еду, гулял со своей девушкой. Одним словом, старался отдохнуть по максимуму, потому что снова набрал много проектов. Периодически бывает непросто.
- Близкие не обижаются, что вы пропадаете на работе?
- Конечно, есть определенные сложности. Некоторые девушки мечтают встретить актера, чтобы ходить с ним на светские мероприятия, жить сладкой жизнью… На самом деле все не так радужно. Вот я бы не смог жить с актрисой. Меня бы не покидало ощущение, что она принадлежит обществу, а не мне.
Роман Маякин и Ваня Дмитриенко в сериале «Плакса». Фото: СТС
- Вы сказали, что работы стало больше. Почему, как считаете?
- Я всегда много работал. Это для меня очень важно. Чтобы реализоваться в нашей профессии, ей нужно посвятить жизнь. Именно поэтому так много артистов не справляются с нагрузками, графиком и уходят в зависимости, а у кого-то вообще чердак едет.
Наши педагоги в Школе-студии МХАТ говорили, что из театральных институтах выпускаются три вида людей: актеры, священники и сумасшедшие. И это действительно так, потому что религия тоже своего рода представление.
- А у вас случалось такое, что сносило голову от переработок или внимания поклонников?
- Медные трубы я прошел очень аккуратно. Я понимаю, пришла бы популярность в 20 лет, я не справился. Все происходило постепенно: сериал вышел, и пара человек на улице узнали, и так по нарастающей.
Я прекрасно осознаю, что популярность — штука валкая, поэтому брать актерскую профессию как опору в своей жизни, мне кажется, неправильно. Лучшая опора — это близкие, разделяющие твои идеи и намерения. Семья — это самое важное.
- Вашей кинодочери Нике Жуковой всего четырнадцать, и она уже играет главную роль. Как считаете, сложно ли это для детской психики?
Все индивидуально. Когда-то снимался в детском скетч-шоу, на кастинг которого приходили сумасшедшие мамаши и папаши, желающие реализоваться за счет своих детей. Вот у этих ребят абсолютно отсутствовало детство. Одна девочка практически содержала родителей, другая в свои восемь сидела на диете. Я считаю, это неправильно. Но в нашем случае совсем другая ситуация. Можно сказать, это семейная история. Здесь точно никто никого не заставляет.
Если ребенок действительно хочет, это круто. Вот если мой сын захочет в кино, я, наверное, буду ему каким-то образом помогать. Я ему и так периодически предлагаю сняться в небольших эпизодах, но у него пока нет желания. Я не расстраиваюсь, потому что прежде всего это должен быть выбор ребенка. А если же это выбор мамы или папы, которые захотели походить по красной дорожке, то плохо, конечно.
Есть много историй, когда очень успешные дети-актеры, повзрослев, сходили с ума. Надо понимать, что кинопроизводство — это, в первую очередь, бизнес, в котором есть рамки и условия, иногда не самые комфортные.
- Как считаете, у Ники получается?
- Она очень профессионально работает, включается максимально искренне и честно — на всю зарплату, как говорится. У нее достаточно сложная роль в этой истории, просто так не сыграешь. Мне кажется, у Ники может быть большое будущее. Она красивая и талантливая.
- Как в целом оцениваете современное поклонение?
- То, что молодежь стала самоувереннее и оторваннее от родительского опекунства, — это хорошо. Раньше же пуповину очень долго перерезали. А сейчас скорость жизни увеличилась, и пубертат начинается чуть ли не с одиннадцати.
- В проекте СТС непростая история не только у героини Ники, но и у вашего персонажа: отец, который перестает быть главным кормильцем семьи…
- Для меня эта история подростковая, поэтому мне важно показать юным зрителям качественный пример выхода из сложных ситуаций. Не просто послать всех на три буквы и уйти в запой, а решить проблемы цивилизованно, в разговорах.
- Вы говорили, что много работаете. Есть ли страх остаться без работы?
- Конечно. С другой стороны, это определенные амбиции, мужская реализация себя. Мне жалко девушек, которые непроглядно работают. Мне кажется, у них нет возможности реализоваться по-женски. Я не видел счастливых женщин, которые «ходят в брюках».
Женщина начинает жить в гармонии и дарить красоту, когда мужчина дает ей безопасность, стабильность, возможность развиваться. И тогда все отлично складывается. Я считаю, что женщина — законодательница, а мужчина — исполнитель.
Ника Жукова в сериале «Плакса». Фото: СТС
- Скажите, а в целом вы любите киноэкспедиции? Может, у вас дома остаются животные, за которыми надо следить…
- Кстати, моя большая мечта — завести собаку. Но пока не могу себе этого позволить, потому что есть экспедиции, спектакли. Да, я много езжу. Когда только начинаешь этим заниматься, прикольно: приезжаешь в новые города, что-то смотришь, узнаешь. Но когда этого много, начинает утомлять. Я лучше отснимусь десять дней, чем слетаю на три спектакля. Гастроли — это не так романтично. И если не любишь свое дело, их не вывезешь.
- Когда в целом последний раз были по-настоящему счастливы?
- Сейчас. Счастье состоит из маленьких моментов. Проснулся, посмотрел на любимую и подумал: «Какая она у меня красивая!». Пошел счастливый на работу… Вообще, как мне кажется, человек становится счастливым, когда начинает о ком-то заботиться.
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