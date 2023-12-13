Юлия Савичева: «Я часто вижу вещие сны…»

- Какая крутая новость! Ко мне пока не обращались. Кстати, у меня уже есть песня, которая выйдет в феврале следующего года, называется «Девочка». По наполненности и смыслу она как раз похожа на «Если в сердце…», но уже с современной аранжировкой и словами. Думаю, что в качестве новой версии заставки к сериалу «Девочка» бы подошла.

«Иногда опускались руки»

- Вы - одна из сильных женщин на нашей эстраде. Можно только догадываться, скольких нервов и сил стоил вам уход от продюсера Макса Фадеева, когда вы остались без песен, которые полюбили люди. Как психологически пережили этот момент? Кто помог справиться? И как в итоге смогли договориться с Фадеевым - ведь теперь вы исполняете на концертах и свой старый репертуар?

- В тот момент на руках у меня была маленькая Аня, а у нас полгода не было никакой работы. Мы вместе с мужем приняли решение, что я ухожу из продюсерского центра: понимали, что дальше так не может продолжаться. Мы встретились с Максом и обсудили это решение. Уверена, что в тот момент оно было абсолютно верным. Пришлось все начинать с нуля. Никакого стартового капитала у нас не было. Финансовую поддержку оказал наш крестный - на эти деньги мы записали альбом CLV и снимали клипы. В тот момент помог автор Олег Шаумаров - написал мне несколько песен. Нашлись люди, которые вкладывались душевно, помогали нам. Мы понимали, что нужно срочно писать песни. На концертах из старого репертуара я могла исполнять лишь «Юлию» и «Если в сердце...». Все остальное - новые песни и каверы. Но главное, зрителям нравилось, они кайфовали на концертах.

Самую большую поддержку я получила в семье. Были моменты, когда опускались руки, но я понимала, что должна пройти это испытание. Знаю, многие думали, что это решение я приняла на эмоциях. Это не так, это был взвешенный шаг. Нас с Максом связывает давняя дружба: я знаю его с трех лет, для меня он как отец. Не скрою, что в тот момент мне было больно, была обида, но я никогда не вела себя неуважительно по отношению к нему, человеческие отношения всегда были и остаются для меня на первом месте. Думаю, что именно поэтому Макс вернул песни - он понял, кто был и остался предан ему. О том, что можем использовать репертуар, мы узнали неожиданно: пришло сообщение «заберите песни».

- Артисты в интервью нередко приукрашивают свою жизнь, и кажется, что она у них состоит исключительно из счастливых моментов. Но так не бывает. А вы делитесь и трудностями - историями из вашей настоящей жизни. Самой пронзительной была история о том, как вы потеряли ребенка, так как много работали во время беременности. Какой совет вы бы дали женщинам, у которых меньше жизненного опыта?

- Я всегда буду считать, что важнее то, как ты можешь преодолеть неудачи и тяжелые моменты в жизни. Рассказать о победах - это прекрасно, но не поучительно для других людей. Когда вспоминаешь свои тяжелые жизненные истории, из которых смог выбраться, ты помогаешь советом тем, кто оказался в похожих ситуациях. Мою историю особенно важно было рассказать молодым семейным парам, которые столкнулись либо с замершей беременностью, либо с выкидышем. Заметьте, я не рассказывала об этом, когда все случилось: тогда я поставила жесткое условие, чтобы никто об этом не узнал.

А когда я прожила эту боль с мужем, когда у нас родилась дочь и, слава Богу, все устаканилось, я поняла, что могу рассказать не только о потере ребенка, но и о том, как мы смогли выбраться, вернуться к здоровым отношениям, почувствовать себя полноценной семьей. Самое важное - не опускать руки и верить в то, что ты сможешь это преодолеть при поддержке родственников и близких людей. У нас ведь все в голове: как ты себя настроишь, так и будет. И важно остаться сильным человеком, даже если у вас нет мужа или семьи. Наверняка рядом есть друзья, которые могут понять и поддержать. Не отказывайтесь от помощи близких, принимайте ее.

Если понимаете, что без психолога не справляетесь, обратитесь к нему. Я в определенный период прошлого года, когда у меня были очень токсичные отношения с одним человеком, почувствовала, что не могу так дальше жить. Я переносила состояние вечной жертвы на свою семью, работу. Тогда я обратилась к психологу, поняла, что ментальное здоровье так же важно, как и физическое. Обязательно нужно за этим следить. Когда я была маленькая, не было интернета, не говорили об анорексии, токсичных взаимоотношениях, а сейчас это открытый мир - очень много информации.

«Нужно любить то, что дала тебе природа»

- Вокальных конкурсов для детей много. С какого возраста, на ваш взгляд, ребенок может в них участвовать? Ведь там есть проигравшие, выбывшие.

- Думаю, что возраст не важен. Я участвовала в конкурсах с 5 лет. Как только поступила в Кургане в танцевальный кружок «Светлячок», меня сделали солисткой, и мы поехали на гастроли. Там были какие-то соревнования, много разных коллективов, и мне это все очень нравилось. Потом начались бальные танцы, там тоже были соревнования. Я расстраивалась, рыдала, мне было сложно, но это закаляет дух, закаляет тебя как личность. И тут как раз проверяется характер - пойдет ли ребенок дальше в танцы, в пение, в артисты. Важно, чтобы родители не давили на ребенка, а поддерживали его в любых начинаниях. Хочет участвовать в конкурсах, записывать песни? Поддержите ребенка в этом. Не хочет - не надо заставлять, можно пойти на другое направление.

- Аня у вас музыкальная девочка? На ТНТ намерены перезапустить «Фабрику звезд». Разрешили бы дочери участвовать, когда она подрастет?