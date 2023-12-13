Юлия Савичева: «Я часто вижу вещие сны…»

В новогодние каникулы вы не раз увидите Юлию по телевизору - ни один праздничный концерт не обойдется без участия певицы. Уходящий год был для нее насыщенным событиями. Итоги своего 2023-го Савичева подводит специально для «Телепрограммы».
- Юлия, каким был ваш 2023-й?
- Очень успешным, плодотворным, ярким. Если говорить о достижениях в семье, то я очень рада, что моя Аня пошла в первый класс и ей нравится учиться. В карьере произошло много разных событий, были успешные синглы и клипы. За «Желтое такси» в конце года мы получили премию от «Дорожного радио» и диплом «Песни года». Мы дали концерты и в Питере, и в Москве с новой программой «Стихия», сейчас я в туре по стране с этим шоу. Я безумно счастлива, что людям нравится то, что они слышат и видят.
Я поучаствовала в телешоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ, рада, что меня пригласили. Я принимала участие во множестве телевизионных проектов, но первое место занимала только в «Танцах со звездами». В проекте «Один в один» я не была первой, но там был успех - до сих пор вспоминают все эти образы. Во всех остальных шоу, особенно музыкальных, у меня случались недомолвки, недопонимание, мне вставляли палки в колеса, жюри всегда не очень ко мне относилось.
Я расстраивалась, но это и придавало мне мотивацию и силы, чтобы двигаться дальше. Зная подноготную телешоу, я шла на «Битву поколений» с мыслями, что ничего не нужно ждать от жюри, от съемок, моя задача - просто выдать все, что я умею, все, чему я научилась за эти 20 лет. И главное, получить самой удовольствие от этого концерта, чтобы от каждой песни была отдача в моем сердце. У меня получилось. Было приятно, что и зрители, и жюри это почувствовали. Поэтому столько ярких впечатлений.
Для меня стало неожиданностью, когда под конец года мне позвонил актер Саша Петров (мы с ним не были знакомы) и предложил поучаствовать в своем спектакле «Планета Максимус». Удивительным образом у меня получилось приехать на его спектакль в «Крокус Сити Холл», и мы договорились с ним, что моя песня «Мало» здорово подходит к началу спектакля, а к финалу - песня «Люди». И здорово, что после этого я подружилась и с ним, и с его женой Викой.
Потом они пришли на мой сольный поддержали. Для меня это было важно, потому что я очень переживала, нервничала перед выходом. Саша прочитал стихотворение из «Планеты Максимус» перед песней «Люди» - это было волшебно. Потом он пригласил меня на свою свадьбу с Викой, и я выступила на их празднике. Удивительный год!
- Это правда была «свадьба года»?
- Они такие великолепные, светлые ребята и так подходят друг другу. Это настоящая любовь, я это чувствую. Свадьба была просто шикарной - ребята и танцевали, и пели, все гости зажигали. Я так за них счастлива! Верю, что их встреча не случайна. Это судьба. У меня было так с мужем - я услышала его голос и поняла, что это мой человек.
- Какие личные события года идут со знаком минус?
- Были негативные моменты, без них никуда в жизни. Они дают нам понимание того, что недоработано, что нужно в себе усовершенствовать. Ни в коем случае нельзя это расценивать как неудачу, унижение или оскорбление - это уроки, которые преподает жизнь. За этот год я повстречалась с разными токсичными личностями - концентрация таких людей была максимальная. Прожив это, я выпустила песню «Не до любви» и одноименный клип. Я благодарна этим людям за то, что они сделали меня сильнее.
- 2023-й по восточному календарю - год Кролика. Ваш год. Было ли особое везение? Верите в гороскопы?
Первый Новый год будущей артистки - с мамой Светланой Анатольевной, которая работала преподавателем в музыкальной школе. 31 декабря 1988 года. Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Я верю в энергетику людей, в то, что у некоторых из них есть особые возможности предвидеть какие-то события или же развита интуиция, как у меня. Муж шутит - называет меня ведьмой! Потому что я часто вижу вещие сны и даже предупреждала о каких-то событиях нашу семью или моих родственников. А в гороскопы я не верю.
- Еще один атрибут Нового года - телевизионные «огоньки». Кто-то их ругает: мол, устарели. Но каждый год у таких программ приличный рейтинг. Как их снимают, что остается за кадром? Увидим вас в новогоднюю ночь?
- Мы живем во времена, когда у телевидения есть большой конкурент в виде интернета. Сейчас у каждого человека в руках телефон, и ему весь мир открыт - он может сам выбирать свое телевидение, свое радио. Но в праздничные дни у нас есть традиция смотреть «Голубой огонек», «Песню года» и любимые советские фильмы - «Иронию судьбы...», «Иван Васильевич меняет профессию». Это у нас уже в крови, в нашем сердце и нашем менталитете. И да, в этом году вы меня увидите на «Голубом огоньке», я буду петь дуэтом с Викой Дайнеко ретропесню.
Что остается за кадром? Мы снимаем много дублей. И каждый раз съемочная группа работает не только с артистами, но и с массовкой - важно, как выглядят люди, зажгли ли они бенгальские огни, вовремя ли кричат и аплодируют. Есть специальный аниматор, который разогревает публику, следит за ней. Отдельно прописывают сценарий за столиками - когда мы садимся, как поздравляем с Новым годом. Это шоу, мы поддерживаем праздничное настроение.
«Люблю сюрпризы»
- Новогодняя ночь популярного эстрадного артиста - это когда бумажку с желанием едва успеваешь прожевать между выходами на сцену?
- В этот раз я буду с семьей, я так решила. Год был плодотворным, я сделала столько удивительных дел и очень соскучилась по семье, хочу встретить Новый год с близкими.
- А раньше какой у вас был рекорд по количеству выступлений в ночь на 1 января?
- Пять или шесть площадок: и клубы, и ДК по Москве и Подмосковью. Мы преимущественно передвигались на метро, потому что на машине это невозможно было сделать - пробки.
- Что дочь попросила в письме у Деда Мороза? Все ли желания Ани он решил исполнить?
- Аня пожелала домашнее животное в виде собачки или кошечки, но так как у нас уже есть попугай, мы пока не готовы завести четвероногого друга, сделаем это чуть позже. Еще дочь пожелала замок для Барби, думаю, что можно его найти и организовать в качестве подарка.
- Как вы с мужем выбираете подарки друг другу? Говорите прямо, что хотите получить, или надеетесь, что сам догадается?
- Мы с мужем (Александр Аршинов, композитор. - Авт.) чаще открыто говорим друг другу, что бы нам хотелось. Допустим, Саше мы будем обновлять звукозаписывающую студию - поэтому ему нужны новый компьютер, микрофон, какие-то такие штуки. А я люблю сюрпризы, но иногда могу намекнуть, чего бы хотелось.
- В 2024 году обещают выпустить продолжение сериала «Не родись красивой». Обращались ли к вам по поводу новой аранжировки хита «Если в сердце живет любовь»? А если бы вам предложили спеть новую песню для заставки, что бы выбрали?
Савичева с исполнительницей главной роли в проекте «Не родись красивой» Нелли Уваровой. Юлия записала песню «Если в сердце живет любовь» для саундтрека сериала, который в 2024 году вернется на экраны с новыми сериями. Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Какая крутая новость! Ко мне пока не обращались. Кстати, у меня уже есть песня, которая выйдет в феврале следующего года, называется «Девочка». По наполненности и смыслу она как раз похожа на «Если в сердце…», но уже с современной аранжировкой и словами. Думаю, что в качестве новой версии заставки к сериалу «Девочка» бы подошла.
«Иногда опускались руки»
- Вы - одна из сильных женщин на нашей эстраде. Можно только догадываться, скольких нервов и сил стоил вам уход от продюсера Макса Фадеева, когда вы остались без песен, которые полюбили люди. Как психологически пережили этот момент? Кто помог справиться? И как в итоге смогли договориться с Фадеевым - ведь теперь вы исполняете на концертах и свой старый репертуар?
- В тот момент на руках у меня была маленькая Аня, а у нас полгода не было никакой работы. Мы вместе с мужем приняли решение, что я ухожу из продюсерского центра: понимали, что дальше так не может продолжаться. Мы встретились с Максом и обсудили это решение. Уверена, что в тот момент оно было абсолютно верным. Пришлось все начинать с нуля. Никакого стартового капитала у нас не было. Финансовую поддержку оказал наш крестный - на эти деньги мы записали альбом CLV и снимали клипы. В тот момент помог автор Олег Шаумаров - написал мне несколько песен. Нашлись люди, которые вкладывались душевно, помогали нам. Мы понимали, что нужно срочно писать песни. На концертах из старого репертуара я могла исполнять лишь «Юлию» и «Если в сердце...». Все остальное - новые песни и каверы. Но главное, зрителям нравилось, они кайфовали на концертах.
Самую большую поддержку я получила в семье. Были моменты, когда опускались руки, но я понимала, что должна пройти это испытание. Знаю, многие думали, что это решение я приняла на эмоциях. Это не так, это был взвешенный шаг. Нас с Максом связывает давняя дружба: я знаю его с трех лет, для меня он как отец. Не скрою, что в тот момент мне было больно, была обида, но я никогда не вела себя неуважительно по отношению к нему, человеческие отношения всегда были и остаются для меня на первом месте. Думаю, что именно поэтому Макс вернул песни - он понял, кто был и остался предан ему. О том, что можем использовать репертуар, мы узнали неожиданно: пришло сообщение «заберите песни».
- Артисты в интервью нередко приукрашивают свою жизнь, и кажется, что она у них состоит исключительно из счастливых моментов. Но так не бывает. А вы делитесь и трудностями - историями из вашей настоящей жизни. Самой пронзительной была история о том, как вы потеряли ребенка, так как много работали во время беременности. Какой совет вы бы дали женщинам, у которых меньше жизненного опыта?
- Я всегда буду считать, что важнее то, как ты можешь преодолеть неудачи и тяжелые моменты в жизни. Рассказать о победах - это прекрасно, но не поучительно для других людей. Когда вспоминаешь свои тяжелые жизненные истории, из которых смог выбраться, ты помогаешь советом тем, кто оказался в похожих ситуациях. Мою историю особенно важно было рассказать молодым семейным парам, которые столкнулись либо с замершей беременностью, либо с выкидышем. Заметьте, я не рассказывала об этом, когда все случилось: тогда я поставила жесткое условие, чтобы никто об этом не узнал.
А когда я прожила эту боль с мужем, когда у нас родилась дочь и, слава Богу, все устаканилось, я поняла, что могу рассказать не только о потере ребенка, но и о том, как мы смогли выбраться, вернуться к здоровым отношениям, почувствовать себя полноценной семьей. Самое важное - не опускать руки и верить в то, что ты сможешь это преодолеть при поддержке родственников и близких людей. У нас ведь все в голове: как ты себя настроишь, так и будет. И важно остаться сильным человеком, даже если у вас нет мужа или семьи. Наверняка рядом есть друзья, которые могут понять и поддержать. Не отказывайтесь от помощи близких, принимайте ее.
Если понимаете, что без психолога не справляетесь, обратитесь к нему. Я в определенный период прошлого года, когда у меня были очень токсичные отношения с одним человеком, почувствовала, что не могу так дальше жить. Я переносила состояние вечной жертвы на свою семью, работу. Тогда я обратилась к психологу, поняла, что ментальное здоровье так же важно, как и физическое. Обязательно нужно за этим следить. Когда я была маленькая, не было интернета, не говорили об анорексии, токсичных взаимоотношениях, а сейчас это открытый мир - очень много информации.
«Нужно любить то, что дала тебе природа»
- Вокальных конкурсов для детей много. С какого возраста, на ваш взгляд, ребенок может в них участвовать? Ведь там есть проигравшие, выбывшие.
- Думаю, что возраст не важен. Я участвовала в конкурсах с 5 лет. Как только поступила в Кургане в танцевальный кружок «Светлячок», меня сделали солисткой, и мы поехали на гастроли. Там были какие-то соревнования, много разных коллективов, и мне это все очень нравилось. Потом начались бальные танцы, там тоже были соревнования. Я расстраивалась, рыдала, мне было сложно, но это закаляет дух, закаляет тебя как личность. И тут как раз проверяется характер - пойдет ли ребенок дальше в танцы, в пение, в артисты. Важно, чтобы родители не давили на ребенка, а поддерживали его в любых начинаниях. Хочет участвовать в конкурсах, записывать песни? Поддержите ребенка в этом. Не хочет - не надо заставлять, можно пойти на другое направление.
- Аня у вас музыкальная девочка? На ТНТ намерены перезапустить «Фабрику звезд». Разрешили бы дочери участвовать, когда она подрастет?
С мужем Александром Аршиновым и дочерью Анной. Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Аня обожает танцевать, петь - берет детский микрофон и устраивает концерты, как настоящая артистка. Мы уже записали ее в кружки - посмотрим, что ей больше понравится. Если Аня захочет участвовать в новой «Фабрике звезд», конечно, разрешила бы. Посоветовала бы ей быть самой собой, слушать профессионалов, которые будут проводить уроки, примерять это на себя, обязательно работать и не ловить «звезду». Важна работа над собой, над музыкой, над эмоциональной составляющей. Впитывайте все, что говорят вам профессионалы, - вот что важно. Аню я буду поддерживать в любом ее начинании, а советовать только тогда, когда она спросит, это тоже очень важная вещь.
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- Вы участвовали в «Фабрике звезд» 20 лет назад. Если говорить о главном уроке оттуда, то он какой? Проект заставил юную артистку Савичеву быстро повзрослеть?
- Проект дал мне возможность найти себя, потому что только на «Фабрике» я начала слушать альтернативу и рок-музыку, поняла, что мне нравится по-настоящему. До сих пор я в поп-рок-стиле, я к нему вернулась, хотя были разные периоды в моей карьере. Я и повзрослела, и нашла свой стиль благодаря Максиму Фадееву, учителям, которые были на «Фабрике», благодаря своему будущему мужу - мы встретились, когда мне было 16, а ему 18 лет.
- А скажите, пожалуйста, новогодний тост для наших читателей!
Сейчас певица в гастрольном туре с программой «Стихия»: исполняет и лирические, и танцевальные, и роковые композиции. Фото: личный архив Юлии Савичевой
- Человек так создан, что ему всегда что-то не нравится. Волосы кудрявые - хочется прямые, веснушки есть - хочется их убрать, а у кого их нет - хочется, чтобы они были (лично я всегда радовалась своим веснушкам, никогда от этого не страдала). Женщинам с пышной грудью хочется миниатюрную и так далее.
А на самом деле нужно ценить и любить то, что тебе дала природа, и наслаждаться жизнью. Мы все привыкли куда-то бежать, лететь, копошиться, завидовать, осуждать всех подряд... А на самом деле хочется больше позитива. Начать надо с себя, со своей головы - очистить ее, чтобы быть в гармонии с собой, своим телом, мыслями. Если каждый задумается над этим и будет работать над собой, поверьте, мир станет гораздо лучше.