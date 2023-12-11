Анна Банщикова – о съемках нового сезона «Ищейки»: «В Геленджике я теперь не пропаду – везде накормят!»

Анна Банщикова не только исполняет главную роль в сериале «Ищейка». Начиная с шестого сезона, актриса — еще и креативный продюсер проекта.
— Анна, в статусе креативного продюсера сериала вы тоже участвуете в развитии сюжета?
— Да, безусловно, вместе с авторами и режиссером мы придумываем дальнейшую судьбу Александры Кушнир, обсуждаем и влияем на нее.
Привычка «заедать» стресс
Анна Банщикова перед началом съемок. Фото: Первый канал
— Тогда расскажите, что нового произойдет в жизни вашей героини, как изменится сама Саша?
— В прошлом сезоне моя героиня стала снова свободной женщиной. Для нее начнется новая жизнь — во всех смыслах. На какое-то время она переезжает в новое место и пытается идти вперед по служебным и личным тропам. Ее ждет много интересного: и новые отношения, и разочарования в старых связях… Саша даже окажет помощь мэру крупного города.
— А что останется в ней неизменным?
— Какие-то постоянные вещи присущи каждому человеку: если ты, например, любишь сладкое, куда же от этого деться. У Александры Ивановны тоже есть эта зависимость (Смеется.), и она продолжает с этим бороться. Как и многие женщины, у которых схожие отношения с чем-то соблазнительно-вкусным. На фоне стрессовых ситуаций желание «заесть» проблемы усиливается. В общем, все, как в жизни.
Как изменится личная жизнь Александры Кушнир
Анна Банщикова и Максим Лагашкин в сериале «Ищейка»
— Поклонников сериала, конечно, интересует личная жизнь Кушнир….
— Александра рассталась с двумя предыдущими мужьями. И начнет новую жизнь. Многие зрители мне писали в соцсетях: «Как же так: уходят наши любимые герои». Не волнуйтесь, с Александрой остается вся ее команда. Но появится и много новых интересных артистов. Скучно точно не будет, как ничего не будет потеряно из того, что зрители любят в этом проекте. Как говорится, и смех, и слезы, и любовь…
— Начальник Кушнир — Ольховский — в исполнении Максима Лагашкина долго ухаживал за Сашей в прошлом сезоне. Какие у них будут отношения, добьется ли он ее расположения?
— Да, в новых сериях зрители увидят и Ольховского. Он будет ухаживать за Александрой. С Максимом у нас будет много прикольных сцен, наши герои друг к другу присматриваются и примеряются, но это все, что я могу сейчас рассказать, чтобы не спойлерить.
Новый коллектив, новые подчиненные-мужчины
На съемках сериала «Ищейка». Фото: Первый канал
— Саша с блеском раскрывает дела. Насколько это ценит ее начальство?
— В первых сериях Александра Ивановна будет работать в новом месте и с новыми людьми. Это непросто: не все подчиненные мужчины воспринимают женщину-руководителя. Ей заново придется осваиваться в новом коллективе, где нужно доказывать профессионализм делом и показывать себя в работе в лучшем свете.
При этом не все сразу принимают ее методы работы, поэтому недопонимания и конфликтов не избежать. Но Кушнир есть Кушнир. Конечно, она подтвердит свой уровень. И, повторюсь еще раз: вся команда Александры Ивановны будет в сборе, и это поможет героине обрести себя заново после сложных жизненных катаклизмов.
«В Геленджике все ко мне привыкли, я здесь не пропаду!»
На съемках сериала «Ищейка». Фото: Первый канал
— Съемки проходили на побережье. Наверное, успевали не только работать, но и наслаждаться морем?
— На море всегда прекрасно — можно продлить лето. Места, где мы снимали, потрясающе красивые. Мне рассказывали, что многие люди, посмотрев «Ищейку», переехали в Геленджик. В этом сезоне у нас еще один красивейший город — Сочи. Когда успевала, плавала, это помогало восстановить силы.
В Геленджике уже все ко мне привыкли, как и к съемкам «Ищейки». Я здесь не пропаду, везде накормят, помогут.
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Анна Банщикова с дочкой Машей на съемках сериала «Ищейка». Фото: Первый канал
— Рада ли ваша дочь вернуться к роли Миши и снова оказаться на съемочной площадке?
— Маша рада, она любит это место. В Геленджике у нее появились друзья, и на площадку она приходит с радостью.
— Есть ли сходство межу вами и вашей героиней?
- Александра Ивановна, как и любая женщина, бывает разной: жесткой и мягкой, рассеянной и собранной, влюбчивой и закомплексованной. И мне нравится, что она такая: с ней не скучно сосуществовать уже седьмой сезон, а это говорит о многом.