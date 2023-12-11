Анна Банщикова – о съемках нового сезона «Ищейки»: «В Геленджике я теперь не пропаду – везде накормят!»

Анна Банщикова не только исполняет главную роль в сериале «Ищейка». Начиная с шестого сезона, актриса — еще и креативный продюсер проекта.

— Анна, в статусе креативного продюсера сериала вы тоже участвуете в развитии сюжета?

— Да, безусловно, вместе с авторами и режиссером мы придумываем дальнейшую судьбу Александры Кушнир, обсуждаем и влияем на нее.

Привычка «заедать» стресс