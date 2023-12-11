Группа «Фабрика»: «Мы умеем сливаться с толпой, мы же артисты!»

Участницы группы «Фабрика», как и многие их коллеги по цеху, встретят этот Новый год на сцене. Ну а потом все-таки отдохнут от «сценичных» дел, уехав из Москвы.

Подробностями своих планов и не только с Teleprogramma.pro поделились солистки коллектива Ирина Тонева и Екатерина Москалева, ставшие гостями Большого праздника Яндекс музыки.

«Мне нравится, как сейчас украшена Москва»

— Девушки, как собираетесь встречать Новый год?

— Мы с девочками работаем у «фабричного» станка. Будем выступать в Москве в трех местах: в Mariott Imperial Plaza, ресторанах «Малино» и Jimmy boy. Так что со зрителем мы можем увидеться аж три раза.

— А что планируете делать на новогодних каникулах?

— Поедем в прекрасные города России. Но в середине января все-таки хотим отдохнуть.

Ирина Тонева: Я планирую отправиться в Адлер с папой - в санаторий на капельницы.

Екатерина Москалева: А я собираюсь в начале января съездить в Санкт-Петербург с семьей, буквально на три денечка.