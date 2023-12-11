Группа «Фабрика»: «Мы умеем сливаться с толпой, мы же артисты!»

Участницы группы «Фабрика», как и многие их коллеги по цеху, встретят этот Новый год на сцене. Ну а потом все-таки отдохнут от «сценичных» дел, уехав из Москвы.
Подробностями своих планов и не только с Teleprogramma.pro поделились солистки коллектива Ирина Тонева и Екатерина Москалева, ставшие гостями Большого праздника Яндекс музыки.
«Мне нравится, как сейчас украшена Москва»
— Девушки, как собираетесь встречать Новый год?
— Мы с девочками работаем у «фабричного» станка. Будем выступать в Москве в трех местах: в Mariott Imperial Plaza, ресторанах «Малино» и Jimmy boy. Так что со зрителем мы можем увидеться аж три раза.
— А что планируете делать на новогодних каникулах?
— Поедем в прекрасные города России. Но в середине января все-таки хотим отдохнуть.
Ирина Тонева: Я планирую отправиться в Адлер с папой - в санаторий на капельницы.
Екатерина Москалева: А я собираюсь в начале января съездить в Санкт-Петербург с семьей, буквально на три денечка.
Екатерина Москалева. Фото: личная страница Екатерины Москалеваой во «ВКонтакте»
— Какие новогодние традиции существуют в ваших семьях?
Екатерина Москалева: Просто традиция быть вместе и общаться. Тут недавно нам задавали вопрос: «Какой у вас любимый новогодний фильм?», а я поняла, что не смотрю их, потому что провожу время с семьей. Это самое ценное, что может быть. Ну и, конечно, есть традиция поехать куда-нибудь потусить.
Ирина Тонева: Мне нравится наблюдать, как люди гуляют, празднуют, и мне передается это новогоднее настроение. В основном оно ассоциируется у меня с детством, а так как детство прошло, я питаюсь радостью через людей.
Также мне нравится, как сейчас украшена Москва, кругом елочки.
— А что, можно так спокойно гулять по улице, не рискуя быть узнанной?
— Можно. У нас пока традиция, что девушки красятся только на сцену, поэтому иногда лицо без косметики отличается от накрашенного лица.
Если не улыбаться, не разговаривать и не выступать, то, конечно, не так много внимания. Но мы умеем сливаться с толпой, мы же артисты!
— Что у вас обычно присутствует на новогоднем столе?
Ирина Тонева: Оливье. Я ем его круглый год в вегетарианских ресторанах и кафе Москвы. Божественно вкусно!
— А у вас, Екатерина, тоже оливье?
— Да. Но, кстати, полюбила его только последние годы. Также недавно я пристрастилась к селедке под шубой. Вот те два салата, которые я готова есть в любое время.
«Я хочу, чтобы у меня в голове все стало яснее»
— Какой Новый год вам больше всего запомнился?
Екатерина Москалева: Однажды мы поехали в Карелию всей семьей, но там нам не понравились условия проживания. Мы уже даже хотели разворачиваться и ехать в Питер отмечать Новый год, но поняли, что в этом все-таки нет смысла. Стадия принятия прошла.
И мы сразу познакомились с людьми, которые тоже приехали туда, и все стало настолько все равно, что этот Новый год оказался одним из самых лучших в жизни.
Ирина Москалева: Я помню, сидела на кухне. Мама с папой уже спали. В тот Новый год у нас не было концертов. И мне было одновременно грустно и в то же время хорошо.
— Какие необычные подарки вам доводилось получать, например, от мужа?
Ирина Тонева: Любовь. (Шутка.)
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Ирина Тонева. Фото: личная страница Ирины Тоневой во ВКонтакте
Екатерина Москалева: Однажды я позвонила по телефону, набрав один номер. Это была услуга: «Поздравь маму с днем рождения, и ей придет какой-то рингтон». Я ее оплатила.
Но сумма получилась немного большей, чем я планировала, об этом узнали родители. Тайный подарок перестал быть таковым. Папе пришлось все оплатить. Тогда мне, правда, было восемь лет.
— Чтобы вы хотели пожелать сами себе в Новом году?
Ирина Тонева: Я хочу, чтобы у меня в голове все стало яснее. Мне всегда хочется узнать больше, только без всяких потрясений, а в спокойной обстановке. Хочется добавить медитаций на каждый день, потому что они не работают урывками.
Екатерина Москалева: Мне бы хотелось еще большего карьерного роста и не только в группе, но и как сольной исполнительнице. У меня много амбиций. И также хотелось бы устроить личные отношения с противоположным полом, поскольку, как мне кажется, я к этому готова. Сейчас я девушка свободная.