Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева сказала, что хочет стать матерью

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева много лет счастлива рядом с хореографом Алексеем Брижем. Артисты поженились еще в 2017 году.

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Тоневой сейчас 46 лет, а ее мужу — 33 года. За годы брака Ирина так и не собралась подарить наследника молодому супругу. Хотя в одном из прошлых интервью она признавалась, что мечтает встретиться со своим ребенком.

Как выяснилось, стремления артистки до сих пор не изменились. Не так давно она посетила премьеру спектакля «Путь героя» и на этом мероприятии пообщалась с журналистами Prozvezd.info.

В беседе с представителями СМИ Тонева сообщила, что делает все от нее зависящее, чтобы испытать радость материнства.

«Посмотрим! Как Бог решит. Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится», — поделилась мыслями певица.

Источник: prozvezd.info