Лиза Моряк: «Я практически неглиже бегала по лесу»

Этот год ознаменовался знаменательным событием для актрисы Лизы Моряк. Ведь в феврале она родила дочь Элизабет. Первая эйфория позади, и сейчас артистка уже давно вернулась в творческий строй и активную светскую жизнь.
Так, она посетила премьеру фильма «Манюня. Новогодние приключения», перед которой пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.pro.
В интервью нашему изданию Лиза Моряк рассказала о том, как прошла в форму после родов, планах на Новый год и об отношении к признанию в любви Татьяны Лариной, которую она сыграла в фильме своего мужа Сарика Андреасяна «Онегин».
«На Новый год мы уезжаем в Дубай, куда вывозим всех родственников»
— Лиза, вы уже пришли в себя после рождения дочери? Насколько это событие поменяло вашу жизнь?
— Много что поменялось. Прошло девять месяцев, я уже окончательно пришла в форму. И Элизабет немного подросла. У нас установился график, и мы уже знаем, чего ожидать. Стало чуть-чуть полегче.
Мы понимаем, что у нас есть ночь и есть день. Ночью мы спим. В этом плане у нас все стало налаживаться. Я чувствую себя увереннее. Все приходит в норму, в свое нужное русло.
Лиза Моряк на премьере фильма «Манюня. Новогодние приключения». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Какие у вас планы на Новый год?
- Мы уезжаем в Дубай, куда вывозим всех детей, родственников, бабушек и нянь. Всего нас едет около 15 человек. Еще к нам прилетают наши друзья. В общем, у нас будет веселый семейный Новый год.
— А новогоднее застолье отменяется?
— Нет. Там мы найдем продукты, обязательно сделаем оливье, селедку под шубой. Наша няня действительно потрясающе готовит. Также мы берем с собой маму Сарика, она будет готовить блюда армянской кухни. В общем, у нас ожидается многонациональный новогодний стол.
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«Для меня шили 15 костюмов»
— Поговорим о творчестве. Какие фильмы с вашим участием снимались недавно, и их уже можно ждать в следующем году?
— Недавно у нас вышел трейлер к фильму «Онегин». Я очень жду этот фильм, который должен выйти 7 марта. В этой картине я сыграла Татьяну.
- Вам близка эта героиня?
- Да. Как ни странно, мой типаж и лицо созданы именно для таких эпох. К сожалению, очень обидно читать те комментарии, что сейчас пишут наши зрители. Особенно, когда ты работаешь и тратишь много сил на то, чтобы понравиться, пропускаешь роль через сердце. А люди все воспринимают так негативно...
Лиза Моряк на афише к фильму «Онегин». Фото: соцсети актрисы
— Это будет современная версия или костюмированный фильм?
- Костюмированный. Художники очень долго готовились к этому проекту. Так, под меня шили все 15 костюмов. И каждое появление Татьяны — это новый образ, который продумывался художниками. А они сработали на сто процентов. Если вы сами посмотрите трейлер, то увидите, насколько это красиво.
Мы снимали и в Пскове, и в Ужгороде У нас была очень большая экспедиция. Буквально 30 ноября мы закончили блок съемок.
Во время съемочного периода я практически неглиже бегала по лесу, поэтому немножко приболела. А в целом у нас классическое видение нашей классики. И ничего экстраординарного в ней нет.
— В романе в стихах Александра Сергеевича Пушкина Татьяна первой признается Онегину в своих чувствах, когда пишет ему письмо. На ваш взгляд, должна ли женщина делать первый шаг в отношениях? А вы, например, говорили о своей любви будущему мужу?
— Нет, я вела себя довольно скромно. Мне кажется, что это мужчина должен проявлять в таких делах инициативу, иначе ты можешь быть неправильно понятой.