Лиза Моряк: «Я практически неглиже бегала по лесу»

Этот год ознаменовался знаменательным событием для актрисы Лизы Моряк. Ведь в феврале она родила дочь Элизабет. Первая эйфория позади, и сейчас артистка уже давно вернулась в творческий строй и активную светскую жизнь.

Так, она посетила премьеру фильма «Манюня. Новогодние приключения», перед которой пообщалась с корреспондентом Teleprogramma.pro.

В интервью нашему изданию Лиза Моряк рассказала о том, как прошла в форму после родов, планах на Новый год и об отношении к признанию в любви Татьяны Лариной, которую она сыграла в фильме своего мужа Сарика Андреасяна «Онегин».

«На Новый год мы уезжаем в Дубай, куда вывозим всех родственников»

— Лиза, вы уже пришли в себя после рождения дочери? Насколько это событие поменяло вашу жизнь?

— Много что поменялось. Прошло девять месяцев, я уже окончательно пришла в форму. И Элизабет немного подросла. У нас установился график, и мы уже знаем, чего ожидать. Стало чуть-чуть полегче.

Мы понимаем, что у нас есть ночь и есть день. Ночью мы спим. В этом плане у нас все стало налаживаться. Я чувствую себя увереннее. Все приходит в норму, в свое нужное русло.