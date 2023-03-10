Лиза Моряк впервые после родов появилась на публике: все в шоке!

Лиза Моряк, совсем недавно ставшая мамой, взбудоражила окружающих своим появлением на кинопремьере в Москве. На красной дорожке она позировала в утягивающем корсете, благодаря которому талия казалась тоньше. На вопрос журналистов – с кем же они оставили новорожденную дочь? – муж актрисы, режиссер Сарик Андреасян, ответил:

«Мы знали заранее, когда будет премьера, поэтому взяли на этот день человека, который был бы с ребенком. Все хорошо, мы высыпаемся, сегодня тоже выспались».

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Позднее режиссер обратился со сцены к своей жене со словами любви и благодарности.