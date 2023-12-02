Мария Пирогова: «Мужчина, считающий себя моей половинкой, для меня неприемлем»

- Безусловно, «Молодежка» (актриса сыграла в проекте пресс-секретаря команды «Медведи» Ольгу Белову, ставшую потом женой хоккеиста Антона Антипова в исполнении Ивана Мулина. - Авт.) - целый кусок моей жизни. Но что касается продолжения, дело не в моем желании - это вопрос понимания продюсеров, сценаристов и других участников съемочного процесса. Мы все выросли. И, пожалуй, это уже совсем другая история. В которую приятно было бы окунуться еще разок.

«Из профессии не уйду никогда»

- Были в вашей жизни проекты, в которые вы не попали, но пытались, и сильно огорчились оттого?

- Да, такие есть. Первый - сериал «Метод» Юрия Быкова. Прочитала сценарий и не спала несколько дней. Потом на роль, на которую я претендовала, взяли Паулину Андрееву (помощница сыщика Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского. - Авт.), и я подумала: «Она трудоголик, рабочая лошадка. Думаю, сделает». Так что осталась, конечно, обида, что не взяли. Но она была нивелирована тем, что взяли Паулину.

Второй такой проект - сериал «Ростов». Там была роль Белки - дерзкая и редкостная хулиганка. Вот туда тоже категорически хотелось, но попасть не удалось. Но вышло так же, как и с Паулиной: узнала, что Белку сыграет Саша Богданова, мы знакомы, и решила - окей, значит, она лучше. Есть осадочек, но без обиды и боли. Видимо, не мое.

- А забросить профессию мыслей не было? Начать на постоянной основе писать и выпускать стихи, стать поэтессой, давать концерты...

- Скорее это мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда.

- Не возникало ли у вас желания, скажем так, подчеркнуть сексапильность, женственность образа и кардинально сменить имидж - отрастить волосы, носить платья и встать на каблуки? Отойдя от амплуа пацанки.

- Тут не важно, какая у меня манера. Какой бы пацанкой я ни была, все равно я остаюсь девочкой и женщиной. А что касается одежды - просто в повседневной жизни ношу то, что удобно. Если говорить про мероприятия, где важен женственный образ с платьишками, то без проблем. Могу быть и такой, и такой.

Вопрос в том, что мне предлагают и какой меня видят продюсеры и режиссеры.