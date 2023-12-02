Мария Пирогова: «Мужчина, считающий себя моей половинкой, для меня неприемлем»

Многие прекрасно знают харизматичную Марию Пирогову по ситкому «Интерны», другие по спортивному сериалу «Молодежка». А в последнее время артистка основательно закрепилась в остросюжетном и ироничном криминальном проекте «Балабол» (НТВ), где играет дочь главного героя, инспектора угрозыска Балабина (Константин Юшкевич) и жену оперативника Карандышева (Илья Шляга) Машу - бойкого адвоката, которая и злодею отпор может дать, залив «перцем» из баллончика, и очаровать кого угодно. Пока в эфире идут новые серии детектива, «Телепрограмма» поговорила с Пироговой о кардинальной смене имиджа, губительной функции мышления, взаимоотношениях с мужчинами и возвращении в «Молодежку».
- Мария, в «Балаболе» ваша Маша предстает крайне деловитой и собранной особой. Насколько этот образ и состояние противоречит вашему душевному ландшафту?
Маша в «Балаболе» - адвокат не робкого десятка (с Сергеем Фроловым). Фото: НТВ
- Не могу сказать, что сильно противоречит. Но если можно быть несобранной, я не собранна. А если надо собраться, то я собранная (улыбается). В остальном наши характеры созвучны, просто у нее есть отец (майор Балабин), на которого героиня всегда может положиться, прибежать, и он ее спасет. А у меня отца никогда не было. Поэтому полагаться приходилось только на себя - или я это сделаю, или никто за меня не сделает. В этом большая разница. Во многих ситуациях не стану рисковать, лезть туда, где небезопасно, зная, что за мной никто не стоит. Я одна.
- Могли бы вы, к примеру, стать бизнесвумен или адвокатом?
- С пятого класса знала, что пойду учиться в театральный институт. Но в теории, думаю, адвокатом у меня стать получилось бы. Мне это любопытно.
Еще в детстве Мария поняла, что будет актрисой. Если надо, может и скромнягой предстать, и дерзкой оторвой. Фото: личная страница Марии Пироговой в социальной сети
- Как меняется ваша героиня в новом сезоне?
- Это может быть не очень очевидным, но лично мне кажется, что Маша в новом сезоне постепенно начинает отделяться от отца. Становится более независимой и автономной. И даже в тех моментах, когда все же обращается к нему, не бежит сразу, а старается решать проблемы сама. На личном фронте происходят некие пертурбации, которые делают Машу более самостоятельной.
- В детективах вы снимаетесь не в первый раз (впереди еще сериал «Хамелеон»). Это и правда вам интересно? Или вы вынуждены мириться с предсказуемой драматургией, однослойными персонажами?
- Иногда берешь сценарий, смотришь и думаешь: «Да ладно! Опять?» Особенно если речь идет про мини-сериалы или телевизионные истории. Но часть моей работы заключается в том, чтобы сделать именно для себя интересной любую роль или проект. Всегда находишь нюансы, которые любопытно было бы попробовать сыграть. Что-то меняешь под себя. Где-то относишься к проекту не как к самому главному делу жизни, а как к личной лаборатории - в прошлый раз было так, в этот попробую сделать иначе.
- 10 лет назад в интервью к премьере фэнтези-триллера «Темный мир» вы признавались, что крайне чувствительны к мистике. За прошедшие годы ваш талант в этом смысле развился, поугас или, быть может, перешел в другое русло - духовное, философское?
- Думаю, что ничего не поменялось. Иногда в гонке жизни попросту перестаешь обращать внимание на знаки, интуицию и подобные вещи. Но внутренне у меня ничего не поменялось, чувствую так же.
- Интуиция помогает или мешает вам?
- Я бы сказала так: мешает мозг (смеется). Потому что интуиция обычно не подводит, но после ее работы я включаю голову, начинаю рассуждать логически, нахожу причины поступать так, а не иначе, и зачастую, когда все уже произошло, думаю: «Да блин! Надо было прислушаться к интуиции, а не включать дурацкий мозг!»
Фото: личная страница Марии Пироговой в социальной сети
- Что подсказывает интуиция по поводу выбора ролей: какие брать, а от каких отказываться?
- Я бы назвала это другим словом: чуйка. Иногда прочел сценарий, даже решил идти на пробы, но вдруг накануне не можешь заснуть. Все внутри бунтует, бастует. Будто организм говорит: нет, тебе это не нужно, не твое.
- В октябре случился реюнион «Молодежки». Вы рады были бы вернуться в этот проект (или «Интерны», к примеру), если бы его задумали снова снимать, как «Папины дочки» или «Букиных»? Или это закрытая страница?
Сериал «Молодежка» (2013 - 2018) - важная веха в карьере Марии (справа). Фото: канал СТС
- Безусловно, «Молодежка» (актриса сыграла в проекте пресс-секретаря команды «Медведи» Ольгу Белову, ставшую потом женой хоккеиста Антона Антипова в исполнении Ивана Мулина. - Авт.) - целый кусок моей жизни. Но что касается продолжения, дело не в моем желании - это вопрос понимания продюсеров, сценаристов и других участников съемочного процесса. Мы все выросли. И, пожалуй, это уже совсем другая история. В которую приятно было бы окунуться еще разок.
«Из профессии не уйду никогда»
- Были в вашей жизни проекты, в которые вы не попали, но пытались, и сильно огорчились оттого?
- Да, такие есть. Первый - сериал «Метод» Юрия Быкова. Прочитала сценарий и не спала несколько дней. Потом на роль, на которую я претендовала, взяли Паулину Андрееву (помощница сыщика Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского. - Авт.), и я подумала: «Она трудоголик, рабочая лошадка. Думаю, сделает». Так что осталась, конечно, обида, что не взяли. Но она была нивелирована тем, что взяли Паулину.
Второй такой проект - сериал «Ростов». Там была роль Белки - дерзкая и редкостная хулиганка. Вот туда тоже категорически хотелось, но попасть не удалось. Но вышло так же, как и с Паулиной: узнала, что Белку сыграет Саша Богданова, мы знакомы, и решила - окей, значит, она лучше. Есть осадочек, но без обиды и боли. Видимо, не мое.
- А забросить профессию мыслей не было? Начать на постоянной основе писать и выпускать стихи, стать поэтессой, давать концерты...
- Скорее это мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда.
- Не возникало ли у вас желания, скажем так, подчеркнуть сексапильность, женственность образа и кардинально сменить имидж - отрастить волосы, носить платья и встать на каблуки? Отойдя от амплуа пацанки.
- Тут не важно, какая у меня манера. Какой бы пацанкой я ни была, все равно я остаюсь девочкой и женщиной. А что касается одежды - просто в повседневной жизни ношу то, что удобно. Если говорить про мероприятия, где важен женственный образ с платьишками, то без проблем. Могу быть и такой, и такой.
Вопрос в том, что мне предлагают и какой меня видят продюсеры и режиссеры.
В «Интернах» (2010 - 2015) актриса сыграла дочь доктора Быкова, персонажа Ивана Охлобыстина. Фото: канал ТНТ
- Свободно ли ваше сердце в настоящий момент? Если нет, то есть ли потребность в страстных отношениях или карьера - ваше все?
- По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что, кроме личной жизни, можно заниматься много чем еще (улыбается).
- «Я все исправлю, починю и налажу», - поет один рэпер про наступление Нового года. У вас есть пункты в подобном списке к окончанию года? Над чем внутри себя прежде всего хочется работать?
- Честно говоря, никогда не писала этих списков - «Что сделать в новом году» и так далее. Не ставила задач: я должна сделать это и это. И никогда этого не понимала, зачем это нужно.
- Что вас может сильнее всего разочаровать в мужчине? И какой мужчина никогда не сможет быть с вами рядом?
- Ревность и обостренное чувство собственничества - это я считываю очень быстро и обхожу за 150 км. Для меня это неприемлемо.
- Почему? Мужчина вам ответит, что просто так сильно любит, что не хочет больше ни с кем делить.
- Для меня человек, который считает меня своей половинкой (и считает, что он - моя половинка), неприемлем.
- А как тогда?
- Мы - два отдельных человека, которые каждый день принимают решение - быть друг с другом или нет. Все. Никто никому ничего не должен. Все мы - отдельные личности, а не половинки чего-то там. Наверное, так.
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