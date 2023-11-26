Участница шоу «Суперстар!» Анастасия Макаревич: «Пугает, когда не очень молодой человек говорит, что вырос на моих песнях»

В четвертом сезоне ностальгического музыкального проекта «Суперстар!», который выходит на НТВ, по традиции схлестнулись звезды, пик популярности которых пришелся на 80-е, 90-е и нулевые: Кай Метов, Лариса Черникова, Алексей Глызин, Лика Стар и другие. Публике, безусловно, интересно не просто увидеть, в какой форме находятся сейчас артисты, но и посмотреть, на что они способны, особенно перевоплощаясь в мировых звезд и исполняя песни в непривычных жанрах. Именно поэтому на исходе осени «Телепрограмма» решила побеседовать с исполнительницей одного из самых известных хитов об этом времени года Настей Макаревич — лидером группы «Лицей» и открытием сезона.

«Задачу победить не ставлю»

— Расскажите о ваших ощущениях от работы в шоу «Суперстар!». Не возникает ли проблем, когда нужно исполнять чужие хиты и перевоплощаться в иностранных артистов?

— Ощущения и впечатления прекрасные. Очень нравится это шоу, которое делает прекрасная команда профессионалов. Все выкладываются на сто процентов и стараются, чтобы каждый артист выглядел в лучшем свете и показал себя с разных и интересных для зрителя сторон. Как мне кажется, у меня яркие, красивые и удачные номера — рада, что есть такая возможность: спеть большое количество разноплановых песен на русском и английском языках. Это всегда крайне интересно. Можно и голос показать, и все артистические возможности. Думаю, порадую и удивлю зрителей еще не раз.

— А как вы себя чувствуете в соревновательном формате? Тем более когда соперники — столь почтенные артисты...

— Находиться в замечательной компании опытных, ярких и заслуженных артистов было очень интересно.

— Внутри проекта как будто царит напряженная атмосфера. Чуть ли не каждый выпуск — скандал (то Лику Стар разнесли судьи, то Ларису Черникову отчитали за опоздания на съемки). Вы это ощущаете?

— Нет, на самом деле за кулисами все складывалось крайне дружественно. Не было конфликтов и напрягов между участниками. Наоборот, все искренне поддерживали друг друга, переживали из-за низких оценок, наблюдали за номерами. Конечно, было жалко расставаться с теми, кто выбывал. Но таков формат и правила — что поделать...

— Чего бы вы хотели от этого шоу? Так ли важна победа или вам уже нечего доказывать на сцене?

— Я не расцениваю этот проект именно как конкурс. Прежде всего для меня это прекрасная возможность показать себя с новых, ранее невиданных сторон. Задача победить любой ценой не стоит. Отношусь к «Суперстар!» как к шоу.

— Простите за неприличный вопрос: чувствуете себя «ветераном сцены»?

— Конечно, немного пугает, когда ко мне подходит немолодой человек, который выглядит старше меня, и говорит, что вырос на моих песнях. (Смеется.) Но что делать — время летит...

«Хотите в плохие гостиницы? Хотим!»