Участница шоу «Суперстар!» Анастасия Макаревич: «Пугает, когда не очень молодой человек говорит, что вырос на моих песнях»

В четвертом сезоне ностальгического музыкального проекта «Суперстар!», который выходит на НТВ, по традиции схлестнулись звезды, пик популярности которых пришелся на 80-е, 90-е и нулевые: Кай Метов, Лариса Черникова, Алексей Глызин, Лика Стар и другие. Публике, безусловно, интересно не просто увидеть, в какой форме находятся сейчас артисты, но и посмотреть, на что они способны, особенно перевоплощаясь в мировых звезд и исполняя песни в непривычных жанрах. Именно поэтому на исходе осени «Телепрограмма» решила побеседовать с исполнительницей одного из самых известных хитов об этом времени года Настей Макаревич — лидером группы «Лицей» и открытием сезона.
«Задачу победить не ставлю»
— Расскажите о ваших ощущениях от работы в шоу «Суперстар!». Не возникает ли проблем, когда нужно исполнять чужие хиты и перевоплощаться в иностранных артистов?
— Ощущения и впечатления прекрасные. Очень нравится это шоу, которое делает прекрасная команда профессионалов. Все выкладываются на сто процентов и стараются, чтобы каждый артист выглядел в лучшем свете и показал себя с разных и интересных для зрителя сторон. Как мне кажется, у меня яркие, красивые и удачные номера — рада, что есть такая возможность: спеть большое количество разноплановых песен на русском и английском языках. Это всегда крайне интересно. Можно и голос показать, и все артистические возможности. Думаю, порадую и удивлю зрителей еще не раз.
— А как вы себя чувствуете в соревновательном формате? Тем более когда соперники — столь почтенные артисты...
— Находиться в замечательной компании опытных, ярких и заслуженных артистов было очень интересно.
— Внутри проекта как будто царит напряженная атмосфера. Чуть ли не каждый выпуск — скандал (то Лику Стар разнесли судьи, то Ларису Черникову отчитали за опоздания на съемки). Вы это ощущаете?
— Нет, на самом деле за кулисами все складывалось крайне дружественно. Не было конфликтов и напрягов между участниками. Наоборот, все искренне поддерживали друг друга, переживали из-за низких оценок, наблюдали за номерами. Конечно, было жалко расставаться с теми, кто выбывал. Но таков формат и правила — что поделать...
— Чего бы вы хотели от этого шоу? Так ли важна победа или вам уже нечего доказывать на сцене?
— Я не расцениваю этот проект именно как конкурс. Прежде всего для меня это прекрасная возможность показать себя с новых, ранее невиданных сторон. Задача победить любой ценой не стоит. Отношусь к «Суперстар!» как к шоу.
— Простите за неприличный вопрос: чувствуете себя «ветераном сцены»?
— Конечно, немного пугает, когда ко мне подходит немолодой человек, который выглядит старше меня, и говорит, что вырос на моих песнях. (Смеется.) Но что делать — время летит...
«Хотите в плохие гостиницы? Хотим!»
Анастасия с главными мужчинами в своей жизни - мужем Евгением, сыновьями Матвеем и Макаром (слева). Фото: личная страница Анастасии Макаревич в социальной сети
— Когда все начиналось, могли ли представить, что проект затянется на всю жизнь?
— Когда мы начинали, папа (Алексей Макаревич, двоюродный брат Андрея Макаревича*, был продюсером группы «Лицей», в качестве солистки которой Настя в 14 лет впервые вышла на сцену в 1992 году. — Прим. ред.) так и сказал: «Я вам ничего не обещаю. Ничего хорошего. Обещаю вам плохие гостиницы, кучу перелетов и переездов. Много концертов и много работы. Устраивает? Хотите?» Мы такие: «Да, хотим».
— При этом Алексей не был вашим отцом...
— Да, биологический отец — Саша Капралов (сын известного советского киноведа Георгия Капралова. — Прим. ред.). Так случилось, что я его практически не знала. Конечно, я очень порадовалась, когда в доме появился папа: он окружил меня любовью, поддержкой во всем и по полной программе.
— Летом «Лицей» выпустил новую песню, которую написали целиком и полностью вы. Какой вы сейчас видите группу? Как она эволюционировала за 32 года существования?
— Был момент, когда я немного подустала от бесконечных съемок и концертов «Лицея». И счастливое материнство случилось — один ребенок, потом второй, — хотя мне никогда это не мешало работать, не было помехой. На мой взгляд, все должно быть в хорошем балансе: семья и работа. Тогда все будет прекрасно. Но вообще все эти годы группа работает, гастролирует, не прерывала концертную деятельность. Стараемся радовать поклонников.
— Чаще всего наверняка просят «Осень» и «Паровозик-облачко»? Не отказываете людям, исполняете эти вещи?
— Ну конечно, все любят проверенные временем хиты. И мы с радостью их исполняем. Но при этом поем и свежий репертуар, периодически выпускаем новые синглы. Что-то пишу я, что-то ищем у других авторов. Записываем, сводим, презентуем. И нам приятно, что эти песни тоже нравятся слушателям.
— Когда последний раз общались или переписывались с Леной Перовой и Анной Плетневой, которая недавно жаловалась, что в «Лицее» постоянно «получала по шапке»?
Текущий состав «Лицея» (слева направо): Анна Щеголева, Анастасия Макаревич, София Тайх. Фото: личный архив Анастасии Макаревич
— Что касается прежних участниц «Лицея», то с кем-то поддерживаю отношения, с кем-то нет. С перечисленными вами девушками не общаемся: наши дороги разошлись сразу после того, как группа «Лицей» для них закончилась. Внутри нашей группы была и есть дружественная творческая атмосфера, потому что, когда работаешь вместе, важно, чтобы всем было комфортно.
— Простите за неприятный вопрос, но как вам сейчас живется с вашей фамилией (в свете последних заявлений Андрея Макаревича)? Не встречаются ли странные люди, которые пишут негативные комментарии вам, адресуя их ему?
— Это фамилия моего папы, я с ней всю жизнь живу. Негативные комментарии всегда писали и пишут, я к ним отношусь достаточно спокойно.
«Приходим на матчи, болеем за сына»
— Ваш 20-летний сын Матвей, воспитанник ФШМ и «Локомотива», успешно играет за «Нефтехимик» и забивает красивые голы в стиле Криштиану Роналду. Вы счастливы или чуть сожалеете, что не удалось закрепиться в Петербурге и попасть, к примеру, в «Зенит» или любую другую команду Российской премьер-лиги?
— Я очень горжусь Матвеем! Рада, что он нашел свое дело в жизни. Он горит и живет им, усиленно работает и тренируется. Его успехи оправданны и закономерны. Мы, близкие, всегда поддерживаем его и приходим на матчи, болеем за сына. Пожалуй, я — самая главная болельщица, очень переживаю. Очень хочется, чтобы у Матвея все получилось. Уверена, что все будет хорошо и РПЛ у нас впереди. Думаю, все еще услышат имя футболиста Матвея Першина.
— Первую зарплату Матвей отдал родителям?
— Нет, первые деньги — его деньги. Он уже взрослый молодой человек, самостоятельно живет в другом городе, содержит себя сам, зарабатывает. При этом всегда старается сделать приятное родным и близким, привозит подарки, сувениры из разных городов, в которые ездит играть с командой. Про семью никогда не забывает. Она у нас очень крепкая и дружная — друг за друга мы горой. Делать друг другу сюрпризы у нас принято.
— А как себя проявляет младший сын, 14-летний Макар? Будет как брат, продолжать гнуть футбольную линию или пойдет учиться в вуз?
— Макар тоже разносторонне проявляет себя. Увлекается баскетболом, прекрасно играет на фортепиано. Сейчас изучает IT-технологии. Ему интересно все, что связано с компьютером, посещает различные курсы и поэтому, надеюсь, найдет себя в этом развитии. И все будет отлично.
— Зрители остались в приятном шоке, когда увидели вас в шоу «Суперстар!» в образе Бейонсе в довольно открытом костюме. Кому вы продали душу, чтобы выглядеть так после сорока?
— Наверное, им и продала — любимым мальчишкам. Сыновьям. Мужу (юрист Евгений Першин. — Прим. ред.). Близким. Все, что делаю, — для них. Это главная часть моей жизни. Они заряжают меня потрясающей энергией и любовью. Всегда болеют и переживают во время моих выступлений в «Суперстар!». Мама с сестрой присутствуют на каждом выпуске — поддерживают и болеют. Я это чувствую всегда. И многое получается благодаря этому.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Море, солнце, любовь — что еще современной женщине нужно для счастья? Фото: личная страница Анастасии Макаревич в социальной сети
Анастасия Макаревич родилась 17 апреля 1977 года в Москве. С детства посещала музыкальный театр и школу по классу гитары. В 1991 году стала солисткой группы «Лицей». Окончила музыкально-хореографическую школу № 1113, училась в МЭСИ на факультете гостиничного дела и международного туризма, но в итоге получила диплом преподавателя эстрадно-джазового вокала, окончив Государственную классическую академию им. Маймонида, где теперь и преподает. Лауреат международных вокальных конкурсов.
Вела программу «Времечко» (ТВЦ), участвует в шоу «Суперстар!» (НТВ).
Замужем за Евгением Першиным — бывшим директором группы «Лицей».