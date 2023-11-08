Александр Мясников: «Как я с висящим животом буду очаровывать женщин?»

Александра Леонидовича можно смело назвать одним из самых узнаваемых врачей нашей страны, да и как может быть иначе, если он вот уже семь лет ведет по будням на телеканале «Россия» программу «О самом главном»?
И ведь это еще не все - по выходным на том же канале выходит еще одна программа о здоровье, на этот раз уже именная - «Доктор Мясников». И это лишь телевизионная деятельность героя нашей обложки, а ведь есть еще и сугубо медицинская - Мясников руководит одной из московских больниц.
«Со всеми сфотографируюсь и поговорю»
Александр Мясников. Фото: канал «Россия 1»
- Вы - врач в четвертом поколении. Ваш прадед - земский врач, который трижды избирался городским головой. Дед - академик и известный кардиолог, отец - кандидат медицинских наук. А ваша дочь Полина поступила в МГИМО. Вы не хотели, чтобы она продолжила медицинскую династию?
- Это подразумевалось. И Полина пошла в школу с медицинским уклоном, и до восьмого класса не сопротивлялась такому выбору. Но за два года до выпуска сама нашла другую школу, уже с упором на математику и экономику: перешла, ездила на учебу, поскольку это оказалось не так близко от дома. Важно, что она сама приняла решение и сама достигла цели. Без блата поступила в МГИМО. Я считаю, что это достойный поступок. Лучше делать то, что тебе нравится, чем быть посредственным врачом и всю жизнь себя проклинать за то, что выбрал не ту профессию.
Я говорю дочери: в любые времена будут цениться профессионалы. Умение учиться крайне важно. Человек с тремя языками, знанием экономики точно не останется голодным.
- А вот сын пошел по вашим стопам - Леонид изучал медицину в Сорбонне. Он уже закончил учебу - какие у него планы?
- Леня сейчас получил степень доктора фармакологии. Но выбрал для работы не Россию и не Францию - вместе с невестой (она из Молдавии, тоже фармаколог) собирается ехать работать в Африку на год.
- Будете переживать?
- Конечно! Я считаю, что в данном случае это неправильное решение - по разным причинам. Плюс там болезни, опасности и так далее. Но это уже его жизнь. Дети обязаны принимать самостоятельные решения. Мы можем только рассказывать им о своем опыте. Сын идет по моим стопам. Я молодым с радостью откликнулся на предложение и поехал в Мозамбик - врачом с группой геологов.
Не знал, что там настоящая война: помню, как впервые убегали от обстрела, а перед нами на тропинке встала кобра - я остановился от испуга: «Там змея!» А товарищ тычет в спину и орет: «Какая, на хрен, змея?!» Потом привык. И жена со мной поехала в воюющую страну и там подвергалась ненужному риску, лишь бы, как ей казалось, мне помочь. Я вспоминаю свою маму, которой писал оттуда письма. А ведь мама даже не знала, куда я уехал... Сейчас сын с невестой едут по похожему маршруту. Как все интересно в жизни идет по кругу...
- Многие телезрители помнят вашу маму - она писала книги, посещала телепередачи... Увы, Ольга Халиловна умерла три года назад, ей было 93... Часто вспоминаете маму?
Ольга Халиловна невероятно гордилась достижениями своего сына. Фото: личный архив
- Как раз сегодня перебирал ее книжки. Мама - молодец! Ушла такой, какой ее многие помнят: в ясном уме, активной, бодрой, очень жизнерадостной. У меня нет ощущения, что она не здесь. Я с мамой мысленно часто разговариваю, советуюсь. Иногда чего-нибудь учудю и переживаю: «Мама, а ты как думаешь?» Она меня поддерживает: «Да брось ты переживать! Все правильно!» Я прямо слышу, как она это говорит и смеется.
- Мама вас всегда поддерживала? Или хотя бы в юности ругала?
- А как же! И я вспыльчивый, но с мамой не сравнить. Как-то в молодости я напился, мама увидела меня и бутылку - и разбила ее о мою голову. Это было кардинальное лечение - после такого я никогда не напивался больше.
- Ваша мама застала то время, когда вы стали не только известным врачом, но и телезвездой...
- И она мной очень гордилась. Когда она в своем районе, на Преображенке, шла в аптеку или еще куда-то, брала с собой мои книжки. Рассказывала, кто ее сын, книжки дарила. У нее слог и память были потрясающие, и я ей как-то сказал: «Мама, давай, сама напиши!» Она одну книгу написала (в ней кандидат медицинских наук, врач-геронтолог с полувековым стажем рассказывала, как сохранить здоровье и жизнерадостность. - Ред.) - моментально разошелся тираж. Потом еще две...
- Многие известные люди прячут лицо, чтобы люди не подходили с просьбой сфотографироваться. А вы как относитесь к таким просьбам? И к советам, которые у вас наверняка просят?
- Я со всеми перефотографируюсь, со всеми переобнимаюсь, поговорю. А чего мне? Мне приятно. В душе я до сих пор не верю во всю эту популярность. Я так радуюсь, когда подходят фотографироваться. Особенно когда девушки просят о совместном фото - я улыбнусь, плечи расправлю, живот втяну... А следующая фраза такая: «Моя бабушка вас так любит!»
Сегодня заходил в «Дом книги», книжку купить в дорогу. На выходе - охранник: «Здравствуйте, доктор, можно сфотографироваться? Простите, у меня тут болит, я был у врача, а мне выписали то-то…» Это нормальная ситуация.
«Слушал гимн СССР с гантелями в руках»
У Леонида и его знаменитого отца немало общих увлечений. Одно из них - спорт. Фото: личный архив
- В программах «О самом главном» и «Доктор Мясников» вы приучаете людей заниматься собой, здоровьем, спортом. Как заставить человека заботиться о здоровье, пока ничего не болит?
- Когда мы покупаем машину, то у нее запас хода на 200 - 300 тысяч километров. Потом он исчерпывается. Нам тоже при рождении дан ресурс. Кому-то до сорока, кому-то до пятидесяти, кому-то до семидесяти лет. В основном - до сорока. И к сорока годам начинают проявляться болячки, которые человек наживал последние 20 - 30 лет.
Наживал, когда пил сладкие напитки, ел чипсы и другую неправильную еду, мало двигался, не следил за осанкой, покуривал и т. д. Тратил свой ресурс. Это все не проходит бесследно. Каждая сигарета скажется на твоем здоровье, не сейчас - лет через тридцать. Каждый сантиметр жира на твоем животе скажется. Но человек в это не верит. Это начинают понимать, когда уже все стало хреново...
Поэтому программы у меня не только о медицине, они об образе жизни. Телевидение у меня - для души. Ко мне люди подходят и говорят: «Доктор, я посмотрел передачу вашу и турник дома сделал - стал подтягиваться». Кто-то стал бегать, кто-то Достоевского читать…
- Вы, кстати, отличный пример для зрителей - всегда в отличной форме...
- Я всегда был подвижным. С отцом и дядей у нас постоянно были лыжи, велосипед, пешие походы, байдарки. В нашей квартире на Преображенке в шесть утра включалось радио. Я слушал гимн Советского Союза с гантелями в руках на шестиметровой кухне. С детства все время чем-то занимался: борьбой, штангой. Я был маленький, хилый, но хотел доказать, что не слабее других. И я доказывал, доказывал, доказывал...
Я не могу кому-то уступать. Во мне всегда был соревновательный дух. У нас не было телефонов, мы всегда были на улице: во что-то играли, по правилам, но дрались - дня не было, чтобы мы двор на двор не ходили. Это, может быть, не очень правильно, но характер это воспитывает.
Я всегда занимался: поднимал вес на уровне мастера спорта по нормативам, мог подтянуться 30 - 35 раз. Я уезжал в Африку с огромным булыжником, который обвязывал канатом и использовал вместо гири. Сегодня еду в аэропорт, улетаю в тайгу в поход - везу с собой кольца. Повешу там на кедр кольца перед палаткой и буду подтягиваться. Куда бы я ни ехал - в любую командировку, на отдых - у меня с собой кольца и колесико.
- Диету, наверное, соблюдаете?
- Я ел, что хотел, пока у меня не стал расти живот. Теперь питаюсь умеренно. Потому что я всех женщин люблю и хочу всех очаровывать. А как я буду с висящим животом и тонкими ножками это делать? Я очень чувствительный к тому, что обо мне думают девушки.
- Точно, вы же дипломированный летчик, а всем женщинам нравятся пилоты. Откуда, кстати, такое экстремальное увлечение?
- Прыжками с парапланом занимался давно. А летное свидетельство на управление вертолетом получил пять лет назад. Раньше не знал, что это возможно. Теперь очень нравится летать, я на это дело подсел. После 60 лет я увлекся альпинизмом, стал заниматься фридайвингом. Сейчас возможностей появилось больше. Меня подстегивает осознание того, что жизнь конечна и надо еще многое успеть.
«Юджин уже взрослый парень»
- На нашей обложке вы со своим четвероногим другом Юджином. Сколько ему лет?
- Я все думал, что он у меня маленький. А сейчас подсчитал и получается, что Юджин взрослый парень - шесть лет.
- Вы невероятно занятой человек. Он, наверное, грустит дома без вас?
- Когда он приехал к нам, был четвертой собакой в семье, и ему точно не было скучно. Потом, к сожалению, собаки постарше умерли. Но и сейчас Юджин не скучает - у него есть подруга, тоже овчарка, по имени Аку-Аку. Я живу за городом, в ста километрах от Москвы. У нас большой участок - почти гектар, у собак есть свой вольер.
«О самом главном» 12+
По будням/9.55
«Доктор Мясников» 12+
По субботам/12.50