Александр Мясников: «Как я с висящим животом буду очаровывать женщин?»

- Вы - врач в четвертом поколении. Ваш прадед - земский врач, который трижды избирался городским головой. Дед - академик и известный кардиолог, отец - кандидат медицинских наук. А ваша дочь Полина поступила в МГИМО. Вы не хотели, чтобы она продолжила медицинскую династию?

- Это подразумевалось. И Полина пошла в школу с медицинским уклоном, и до восьмого класса не сопротивлялась такому выбору. Но за два года до выпуска сама нашла другую школу, уже с упором на математику и экономику: перешла, ездила на учебу, поскольку это оказалось не так близко от дома. Важно, что она сама приняла решение и сама достигла цели. Без блата поступила в МГИМО. Я считаю, что это достойный поступок. Лучше делать то, что тебе нравится, чем быть посредственным врачом и всю жизнь себя проклинать за то, что выбрал не ту профессию.

Я говорю дочери: в любые времена будут цениться профессионалы. Умение учиться крайне важно. Человек с тремя языками, знанием экономики точно не останется голодным.

- А вот сын пошел по вашим стопам - Леонид изучал медицину в Сорбонне. Он уже закончил учебу - какие у него планы?

- Леня сейчас получил степень доктора фармакологии. Но выбрал для работы не Россию и не Францию - вместе с невестой (она из Молдавии, тоже фармаколог) собирается ехать работать в Африку на год.

- Будете переживать?

- Конечно! Я считаю, что в данном случае это неправильное решение - по разным причинам. Плюс там болезни, опасности и так далее. Но это уже его жизнь. Дети обязаны принимать самостоятельные решения. Мы можем только рассказывать им о своем опыте. Сын идет по моим стопам. Я молодым с радостью откликнулся на предложение и поехал в Мозамбик - врачом с группой геологов.

Не знал, что там настоящая война: помню, как впервые убегали от обстрела, а перед нами на тропинке встала кобра - я остановился от испуга: «Там змея!» А товарищ тычет в спину и орет: «Какая, на хрен, змея?!» Потом привык. И жена со мной поехала в воюющую страну и там подвергалась ненужному риску, лишь бы, как ей казалось, мне помочь. Я вспоминаю свою маму, которой писал оттуда письма. А ведь мама даже не знала, куда я уехал... Сейчас сын с невестой едут по похожему маршруту. Как все интересно в жизни идет по кругу...

- Многие телезрители помнят вашу маму - она писала книги, посещала телепередачи... Увы, Ольга Халиловна умерла три года назад, ей было 93... Часто вспоминаете маму?