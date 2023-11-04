Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин: «Опять школа, опять детсад... Воспитываем еще одну «двоечку»

В тревожном мире горячих конфликтов есть все же островки стабильности. Например, «Уральские пельмени» - юмористический коллектив из Екатеринбурга. Повара одной из главных и любимых народом юмористической телекухни приготовили для зрителей несколько фирменных блюд, а «Телепрограмма» в это время провела сервировку стола с Дмитрием Брекоткиным.

- Дмитрий, «Уральские пельмени» были собраны, страшно произнести, в 1993 году. Вам было 23. Первый вопрос очевидный: как не надоесть друг другу за 30 лет?

- (Пауза.) А с чего вы взяли, что мы еще не надоели друг другу?

- Наивное предположение.

- (Громко смеется.) Если переносить на человеческие отношения, то период влюбленности, разумеется, прошел. Теперь в нашем взаимодействии больше прагматизма, деловых аспектов и так далее. И все же штампик в паспорте есть. Это говорит о многом. Как так вышло? Кто ж его знает. Я не теоретик… С разными морщинами и шрамами на истории отношений продолжаем стоять в одном строю. Видимо, все вместе осознаем, что в команде работать эффективнее и эффектнее, чем поодиночке.

- Может, есть секреты какие? Отключать телефоны после очередного тура. Или наоборот - вместе ходить в баню или на рыбалку.

- Понятно, что удалой и веселой компании, которая была 25 - 30 лет назад, уже нет. Все стали гораздо рациональнее. Все обросли семьями, мнениями, психологическими травмами. Мы стали старше на 30 лет, ворчливее на 30 лет, взвинченнее на 30 лет. Если подумать, даже странно: что же нас объединяет?

Один - совершенный атеист, другой, наоборот, сильно верующий, третий - с одними политическими взглядами, четвертый - с другими… Единственное, в чем мы сходимся: никто не верит, что Земля плоская. Хотя не факт. Возможно, я не знаю, что кто-то тайком считает, что Земля все же плоская.

- Юмор за прошедшее время тоже сильно поменялся. Как придумываются общие шутки, исходя из разных взглядов на мир и юмор?

- Это никак не мешает. Может, как раз в этом и есть магнитик? Существует несколько авторских, достаточно самостоятельных групп внутри «Уральских пельменей». Они пишут шутки. И если внимательно смотреть наши программы, можно заметить разные направления и стилистику юмора: тут Соколов писал, а тут Ершов, здесь Брекоткин, а здесь Рожков.

Вроде бы непохожие номера объединяются в одну общую программу. И мы с радостью играем в номерах, написанных друг другом. Реализуем задумки вместе - ибо они и выкристаллизованы во всем разнообразии миниатюр. Искусствоведы «Уральских пельменей» наверняка их легко отличают.

- Как придумывать шутки в эпоху травм и извинений? Куда ни пошути - наверняка кого-то обидишь: партию любителей котиков, представителей секс-меньшинств, депутатов и так далее...