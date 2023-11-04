Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин: «Опять школа, опять детсад... Воспитываем еще одну «двоечку»

В тревожном мире горячих конфликтов есть все же островки стабильности. Например, «Уральские пельмени» - юмористический коллектив из Екатеринбурга. Повара одной из главных и любимых народом юмористической телекухни приготовили для зрителей несколько фирменных блюд, а «Телепрограмма» в это время провела сервировку стола с Дмитрием Брекоткиным.
- Дмитрий, «Уральские пельмени» были собраны, страшно произнести, в 1993 году. Вам было 23. Первый вопрос очевидный: как не надоесть друг другу за 30 лет?
- (Пауза.) А с чего вы взяли, что мы еще не надоели друг другу?
- Наивное предположение.
- (Громко смеется.) Если переносить на человеческие отношения, то период влюбленности, разумеется, прошел. Теперь в нашем взаимодействии больше прагматизма, деловых аспектов и так далее. И все же штампик в паспорте есть. Это говорит о многом. Как так вышло? Кто ж его знает. Я не теоретик… С разными морщинами и шрамами на истории отношений продолжаем стоять в одном строю. Видимо, все вместе осознаем, что в команде работать эффективнее и эффектнее, чем поодиночке.
- Может, есть секреты какие? Отключать телефоны после очередного тура. Или наоборот - вместе ходить в баню или на рыбалку.
- Понятно, что удалой и веселой компании, которая была 25 - 30 лет назад, уже нет. Все стали гораздо рациональнее. Все обросли семьями, мнениями, психологическими травмами. Мы стали старше на 30 лет, ворчливее на 30 лет, взвинченнее на 30 лет. Если подумать, даже странно: что же нас объединяет?
Один - совершенный атеист, другой, наоборот, сильно верующий, третий - с одними политическими взглядами, четвертый - с другими… Единственное, в чем мы сходимся: никто не верит, что Земля плоская. Хотя не факт. Возможно, я не знаю, что кто-то тайком считает, что Земля все же плоская.
- Юмор за прошедшее время тоже сильно поменялся. Как придумываются общие шутки, исходя из разных взглядов на мир и юмор?
- Это никак не мешает. Может, как раз в этом и есть магнитик? Существует несколько авторских, достаточно самостоятельных групп внутри «Уральских пельменей». Они пишут шутки. И если внимательно смотреть наши программы, можно заметить разные направления и стилистику юмора: тут Соколов писал, а тут Ершов, здесь Брекоткин, а здесь Рожков.
Вроде бы непохожие номера объединяются в одну общую программу. И мы с радостью играем в номерах, написанных друг другом. Реализуем задумки вместе - ибо они и выкристаллизованы во всем разнообразии миниатюр. Искусствоведы «Уральских пельменей» наверняка их легко отличают.
- Как придумывать шутки в эпоху травм и извинений? Куда ни пошути - наверняка кого-то обидишь: партию любителей котиков, представителей секс-меньшинств, депутатов и так далее...
«Внимание, идут испытания!» С Сергеем Исаевым (слева) и Дмитрием Соколовым в шоу «Уральские умельцы». Фото: канал СТС
- Все это задачу, скажем так, не упрощает. Если быть предельно честным, то нелюбителей котиков страшнее всего обидеть в наше время (смеется). Но есть в наше время и более серьезные вещи: политика вылетела из репертуара, а еще не дай бог задеть кавказские народы - даже извинения на коленях не помогут, придется отрезать себя по пояс, чтобы искупить вину (хохочет).
- Давайте теперь обсудим новое научпоп-шоу «Уральские умельцы», которое вы с коллегами придумали. Откуда взялась идея?
- С идеей нянчился Сергей Исаев - он ее родил и воплотил в жизнь. Меня заинтересовало. Решил проверить, насколько это интересно и смешно. Я бы назвал это миксом известных программ «Очумелые ручки» и «Разрушители легенд». Между двумя этими коржами есть прослойка юмора, за которую мы отвечаем.
- Как проходили съемки? На фото вы то на плавучей платформе стоите, то на шаромобиле едете, то внутри зорба стоите. Обошлось без травм?
- Съемки проходили весело (заручившись поддержкой инженеров и сказочных сюжетов, участники «Уральских пельменей» пытаются испытать в реальной жизни технические примочки из детской литературы - авто Винтика и Шпунтика, печка Емели, реактивный конь барона Мюнхгаузена и др. - Авт.). Что-то взрывалось, что-то бухало, что-то летало, что-то иногда шло не по плану. После громкого хлопка инженеры и каскадеры делали круглые глаза, а мы спрашивали: «Так и должно было быть?». «Нет!» - честно отвечали они (смеется). Сюрприз. В каждой серии был новый эксперимент, во многих я поучаствовал.
- В чем сверхзадача шоу?
- Мы попытались встать на место детей и смоделировать, как они бы повели себя, пытаясь реализовать эти безумные затеи. Неизвестно же, какие вопросы возникают в их голове, верно? Вот такой опыт. Некоторые серии получились более смешные, некоторые с упором на науку. На мой взгляд, вышло прикольно. Но точно поймем, насколько получилось реализовать идею, когда увидим на экране. Бывает - снимаешь, снимаешь, а потом смотришь на выходе и думаешь: «Да блин! В голове все это выглядело куда лучше».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Женские ритуалы не понимаю. Но уважаю»
Вторая жена Олеся подарила артисту еще двоих детей: дочь Маргариту (слева) и сына Гошу (это старое фото, сейчас им 5 и 7 лет соответственно). Фото: личная страница Ларисы Брекоткиной в социальной сети
- Если говорить про точные науки, то ведь ваша старшая дочь Анастасия на них специализируется? Окончила известный петербургский Политех.
- Настя (девушке 26 лет. - Авт.) у меня… уникум. Конструирует турбины для атомных станций.
- Ничего себе.
- Да, инженер-конструктор. Мы когда с ней разговариваем и она начинает рассказывать общие вещи по работе, я оказываюсь в неловком положении. Каждое слово по отдельности понимаю, но в совокупности - нет. Начинаю плыть (смеется). При этом я же не совсем гуманитарий, в УПИ учился. Знания определенные имеются. Но их мало. Не хватает даже на общее представление о том, что она говорит. Поэтому отвечаю, как будто все понимаю: «Ну да, ну да. Ладно, давай лучше про собак - как они там?»
- А Елизавета?
Старшие дочери Елизавета (слева) и Анастасия совсем взрослые девушки. Фото: личная страница Ларисы Брекоткиной в социальной сети
- Диаметральная противоположность сестре. Весь багаж научно-технического потенциала, который был заложен, Настя забрала в рюкзачке с собой (Лизе 19 лет, занимается художественной гимнастикой. - Авт.) и нисколько не просыпала. А вообще у меня четверо детей.
- Вот оно как.
- Да, во втором браке у меня родились сын Гоша (7 лет) и Маргарита (5 лет). Эти в научно-технической сфере пока еще себя не проявили, хотя у сына есть шикарные деревянные игрушки, в которые ему нравится играть, так что, возможно, какие-то крошки технического гения в нем есть.
- Ощущение отцовства в разном возрасте разное? 26 лет назад вы были совсем другим человеком.
- Не скажу, что разница колоссальная. Но она очевидная и внушительная. Степень погружения в детскую жизнь, степень ответственности - все это давит. А с другой стороны, я уже сильно подзабыл, каково это было - нянчиться с детьми, потому что много времени прошло, и все как будто приходится проживать заново. И ты такой: «Да ладно! Серьезно? Уроки?!»
- Как кричит Дмитрий Соколов на концертах: «А чё, так можно было?»
- Ну примерно. Уроки во втором классе, садики, тяжелые подъемы с утра - все идет своим чередом. И заново. Любимая поговорка Гоши в последнее время такая: «Глаза боятся - руки делают». Спрашивает меня: «Папа, а что это такое? Как это работает?» А я объясняю: «Тебе кажется, что это невозможно, но потихоньку-потихоньку, шаг за шагом, раз - и сделали». Так же и с детьми во взрослом возрасте. Опять школа, опять детский сад. Что делать? Такая жизнь. Воспитываем еще одну «двоечку».
- А каково было в роли не отца, но тещи - в новом проекте «Мама будет против»? Да, вы уже выходили в женских образах на сцену не раз, но все же это полноценные съемки сериала...
На съемках комедии «Мама будет против» Дмитрий намучился с накладной грудью. Фото: канал СТС
- Конечно, необычно существовать в этом всем. Необычно - не то слово. Не могу сказать, что это приятно (смеется). Большая часть съемок проходила летом (осенью немного доснимали), поэтому работать на солнцепеке с поролоновой грудью, поролоновой задницей - а-а-а! Пот ручьями отовсюду. Грим течет, глаза подкрашивают, стрелочки подводят. Ох. В общем, я по-другому стал смотреть на женщин после этого.
- Больше зауважали?
- Сперва хочется спросить: зачем?
- Ну как, для нас. Для мужиков. Для красоты.
- Ну… наверное, пусть будет так (хохочет). Хотя выглядит это как обряды жрецов. Вот есть у них некий обет - и ради него идут на жертвы и страшные ритуалы. Видимо, во имя бога красоты. Я этого не понимаю. Но дико уважаю!
- Через пару месяцев мы уже отметим Новый год. Есть у вас семейная традиция или, может, секретный план, как провести праздник?
- Да все как у всех: елка, гирлянды, подарки. Жена у меня - амбассадор елочных украшений и игрушек. Мне кажется, в прошлой жизни Олеся была даже не дизайнером, а помощником Деда Мороза, который собирает подарки детям перед новогодним развозом на оленях. Или белочкой была, или бурундуком. Лестница реинкарнации пришла оттуда. У нее огромный талант и желание украшать, наряжать. Предновогодняя декада превращается у нас в гонку праздничных «вооружений»: гирлянды, мишура, инсталляции и так далее. По мне, так достал старую коробку игрушек, развесил - и готово. Нет, у Олеси так не работает! В прошлом году были в тренде зеленые игрушки, в этом - золотистые, потом - красно-белые. Нужен новый комплект. Все очень серьезно. Не понимаю, зачем это все, но искренне преклоняюсь (хохочет).
«Уральские пельмени» 16+
Пятница/20.00
«Уральские умельцы» 16+
Воскресенье/10.30«Мама будет против» 16+
Вторник, 7 ноября/19.00