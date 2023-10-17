Александр Петров: «Много разных слов я получил от жены и тещи!»

19 октября в широкий прокат выйдет киноверсии моноспектакля Александра Петрова «Планета Максимус». Постановка посвящена другу артиста Максиму, ушедшему из жизни от рака. Он боролся с тяжелой болезнью на протяжении многих лет, но последние годы его жизнь скрашивало трепетное чувство девушки по имени Катя.

Как поется в известной песне: «Любовь и смерть, добро и зло, а выбрать нам дано — одно». И пара выбрала любовь, что и впоследствии вдохновило Александра Петрова на создание постановки.

Это драматическое шоу соединило в себе разные вида искусства: театр, кино, музыку и поэзию. Параллельно с моноспектаклем также вышла одноименная книга, в которой собраны стихи артиста, — как звучащие со сцены, так и публикующиеся впервые. Критики сравнивают стихотворения Петрова с акварельными этюдами, отражающими хрупкость любви.

Да и сам Александр, недавно женившийся на студентке Виктории, сейчас буквально купается в этом чувстве.

Накануне премьеры «Планеты Максимус» Александр Петров встретился с журналистами и рассказал им об отношении к проекту его жены, поэзии Скриптонита и энергии Романа Полански.

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— Как отнеслись к вашей «Планете Максимус» ваши родные, жена, друзья?

— Да все довольны. Много разных слов я получил от жены, тещи, других родственников. Просто все переживают, и это нормальная человеческая эмоция. В этом и заключается соучастие.

И как раз киноверсия воспримется спокойнее, потому что они поймут, что я сейчас не на сцене.

— А создавая эту работу, вы думали о материальных, репутационных рисках?

— Мой мастер Леонид Хейфец говорил: «У вас не должно быть теплых попок». И я сам так и живу. А риски, конечно, есть.

И все остальное, что ты раньше делал, может не перечеркнуться, но забыться, а что-то и перечеркнуться.

— В постановке звучат ваши стихи. А кто ваши любимые поэты?

— Есенин, Маяковский, Пастернак. Но на самом деле до Пушкина я еще пока не дошел, несмотря на то что это великий русский поэт. А вот Есенина, как и Маяковского, немножко понимаю, Пастернака — эту глыбу — совсем чуть-чуть.

Но здесь стоит вопрос не о том, как читать, а как понимать. Бывает, что человек знает два стихотворения, но он их понимает. А понимание для меня гораздо важнее начитанности.

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