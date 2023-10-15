Символ любви: Александр Петров засветил на публике двойное обручальное кольцо

15 октября актер Александр Петров засветился на пресс-конференции своего нового фильма «Планета Максимус» (в кино с 19 октября). При этом светился не столько сам мужчина, сколько обручальное кольцо на его пальце. Оно у артиста двойное, сверкающее и смотрится очень красиво.
Александр Петров с обручальным кольцом. Фото: Ольга Храбрых
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Напомним, в сентябре 2023 года Петров удивил публику неожиданной свадьбой с девушкой по имени Виктория Антонова. Избранница кинозвезды оказалась не актрисой, да и вообще не из шоу-бизнеса. Как выразился сам Александр, он случайно встретил ее на улице и влюбился.
Это первый брак популярного артиста. Ранее он строил отношения с актрисами Ириной Старшенбаум и Стасей Милославской, но под венец пошел с девушкой, не являющей публичной личностью.