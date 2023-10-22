Филипп Бледный: «Нужно быть счастливым прямо сейчас»

День за днем мы узнаем, что в эфир возвращаются старые шоу и сериалы в перезагруженном виде («Галустян+», «Букины» и др.). Так случилось и с «Папиными дочками» (СТС) - популярной семейной комедией нулевых, новые серии которой снял режиссер Александр Жигалкин.

И если в старых сезонах Вениамин, которого играл Филипп Бледный, был одним из второстепенных персонажей, то теперь он на самом переднем плане: история повторилась, и теперь уже Веник тянет на себе четырех дочек. Зрители единодушны - актер справился блестяще. Продолжение оказалось таким успешным, что уже снимают новые серии.

- Филипп, помните, как получили предложение вернуться в проект «Папины дочки», и долго ли думали над ответом?

- Конечно, раздумья были, ведь прошло много лет. Но когда я узнал, как разворачивается история, уже не размышлял. Авторы все здорово придумали. Я хотел сыграть отца четырех девчонок, это моя давняя мечта. Поэтому я сразу загорелся: для меня это был новый этап и новый способ существования в кадре. Я изменился, все изменилось, и это уже не просто Веник, а папа Веник.

- На телевидении сейчас устойчивый тренд на ретроповестку. В эфир возвращаются культовые, но хорошо забытые проекты. Почему?

- Да потому что время непростое. Сейчас особенно нужны истории, которые говорят о любви в семье, дружбе и других важных ценностях.

- Как прошел первый съемочный день? Чего больше всего боялись?

- Я боялся, что не понравлюсь девочкам, поэтому накануне практически не спал, переживал. Но страх улетучился, когда мы познакомились. Мне было важно создать определенную атмосферу, ведь я для них стал хоть и экранным, но отцом.

И если на площадке все дружны, это всегда заметно на экране. К счастью, мы действительно подружились: девчонки советовались со мной, а я заряжался от них.

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- С вашим героем происходит то же самое, что и с Сергеем Васнецовым. Как отреагировали на такой сценарный ход?

- Да, случилось похожее, но с двумя совершенно разными героями. Сергей Васнецов - яркий холерик и психолог, который опирается на какие-то свои знания, терзания и переживания. А мой Веник эмоции держит в себе и молча решает проблемы, он же из мира науки, физик. И подход к детям у него другой, он иначе на все реагирует. Тем интереснее наблюдать за ним.

- Был ли у вас опыт работы с детьми ранее?