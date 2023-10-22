Филипп Бледный: «Нужно быть счастливым прямо сейчас»

День за днем мы узнаем, что в эфир возвращаются старые шоу и сериалы в перезагруженном виде («Галустян+», «Букины» и др.). Так случилось и с «Папиными дочками» (СТС) - популярной семейной комедией нулевых, новые серии которой снял режиссер Александр Жигалкин.
И если в старых сезонах Вениамин, которого играл Филипп Бледный, был одним из второстепенных персонажей, то теперь он на самом переднем плане: история повторилась, и теперь уже Веник тянет на себе четырех дочек. Зрители единодушны - актер справился блестяще. Продолжение оказалось таким успешным, что уже снимают новые серии.
- Филипп, помните, как получили предложение вернуться в проект «Папины дочки», и долго ли думали над ответом?
- Конечно, раздумья были, ведь прошло много лет. Но когда я узнал, как разворачивается история, уже не размышлял. Авторы все здорово придумали. Я хотел сыграть отца четырех девчонок, это моя давняя мечта. Поэтому я сразу загорелся: для меня это был новый этап и новый способ существования в кадре. Я изменился, все изменилось, и это уже не просто Веник, а папа Веник.
- На телевидении сейчас устойчивый тренд на ретроповестку. В эфир возвращаются культовые, но хорошо забытые проекты. Почему?
- Да потому что время непростое. Сейчас особенно нужны истории, которые говорят о любви в семье, дружбе и других важных ценностях.
- Как прошел первый съемочный день? Чего больше всего боялись?
- Я боялся, что не понравлюсь девочкам, поэтому накануне практически не спал, переживал. Но страх улетучился, когда мы познакомились. Мне было важно создать определенную атмосферу, ведь я для них стал хоть и экранным, но отцом.
И если на площадке все дружны, это всегда заметно на экране. К счастью, мы действительно подружились: девчонки советовались со мной, а я заряжался от них.
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- С вашим героем происходит то же самое, что и с Сергеем Васнецовым. Как отреагировали на такой сценарный ход?
- Да, случилось похожее, но с двумя совершенно разными героями. Сергей Васнецов - яркий холерик и психолог, который опирается на какие-то свои знания, терзания и переживания. А мой Веник эмоции держит в себе и молча решает проблемы, он же из мира науки, физик. И подход к детям у него другой, он иначе на все реагирует. Тем интереснее наблюдать за ним.
- Был ли у вас опыт работы с детьми ранее?
«Ведь снова ему помогать будут папины дочки!» Юные партнерши Бледного (слева направо): Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко и Полина Денисова. Фото: канал СТС
- Был ли у вас опыт работы с детьми ранее?
- Раньше я уже играл отцов. Просто больше двух детей в кадре еще не было. А тут сразу четыре девочки, и все такие потрясающие, разновозрастные, со своими увлечениями.
- По сюжету вашему герою не даются завтраки. А как у вас с кулинарными способностями?
- Всегда сложнее сыграть, что не умеешь делать что-то, когда в реальной жизни это почти профессиональный навык. Ведь я в отличие от Веника готовить умею. И для меня была задача на сопротивление: делать вид, что получились плохие сырники.
- Что особенно получается?
- Я бы не сказал, что у меня есть коронные блюда, но я предпочитаю мясо, поэтому частенько готовлю стейки.
- Возвращаясь к «Папиным дочкам». Что интересного узнали от юных актрис? Может, благодаря им изучили молодежный сленг?
- Мы общались на одном языке, но я стараюсь не интегрироваться в то, как говорят дети, а тянуть их к себе, к своему уровню языка и знаний. Всегда интереснее развивать, нежели принимать что есть. Для меня основной задачей было дать девчонкам новые знания, киношную теорию и практику. Я бы не сказал, что это менторство. Я не беру на себя ответственность быть их отцом, поскольку у них есть родители. Но в то же время я их киноотец, и мы проводили по 14 часов вместе.
«Боялся застрять в образе Веника»
- Как изменились вы за последние 10 лет?
- В какой-то момент даже показалось, что я как артист высказался и сделал все что мог. И подумал, что нужно двигаться дальше. После Веника у меня было много-много разных интересных проектов в совершенно других ипостасях («Жена с того света», «СССР», «Стая»).
- Не было ли страха стать заложником одной роли?
С Лизой Арзамасовой Филипп играл в нескольких спектаклях - в частности, в «Ромео и Джульетте». Фото: Persona Stars
- После окончания «Папиных дочек» я подумал, что мне надо срочно меняться, потому что невозможно все время играть одно и то же. Я очень боялся застрять в образе Веника. Внутренне я достаточно быстро изменился, заматерел, а внешне было сложно, потому что лет до 27 мое тело оставалось прежним, поэтому нужно было тренироваться, есть раз в пять больше.
Я отрастил бороду, подстригся почти налысо, накачался, чтобы сменить амплуа. В итоге мне это удалось. В какой-то период жизни я вообще играл только полицейских и следователей. Потом появились другие большие проекты: «Кухня», «Фитнес», «Два холма». Я себе доказал, что могу играть другое и могу быть в этом успешным, поэтому без проблем вернулся к роли Веника.
- После роли многодетного отца интерес девушек к вам наверняка повысится. Есть ли у вас критерии, кто может стать вашей единственной?
- У меня критерий всегда один, и это любовь. Все остальное не важно.
- После того как в «Папиных дочках» вы сыграли многодетного отца, желание завести собственных детей не созрело?
- Семья всегда была для меня во главе угла. Вспоминаю, как после «Папиных дочек» у меня стали спрашивать, хочу ли я детей. И я тогда говорил, что мечтаю о дочке. Посмотрите, теперь их у меня аж четыре (улыбается).
- В этом году вы отметили 35-летие. Какой главный урок получили к этой дате?
- Что не надо строить планов. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Столько раз я сталкивался со страшными обстоятельствами, которые вынуждали меня еще раз убедиться в этом.
Я фаталист, верю в судьбу и в Бога. Именно в судьбу как в скрижаль, которую Господь нам приготовил. И я знаю, что он ведет меня за руку лучшим путем, поэтому важно не стенать, не брыкаться и не говорить: «Ну как же так?»
Есть очень хорошая поговорка на латыни, которая переводится как «Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит» (Ducunt volentem fata, nolentem trahunt). Нужно быть счастливым прямо сейчас, когда пьешь вкусную воду, смотришь, как идет дождь за окном, потому что через пять секунд может случиться аневризма - и тебя нет.
Нельзя думать о прошлом и не стоит думать о будущем, нужно жить настоящим. Это очень сложно, но к этому стоит стремиться.