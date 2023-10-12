Певец SHAMAN: «Я принимал этот яд по чуть-чуть!»

14 и 15 октября певец SHAMAN даст два больших концерта в Кремле. На сольном выступлении в Новомосковске летом он прилетел к поклонникам на вертолете, как волшебник из знаменитой песни. А потом эффектно вышел из него в халате, напоминающем боксерский. Сам артист признался, что подсмотрел этот образ у Фредди Меркьюри.
Чем удивит SHAMAN московскую публику в октябрьские выходные? Об этом, а также об отношении к проклятиям, любимом учителе и яде критиканства певец рассказал журналистам накануне своего концерта.
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«На каждом концерте люди дарят мне свою любовь!»
— Какие все-таки сюрпризы готовятся на вашем сольнике в Государственном Кремлевском дворце?
— Площадка не позволяет делать пиротехническое, огненное шоу, но мы зайдем с другой стороны. Зачем говорить о сюрпризах? Сами все увидите. Тем более у нас через неделю состоится не только один, а сразу два концерта. Думаю, что все останутся довольны.
— Недавно вы приняли участие в праздновании дня рождения канала Муз-ТВ. А какой самый необычный подарок вам самому дарили? Может быть, поклонники…
— Буквально вчера я вернулся из города Владимира, где у меня прошло сразу два концерта. Люди уже настолько хотят видеть и слышать меня, что мы забиваем сразу два выступления в одном городе.
До этого я дважды выступил в Нижнем Новгороде. На каждом концерте люди дарят мне свою любовь, а для меня как для исполнителя это самый лучший подарок.
На праздновании дня рождения телеканала Муз-ТВ SHAMAN встал перед журналистами на колени. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— А как на счет коллег, друзей?
— Я стараюсь сделать так, чтобы они не тратились и благодарить их сам, дарить подарки. Для меня всегда удовольствие — это отдать. Есть такая фраза: «Мужчина очень долго находится под впечатлением, которое произвел, когда он что-то дарит».
— Вы собираетесь принять участие в концерте памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра». А вот Андрей Разин недавно пообещал, что проклянет всех, кто споет на этом выступлении. Как относитесь к подобным заявлениям? Не страшно?
— У каждого из нас есть своя миссия. И Господь прибирает человека к себе только тогда, когда его задача на Земле закончена. Поэтому, понимая это, можно забыть о страхе и идти с гордо поднятой головой!
У каждого из нас есть свой жизненный путь. И никто, и ничто не сможет его прервать. Над нами — Бог! Поэтому бояться точно не надо.
«Этот человек научил меня чувствовать музыку через Бога»
— Недавно праздновался день учителя. Кого вы можете назвать своим любимым педагогом — возможно, в школе или по жизни вообще?
— Есть любимый учитель в музыкальном колледже Новомосковска. И мы с ним до сих пор переписываемся, общаемся. Но человек он непубличный, ему чужда демонстративность. Поэтому не хотелось бы называть имя моего наставника.
Но этот человек научил меня чувствовать музыку через Бога, через религию, что для меня очень важно.
— Недавно ваша жена опубликовала большой пост, в котором рассказала, что раньше многие ее знакомые не верили в вас, иронично спрашивали ее: «Ну как там Ярик»? А сейчас эти люди стремятся общаться с вами?
— Я думаю, что нет. Я в тот момент тоже с ними не общался. А зачем я им нужен? Там не было ни дружбы, ни общения. А сейчас эти люди понимают, что я уже добился определенных результатов и просто молча где-то находятся.
SHAMAN на своем сольном концерте в марте. Фото: Global Look Press
— Как вы относитесь к критике?
— Наверное, сейчас я являюсь тем персонажем, которого критикуют больше всего. И это не просто из разряда «Кто-то что-то сказал».
Меня критикуют целые издания — и по несколько раз в день. Я знаю одно. Когда пропадает критика, значит, что-то идет не так.
— Наверное, вы привыкли…
— Я начинал еще десять лет назад с телевизионных проектов, поэтому этот яд принимал по чуть-чуть. Просто с самого начала знал, что может быть в таких случаях и на самом деле был готов.
Успех случился только в 30 лет. А в этом возрасте, как известно, походку не меняют. Я уже сформировавшийся человек.