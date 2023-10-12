Певец SHAMAN: «Я принимал этот яд по чуть-чуть!»

14 и 15 октября певец SHAMAN даст два больших концерта в Кремле. На сольном выступлении в Новомосковске летом он прилетел к поклонникам на вертолете, как волшебник из знаменитой песни. А потом эффектно вышел из него в халате, напоминающем боксерский. Сам артист признался, что подсмотрел этот образ у Фредди Меркьюри.

Чем удивит SHAMAN московскую публику в октябрьские выходные? Об этом, а также об отношении к проклятиям, любимом учителе и яде критиканства певец рассказал журналистам накануне своего концерта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«На каждом концерте люди дарят мне свою любовь!»

— Какие все-таки сюрпризы готовятся на вашем сольнике в Государственном Кремлевском дворце?

— Площадка не позволяет делать пиротехническое, огненное шоу, но мы зайдем с другой стороны. Зачем говорить о сюрпризах? Сами все увидите. Тем более у нас через неделю состоится не только один, а сразу два концерта. Думаю, что все останутся довольны.

— Недавно вы приняли участие в праздновании дня рождения канала Муз-ТВ. А какой самый необычный подарок вам самому дарили? Может быть, поклонники…

— Буквально вчера я вернулся из города Владимира, где у меня прошло сразу два концерта. Люди уже настолько хотят видеть и слышать меня, что мы забиваем сразу два выступления в одном городе.

До этого я дважды выступил в Нижнем Новгороде. На каждом концерте люди дарят мне свою любовь, а для меня как для исполнителя это самый лучший подарок.