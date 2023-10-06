Афиша Москвы: концерт SHAMAN и спектакль про слепую любовь

SHAMAN споет два дня подряд в Кремлевском дворце, где концертный зал вмещает более 6 тыс. человек. На субботу осталось несколько мест в партере, а на воскресенье еще есть билеты в разные части зала. Артист исполнит свои хиты, а также новые музыкальные композиции. Все они вошли в двойной сборник песен «Сделано в России», который на днях выпустил артист.

Первый диск «О России» - осмысление загадочной русской души и ее культурного кода через рок: композиции «Моя Россия», «Дай жару», «Да», «Мы», «Самый русский хит», «Исповедь», «Мой бой», «Встанем», «Я русский» и Гимн России. Вторая пластинка «О любви» включает лирические «За тобой», «Теряем мы любовь», «Улетай», «До самого неба», «Грешная любовь», «Ты моя», «Родная», «Мед», «Сердце плачет и болит», «Спасибо» 12+

Государственный Кремлевский дворец

м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.

14, 15 октября. 18.00.

От 2000.

Крид, Чеботина и молодежь

Премию «Жара Media Awards» посвятили самым ярким новичкам на эстраде. Но споют не только они, но и давно известные артисты: Егор Крид, Инстасамка, Mот, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Джиган, Коста Лакоста и многие другие.

« Крокус Сити Холл » 16+

» 16+ м. «Мякинино», ул. Международная, 20

5 октября. 20.00.

От 1600.

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Спектакль про слепую любовь

Спектакль «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского поставил художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан: «С одной стороны, у нас классический взгляд на пьесу, мы остаемся формально в том времени, обстоятельствах, костюмах и декорациях, но добавляем нюансы...»

Режиссер добавил комедии драматизма и глубины. Это размышление о слепой женской влюбленности, за которой следуют потеря разума, уязвимость и беззащитность. И разговор о меркантильности, столкновении моральных идеалов и цинизма, потере мужского достоинства. Главные роли играют Родион Вьюшкин и Анастасия Акатова. Герой Вьюшкина, промотав состояние супруги, решает жениться на другой, чтобы поправить свои дела 16+