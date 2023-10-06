Афиша Москвы: концерт SHAMAN и спектакль про слепую любовь

SHAMAN споет два дня подряд в Кремлевском дворце, где концертный зал вмещает более 6 тыс. человек. На субботу осталось несколько мест в партере, а на воскресенье еще есть билеты в разные части зала. Артист исполнит свои хиты, а также новые музыкальные композиции. Все они вошли в двойной сборник песен «Сделано в России», который на днях выпустил артист.
Первый диск «О России» - осмысление загадочной русской души и ее культурного кода через рок: композиции «Моя Россия», «Дай жару», «Да», «Мы», «Самый русский хит», «Исповедь», «Мой бой», «Встанем», «Я русский» и Гимн России. Вторая пластинка «О любви» включает лирические «За тобой», «Теряем мы любовь», «Улетай», «До самого неба», «Грешная любовь», «Ты моя», «Родная», «Мед», «Сердце плачет и болит», «Спасибо» 12+
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Александровский сад», ул. Воздвиженка, 1.
- 14, 15 октября. 18.00.
- От 2000.
Крид, Чеботина и молодежь
Премию «Жара Media Awards» посвятили самым ярким новичкам на эстраде. Но споют не только они, но и давно известные артисты: Егор Крид, Инстасамка, Mот, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Джиган, Коста Лакоста и многие другие.
- «Крокус Сити Холл» 16+
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20
- 5 октября. 20.00.
- От 1600.
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Спектакль про слепую любовь
Спектакль «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского поставил художественный руководитель Театра на Трубной Дмитрий Астрахан: «С одной стороны, у нас классический взгляд на пьесу, мы остаемся формально в том времени, обстоятельствах, костюмах и декорациях, но добавляем нюансы...»
Режиссер добавил комедии драматизма и глубины. Это размышление о слепой женской влюбленности, за которой следуют потеря разума, уязвимость и беззащитность. И разговор о меркантильности, столкновении моральных идеалов и цинизма, потере мужского достоинства. Главные роли играют Родион Вьюшкин и Анастасия Акатова. Герой Вьюшкина, промотав состояние супруги, решает жениться на другой, чтобы поправить свои дела 16+
- Театр на Трубной
- м. «Трубная», ул. Неглинная, 29, стр. 1.
- 13, 14, 27 октября. 19.00.
- От 1000.