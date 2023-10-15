Оскар Кучера: «Пятеро детей - это вечная необходимость зарабатывать деньги!»

Звезда по имени Оскар взошла еще в конце девяностых - начале нулевых: сначала на радио «Серебряный дождь», а затем и на канале МTV. C тех пор Кучера не вылезает из ящика и, даже несмотря на предстоящий 50-летний юбилей и солидную «домашнюю нагрузку» в виде пятерых детей, умудряется находить время для бесконечных съемок.

Кажется, что он везде. Сериал «Трепачи», что идет на платформе Premier, реалити-шоу «Новые звезды в Африке», который можно смотреть на ТНТ, - и тут и там Кучера. И хотя ни одного «Оскара» у артиста пока нет, он не отчаивается, ведь самый главный его приз - это семья.

«Плести интриги я умею»

- Оскар, что было самым сложным во время съемок в экстремальном реалити «Новые звезды в Африке»? Проживание на острове в изоляции? Открытая и иногда не совсем честная конкуренция?

- Первое - это голод, с которым приходилось бороться. Перманентно хотелось есть! А второе - скука, с ней тоже приходилось бороться. Были моменты, когда даже читать надоедало. Когда на испытание идешь не ты, а кто-то другой, нужно себя каким-то образом занимать, но после нескольких недель в шоу и на спорт уже сил не оставалось. А третье - это постоянный холод, который пронизывал до пяток, когда уходило солнце.

- Холод? В Африке? Неожиданно... А что вас раздражало во время съемок? И в других, и в себе...

- Трудно сказать… Но, наверное, это прежде всего были моменты, связанные с голосованием. Меня это бесило и вымораживало (после одного из таких эпизодов Оскар чуть не подрался с артистом шоу «Однажды в России» Александром Пташенчуком из-за нарушенных в ходе голосования договоренностей. - Ред.), и думаю, что не только меня. В эти моменты мы должны были из обычных людей превратиться в игроков.

- Положа руку на сердце: это было тяжелое испытание для психики?