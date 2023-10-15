Оскар Кучера: «Пятеро детей - это вечная необходимость зарабатывать деньги!»

Звезда по имени Оскар взошла еще в конце девяностых - начале нулевых: сначала на радио «Серебряный дождь», а затем и на канале МTV. C тех пор Кучера не вылезает из ящика и, даже несмотря на предстоящий 50-летний юбилей и солидную «домашнюю нагрузку» в виде пятерых детей, умудряется находить время для бесконечных съемок.
Кажется, что он везде. Сериал «Трепачи», что идет на платформе Premier, реалити-шоу «Новые звезды в Африке», который можно смотреть на ТНТ, - и тут и там Кучера. И хотя ни одного «Оскара» у артиста пока нет, он не отчаивается, ведь самый главный его приз - это семья.
«Плести интриги я умею»
- Оскар, что было самым сложным во время съемок в экстремальном реалити «Новые звезды в Африке»? Проживание на острове в изоляции? Открытая и иногда не совсем честная конкуренция?
- Первое - это голод, с которым приходилось бороться. Перманентно хотелось есть! А второе - скука, с ней тоже приходилось бороться. Были моменты, когда даже читать надоедало. Когда на испытание идешь не ты, а кто-то другой, нужно себя каким-то образом занимать, но после нескольких недель в шоу и на спорт уже сил не оставалось. А третье - это постоянный холод, который пронизывал до пяток, когда уходило солнце.
- Холод? В Африке? Неожиданно... А что вас раздражало во время съемок? И в других, и в себе...
- Трудно сказать… Но, наверное, это прежде всего были моменты, связанные с голосованием. Меня это бесило и вымораживало (после одного из таких эпизодов Оскар чуть не подрался с артистом шоу «Однажды в России» Александром Пташенчуком из-за нарушенных в ходе голосования договоренностей. - Ред.), и думаю, что не только меня. В эти моменты мы должны были из обычных людей превратиться в игроков.
- Положа руку на сердце: это было тяжелое испытание для психики?
Испытания, которым подвергаются Оскар (слева, с Виком Уйалдом) и другие участники «Новых звезд в Африке», явно не для слабонервных. Фото: канал ТНТ
- Да.
- Почему?
- Возвращаясь к предыдущему вопросу: все-таки самым сложным испытанием было не одиночество и не безделье, а именно вопрос принятия решений по тому, с кем мы должны попрощаться и каким образом это должно происходить.
- Ну в этом и есть главная интрига шоу. Еще вчерашние «друзья» запросто предают и сливают других, только чтобы спасти свою... позицию. А часто ловили себя на мысли, что сознание начинает меняться в отрыве от цивилизации?
- Находясь с самим собой, я о многом подумал в жизни, поэтому я очень благодарен проекту за время, проведенное там.
- Что удалось понять?
- Мне удалось посмотреть на всю мою жизнь со стороны, и сейчас, когда я даю это интервью, я понимаю, что у меня в жизни многое поменялось. Как бы странно это ни звучало.
- Стычки или потасовки после испытаний, голосования или словесных перепалок были?
- Уверяю вас, что было жарко!
- Вы сами интриги плести способны? Умеете идти по головам ради достижения цели?
- Как оказалось, плести интриги я умею! Я, если честно, сам от себя этого не ожидал. А с хождением по головам сложнее - скорее нет, чем да. Просто мне хотелось всегда оставаться человеком.
- Если бы вам нужно было отправиться на необитаемый остров, куда можно было взять три вещи, что бы это было?
- Наверное, любимый шампунь, бульонные кубики и хороший нож.
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«Стараюсь быть папой-другом»
Оскар Кучера с женой Юлей и остальными детьми - Сашей (слева), Даниилом и Алисией. Фото: Persona Stars
- Перейдем к другой части вашего творчества - актерской. В новом комедийном сериале «Трепачи» про молодого стендапера вы играете сына главного героя. И у вашего персонажа крайне непростые отношения с отцом. Какие отношения с папой, знаменитым режиссером, постановщиком фильма «Батальоны просят огня» Александром Боголюбовым, были у вас?
- У меня были прекрасные отношения с отцом, мы были дружны, но жизнь складывается так, что птенец вылетает из гнезда и потом редко залетает в родительский дом.
- Было ли то, что хочется исправить прямо сейчас?
- Когда на эту проблему смотришь со стороны, понимаешь, что исправить хочется объемы общения.
- Как вас изменила утрата отца?
- Я понимал, что это когда-нибудь случится, поэтому просто стал более внимательным к маме.
- А какому отношению к родителям учите своих детей?
Вот так выглядит младший сын артиста Марк... Фото: личный архив
- В первую очередь - уважению. Если ты умеешь уважать старших, то и все остальное сможешь сделать правильно.
- Вы для них папа-друг или строгий папа-авторитет?
- Я стараюсь быть им другом, хотя бываю и строгим. Авторитет я для моих детей или нет - надо спросить у них. Но, во всяком случае, они ко мне прислушиваются, задают вопросы, и я пытаюсь давать им ответы, проводить с ними больше времени.
- Пятеро детей - это вечная ответственность?
- Нет, это вечная необходимость зарабатывать деньги! (Смеется.) Пятеро детей - это просто дорого.
- Вы понимаете, что не совсем принадлежите себе с таким количеством обязательств и еще довольно долго не сможете с супругой «пожить для себя»?
- С супругой мы прекрасно помним, что «мы» - это в первую очередь мы вдвоем, а наши дети - следствие нашей любви и нас. В жизни так и должно быть. Если вы себя кладете на алтарь материнства и отцовства, это значит, что вы неправильно что-то делаете в жизни. Дети должны помогать жить, а не мешать.
- В чем ваши дети не похожи друг на друга и в чем идентичны?
...а вот так - старший. Александр. Фото: личный архив
- Они абсолютно разные. У всех разное отношение к миру, разные интересы и взгляды на жизнь. А похожи они в том, что любят нас с Юлей! Все остальное проистекает из их любви к нам и из нашей любви к ним.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Оскар КУЧЕРА (Евгений Боголюбов) родился в Москве 11 августа 1974 года. Окончил ГИТИС в 1996 году, играл в МХАТ им. Чехова, Театре Ермоловой, антрепризах. Широкую известность получил после работы виджеем на MTV в начале нулевых.
На «Авторадио» вел авторскую передачу «Кучерявый вечер». Кроме того, был ведущим многих телешоу («Лжец», «Народный артист», «Top Gear. Русская версия», «Новая Звезда»), участвовал в проектах «Две звезды», «Точь-в-точь» и др. Снимался в фильмах и сериалах - «Солдаты», «Улицы разбитых фонарей», «Трепачи» и др. Воспитывает пятерых детей: от второго брака с психологом Майей Марковой - сына Александра (19 лет), от третьего брака с юристом Юлией - дочь Алисию (13 лет), а также сыновей Александра (18 лет), Даниэля (16 лет) и Марка (4 года). Играет в хоккей, катается на горных лыжах.
- «Новые звезды в Африке» 18+
- Воскресенье/18.30