Алсу: «Мне нравится мой возраст»

- Вы с Микеллой участвовали в телепроекте «Дуэты». А бывает такое, что дуэтом выступаете на семейных праздниках?

- Мы устраиваем какие-то дуэты дома: и в кругу друзей, и на семейных вечеринках. У нас часто звучит живое пение, Микелла сама себе аккомпанирует - играет на гитаре или на пианино.

- А самый младший член семьи занимается музыкой? Чем увлечен Рафаэль? И как у него прошел первый месяц в статусе первоклассника - не надоела еще школа?

- Так получилось, что все наши дети любят музыку. Сафина окончила музыкальную школу с красным дипломом, она отлично играет на фортепиано. И Рафаэль тоже очень музыкальный мальчик, тоже занимается с преподавателем на фортепиано - у него прекрасный слух, ему нравится петь. Развиваем сына в разных направлениях. Учеба ему нравится, так как он любит общение, к тому же пока занятия проходят больше в игровой форме.

«У меня прекрасные гены»

- 2023 год у вас юбилейный - в конце июня вам исполнилось 40 лет. Насколько серьезно вы изменились, перешагнув этот рубеж? Или для вас это просто цифра?

- Еще несколько лет назад я и мои подруги этой цифры ждали с каким-то опасением. На самом деле ничего не меняется. К тому же мы живем в такое время, когда возраст воспринимается иначе, уже не так, как в XX веке. Помню, когда я была маленькая, а маме было 40 лет, то мне она казалась такой взрослой женщиной...

А я сейчас себя таковой абсолютно не чувствую. Да, есть жизненный опыт, который помогает понимать, оценивать и иначе реагировать на различные ситуации. Приоритеты уже расставлены, мировоззрение сформировано… Мне очень нравится мой сегодняшний возраст. Мне нравится сочетание того, что я выгляжу еще достаточно свежо, но при этом есть уже некая мудрость и какое-то понимание жизни.

- К сорока годам вы сумели сохранить лицо без типичных для многих переделок - филлеров, накачанных губ, пластики... Это гены?

- У меня прекрасная генетика, мои родители очень хорошо выглядят для своего возраста. При этом мама даже не ходит к косметологу. Конечно, я слежу за собой, безусловно, принимаю какие-то неизбежные изменения и стараюсь довольно аккуратно с ними бороться. Регулярно посещаю косметолога, особенно последние несколько лет.

Делаю и процедуры аппаратной косметологии, и укольчики разные - и это все работает, я вижу результат. Не считаю, что нужно лукавить и говорить, что я так выгляжу просто потому, что «умываю лицо». Конечно же, я помогаю своему организму как можно дольше сохранить молодость. Но я за естественность: не люблю, когда результат омолаживающих или эстетических процедур чересчур заметен. К примеру, я нормально отношусь к филлерам, просто они не должны менять черты лица.

И к пластической хирургии я нормально отношусь: не исключаю, что буду обращаться к ней за помощью - спустя годы. Но опять-таки - все должно быть очень аккуратно, умеренно и без фанатизма.

- Осенью по утрам непросто заставить себя заниматься спортом - помогает энергичная музыка, например, ваша песня «Скучаю вопреки». А вы спортом любите заниматься? И какая музыка у вас в этот момент звучит в наушниках?

- Я слушаю разные хиты: и старые, родом из юности, и современные - все, что мне в этот момент нравится. Например, под Artik & Asti классно заниматься. Когда погода позволяет - быстро хожу по парку. Тренируюсь с собственным весом плюс занимаюсь йогой через день - вот это мне нравится больше всего. Спорт необходим - благодаря тренировкам вырабатываются гормоны счастья, появляется еще больше энергии, желания чем-либо активно заниматься.