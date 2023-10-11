Алсу: «Мне нравится мой возраст»

Ни одна многодетная мать не может похвастаться большим количеством свободного времени - вот и Алсу, воспитывающей двух дочерей и сына, скучать не приходится. Впрочем, старшей дочери певицы Сафине уже 17, она учится в выпускном классе, 15-летняя Микелла пошла в десятый, 7-летний Рафаэль с этого года тоже школьник - дети подросли, и артистка может теперь чуть больше времени уделять себе и своей музыкальной карьере.
«Старшая дочь увлечена наукой»
- Как быстро летит время - ваша старшая дочь уже в выпускном классе! Сафина уже определилась с профессией? Куда планирует поступать?
- Ей очень интересно все, что связано с медициной, генетикой - с научной точки зрения. Cафина с интересом изучает современные направления этой научной деятельности, но пока окончательно не определилась с более узкой специальностью - думает. Конечно, за этот год еще может появиться какой-то предмет, профессия, которая ее заинтересует... И тогда все может кардинально поменяться.
- А у Микеллы не изменились увлечения и цели? Два года назад она говорила нам, что хочет стать эстрадной певицей.
- Микелла сейчас сделала акцент на учебе - и у нее прекрасные результаты. При этом дочка не оставляет мечту: параллельно продолжает заниматься музыкой (это ее любовь и страсть), с ней Микелла по-прежнему хочет связать свою жизнь. В то же время она понимает, насколько важно получить хорошее образование, поэтому нам надо иметь план Б.
Музыкальная карьера нестабильна и часто похожа на лотерею - помимо таланта, должно быть и определенное везение, для того чтобы стать известным исполнителем. Микелла еще не определилась, в каком направлении будет продолжать обучение - юридическом или, может быть, экономическом. Еще есть время подумать.
Алсу с дочерьми Микеллой и Сафиной (слева) и мамой Разией Исхаковной. Фото: личный архив
- Вы с Микеллой участвовали в телепроекте «Дуэты». А бывает такое, что дуэтом выступаете на семейных праздниках?
- Мы устраиваем какие-то дуэты дома: и в кругу друзей, и на семейных вечеринках. У нас часто звучит живое пение, Микелла сама себе аккомпанирует - играет на гитаре или на пианино.
- А самый младший член семьи занимается музыкой? Чем увлечен Рафаэль? И как у него прошел первый месяц в статусе первоклассника - не надоела еще школа?
- Так получилось, что все наши дети любят музыку. Сафина окончила музыкальную школу с красным дипломом, она отлично играет на фортепиано. И Рафаэль тоже очень музыкальный мальчик, тоже занимается с преподавателем на фортепиано - у него прекрасный слух, ему нравится петь. Развиваем сына в разных направлениях. Учеба ему нравится, так как он любит общение, к тому же пока занятия проходят больше в игровой форме.
«У меня прекрасные гены»
- 2023 год у вас юбилейный - в конце июня вам исполнилось 40 лет. Насколько серьезно вы изменились, перешагнув этот рубеж? Или для вас это просто цифра?
- Еще несколько лет назад я и мои подруги этой цифры ждали с каким-то опасением. На самом деле ничего не меняется. К тому же мы живем в такое время, когда возраст воспринимается иначе, уже не так, как в XX веке. Помню, когда я была маленькая, а маме было 40 лет, то мне она казалась такой взрослой женщиной...
А я сейчас себя таковой абсолютно не чувствую. Да, есть жизненный опыт, который помогает понимать, оценивать и иначе реагировать на различные ситуации. Приоритеты уже расставлены, мировоззрение сформировано… Мне очень нравится мой сегодняшний возраст. Мне нравится сочетание того, что я выгляжу еще достаточно свежо, но при этом есть уже некая мудрость и какое-то понимание жизни.
- К сорока годам вы сумели сохранить лицо без типичных для многих переделок - филлеров, накачанных губ, пластики... Это гены?
- У меня прекрасная генетика, мои родители очень хорошо выглядят для своего возраста. При этом мама даже не ходит к косметологу. Конечно, я слежу за собой, безусловно, принимаю какие-то неизбежные изменения и стараюсь довольно аккуратно с ними бороться. Регулярно посещаю косметолога, особенно последние несколько лет.
Делаю и процедуры аппаратной косметологии, и укольчики разные - и это все работает, я вижу результат. Не считаю, что нужно лукавить и говорить, что я так выгляжу просто потому, что «умываю лицо». Конечно же, я помогаю своему организму как можно дольше сохранить молодость. Но я за естественность: не люблю, когда результат омолаживающих или эстетических процедур чересчур заметен. К примеру, я нормально отношусь к филлерам, просто они не должны менять черты лица.
И к пластической хирургии я нормально отношусь: не исключаю, что буду обращаться к ней за помощью - спустя годы. Но опять-таки - все должно быть очень аккуратно, умеренно и без фанатизма.
- Осенью по утрам непросто заставить себя заниматься спортом - помогает энергичная музыка, например, ваша песня «Скучаю вопреки». А вы спортом любите заниматься? И какая музыка у вас в этот момент звучит в наушниках?
- Я слушаю разные хиты: и старые, родом из юности, и современные - все, что мне в этот момент нравится. Например, под Artik & Asti классно заниматься. Когда погода позволяет - быстро хожу по парку. Тренируюсь с собственным весом плюс занимаюсь йогой через день - вот это мне нравится больше всего. Спорт необходим - благодаря тренировкам вырабатываются гормоны счастья, появляется еще больше энергии, желания чем-либо активно заниматься.
Фото: личный архив
- Интересно, что автор песни «Скучаю вопреки» - кардиолог, генетик Наталья Соничева. Вы познакомились с ней сначала как с доктором или как с поэтом?
- Я познакомилась с доктором Натальей Соничевой, а позже выяснилось, что она пишет прекрасные стихи. Она подарила мне свои книги. И просто сказала: «Вдруг получится когда-нибудь песня. Почитайте, пожалуйста, мои стихи». Я выбрала несколько стихотворений и отправила своему многолетнему композитору Дарье Кузнецовой, а она так прониклась, что буквально в течение нескольких дней написала эту песню.
Теперь уже мы с Натальей общаемся и по поводу творчества, и на темы здоровья, и на многие другие. Я всегда восхищаюсь, что ученый, генетик мирового уровня находит время на такое самовыражение - пишет прекрасные стихотворения. И при этом Наталья красавица, выглядит как актриса, то есть она очень многогранный человек.
- Сейчас появилась хорошая мода заботиться о здоровье с молодости, актуальна так называемая превентивная медицина. Как вы следите за своим здоровьем, как поддерживаете организм?
- Я приветствую превентивную медицину. Когда есть возможность избежать каких-то проблем со здоровьем, то лучше это сделать. Конечно, за здоровьем мы следим, систематически сдаем анализы и, если что-то нужно скорректировать, тогда корректируем. Я принимаю БАДы, витамины - они помогают поддерживать иммунитет, здоровье кожи, волос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Огоньки» - как оливье и мандарины»
- Сейчас многие из ваших песен звучат невероятно современно, аранжировки очень модные. Пришло время для музыкальных экспериментов?
- У меня сейчас такой период, когда детки подросли и я могу чуть больше времени посвятить себе - творчеству, музыкальной карьере. Понятно, что у меня есть привычное звучание - скажем так, фирменный стиль. Но хочется двигаться в ногу со временем, в том числе и в музыке. Поэтому периодически я выпускаю что-то модное, танцевальное. Буду заниматься поиском в том числе и какого-то нового звучания. Сейчас рассматриваю несколько вариантов коллабораций, в том числе с молодыми артистами. Я за эксперименты.
Певица всегда с удовольствием принимает участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» (на фото с главой судейской сотни Сергеем Лазаревым). Фото: канал «Россия 1»
- Скоро мы увидим вас среди экспертов выходящего на канале «Россия» проекта «Ну-ка, все вместе!» в роли приглашенного звездного арбитра...
- «Ну-ка, все вместе!» - одно из моих любимых телешоу. Если я дома в пятницу вечером, то обязательно смотрю этот проект. Меня приглашали как музыкального эксперта в прошлом году, и я получила огромное удовольствие.
Поэтому, когда поступило приглашение в этом сезоне, конечно же, я с радостью согласилась: ведь выступают действительно уникальные, самобытные артисты. Так как я сама имею опыт участия в конкурсе (на «Евровидении-2000» Алсу заняла 2-е место. - Ред.), то понимаю, что это огромнейший стресс. На репетиции всегда получается гораздо лучше, а в сам момент выступления конкурсант нервничает, поэтому не всегда на 100 процентов выдает то, что может. Поэтому я делаю на это скидку и стараюсь поддерживать ребят максимально.
Мне кажется, я всегда встаю (встав с места, член жюри голосует за конкурсанта. - Ред.). Конечно, даю какие-то советы, если слышу ошибки, но учитываю эти переживания и нервы, которые всем сильно мешают.
- Сейчас участники телепроекта отправились в гастрольный тур «Новые голоса России». Как вы думаете, почему люди посещают эти концерты?
- Мне кажется, что на концерты в первую очередь приходят зрители этого шоу, у которых появляются свои любимчики. Для всех зрителей это праздник музыки, на котором можно получить удовольствие - послушать действительно очень сильные голоса, талантливых ребят.
- Скоро начнутся съемки новогодних «Огоньков». Мы вас в них увидим? Многие их критикуют, а народ по-прежнему смотрит...
- Я очень люблю наши «Огоньки», которые стали непременным атрибутом новогоднего настроения. Нам, зрителям среднего и старшего поколения, приятно в канун Рождества или Нового года поностальгировать под любимые хиты. Эти программы - традиция, они, как мандарины и оливье, создают новогоднее настроение.
Я думаю, что критикуют их те, кто просто не смотрит телевизор. Но для большинства людей, как и для меня, Новый год ассоциируется с традиционным «Огоньком», поэтому такие высокие рейтинги у этих программ. И поэтому будут «Огоньки», любимые песни и сказочное настроение. И, конечно же, увидимся и в новогоднюю ночь.
- «Ну-ка, все вместе!» 12+
- Пятница/21.30