Дмитрий Харатьян: «Гайдай хотел снять «Идиота» и предлагал мне сыграть Мышкина»

Невероятно, но факт: 63-летний Дмитрий Харатьян снова берется за свой нержавеющий кортик, скачет на лошади, ныряет под воду, чтобы в образе морского десантника XVIII века Алексея Корсака защищать родину от иноземных захватчиков. На большие экраны совсем скоро выйдут две части продолжения легендарного советского кинохита Светланы Дружининой про гардемаринов («Гардемарины 1787. Мир» -5 октября, «Гардемарины 1787. Война» - 16 ноября. 12+).

- Дмитрий Вадимович, не верится - дождались! Работа над продолжением «Гардемаринов» началась еще в 2017 году. Что пошло не так?

- Даже раньше: проект задумывался Светланой Сергеевной еще в 2013 году, до начала майдана в Киеве, до переворота на Украине, до всех событий, которые привели к СВО. Поэтому фильм и получился на злобу дня (см. блок «О чем кино»). Ведь настоящие художники - и есть пророки. Они многое угадывают. Дружинина давно взяла тему Кинбурнской косы и той битвы (баталия с османцами на черноморском театре военных действий в 1787 году стала важным событием Русско-турецкой войны. - Авт.) за основу сюжета. Долго снимали, потому что много непростых батальных сцен, а еще работа проходила в Крыму, так что много нюансов.

«Эта роль - ответ на зов предков»

- Почти семь лет вы работали в этой картине. Теперь вам за 60. А в первых «Гардемаринах» снимались, когда вам было...

- ...27 лет! Я начал сниматься в 1986-м, а вышел фильм 1 января 1988 года, это была новогодняя история. И вот что удивительно: мой дедушка по маминой линии, Борис Петрович, ровно в 27 лет ушел из жизни, его расстреляли революционные матросы 31 августа 1917 года. Это было в русском городе Гельсингфорсе (теперь Хельсинки). Там тогда случился знаменитый матросский бунт. Нелепая смерть. Так вот, он служил лейтенантом на линкоре «Петропавловск».