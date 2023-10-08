Дмитрий Харатьян: «Гайдай хотел снять «Идиота» и предлагал мне сыграть Мышкина»

Невероятно, но факт: 63-летний Дмитрий Харатьян снова берется за свой нержавеющий кортик, скачет на лошади, ныряет под воду, чтобы в образе морского десантника XVIII века Алексея Корсака защищать родину от иноземных захватчиков. На большие экраны совсем скоро выйдут две части продолжения легендарного советского кинохита Светланы Дружининой про гардемаринов («Гардемарины 1787. Мир» -5 октября, «Гардемарины 1787. Война» - 16 ноября. 12+).
- Дмитрий Вадимович, не верится - дождались! Работа над продолжением «Гардемаринов» началась еще в 2017 году. Что пошло не так?
- Даже раньше: проект задумывался Светланой Сергеевной еще в 2013 году, до начала майдана в Киеве, до переворота на Украине, до всех событий, которые привели к СВО. Поэтому фильм и получился на злобу дня (см. блок «О чем кино»). Ведь настоящие художники - и есть пророки. Они многое угадывают. Дружинина давно взяла тему Кинбурнской косы и той битвы (баталия с османцами на черноморском театре военных действий в 1787 году стала важным событием Русско-турецкой войны. - Авт.) за основу сюжета. Долго снимали, потому что много непростых батальных сцен, а еще работа проходила в Крыму, так что много нюансов.
«Эта роль - ответ на зов предков»
- Почти семь лет вы работали в этой картине. Теперь вам за 60. А в первых «Гардемаринах» снимались, когда вам было...
- ...27 лет! Я начал сниматься в 1986-м, а вышел фильм 1 января 1988 года, это была новогодняя история. И вот что удивительно: мой дедушка по маминой линии, Борис Петрович, ровно в 27 лет ушел из жизни, его расстреляли революционные матросы 31 августа 1917 года. Это было в русском городе Гельсингфорсе (теперь Хельсинки). Там тогда случился знаменитый матросский бунт. Нелепая смерть. Так вот, он служил лейтенантом на линкоре «Петропавловск».
Фото: Persona Stars
- Получается...
- Да, я уже потом понял, что эта роль, наверное, ответ на зов предков. Можно сказать, так я поклонился двоюродному дедушке (гардемаринов можно считать пращурами современных морских пехотинцев. - Авт.). Очень много родственников по материнской линии служили на русском флоте: или инженерами, или офицерами, или мореплавателями.
- В картине вам пришлось драться с Михаилом Боярским, которого «воскресили» в виде духа коварного шевалье де Брильи. Признайтесь, как москвич и болельщик «Спартака»: приятно было душить в кадре один из символов «Зенита» и Санкт-Петербурга?
- Нет, ну не до такой степени (смеется). Я же не фанат все-таки. Вот Михаил Сергеевич все время в шарфе, на матчи ходит.
- И вы бываете. Наверняка отец привел?
- Вовсе нет. Я пришел к красно-белым через кино. Когда был маленький, посмотрел с родителями фильм «Спартак» 1960 года с Кирком Дугласом. И так разрыдался в конце, когда Спартака убивают! С тех пор дал себе клятву - а мне лет шесть было, что впредь буду всегда только за «Спартак» болеть, потому что тот гладиатор - настоящий герой. И я верен.
- Вернемся к «Гардемаринам»: во время съемок было ощущение, что со времен XVIII века мало что поменялось?
- Ну, конечно, а как еще? Если в тех местах, где была битва при Кинбурне, недалеко от Крыма, и сейчас снова происходят боевые действия. Тогда это была Русско-турецкая война. А сейчас идет исторический процесс передела мира. И это не территориальный военный конфликт у России с Украиной - столкнулись два разных мира. И в настоящий момент решается судьба и России, и мира в целом.
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«Это высказывание о главных ценностях»
«Не вешать нос...» 27-летний Харатьян в первых «Гардемаринах» (с Сергеем Жигуновым и Михаилом Мамаевым).Шли годы... Фото: кадр из фильма
- Помучила вас Дружинина на съемках?
- В части «Гардемарины 1787. Война» мы, морской десант, ныряем и плывем под водой, выходим на берег и начинаем мочить этих турок (смеется). Очень крутые батальные сцены, снятые легендарным оператором Анатолием Мукасеем и, конечно, неподражаемой Светланой Сергеевной Дружининой. Ей 88 лет, как моей маме, но какой невероятный пример умения жить! Пример стойкости, духа и жизнелюбия.
Можно ведь, если повезет, и до ста лет дожить, но как дожить - вопрос. А еще есть вопрос, как у Обломова - помните диалог со Штольцем? «Зачем?». Вот в жизни Дружининой и «Как?», и «Зачем?» гармонично сосуществуют. И «Гардемарины» в этом смысле - высказывание в мудром возрасте о главных ценностях нашего государства, о победе и славе русского оружия, о дружбе, о любви, о верности, о патриотизме.
- Сыгравший Никиту Оленева актер Михаил Мамаев на премьере быть не сможет - он в зоне СВО. Вы общаетесь?
- Это сложно в нынешних обстоятельствах, как вы понимаете. Но он там - да, это так. Мужественно служит. И снимает цикл документальных фильмов о СВО и людях Донбасса, о новых присоединившихся территориях. Наша страна богата и сильна такими людьми.
- Исходя из вашей фильмографии, с 2014 года у вас практически не было съемок - только продолжение «Зеленого фургона» и вот «Гардемарины». Почему так?
Сполна познавший жизнь Алексей Корсак все еще готов служить Родине (с Александром Домогаровым в продолжении фильма). Фото: кадр из фильма
- Кстати, картину «Зеленый фургон. Совсем другая история» (2019) снимал сын Виктора Крутина, оператора первого фильма, - Сергей Крутин. Он теперь как раз на той стороне. Бывает и так. А что касается других проектов, то они есть, но еще не вышли. Есть фильм «Озеро детства», он уже готов, скоро должен появиться на экранах.
Мы снимали его в Забайкальском крае на фоне великолепного местного колорита, это история взросления и ценностей, которые закладываются в детстве. Кроме того, на онлайн-платформах скоро появится сериал «Мастодонт» (Premier), где в главной роли чиновника, который переезжает в Москву, чтобы найти дочь, - Федор Добронравов. Вот я сыграл его друга. И еще пару проектов сейчас предлагает СТС, но пока не буду о них говорить.
«Буду рад стать дедом»
- Подводя итоги: есть роль, о которой вы до сих пор жалеете? Что она не состоялась, не случилась.
- Был однажды эпизод на «Мосфильме», когда мы курили между съемками в 6-м павильоне. Там есть коридорчик и такая огромная скамейка деревянная. И вдруг ко мне подходит великий Леонид Иович Гайдай и говорит: «Дмитрий Вадимович, все от меня ждут комедии, я все время снимаю комедии, смешу, смешу людей.
А вы знаете, какая мечта у меня?» Он исключительно на «вы» и по имени-отчеству со всеми разговаривал. Спрашиваю: «Какая?» А он говорит: «Снять «Идиота» по Достоевскому». Курит и смотрит мне в глаза: «Вы у меня Мышкина сыграете?» Я говорю: «Леонид Иович, да я у вас хоть столбом готов стоять! Вы серьезно?» - «Конечно. Это моя мечта». И вот я до сих пор думаю: это правда была или нет?
- Вашему сыну в этом году исполнилось 25. Он начал снимать кино. Получается?
Сын Иван стал режиссером. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- Не просто слежу, а совершенно погружен в его профессиональную жизнь. В прошлом году Ваня окончил ВГИК, снял дипломный фильм «Девушка с косой», который уже получил пять кинонаград. В настоящий момент готовится к съемкам большого полнометражного проекта под названием «Карузо». Фильм по реальной истории пса Трезора, который спас 16 человек во время блокады Ленинграда, в районе Парголово.
Он носил им из леса зайцев и мерзлые овощи с поля. Ходил по минному полю, обходя мины. Ему даже есть памятник - пес с крыльями. Вот сейчас ждет ответа - и при удачном раскладе будет защищать проект на питчинге Фонда кино. Если все пойдет хорошо, к 2025 году постараемся выпустить - к 80-летию Победы.
- Ваша дочь Саша живет в Швеции. Как дела обстоят там?
А дочь Саша - сотрудником социальной службы и о работе в кино не помышляет. Фото: соцсети
- Все хорошо. Ничего негативного не чувствует, никакого давления, насколько я понимаю, нет. Хотя она работает в мультинациональной среде. Есть и украинцы. Это служба по адаптации к проживанию в Швеции русскоязычных людей. Встречает людей, помогает социализироваться, дает советы.
У нее хорошие человеческие отношения с людьми. Саша качественно оказывает помощь, и это ценится, конечно. Недавно, кстати, приезжала, и очень хорошо мы с ней пообщались. Пока не собирается возвращаться, насколько я понимаю. Ни в коем случае не отказывается от родной страны и корней! Просто там муж, семья, она уехала задолго до СВО. С радостью приезжает к нам.
- А дедом готовы стать? Возраст как будто подошел.
- В планах такого нет, но приму как факт и буду рад, когда это произойдет. Говорят, с внуками гораздо больше нежности, любви проявляется у дедушек и бабушек, которую они недодали и недополучили, когда еще были молодыми и рожали своих детей. Тогда были планы, заботы и дела. Мало времени. И когда появляются внуки, это будто «продолжение» отцовства и материнства, только уже у дедушек и у бабушек. Этакое второе дыхание. Я готов. Были бы дети готовы!
О чем кино?
В двух фильмах зрители увидят, как постаревшие гардемарины со взрослыми детьми, выполняя задание императрицы, перегоняют корабль из Мальты в Крым, чтобы защитить южные границы России, становятся участниками сражения при Кинбурне и помогают Екатерине II (Кристина Орбакайте) освободить незаконнорожденного сына Алексея Бобринского (Даниил Зайцев).
В деле снова Алексей Корсак (Дмитрий Харатьян), Павел Горин (Александр Домогаров), Никита Оленев (Михаил Мамаев), шевалье де Брильи в виде собственной тени (Михаил Боярский) и Ольга Машная (Софья Зотова). А также молодые артисты Андрей Лаптев (Шурка, сын Корсака и Софьи Зотовой) и Ника Здорик (Александра, дочь Белова и Ягужинской).