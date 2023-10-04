Ирада Зейналова: «У меня умные зрители, и я им за это очень благодарна»

Итоговая информационно-аналитическая программа - это изюминка на эфирном торте крупного телеканала, жирная точка в финале недели. На НТВ такую программу вот уже восьмой сезон ведет Ирада Зейналова.
Каждое воскресенье она представляет зрителям свой авторский взгляд на «события, факты, явления». Ее фирменный стиль - динамичная подача, энергичная жестикуляция и максимум информации.
Едва появившись в студии, она мгновенно берет зрителя в оборот, не тратя времени даже на приветствие: уснуть во время «Итогов недели» с Ирадой Зейналовой точно не получится.
Накануне 30-летия НТВ телеведущая размышляет о своей работе и рассказывает «Телепрограмме» о том, что остается за кадром.
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- Ирада, как провели летний отпуск?
- У нас он, слава богу, большой - пять недель. За нашу вредность! (Смеется.) За ненормированный рабочий день, за повышенную стрессоустойчивость. Отпуск - это страшно мучительная вещь, оказывается. Ты должен один с чемоданом как-то его провести.
С мужем отпуск никогда не совпадает (Ирада Зейналова и Александр Евстигнеев поженились в 2016 году, он журналист, а с недавних пор представитель Россотрудничества в Эфиопии. - Авт.).
Проводы мужа Александра (в шляпе) на работу в Эфиопию (с сыном Тимуром и невесткой Ярославой). Фото: личный архив
Успела съездить в Железноводск, приехать в Москву на день рождения отца. Потом улетела на Кубу - как раз открыли прямой рейс. Съездила в Великий Новгород - ужасно люблю этот город, всем рекомендую. Отпраздновали день рождения мужа. Потом полетела в Стамбул на три дня с подругой.
После - с мужем на пару дней в Оман, отметили годовщину отношений. Затем поехала в Калининград, на фестиваль короткометражного кино «Короче», в программе которого был фильм режиссера Полины Лазаревой «Чайка», я в нем снялась. Мы там спецприз жюри взяли. У меня был невероятно разнообразный отпуск.
- Нет ли у вас ощущения, что телевизор даже в аналитическом сегменте вынужден конкурировать с интернетом? Сейчас у каждого политолога свой канал в Телеграме. Телевидение теряет сферу влияния?
- Вы же ездите на машине? А когда вам нужно, садитесь на самолет. Или на велосипед. Это разные виды транспорта. То же самое с информацией. Что-то случается экстраординарное - все равно люди, которые говорят, что они не смотрят телевизор, его включают. СМИ контролирует закон, мы не можем позволить себе безответственность, а главное - тщеславие.
Не имеем права. А интернет многими воспринимается как факультатив, где ты можешь выдавать непроверенную информацию, сводить личные счеты. В старые времена люди получали по морде за многие вещи, которые сейчас несутся из интернета.
Интернет - это для взрослых, я бы сказала. Тех, у кого развито критическое мышление, и ты готов собирать информацию из миллиардов источников, анализировать и понимать, где правда. Законы, которые регулировали бы интернет, еще не до конца разработаны, они не гарантируют качество потребляемого продукта.
«Ты сам себе главный конкурент»
Ирада Зейналова. Фото: личный архив
- Как вы себе представляете зрителей по ту сторону экрана? Для кого вы говорите, когда видите бездушный глазок камеры?
- Я вижу не бездушный глазок, а операторов. У меня однажды была ситуация, когда я произношу текст - и вдруг слышу грохот. Начинается сюжет, я спрашиваю: «Что это было?» Оператор говорит: «Я качался на стуле и упал». И это тоже зритель! Я не пытаюсь представить своего зрителя, я пытаюсь его понять.
Когда работала на другом канале, мне говорили, что «нужно ориентироваться на бабушку из Калуги, которая в момент просмотра передачи рубит капусту». А НТВ мне дало ощущение, что меня смотрят умные люди. И я благодарна своим зрителям за то, что они умные. Раньше мне говорили, что люди хотят только развлечений. Это не так. Дико приятно, когда подходят на улице и говорят: «Как же я вас обожаю, вы так интересно рассказываете».
Своего зрителя нужно не просто уважать - ему нужно сопереживать и пытаться ему объяснить так, как ему это «контактно». Поставить себя на его место. Я делаю все, чтобы мы со зрителем были вместе.
- Ваши конкуренты по отрасли - мужчины. По рейтингам вы их регулярно бьете. Это доставляет вам удовольствие?
- Меня очень раздражает, когда говорят: вот это женское, а это не женское. Работа мозга у мужчин и женщин разная, но результат один - человек или попытался сделать максимум того, что может, или нет. Женского удовлетворения от того, что победила мужчину, у меня нет и никогда не было. Журналистское? У меня и этого тщеславия нет.
Вот когда я была репортером, знала, что должна быть первой любой ценой. Это очень конкурентная профессия. А тут сказала все, что хотела, - так, как я хотела, и мне зритель, судя по цифрам, говорит, что я молодец. Или этого не сделала и чувствую себя как в аду. Ты сам себе главный конкурент.
- В 2016 году вы пришли на НТВ и предстали в новом образе: белая блузка, стильный брючный костюм. Кто его придумал?
- Для меня было удивительно, как много внимания на НТВ обращают на картинку. Казалось сначала, что это чуждый мне гламур. А я же «олдскул», мы из окопов немытые должны вылезти. И вдруг оказалось, что надо быть элегантной. На НТВ следят, чтобы у тебя волосы были вовремя покрашены. Парикмахер, стилисты, визажисты. Вокруг вьются люди, которые хотят сделать тебя красивой.
А образ родился так. Сидели мы втроем: я, Александра Кошарницкая (главный редактор НТВ. - Авт.) и Марго Симоньян (главный редактор телеканала RT, информагентств «Россия сегодня» и Sputnik. - Авт.) - наша близкая подруга. У меня широкий шаг, я быстрая, резкая, угловатая. Значит, должны быть брюки.
Марго сказала: а пусть у тебя брюки будут «подстреленные» - это длина семь восьмых. Александра добавила: а пиджак пусть будет длинным, дополнит классический образ. И мы вышли на этот имидж: топ, пиджак и узкие брюки. Туфли купила случайно на распродаже, до сих пор ими горжусь. И все сложилось.
Попробовали другие вещи - не работает. Я не хочу париться на тему того, что сегодня надену. Думаю о текстах, о том, где, возможно, не довела мысль до конца, где стоит доработать логику. Я хочу надеть униформу, которая не отвлекает от сложного текста. Одна моя старшая коллега, не с НТВ, рассказывала: «Когда у меня пустой выпуск и нечего рассказать, надеваю яркий изумрудный пиджак с огромным декольте. И все отлично». А вот я не хочу, чтобы за меня пиджак работал.
- Шили на заказ?
- Сходили в магазин, прокатали корпоративную карточку, купили. Костюмы идеальные, их не хочется менять, они не выходят из моды. Подчеркивают все, что я хочу подчеркнуть, и скрывают все, что я хочу скрыть.
«В ночь перед эфиром сплю 2 часа»
Будни военного репортера. Разговор с израильскими солдатами во время боевых действий на Западном берегу реки Иордан. Фото: личный архив
- «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой выходят по воскресеньям. Опишите ваш типичный эфирный день.
- В 9.30 встаю, в 10.15 я в «Останкино». На столе кофе, который мне купил мой администратор Саша. Правлю тексты, которые написала ночью (спала, как обычно, 2 часа). Начинаю читать и думаю: кто это все написал?! Не узнаю ничего... Ровно в 11.02 должна встать, выйти к лифту, спуститься на второй этаж, зайти в гримерную. Меня гримируют, делают укладку. В 11.45 я должна закончить грим. В 11.54 выхожу в студию.
В последний раз оглядываю тексты. На меня настраивают камеры. В 12.00 я выхожу в эфир на Дальний Восток. Первое движение после эфира: снимаю микрофоны, серьги, оставляю свою ручку на столике, выхожу, переодеваюсь в «гражданское». Правлю тексты, в 15.00 у меня полчаса на обед. Возвращаюсь и снова сажусь писать. Ну и так далее. Если выбьюсь из этого графика хотя бы на минуту, все летит кувырком.
- У вас высокие каблуки. Сколько сантиметров? Устаете за день?
- На каблуке я привыкла ходить, туфли очень удобные. Мне моя подруга говорила: снял каблуки - сошел с дистанции. 11 см. Были командировки, в которых ходила на каблуках целый день. Вечером снимаешь туфли, а потом рукой разгибаешь ступню, потому что сама она уже не возвращается в нормальное положение. Это работа.
- У вас сначала не было украшений в кадре. Потом появились два кольца на цепочке… Подарок мужа или стилисты выдали?
- Это мне Сати Спивакова, моя прекрасная подруга, самая стильная женщина на свете, подарила. Милая авторская вещичка.
- А 4 октября 2020 года вы впервые появились с кулоном в виде булавки. И теперь появляетесь только так.
- Я очень люблю эту булавку, мне подарила подруга Марианна. Надела, привыкла и даже забыла, что ее ношу.
- Фишка программы - ваш стремительный вход в студию в самом начале. Вы просто врываетесь в наши квартиры. И каждый раз нельзя не заметить, какая вы стройная. Спорт, диета, генетика?
- Я просто не люблю есть. Вероятно, генетика тоже подмешивается. Физкультурой не занимаюсь и корю себя за это. Все вокруг увлечены пилатесом, йогой. Но я много хожу. Поскольку живу в центре, предпочитаю ходить пешком. Не из-за спорта - просто не люблю пробки и пытаюсь беречь планету. Если можно дойти, не еду на машине. Прохожу 15 - 20 км в день. А когда были занятия в Дипакадемии, ходила туда-обратно пешком даже зимой.
- А чего это вы учились в Дипакадемии? У вас ведь уже есть высшее.
- Когда начался ковид, поняла, что у меня много времени, раз мы никуда не летаем. Сын вырос. Муж все время в командировках. И что я должна делать? Друзья подсказали: «Поступи в магистратуру в Дипакадемию! Там прекрасно преподают политологию». Это мой профиль, я пошла. Все лето потратила на подготовку. И поступила на бюджет. Я реально учусь, не пропускаю, если не в командировке. Делаю домашку, отвечаю у доски, мне ставят оценки.
«Муж - большой романтик»
- Как дела у сына Тимура? В апреле 2021 года вы его женили...
- Он сам женился. После учебы отработал какое-то время в Министерстве сельского хозяйства, потом его отправили в миссию в Судане. Приехала к нему и была в шоке. Я бывала на войне много раз, в зонах бедствия, но никогда не видела такой нищеты и ужаса. И мой ребенок со своей юной женой 22 лет оказался в этом кошмаре. Они жили в аду полтора года. Потом там началась война и их эвакуировали.
- Вам пришлось привыкать к тому, что ваш сын - взрослый мужчина…
- Дети никогда не становятся взрослыми.
- …и что рядом с ним есть еще одна дорогая ему женщина?
- Вы все время пытаетесь найти, с кем я конкурирую! Она готовит ему завтрак, любит его не такой любовью, какой любят матери. В чем конкуренция?!
- Некоторые свекрови не прочь узнать, хорошо ли кормят ее сына, налажен ли в доме быт. У вас таких мыслей не было?
- Хорошо, я узнаю, что у него что-то не так. Что я должна сделать? Сказать «сынка, разводись»?! Как живут, так и живут. Он ее любит, она его любит.
- И без звонка к ним не приходите?
- Я вообще не прихожу, потому что они живут довольно далеко от меня. А вот они часто приходят ко мне в любое время. Мы созваниваемся. Главное, что у них своя жизнь. Когда им нужна помощь, они позвонят. И наоборот. Например, я не умею заказывать воду по телефону. Они мне ее заказывают. А они вечно забывают зимнюю обувь купить. Я метнулась - купила. Это все бытовуха, зачем о ней думать?
- Как вы проводите время с мужем, когда вы оба не на работе?
Портрет на фоне войны: на съемках в Сирии. Запись стендапа в Восточной Гуте после очередных бомбардировок. Фото: личный архив