Ирада Зейналова: «У меня умные зрители, и я им за это очень благодарна»

- Как вы себе представляете зрителей по ту сторону экрана? Для кого вы говорите, когда видите бездушный глазок камеры?

- Я вижу не бездушный глазок, а операторов. У меня однажды была ситуация, когда я произношу текст - и вдруг слышу грохот. Начинается сюжет, я спрашиваю: «Что это было?» Оператор говорит: «Я качался на стуле и упал». И это тоже зритель! Я не пытаюсь представить своего зрителя, я пытаюсь его понять.

Когда работала на другом канале, мне говорили, что «нужно ориентироваться на бабушку из Калуги, которая в момент просмотра передачи рубит капусту». А НТВ мне дало ощущение, что меня смотрят умные люди. И я благодарна своим зрителям за то, что они умные. Раньше мне говорили, что люди хотят только развлечений. Это не так. Дико приятно, когда подходят на улице и говорят: «Как же я вас обожаю, вы так интересно рассказываете».

Своего зрителя нужно не просто уважать - ему нужно сопереживать и пытаться ему объяснить так, как ему это «контактно». Поставить себя на его место. Я делаю все, чтобы мы со зрителем были вместе.

- Ваши конкуренты по отрасли - мужчины. По рейтингам вы их регулярно бьете. Это доставляет вам удовольствие?

- Меня очень раздражает, когда говорят: вот это женское, а это не женское. Работа мозга у мужчин и женщин разная, но результат один - человек или попытался сделать максимум того, что может, или нет. Женского удовлетворения от того, что победила мужчину, у меня нет и никогда не было. Журналистское? У меня и этого тщеславия нет.

Вот когда я была репортером, знала, что должна быть первой любой ценой. Это очень конкурентная профессия. А тут сказала все, что хотела, - так, как я хотела, и мне зритель, судя по цифрам, говорит, что я молодец. Или этого не сделала и чувствую себя как в аду. Ты сам себе главный конкурент.

- В 2016 году вы пришли на НТВ и предстали в новом образе: белая блузка, стильный брючный костюм. Кто его придумал?

- Для меня было удивительно, как много внимания на НТВ обращают на картинку. Казалось сначала, что это чуждый мне гламур. А я же «олдскул», мы из окопов немытые должны вылезти. И вдруг оказалось, что надо быть элегантной. На НТВ следят, чтобы у тебя волосы были вовремя покрашены. Парикмахер, стилисты, визажисты. Вокруг вьются люди, которые хотят сделать тебя красивой.

А образ родился так. Сидели мы втроем: я, Александра Кошарницкая (главный редактор НТВ. - Авт.) и Марго Симоньян (главный редактор телеканала RT, информагентств «Россия сегодня» и Sputnik. - Авт.) - наша близкая подруга. У меня широкий шаг, я быстрая, резкая, угловатая. Значит, должны быть брюки.

Марго сказала: а пусть у тебя брюки будут «подстреленные» - это длина семь восьмых. Александра добавила: а пиджак пусть будет длинным, дополнит классический образ. И мы вышли на этот имидж: топ, пиджак и узкие брюки. Туфли купила случайно на распродаже, до сих пор ими горжусь. И все сложилось.

Попробовали другие вещи - не работает. Я не хочу париться на тему того, что сегодня надену. Думаю о текстах, о том, где, возможно, не довела мысль до конца, где стоит доработать логику. Я хочу надеть униформу, которая не отвлекает от сложного текста. Одна моя старшая коллега, не с НТВ, рассказывала: «Когда у меня пустой выпуск и нечего рассказать, надеваю яркий изумрудный пиджак с огромным декольте. И все отлично». А вот я не хочу, чтобы за меня пиджак работал.

- Шили на заказ?

- Сходили в магазин, прокатали корпоративную карточку, купили. Костюмы идеальные, их не хочется менять, они не выходят из моды. Подчеркивают все, что я хочу подчеркнуть, и скрывают все, что я хочу скрыть.

«В ночь перед эфиром сплю 2 часа»