Сергей Лазарев: «Интересы ребенка важнее родительского самолюбия»

- Никите через месяц будет 9. Чем он занимается, помимо учебы? Ведь есть два родительских подхода к выбору кружков и секций: кто-то соглашается с мнением детей, а кто-то решает сам...

- Я отталкиваюсь от интересов ребенка и от того, насколько это ему в жизни пригодится. Считаю, что родитель должен разглядеть этот интерес и склонности ребенка. Тешить родительское самолюбие тем, что ребенок будет, допустим, классно играть на фортепиано, а у него это каждый раз вызывает стресс, - зачем? Я против этого. Нужно направлять.

Никита дополнительно занимается английским - ему во взрослой жизни это непременно пригодится. Я очень хотел бы, чтобы меня родители в детстве отдали в школу с углубленным изучением иностранных языков, но мне пришлось учить их во взрослой жизни, когда это сложнее дается.

Никите стало нравиться заниматься английским, когда он, приезжая в другую страну, начал понимать, о чем там говорят. Я не заставлял сына заниматься, но объяснял, почему это нужно. Он соглашается и понимает. Также сын с удовольствием занимается информатикой. Сейчас дети повально в гаджетах - мы не сможем их этого лишить, гаджеты во всех сферах жизни. Вот и Никита сидит в гаджетах, но он не просто развлекается - он учится, занимается программированием, делает какие-то игры. Эти курсы у Никиты проходят в онлайн-формате.

А для души у нас есть танцы. Никита и Анюта ходят в школу-студию «Тодес» - они танцуют, у них проходят отчетные концерты. У Никиты хорошо получается, его предлагают перевести в старшую группу, чтобы ездить на фестивали, участвовать в танцевальных батлах. Я отдавал сына в танцы для развития, чтобы он был подвижным. А у него стало хорошо получаться. Конечно, ему нравится. Но у него сейчас такой период, что нравится везде, где есть друзья, где можно повеселиться. Поэтому сложно сказать, что ребенку нравится больше - танцевать или просто с ребятами время интересно проводить.

Смущает, что, если начнутся гастроли и фестивали, будет страдать школа. Хотел бы я, чтобы Никита стал танцором? Профессия непростая. Танцоры очень рано заканчивают профессиональную деятельность. Сын действительно неплохо двигается, но вряд ли выберет танцы своей профессией. У него другие интересы. А передо мной теперь дилемма - оставить его на любительском уровне или переводить на более профессиональный...

- Анечке 5 лет. Вы признавались, что дочка готова уже к первому классу, но ей пока рано в школу...

- Она действительно потихонечку читает, что-то уже пишет. Но нам сказали: пока все молочные зубы не выпадут, в первый класс мы не пойдем.

«Зрителям интересны наши споры»

- Вы даете «отеческие» советы еще и молодым коллегам. Звезда «Ну-ка, все вместе!» Варвара Убель рассказала перед стартом пятого сезона, что советуется с вами по рабочим вопросам. Но ведь не всем же участникам проекта вы даете свой телефон?

- Варвара Убель - победительница проекта. Мои комментарии всегда в такой форме: ты сама решай, но мне кажется, что вот так было бы хорошо… Подобное общение у меня происходит со многими финалистами. После их участия в шоу с кем-то мы продолжаем общаться в соцсетях: они присылают свои песни, я что-то выставляю у себя, рекламирую их, помогаю или советом, или репостом, чтобы их еще больше узнали.

В телевизионном проекте они поют чужие песни, но для любого артиста важно найти свой репертуар и уже с ним начать завоевывать аудиторию. А это гораздо сложнее, поэтому ребят я всегда поддерживаю и стараюсь популяризировать их собственный репертуар. Наше шоу - трамплин. П

осле него у участников должна начаться основная работа. Варвара выпустила свой репертуар, у нее концерты с Игорем Бутманом, собственные программы и полные залы. Это большая артистка с уникальным голосом - она растет, развивается. Я горжусь тем, что в шоу «Ну-ка, все вместе!» такая победительница.

У Вари уникальный голос. У нее была очень сложная история в нашем шоу. В первом отборочном туре она проиграла, вылетела, но мы ее вернули в борьбу. Она в полуфинале вновь уступила, но потом в батле вырвала победу. И уже в финале вышла на первое место. Это было феноменально. Мы чуть не потеряли замечательную артистку - нашу будущую победительницу...

- Сотне членов жюри непросто разглядеть «того самого» артиста среди такого количества отличных вокалистов…