Сергей Лазарев: «Интересы ребенка важнее родительского самолюбия»

Всем, кто завидует знаменитостям, полезно будет ознакомиться с осенним графиком Сергея Лазарева: гастрольный тур по стране, подготовка к московскому концерту «Я не боюсь», запись нового альбома, съемки в телешоу «Ну-ка, все вместе!», где артист возглавляет жюри...
Жизнь, в которой почти нет времени на отдых, мало походит на «беззаботное звездное существование» - тут скорее не завидовать, а сочувствовать надо. Но Сергей в сочувствии не нуждается - артист полон сил и энергии, которых хватает не только на творчество, но и на общение с самыми дорогими ему людьми.
Танцы, информатика и английский
- Недавно вы приезжали на съемки проекта «Ну-ка, все вместе!» с сыном и дочкой. Никита и Аня растут в артистической среде, которая наверняка для них уже становится привычной. Они воспринимают концерты и съемки как развлечение? Или уже понимают, что это папина работа?
- Я часто беру детей на съемки, на концерты, они знают закулисную жизнь. Они понимают, кто их папа и в чем заключается его работа. Приходя на съемки, они осознают, что тоже представляют нашу семью, они позируют, улыбаются - причем по-настоящему и искренне.
- У нас прекрасно относятся к династиям педагогов или врачей. Раньше и к артистическим династиям с уважением относились. Но при этом с особым пристрастием относятся к детям артистов, которые делают первые шаги на сцене…
- Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили «в тени своего отца», чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди «добрые» думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей. Хочу, чтобы мои дети этого избежали. Я в нашей стране довольно заметная фигура в поп-музыке, поэтому, что бы ни делали сын или дочка на музыкальном поприще, их всегда будут связывать с моим именем. Будут придумывать, что я с кем-то «договорился», что я своих «пихаю», «продвигаю».
А подобные провокации могут влиять на самолюбие детей. Поэтому не хотелось бы, чтобы они стали артистами. Но запрещать, конечно, не буду. К примеру, моя племянница, не сказав мне ни слова, поступила на актерский факультет и учится уже на третьем курсе. Алина максимально избегает упоминаний о том, кто ее дядя. Хочет всего добиться сама.
Фото: Даниил Величко
- Никите через месяц будет 9. Чем он занимается, помимо учебы? Ведь есть два родительских подхода к выбору кружков и секций: кто-то соглашается с мнением детей, а кто-то решает сам...
- Я отталкиваюсь от интересов ребенка и от того, насколько это ему в жизни пригодится. Считаю, что родитель должен разглядеть этот интерес и склонности ребенка. Тешить родительское самолюбие тем, что ребенок будет, допустим, классно играть на фортепиано, а у него это каждый раз вызывает стресс, - зачем? Я против этого. Нужно направлять.
Никита дополнительно занимается английским - ему во взрослой жизни это непременно пригодится. Я очень хотел бы, чтобы меня родители в детстве отдали в школу с углубленным изучением иностранных языков, но мне пришлось учить их во взрослой жизни, когда это сложнее дается.
Никите стало нравиться заниматься английским, когда он, приезжая в другую страну, начал понимать, о чем там говорят. Я не заставлял сына заниматься, но объяснял, почему это нужно. Он соглашается и понимает. Также сын с удовольствием занимается информатикой. Сейчас дети повально в гаджетах - мы не сможем их этого лишить, гаджеты во всех сферах жизни. Вот и Никита сидит в гаджетах, но он не просто развлекается - он учится, занимается программированием, делает какие-то игры. Эти курсы у Никиты проходят в онлайн-формате.
А для души у нас есть танцы. Никита и Анюта ходят в школу-студию «Тодес» - они танцуют, у них проходят отчетные концерты. У Никиты хорошо получается, его предлагают перевести в старшую группу, чтобы ездить на фестивали, участвовать в танцевальных батлах. Я отдавал сына в танцы для развития, чтобы он был подвижным. А у него стало хорошо получаться. Конечно, ему нравится. Но у него сейчас такой период, что нравится везде, где есть друзья, где можно повеселиться. Поэтому сложно сказать, что ребенку нравится больше - танцевать или просто с ребятами время интересно проводить.
Смущает, что, если начнутся гастроли и фестивали, будет страдать школа. Хотел бы я, чтобы Никита стал танцором? Профессия непростая. Танцоры очень рано заканчивают профессиональную деятельность. Сын действительно неплохо двигается, но вряд ли выберет танцы своей профессией. У него другие интересы. А передо мной теперь дилемма - оставить его на любительском уровне или переводить на более профессиональный...
- Анечке 5 лет. Вы признавались, что дочка готова уже к первому классу, но ей пока рано в школу...
- Она действительно потихонечку читает, что-то уже пишет. Но нам сказали: пока все молочные зубы не выпадут, в первый класс мы не пойдем.
«Зрителям интересны наши споры»
- Вы даете «отеческие» советы еще и молодым коллегам. Звезда «Ну-ка, все вместе!» Варвара Убель рассказала перед стартом пятого сезона, что советуется с вами по рабочим вопросам. Но ведь не всем же участникам проекта вы даете свой телефон?
- Варвара Убель - победительница проекта. Мои комментарии всегда в такой форме: ты сама решай, но мне кажется, что вот так было бы хорошо… Подобное общение у меня происходит со многими финалистами. После их участия в шоу с кем-то мы продолжаем общаться в соцсетях: они присылают свои песни, я что-то выставляю у себя, рекламирую их, помогаю или советом, или репостом, чтобы их еще больше узнали.
В телевизионном проекте они поют чужие песни, но для любого артиста важно найти свой репертуар и уже с ним начать завоевывать аудиторию. А это гораздо сложнее, поэтому ребят я всегда поддерживаю и стараюсь популяризировать их собственный репертуар. Наше шоу - трамплин. П
осле него у участников должна начаться основная работа. Варвара выпустила свой репертуар, у нее концерты с Игорем Бутманом, собственные программы и полные залы. Это большая артистка с уникальным голосом - она растет, развивается. Я горжусь тем, что в шоу «Ну-ка, все вместе!» такая победительница.
У Вари уникальный голос. У нее была очень сложная история в нашем шоу. В первом отборочном туре она проиграла, вылетела, но мы ее вернули в борьбу. Она в полуфинале вновь уступила, но потом в батле вырвала победу. И уже в финале вышла на первое место. Это было феноменально. Мы чуть не потеряли замечательную артистку - нашу будущую победительницу...
- Сотне членов жюри непросто разглядеть «того самого» артиста среди такого количества отличных вокалистов…
В шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей возглавляет целую сотню экспертов. Фото: канал «Россия 1»
- Иногда участники не самый правильный репертуар выбирают для первого отборочного тура. Поэтому в шоу «Ну-ка, все вместе!» у нас среди экспертов часто возникают споры. Кто-то сразу слышит талант, кому-то мешает неправильно выбранная песня. Сколько людей, столько мнений. И эти споры всегда интересны зрителю. Они видят, что шоу идет не по сценарию, что это живой проект.
«Ограничения в еде и спортзал дважды в неделю»
- У вас начался гастрольный тур, который будет идти еще год. 1 октября вы вновь выступаете в столичном «Крокусе» с программой «Я не боюсь». Что обязательно должно быть в современном шоу, чтобы оно стало успешным?
- Кому-то достаточно просто выйти и спеть. Эд Ширан собирает стадионы, выходя на сцену с одной гитарой, - для его музыки, для его стиля этого достаточно. А от Бейонсе ждут танцевальных номеров, костюмированного шоу, так как это уже другая музыка, другая подача и энергетика артиста. Зритель идет на определенный продукт. Каждый артист для себя выбирает, как он работает, и приучает к чему-то своего зрителя.
Я с самого начала карьеры начал приучать зрителя к тому, что, придя на концерт Сергея Лазарева, вы получите полноценное шоу. Это будет костюмированное действо, спецэффекты, экраны, сложные танцевальные номера. И это всегда будет живой звук. Плюс такого шоу в том, что это представление для всей семьи. У меня много хитов за двадцать с лишним лет на сцене. Но есть люди, которые попадают на мой концерт за компанию или идут со своими вторыми половинами. Они не знают моих песен, но им нравятся живой звук, подача, костюмы, хореография.
Поэтому многие потом приходят еще и еще раз. И необязательно знать песни: мы же не всегда, идя на спектакль, знаем, что это за пьеса. То же самое и здесь. Премьерные концерты мы давали чуть меньше года назад. За год мы в третий раз будем показывать в Москве шоу «Я не боюсь» - мы повторяем его на бис.
В гастрольном туре мы возим все свое оборудование с собой: свет, звук, экраны, декорации передвигаются на больших фурах по России - дали уже 70 концертов, они идут с аншлагами. Впереди продолжение гастрольного тура, к которому большой интерес.
- С таким графиком надо быть в отличной форме. Какое место в вашей жизни занимает спорт? Ходите в зал ежедневно?
На концертах Лазарева можно не только послушать классные песни, но и полюбоваться красивыми девушками из балета. Фото: Анастасия Чеканова
- Спортивный зал у меня сейчас два раза в неделю, не чаще, так как график гастролей и телесъемок слишком плотный, запись нового альбома - его выход запланирован на конец октября. А все свободное время провожу с детьми. Поэтому реже стал ходить в зал: чтобы поддерживать форму, ограничиваю себя в еде.
- Детей приучаете к физкультуре?
- Наши дети - наше отражение. Они копируют все. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не курил в будущем, не курите хотя бы при нем или вообще не курите. Если вы хотите, чтобы ваши дети охотно по утрам делали зарядку, то делайте ее с ними. Дети нас копируют, чтобы быть взрослее. Мы - их модель поведения.
Что мы им покажем с самого детства, так они и будут себя вести. У Никиты и Ани есть танцы, поэтому с подвижностью у нас все в порядке. Спорт и тренажерный зал - это сыну пока рано. Отжаться, поприседать, пресс покачать - в домашних условиях это приветствуется. Никита это и делает. Вместе делаем.
«Ну-ка, все вместе!» 12+
Пятница/21.30