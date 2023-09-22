Анастасия Волочкова о задержанном Дюране: «Дмитрий – замечательный, я могу сказать о нем только хорошее»

Не так давно поклонники Анастасии Волочковой с нетерпением ожидали свадьбы балерины с успешным кондитером Дмитрием Дюраном. Анастасия обещала невиданный размах – упряжку оленей в Лапландии и настоящую северную свадьбу. Правда, потом выяснилось, что артистка просто всех разыграла. А теперь – новые скандальные подробности: сообщается, что Дмитрий Дюран задержан полицией по делу о мошенничестве.
Дмитрий Дюран – «Дед Мороз»
- Анастасия, сегодня стало известно о том, что полиция задержала мужчину, которого еще недавно называли вашим возлюбленным, - кондитера Дмитрия Дюрана. Его обвиняют в мошенничестве. Вы что-то об этом знаете? Продолжаете общаться с Дмитрием?
- Мое имя постоянно приплетают к любой нелепости, к каждой громкой новости, даже если они не имеют ко мне никакого отношения. Я понимаю, что это никогда не прекратится. Любой мужчина, которого увидели рядом со мной на фотографии, сразу объявляется моим возлюбленным. И когда с кем-то из этих мужчин происходит что-то скандальное, мне сразу начинают звонить и писать.
Знаете, почему так происходит? Потому что безотносительно к моему имени, имени Волочковой, эти люди никому не интересны. Но чтобы мое имя стало интересным людям, я посвятила всю мою жизнь миру балета. С восьми лет моя жизнь проходит у балетного станка. Это годы ежедневного труда – тяжелого и напряженного.
«Эти тетки не могут мне простить моего успеха»
- Как вы думаете – почему всем так интересны подробности вашей личной жизни?
- Вокруг очень много недолюбленных – и из-за этого злых – женщин. Эти тетки не могут пережить того, что я всегда окружена вниманием мужчин.
- А что же все-таки с Дмитрием Дюраном?
- Что касается этого Дмитрия, которого все называли моим возлюбленным… Я понимаю, почему так произошло. Многим женщинам никто не подарил ни цветочка за всю их жизнь. А мне и Дима, и другие мужчины дарили миллионы роз – как в песне, только не алых, а белых. И это не значит, что он тут же попал в разряд моих возлюбленных.
Да, мы говорили о свадьбе в Лапландии – но это была просто шутка! Дима – веселый человек, человек-праздник. Он пришел ко мне тогда в костюме Деда Мороза, он постоянно угощал своими сладостями участников моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», делал подарки и сюрпризы. Понимаете, среди моих поклонников много таких - добрых и щедрых. Но это не значит, что все они – мои возлюбленные.
- Значит, Дмитрий – хороший человек, несмотря на то, в чем его сейчас обвиняют?
- Я хочу сказать, что Дима Дюран – замечательный, я могу сказать о нем только хорошее. Он настоящий человек, добрый и светлый. Знаете, это напоминает мне историю с банщиком Сережей, с которым я улетела на Мальдивы. Когда он избил свою жену – мне тоже все начали звонить. Ну при чем здесь я? У меня миллион собственных дел – репетиции, спектакли, шоу… Мне некогда вникать в жизнь тех, кто когда-то был рядом со мной.
Прохор Шаляпин - а может быть, это любовь?
- Анастасия, у многих наших читателей возник вопрос: а не Прохор ли Шаляпин – ваш таинственный возлюбленный? Он появился на ваших фотографиях, и выглядите вы оба очень счастливыми…
- Да, теперь меня многие спрашивают о Прохоре Шаляпине… Почему все так волнуются о том, кто в моей постели? Думаю, многим не дает покоя моя успешная и интересная жизнь, моя красота, талант.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Хотелось бы попросить всех – не надо мне приписывать несуществующих возлюбленных. У меня нет необходимости искать поклонников. Это то, чего мне не может простить Ксения Собчак. Для того, чтобы быть окруженной поклонниками и чувствовать себя великой русской балериной и любимой женщиной, мне ничего не надо делать. Все для этого у меня уже давно есть – и успех, и красота, и любовь.