Анастасия Волочкова о задержанном Дюране: «Дмитрий – замечательный, я могу сказать о нем только хорошее»

- Как вы думаете – почему всем так интересны подробности вашей личной жизни?

- Вокруг очень много недолюбленных – и из-за этого злых – женщин. Эти тетки не могут пережить того, что я всегда окружена вниманием мужчин.

- А что же все-таки с Дмитрием Дюраном?

- Что касается этого Дмитрия, которого все называли моим возлюбленным… Я понимаю, почему так произошло. Многим женщинам никто не подарил ни цветочка за всю их жизнь. А мне и Дима, и другие мужчины дарили миллионы роз – как в песне, только не алых, а белых. И это не значит, что он тут же попал в разряд моих возлюбленных.

Да, мы говорили о свадьбе в Лапландии – но это была просто шутка! Дима – веселый человек, человек-праздник. Он пришел ко мне тогда в костюме Деда Мороза, он постоянно угощал своими сладостями участников моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», делал подарки и сюрпризы. Понимаете, среди моих поклонников много таких - добрых и щедрых. Но это не значит, что все они – мои возлюбленные.

- Значит, Дмитрий – хороший человек, несмотря на то, в чем его сейчас обвиняют?

- Я хочу сказать, что Дима Дюран – замечательный, я могу сказать о нем только хорошее. Он настоящий человек, добрый и светлый. Знаете, это напоминает мне историю с банщиком Сережей, с которым я улетела на Мальдивы. Когда он избил свою жену – мне тоже все начали звонить. Ну при чем здесь я? У меня миллион собственных дел – репетиции, спектакли, шоу… Мне некогда вникать в жизнь тех, кто когда-то был рядом со мной.

Прохор Шаляпин - а может быть, это любовь?

