Артем Ткаченко: «В наших вампирах человеческого больше, чем в некоторых людях»

«Главный меченосец» российского кино, как иногда называют Артема Ткаченко, уже давно скинул с себя доспехи первых громких ролей. После он уже успел побыть и кровососом («Вампиры средней полосы»), и агентом госбезопасности («Начальник разведки»), и пришельцем («Аванпост»), и сидельцем («Северная звезда»).
Новый вызов артиста — триллер «Чужая», который 21 сентября выходит в прокат и в котором Артем исполнил роль художника, уверенного, что потерял сыгранную Анной Слю жену (к счастью, та выжила после авиакатастрофы и поселилась в тайге среди шаманов).
«В детстве победил «знатоков»
- Артем, что за герой вам достался в «Чужой»? Судя по всему, это этакий столичный денди и утонченный художник...
- Думаю, ни то, ни другое. Это образ внешний, обертка. По сути, не так важно, как он выглядит — денди, строитель, столичный или из глубинки. Дело в том, что с ним происходит. Леша — мужчина, потерявший жену. Долгое время он живет в этом ощущении и состоянии. Один воспитывает дочь, которая достаточно взрослая. Такой вот надломленный человек. Как он при этом одевается и где живет, абсолютно вторично.
- Вы сами увлекались рисованием?
- Это было однажды. В студенческие годы у меня был однокурсник Сережа Смирнов. Его уже нет с нами. Он был прекрасным артистом и актером дубляжа (озвучивал Бенедикта Камбербэтча в фильме «Брексит», Джуда Лоу в картине «Дождливый день в Нью-Йорке» и др.), человеком-оркестром: замечательно играл на инструментах и отлично рисовал. Вот он и учил меня писать портрет. Надо сказать, что под его чутким руководством у меня довольно неплохо получалось.
- После уже не пробовали?
- Нет. Я не из тех, про кого можно сказать «талантливый человек талантлив во всем». Я талантлив далеко не во всем. Не умею рисовать ничего: у меня нет пространственного мышления, не могу выписать объемную фигуру, лицо, мордочку животного. Да и машинку тоже. Не умею рисовать в принципе, да и не очень-то хочется.
Артем Ткаченко и Анна Слю. Фото: кадр из фильма «Чужая» (2023)
- А живопись в целом вас интересует?
- Примерно настолько, насколько может интересовать живопись человека, который умеет различать цвета. Отличить Пикассо от Мане, Мане от Шагала, Шагала от Дали смогу. Вот примерно на таком уровне. Не могу сказать, что провел детство в Третьяковской галерее или Эрмитаже. Конечно, для меня как для человека, не умеющего рисовать, все это безграничное волшебство.
Когда смотрю на портрет Мусоргского Ильи Репина, понимаю и вижу — человек вроде ушел в другой мир, но ты ощущаешь боль, пустоту, грусть, которые передаются через полотно. Это великий дар — уметь через холст маслом, акварелью или гуашью, неважно, передать человеческое чувство: счастье, боль, запах летнего луга, холод зимнего пейзажа.
- А в детстве разве не рисовали?
- В детстве у меня был альбом Сальвадора Дали, который я выучил наизусть. И когда мне было 10-11 лет, мы всей семьей сидели и смотрели передачу «Что? Где? Когда?», там был вопрос про картину. Знатокам показали портрет — и они пытались отгадать, кто автор.
И поскольку у меня на руках была книжечка, которую я выучил и знал, что знатокам загадали автопортрет Сальвадора Дали с рафаэлевской шеей, в том раунде победил я. А знатоки ответить не смогли и проиграли. Такая вот комичная история.
Артем Ткаченко, Анастасия Стежко и Юрий Стоянов. Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»
«Верю в потусторонние штуковины»
- Какова, на ваш взгляд, главная тема фильма «Чужая»: недооцененная сила женщины, способность человека привыкать ко всему, мистика?
- Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что главных тем и мыслей может быть множество. Столько, сколько зритель сможет их увидеть. Для кого-то это будет кино об одиночестве, для кого-то — о предательстве, для кого-то — о женской силе или переосмыслении жизни, или вере в себя. А, может, он о безграничной любви. Понимаете, искусство поэтому и искусство — оно задает вопросы. А отвечает уже зритель.
- Вы лично верите в мистические способности («особую силу», как говорят про героиню Анны Слю в картине) людей? Или это мифология и самовнушение?
- Конечно, верю во все эти потусторонние штуковины. Эзотерика мне достаточно близка, потому что наивно полагать, будто нас окружает только то, что мы видим. К тому же гораздо веселее жить, если верить в мистику и потусторонние вещи, явления, силу, правда?
- На съемках этого проекта в Якутии смен у вас не было. А вообще вы в этой сказочной республике бывали?
- Увы, нет. Зато был в Ханты-Мансийске зимой. По климату нечто похожее. Был на съемках ночью. Много снега. Интересно, что на севере люди не забывают своих корней. Есть целые общины, кропотливо восстанавливающие народные костюмы, которые носили 50-100 лет назад, быт, устраивают национальные фестивали. Прикоснуться к этой аутентичной культуре — всегда прекрасно.
Артем Ткаченко с женой Екатериной Стеблиной. Фото: Global Look Press
- Если продолжать тему мистики, то большой успех в том числе имел и проект «Вампиры средней полосы». Как считаете, почему тема с вампирами так «заходит» аудитории? Это новый способ говорить на эзоповом языке, красивая сказка для девочек?
- Я не считаю, что «Вампиры средней полосы» понравились аудитории, потому что в нем фигурируют вампиры. Не поэтому, как мне кажется. Просто публика разглядела в героях людей — близких, понятных, добрых, ответственных и настоящих. В этих вампирах человеческого больше, чем в некоторых людях.
Артем Ткаченко с женой и сыном. Фото: личный архив
- Как вы относитесь к страшным сказкам? Читаете их сыновьям?
- Отношусь спокойно. Как к культурному пласту. Они есть в каждой стране мира. Детям (у актера 10-летний сын Тихон от брака с коллегой Евгенией Храповицкой и 7-летний сын Степан от нынешнего брака с актрисой Екатериной Стеблиной - Ред.), честно говоря, таких не читал.
- Почему?
- Если честно, не очень их люблю. Хотя, с другой стороны, у нас тоже много невеселых мотивов в, как кажется, нестрашных сказках: «пойдут клочки по закоулочкам», «игла в яйце», злой Кощей. А недавно я читал народные сказки, может быть, даже якутские, так вот там почти все истории заканчивались летально — умер, умерла, съел. Не знаю, почему так...
Артем Ткаченко с сыновьями. Фото: личный архив
«Знаю, каково быть чужим»
- Если вернуться к названию фильма, о котором мы говорим, — вам когда-либо приходилось ощущать себя чужим? Среди своих, например...
- Конечно, приходилось. Как-то раз я работал в одном проекте, где съемочная группа состояла из женщин: режиссер, оператор, сценарист, продюсер и еще главная героиня.
Когда пришел на съемочную площадку, почувствовал себя так, будто я рыба, меня подбросили, — и я оказался среди птиц на небе. Вот тогда почувствовал себя чужим. Правда. Да и вообще, все мы в детстве, когда впервые приходили в детский сад или школу, чувствовали некое одиночество. Все через это проходили - что поделать...
- Вы рассказывали, что периодически у вас возникает желание уехать «к черту на куличики» подальше от всех. Куда хотели бы съездить в ближайшее время и почему?
- Не так давно вернулся из Сочи, где был на фестивале «Новый сезон» (смотр сериалов, на котором Артем с женой Екатериной Стеблиной появились вместе — так публика узнала, что скоро у них родится второй ребенок — Ред.). В прошлом году там представлял несколько проектов, в этом поехал как гость. Прекраснейшее место, замечательный, толковый фестиваль, свежие и смелые решения. Куда хотелось бы теперь? Много мест.
Вот, благодаря работе, у меня скоро будет интереснейшая командировка в Сирию: Дамаск, Латакия, Алеппо. Пока что план такой. Других «хотелок» еще нет. Особенно с учетом того, что в феврале я побывал в Индии в городе мечты — Варанаси, это город мертвых. Там на протяжении тысячелетий прямо на улицах горят погребальные костры, а на протяжении сотен лет каждый вечер проводят обряд Пуджа — приносят дары великой и священной реке Ганг. Так что пока впечатлений и путешествий хватает.