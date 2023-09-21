Артем Ткаченко: «В наших вампирах человеческого больше, чем в некоторых людях»

«Главный меченосец» российского кино, как иногда называют Артема Ткаченко, уже давно скинул с себя доспехи первых громких ролей. После он уже успел побыть и кровососом («Вампиры средней полосы»), и агентом госбезопасности («Начальник разведки»), и пришельцем («Аванпост»), и сидельцем («Северная звезда»).

Новый вызов артиста — триллер «Чужая», который 21 сентября выходит в прокат и в котором Артем исполнил роль художника, уверенного, что потерял сыгранную Анной Слю жену (к счастью, та выжила после авиакатастрофы и поселилась в тайге среди шаманов).

«В детстве победил «знатоков»

- Артем, что за герой вам достался в «Чужой»? Судя по всему, это этакий столичный денди и утонченный художник...

- Думаю, ни то, ни другое. Это образ внешний, обертка. По сути, не так важно, как он выглядит — денди, строитель, столичный или из глубинки. Дело в том, что с ним происходит. Леша — мужчина, потерявший жену. Долгое время он живет в этом ощущении и состоянии. Один воспитывает дочь, которая достаточно взрослая. Такой вот надломленный человек. Как он при этом одевается и где живет, абсолютно вторично.

- Вы сами увлекались рисованием?

- Это было однажды. В студенческие годы у меня был однокурсник Сережа Смирнов. Его уже нет с нами. Он был прекрасным артистом и актером дубляжа (озвучивал Бенедикта Камбербэтча в фильме «Брексит», Джуда Лоу в картине «Дождливый день в Нью-Йорке» и др.), человеком-оркестром: замечательно играл на инструментах и отлично рисовал. Вот он и учил меня писать портрет. Надо сказать, что под его чутким руководством у меня довольно неплохо получалось.

- После уже не пробовали?

- Нет. Я не из тех, про кого можно сказать «талантливый человек талантлив во всем». Я талантлив далеко не во всем. Не умею рисовать ничего: у меня нет пространственного мышления, не могу выписать объемную фигуру, лицо, мордочку животного. Да и машинку тоже. Не умею рисовать в принципе, да и не очень-то хочется.

