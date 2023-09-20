Сергей Жуков: «Мы с женой не заставляем детей заниматься тем, что им не по душе»

С наступлением осени 47-летний Сергей Жуков отправился в очередной гастрольный тур «Руки Вверх!» - страна заждалась любимых песен. Но в конце сентября музыкант вернется в Москву, чтобы вместе с сыном Энджелом принять участие в премьере новых серий мультфильма «Простоквашино», к которым отец и сын Жуковы имеют непосредственное отношение. «Телепрограмма» поговорила с Сергеем и Энджелом про работу и их большую дружную семью.

- В последнее время активно работали и ваша дочь Ника, и сын Энджел. Им 15 и 13 лет соответственно, они школьники. Как все это удается совмещать с учебой?

Сергей: - Мы давно отдали их на домашнее обучение, поэтому совмещать активную творческую жизнь Ники и Энджела стало намного проще. Мы внимательно наблюдали за тем, как развивались наши дети, куда их больше тянет. Каждый по-своему индивидуален, имеет свой характер, у каждого свои увлечения, вкусы, предпочтения. Для нас с Региной (женой. - Авт.) было важно это заметить и дать шанс развить им свой талант.

Не заставлять детей, например, ходить на занятия по игре на фортепиано или гитаре. Энджел и Ника играют в театре, пробуют себя в спортивных секциях, занимаются вокалом, игрой на музыкальных инструментах. Главное, им это в радость, они получают от этого удовольствие.

- Энджел, как тебе домашнее обучение? Какие предметы любимые, а что совсем не нравится? Как считаешь, ты нормально учишься? Чем занимаешься, помимо учебы?

Энджел: - Мне очень нравится такой формат учебы. Правда, есть свои минусы - например, у меня нет школьных друзей. Но зато я могу выстраивать учебный график: не пропуская уроки, совмещать их с игрой в театре, выступлениями на концертах, с озвучкой мультфильмов. Мне нравится математика, с русским тоже все нормально, но, конечно, надо его учить дальше. А так у меня нет нелюбимых предметов.

По школьной программе дополнительных занятий у меня нет. А из спортивных секций я занимаюсь горными лыжами, спортивной гимнастикой, большим теннисом, плаванием, беговыми лыжами, по ним у меня 1-й юношеский разряд, и шахматами.

«Представить не мог, что сам появлюсь в «Простоквашино»

- По всей видимости, ваши дети в будущем тоже выберут творческую профессию, где успех непредсказуем и нестабилен. Не было у вас с Региной понятного родительского желания, чтобы они занимались чем-то более стабильным, а актерство и пение остались как хобби?

Сергей: - Мы с Региной всегда поддерживаем выбор наших детей. Никогда не станем заставлять или советовать выбрать что-то иное, видя, что дети раскрывают свой талант в пении или актерстве. Кстати, в сериале «Плакса» наша Ника дебютировала в главной роли.

Его покажут в конце сентября вначале в онлайн-кинотеатре Wink, а затем и на канале СТС. Это большая серьезная работа, музыкальная драма про школьный буллинг и первую любовь. Никуша отдавалась проекту на 200 процентов. Мы с Региной счастливы и горды за Нику - видим, как она развивается, показывает высокие результаты.

- Энджел, а ты уже решил, чем займешься после школы?

Энджел: - У меня еще есть несколько лет подумать. Но пока я хотел бы поступить во ВГИК или ГИТИС. Игра в театре мне очень помогает найти себя. Я еще не определился, какой это будет факультет: актерский или режиссура. Поживем - увидим.

- Расскажи, как ты готовился к озвучке Дяди Федора из «Простоквашино».

Энджел: - Я пересмотрел все серии, послушал, как звучит голос Дяди Федора. У меня уже был опыт озвучания в кино и подкастах, но никогда еще не было такого известного персонажа. Поэтому это было волнительно и ответственно. Но когда я пришел на первую смену озвучки, сразу понял: это мое! Дядя Федор очень близок мне. Нравится, как он обращается к своим друзьям, семье.

- В «Простоквашино» будет звучать песня твоего папы. Какая музыка тебе нравится? Есть такое, что родители не разрешают слушать какие-то песни?

Энджел: - Я очень люблю старый рэп, «олдскул»: 50 Cent, Тупак Шакур, Децл, а из новых - OG Buda. Считаю себя меломаном и люблю слушать самую разную музыку. Родители не навязывали мне свой вкус и никогда не запрещали слушать что-то. Они считают, что это мое право - слушать ту музыку, которая меня цепляет.

- Сергей Жуков и сам стал героем этого мультика. По сюжету ваш герой приезжает, чтобы увидеть настоящее Простоквашино, которое блогер Шарик в своих рассказах приукрасил. Детям интереснее смотреть мультфильмы с современными сюжетами? И кого из героев вы любите больше всего?