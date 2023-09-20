Сергей Жуков: «Мы с женой не заставляем детей заниматься тем, что им не по душе»

С наступлением осени 47-летний Сергей Жуков отправился в очередной гастрольный тур «Руки Вверх!» - страна заждалась любимых песен. Но в конце сентября музыкант вернется в Москву, чтобы вместе с сыном Энджелом принять участие в премьере новых серий мультфильма «Простоквашино», к которым отец и сын Жуковы имеют непосредственное отношение. «Телепрограмма» поговорила с Сергеем и Энджелом про работу и их большую дружную семью.
- В последнее время активно работали и ваша дочь Ника, и сын Энджел. Им 15 и 13 лет соответственно, они школьники. Как все это удается совмещать с учебой?
Сергей: - Мы давно отдали их на домашнее обучение, поэтому совмещать активную творческую жизнь Ники и Энджела стало намного проще. Мы внимательно наблюдали за тем, как развивались наши дети, куда их больше тянет. Каждый по-своему индивидуален, имеет свой характер, у каждого свои увлечения, вкусы, предпочтения. Для нас с Региной (женой. - Авт.) было важно это заметить и дать шанс развить им свой талант.
Не заставлять детей, например, ходить на занятия по игре на фортепиано или гитаре. Энджел и Ника играют в театре, пробуют себя в спортивных секциях, занимаются вокалом, игрой на музыкальных инструментах. Главное, им это в радость, они получают от этого удовольствие.
- Энджел, как тебе домашнее обучение? Какие предметы любимые, а что совсем не нравится? Как считаешь, ты нормально учишься? Чем занимаешься, помимо учебы?
Энджел: - Мне очень нравится такой формат учебы. Правда, есть свои минусы - например, у меня нет школьных друзей. Но зато я могу выстраивать учебный график: не пропуская уроки, совмещать их с игрой в театре, выступлениями на концертах, с озвучкой мультфильмов. Мне нравится математика, с русским тоже все нормально, но, конечно, надо его учить дальше. А так у меня нет нелюбимых предметов.
По школьной программе дополнительных занятий у меня нет. А из спортивных секций я занимаюсь горными лыжами, спортивной гимнастикой, большим теннисом, плаванием, беговыми лыжами, по ним у меня 1-й юношеский разряд, и шахматами.
«Представить не мог, что сам появлюсь в «Простоквашино»
- По всей видимости, ваши дети в будущем тоже выберут творческую профессию, где успех непредсказуем и нестабилен. Не было у вас с Региной понятного родительского желания, чтобы они занимались чем-то более стабильным, а актерство и пение остались как хобби?
Сергей: - Мы с Региной всегда поддерживаем выбор наших детей. Никогда не станем заставлять или советовать выбрать что-то иное, видя, что дети раскрывают свой талант в пении или актерстве. Кстати, в сериале «Плакса» наша Ника дебютировала в главной роли.
Его покажут в конце сентября вначале в онлайн-кинотеатре Wink, а затем и на канале СТС. Это большая серьезная работа, музыкальная драма про школьный буллинг и первую любовь. Никуша отдавалась проекту на 200 процентов. Мы с Региной счастливы и горды за Нику - видим, как она развивается, показывает высокие результаты.
- Энджел, а ты уже решил, чем займешься после школы?
Энджел: - У меня еще есть несколько лет подумать. Но пока я хотел бы поступить во ВГИК или ГИТИС. Игра в театре мне очень помогает найти себя. Я еще не определился, какой это будет факультет: актерский или режиссура. Поживем - увидим.
- Расскажи, как ты готовился к озвучке Дяди Федора из «Простоквашино».
Энджел: - Я пересмотрел все серии, послушал, как звучит голос Дяди Федора. У меня уже был опыт озвучания в кино и подкастах, но никогда еще не было такого известного персонажа. Поэтому это было волнительно и ответственно. Но когда я пришел на первую смену озвучки, сразу понял: это мое! Дядя Федор очень близок мне. Нравится, как он обращается к своим друзьям, семье.
- В «Простоквашино» будет звучать песня твоего папы. Какая музыка тебе нравится? Есть такое, что родители не разрешают слушать какие-то песни?
Энджел: - Я очень люблю старый рэп, «олдскул»: 50 Cent, Тупак Шакур, Децл, а из новых - OG Buda. Считаю себя меломаном и люблю слушать самую разную музыку. Родители не навязывали мне свой вкус и никогда не запрещали слушать что-то. Они считают, что это мое право - слушать ту музыку, которая меня цепляет.
- Сергей Жуков и сам стал героем этого мультика. По сюжету ваш герой приезжает, чтобы увидеть настоящее Простоквашино, которое блогер Шарик в своих рассказах приукрасил. Детям интереснее смотреть мультфильмы с современными сюжетами? И кого из героев вы любите больше всего?
В детстве артист обожал этот мультик. А потом вырос и сам стал его персонажем. Фото: кадр из мультсериала «Простоквашино»
Сергей: - Мои дети знают все наши советские мультики и с удовольствием пересматривают их время от времени. Можете представить себе их восторг, когда я сказал, что сам появлюсь в «Простоквашино»?! Ведь это всенародный хит сразу нескольких поколений. Я и сам обожал этот мультик в детстве. Мальчик Сережа из маленького Димитровграда и мечтать не мог, что много лет спустя он сам появится в этом мультфильме.
Я вспоминаю сюжет первых «Каникул в Простоквашино» и понимаю, что, наверное, современным детям в век гаджетов и соцсетей трудновато понять шутки про фоторужье, покрывшийся пылью телевизор и «вашу маму и там, и тут показывают». Детям не так просто объяснить, зачем нужен этот дядя почтальон, если почта сама приходит в телефон или компьютер. Поэтому здорово, что персонажи дожили до наших времен и что выпускают новые серии мультфильма с адаптированным к современным реалиям сюжетом.
Будем смотреть премьеру 25 сентября на Okko и на телеканале «Мультиландия». Какой мой любимый герой? Первым на ум приходит Матроскин с интонациями гениального Олега Павловича Табакова. Но я больше всего люблю галчонка. Он так четко отбивал бит фразой «Кто там? Кто там?»! Можно сказать, что он музыкант.
- Чем увлечен Мирон, которому скоро 9 лет? Пару лет назад вы шутили, что младший захочет быть предпринимателем и ему передадите свои бизнес-проекты.
Сергей: - Мирон пока не рвется в творческую профессию. Он обожает футбол, фанат до мозга костей. Смотрит обзоры, следит за новостями - кто в какой клуб перешел, сколько голов забито в таком-то матче и так далее. Но чем сын будет увлечен через пять лет, а потом еще через пять, никто не знает. Пока рано делать такие прогнозы. Нам с Региной главное, чтобы у детей горели глаза от любимого дела, которым они увлечены. Мы только направляем, помогаем, даем возможность попробовать разное, а свой выбор они делают самостоятельно.
- Энджел, как ни крути, у тебя подростковый возраст - период протеста и самоутверждения. Бывает, что конфликтуешь с родителями?
Энджел: - Мы иногда ссоримся, но по мелким поводам - например, когда я не выполнил домашнее задание или когда ленюсь. Но в целом я не считаю, что я переживаю возраст протеста и самоутверждения.
«У папы есть карт-бланш»
- Минувшим летом «Руки Вверх!» собрали полные «Лужники» - 75 тысяч проданных билетов. Как вам удается несколько лет подряд круглый год собирать стадионы не только в Москве, но и по всей стране? Это все ностальгия по молодости?
Сергей: - Конечно, это ностальгия - школьные годы, первые дискотеки, влюбленности, первый поцелуй. Мы вспоминаем радостные и счастливые моменты под те самые треки, которые звучали тогда. На концерты «Руки Вверх!» приходят несколько поколений. Кто-то вспоминает свое детство или молодость, а молодежь слушает наши песни, потому что их родители включают их на домашних праздниках, семейных посиделках.
Мы стараемся перенести наших слушателей в то время, когда они чувствовали себя счастливыми и беззаботными. Именно поэтому в этом году мы побили свой же рекорд прошлого года и собрали 75 тысяч зрителей. А через неделю открыли продажу билетов на концерт «Трилогия» в тех же «Лужниках» 24 июля 2024 года.
- Вы единственный артист в стране, который сумел стать успешным бизнесменом, да еще в разных сферах. Понятно, что на каждом проекте работают профессиональные команды. Но как вы успеваете все контролировать?
Сергей: - Я всегда был и остаюсь человеком, который не может сидеть на одном месте. Заниматься только одним проектом - это не про меня. Я могу быть на гастролях, но все равно захожу в рабочие чаты и проверяю, как идут дела во всех наших деловых проектах. Регина занимается нашими семейными кондитерскими «Любовь и Сладости», и там все хорошо. Я с гордостью отмечаю, какими огромными шагами развивается наш «Руки Вверх! Production».
Три года назад мы начали съемку нашего первого проекта - сериала «Евгенич» для телеканала «Пятница!». А сейчас в портфеле у нас уже несколько сериалов - для СТС, ТНТ, других каналов и полнометражное кино. Я очень жду выхода сериала «Плакса» - это очень важная для нашей семьи и команды работа. У нас успешно растет сеть «Руки Вверх! Баров», куда гости приходят потанцевать, спеть в караоке, отметить дни рождения или свадьбы и просто поностальгировать по временам своей юности.
- Как вы восстанавливаетесь перед началом сезона? Какие оздоровительные программы проходите?
Сергей: - Для меня лучший отдых и восстановление - это совместный отпуск с семьей. В этом году нам удалось отправиться в небольшое путешествие всем вместе - мы посетили несколько живописных мест, в том числе останавливались в лесах Карелии, которую очень любим. Мы плавали с детьми на лодке, ходили всей семьей по грибы, а это, я вам скажу, отличная оздоровительная программа! Свежий чистый воздух, песни, прекрасное времяпрепровождение всей семьей. Зарядили свои батарейки на ближайшее время.
- Регина поддерживает такой темп, не просит быть больше с семьей?
С женой Региной, дочерью Никой, сыновьями Энджелом и Мироном. Фото: личный архив
Сергей: - Безусловно, Регина хотела бы, чтобы я больше времени проводил с ней и семьей, и переживает по поводу моего активного рабочего графика. Покажите жену, которая не переживала бы! Но она прекрасно понимает, почему и для чего я это делаю. Одно дело - пропадать на нелюбимой работе, в такой ситуации всем плохо, и семья рушится. А мы заняты любимой работой, при этом вся семья задействована.
Практически все, что мы сейчас производим, так или иначе связано с каждым членом семьи. Если мы занимаемся ресторанным бизнесом, то вместе с Региной работаем по кондитерским; если снимаем сериал, то наши дети принимают в нем участие, записываются в наших студиях, мы ездим на их концерты и т. д. Поэтому все отлично понимают, чем занят папа, и поэтому у меня есть карт-бланш.