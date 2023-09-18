Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова: «Я стала заложницей образа Пуговки»

18 сентября в 19:00 на СТС выйдет популярный сериал «Папины дочки. Новые». Исполнительница роли Пуговки Екатерина Старшова рассказала Teleprogramma.pro о возвращении в сериал, любимом парне и минусах популярности.
- Екатерина, ранее вы признавались, что очень переживали перед съемками продолжения «Папиных дочек». Как все прошло?
- Все прошло хорошо. Было одновременно и очень непривычно, и очень знакомо. Знаете, это как дежавю, будто нырнула в прошлое.
- Кого из бывших коллег особенно были рады встретить?
- Всех! Но особенно удивилась, заметив в съемочной группе знакомого оператора.
- Вы в целом поддерживали отношения с киносестрами все эти годы?
- Честно говоря, мы не очень много общались. Но это тот случай, когда в итоге при встрече общение очень теплое, даже если долгое время не виделись.
- Какие самые яркие воспоминания остались у вас со времен съемок первых «Дочек»? Не скучали по Бублику?
- Сразу вспоминается, как меня поздравляли с днем рождения, как получила свой первый ноутбук. Розовый! А еще почему-то хорошо помню, как снимали сцены, где Пуговку укладывали спать. Наверное, потому что можно было просто валяться в кровати и ничего не делать. Кстати, тогда мне часто дарили плюшевых медведей, поэтому Бублик не единственный, но, конечно, особенный.
- Как-то вы сказали, что стали заложницей образа Пуговки. Вам это сильно мешало дальше по жизни?
- Да, за мной закрепился образ Пуговки. Часто люди видят во мне только его, что расстраивает. Думаю, это сказалось на моем желании оставить кино.
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова. Фото: СТС/онлайн-кинотеатр START
- На вас рано свалилась популярность. Как ее переживали?
- В начале съемок я мало замечала это, но со временем поняла, что люди хотят со мной общаться исключительно из-за этой роли. Оставалось надеяться, что таких меньшинство. Сейчас отношусь к этому проще и стараюсь не зацикливаться. Понимаю, что для многих большая радость — увидеть в повседневной жизни человека из телевизора.
- А как прошли испытание медными трубами?
- Звездной болезни не помню. У меня был достаточно сложный график, и я не чувствовала себя звездой.
- Как реагировали на ваш успех в школе? Не сталкивались с буллингом?
- Я такого не помню. Когда училась в школе, каждый год первого сентября приходили новые ученики в первый класс, и еще недели две уделяли мне много внимания.
- Долго ли вас назвали Пуговкой на улице, в социальных сетях? Что вам чаще всего пишут поклонники сейчас?
- Да, Пуговкой меня называют постоянно, что тогда, что сейчас. Думаю, людям просто легче запомнить яркое прозвище, чем имя, но меня это немного обижает. Будто все, что есть во мне, это только роль в сериале. Сейчас в основном слышу от поклонников что-то вроде «Спасибо за детство!». И это очень мило.
- Вы ни разу не пожалели, что ушли из кино? Не скучаете по съемкам и премьерам?
- Честно, я не много об этом думаю и нечасто вспоминаю этот период. Наверное, это значит, что я не скучаю, тем более это было очень давно.
- Не отговаривали ли вас родные и близкие от ухода из кино?
- Родные не отговаривали, спокойно приняли мое решение. И на съемках в продолжении я просто отлично провела время, мне было интересно и весело. Но я не пожалела, что оставила кино. Я воспринимаю это как интересный, но разовый опыт. О возвращении я не задумывалась, хотя все может быть. Просто в данный момент хочу заниматься другим делом.
- Если бы вы все же решили вернуться, с какими актерами и режиссерами хотели бы поработать? Следите в целом за кинотрендами? Что любите смотреть как зритель?
- Я плохо разбираюсь в кино, и у меня нет определенных пожеланий. Опять же, я не думаю о возвращении. Люблю смотреть фантастику, собственно, как и читать.
- Как вам новые героини сериала? Успели пообщаться с девчонками?
- Да, девчонки классные, все очень жизнерадостные и энергичные. Видно, что им нравится то, что они делают. Они совсем не похожи на нас, думаю, это здорово, что им не надо копировать старых персонажей.
- Какие советы могли бы дать юным актрисам, ведь вы начинали примерно в таком же возрасте?
- Могу посоветовать не стесняться и быть более раскрепощенными. Так намного легче играть любую роль, да и в целом жить. Также хорошо быть наблюдательными, изучать, как работают более опытные коллеги.
- Вы построили карьеру фигуристки. В ледовых шоу вы примерили на себя много образов. Есть любимые?
- Мне нравится катать персонажей сказок. Наверное, из-за красивой музыки.
Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова. Фото: СТС/онлайн-кинотеатр START
- В целом какой себя чувствуете на льду и на съемочной площадке?
- Фигурное катание — это танец, выражение эмоций через тело. Для меня это более полный способ проявления себя в творчестве, чем актерское дело. Я намного лучше его чувствую и лучше с ним справляюсь, как мне кажется.
- Ваш молодой человек тоже фигурист. Не возникают ли рабочие споры или ссоры?
- Конечно, возникают, но мы оба не конфликтные и умеем находить общий язык. Мы заинтересованы в том, чтобы не обидеть друг друга, и быстро миримся.
- Какие у вас планы на ближайшее будущие? Путешествия, проекты?
- Я начала работать в ледовом шоу на круизном лайнере. Этим я буду заниматься следующие полгода. Дальше пока не загадываю.
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