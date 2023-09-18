Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова: «Я стала заложницей образа Пуговки»

- На вас рано свалилась популярность. Как ее переживали?

- В начале съемок я мало замечала это, но со временем поняла, что люди хотят со мной общаться исключительно из-за этой роли. Оставалось надеяться, что таких меньшинство. Сейчас отношусь к этому проще и стараюсь не зацикливаться. Понимаю, что для многих большая радость — увидеть в повседневной жизни человека из телевизора.

- А как прошли испытание медными трубами?

- Звездной болезни не помню. У меня был достаточно сложный график, и я не чувствовала себя звездой.

- Как реагировали на ваш успех в школе? Не сталкивались с буллингом?

- Я такого не помню. Когда училась в школе, каждый год первого сентября приходили новые ученики в первый класс, и еще недели две уделяли мне много внимания.

- Долго ли вас назвали Пуговкой на улице, в социальных сетях? Что вам чаще всего пишут поклонники сейчас?

- Да, Пуговкой меня называют постоянно, что тогда, что сейчас. Думаю, людям просто легче запомнить яркое прозвище, чем имя, но меня это немного обижает. Будто все, что есть во мне, это только роль в сериале. Сейчас в основном слышу от поклонников что-то вроде «Спасибо за детство!». И это очень мило.

- Вы ни разу не пожалели, что ушли из кино? Не скучаете по съемкам и премьерам?

- Честно, я не много об этом думаю и нечасто вспоминаю этот период. Наверное, это значит, что я не скучаю, тем более это было очень давно.

- Не отговаривали ли вас родные и близкие от ухода из кино?

- Родные не отговаривали, спокойно приняли мое решение. И на съемках в продолжении я просто отлично провела время, мне было интересно и весело. Но я не пожалела, что оставила кино. Я воспринимаю это как интересный, но разовый опыт. О возвращении я не задумывалась, хотя все может быть. Просто в данный момент хочу заниматься другим делом.

- Если бы вы все же решили вернуться, с какими актерами и режиссерами хотели бы поработать? Следите в целом за кинотрендами? Что любите смотреть как зритель?

- Я плохо разбираюсь в кино, и у меня нет определенных пожеланий. Опять же, я не думаю о возвращении. Люблю смотреть фантастику, собственно, как и читать.

- Как вам новые героини сериала? Успели пообщаться с девчонками?

- Да, девчонки классные, все очень жизнерадостные и энергичные. Видно, что им нравится то, что они делают. Они совсем не похожи на нас, думаю, это здорово, что им не надо копировать старых персонажей.

- Какие советы могли бы дать юным актрисам, ведь вы начинали примерно в таком же возрасте?

- Могу посоветовать не стесняться и быть более раскрепощенными. Так намного легче играть любую роль, да и в целом жить. Также хорошо быть наблюдательными, изучать, как работают более опытные коллеги.

- Вы построили карьеру фигуристки. В ледовых шоу вы примерили на себя много образов. Есть любимые?

- Мне нравится катать персонажей сказок. Наверное, из-за красивой музыки.