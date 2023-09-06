Слава: «Быть бабушкой - такое счастье! Может, еще и сама рожу...»

Неделю назад у нас состоялась фотосессия с певицей Славой, ее старшей дочкой Александрой и внуком Арсением. Семья в тот момент отдыхала в Сочи. Уже в Москве мы обсудили со звездой ее статус бабушки, предстоящий гастрольный тур и скандал вокруг пластических операций. После того, как Слава решилась рассказать о неудачной пластике, уже более 50 женщин признались, что тоже пострадали в той же клинике.
- Год назад вы рассказывали нам, что скоро станете бабушкой, как мечтаете подержать на руках внука или внучку. И вот на фото вы с внуком, а в сентябре Арсению исполнится полгода. Как изменился режим вашей жизни с появлением нового члена семьи? Когда вы в Москве, не на гастролях, как помогаете Саше с малышом?
- Быть бабушкой - такое счастье! Без преувеличений, моя мечта сбылась. С удовольствием нянчусь с малышом, и мне для этого даже не пришлось ходить беременной и не спать ночами. Идеально! Хотя, кто знает, может, рожу еще двоих себе (хохочет). На первые два месяца после рождения внука я взяла себе отпуск, и Сашуля с мужем и сыночком переехали к нам на дачу. Я спала с Арсюшей на втором этаже, а молодые родители на первом.
Когда Сашка уже освоилась и привыкла к материнству, пришлось вернуть малыша. А так не хотелось! Даже ловила внутри себя что-то вроде небольшой ревности. Потому что он такой сладенький, вкусный, мое-мое-мое! Сейчас работаю в привычном режиме. Готовлюсь к большим гастролям. Но если Сашка с Арсюшей у меня дома, я мчусь туда после концертов и съемок со скоростью света.
- Вы последний месяц отдыхаете всей семьей. Наверное, нанянчились от души?
Слава со старшей дочкой Александрой и внуком Арсением на отдыхе в Сочи. Фото: Регина Позднякова
- Лето у нас получилось семейное и одновременно рабочее. Мы много времени проводили в Сочи с близкими, а оттуда я периодически выезжала на концерты. Совместила приятное с полезным - и с внуком понянчилась, и на море отдохнула, и зрителей без музыки не оставила.
«Боремся за внимание Арсюши»
- Какой сейчас характер у Арсения? Похожи они с маленькой Сашей - характером, внешне?
- Арсений пока совсем крошка, трудно сказать, на кого он похож. Наверное, все-таки больше на своего папу и прадеда. Вообще он у нас такой красавчик - с пухлыми губками и маленьким носиком, невозможно хорошенький! Но Сашуля, конечно, уверена, что он весь в нее. Слава богу, характером тоже не в Сашку (смеется). Она маленькая была такая капризная, спать нам не давала, показывала характер с пеленок! А Арсюша настоящий мужчина - тихий и спокойный.
- Когда вы родили Сашу, были у вас няни, помощники или сами справлялись?
- Сначала было непросто, няни не было. Мы с мамой нянчились по очереди, хотя обе работали. И моя школьная подруга Яна тоже иногда сидела с Сашкой. Привет ей и большое спасибо! В общем, крутилась как белка в колесе - нужно было и дочь растить, и карьеру строить... А позже уже получилось нанять няню.
- Как сейчас Саша справляется - уже привыкла, вошла в график?
- Сашуле повезло - у нас такая большая семья, мы все буквально боремся за внимание Арсюши.
- Александра рассказала, что закончила петь и теперь будет работать как актриса - сниматься в кино. Хорошо, когда есть возможность выбирать и понять, что действительно интересно.
- Вы правы, Сашка еще совсем молодая - самое время пробовать разное. Тем более кино для нее - не новая деятельность, она училась в театральном. Недавно Сашуля сыграла небольшую роль в фильме, и ей так понравилась эта атмосфера на площадке, что она загорелась этим снова. А это ведь самое главное - получать удовольствие от своей работы.
- Почему Саша решила отказаться от карьеры на эстраде? Отговаривали?
- Советы тут не работают, это надо чувствовать. Единственное, что я могу, - показать своим примером, как здорово заниматься любимым делом, которое даже работой трудно назвать. Я уже больше 20 лет на сцене и уходить не планирую, не дождетесь! (Смеется.)
- Антонина идет в 6-й класс. Какие у младшей дочки интересы и мечты?
- В этом возрасте детям интересно все, и моя дочь не исключение. Я очень рада, что Тоша не сидит в телефоне сутками, а постоянно чем-то увлечена. Сегодня хочет стать певицей, завтра - актрисой, послезавтра - спортсменкой.
В начальной школе она очень любила литературу, сейчас - французский. Кстати, Тоша, как и я, очень высокая красотка, и ей нравится волейбол - возможно, что-то из этого выйдет. Но давить я на нее не буду - это ее жизнь, пусть выбирает любое увлечение, я всегда поддержу. Считаю, что детство должно оставаться детством, а не второй попыткой родителей закрыть свои потребности. И, более того, когда я изредка завожу с ней разговор о будущем, Тоша мне говорит: «Мама, я еще ребенок, что ты от меня хочешь?» И я в этом с ней солидарна.
- Вы воссоединились с папой Антонины Анатолием после недолгого расставания. Все хорошо у вас сейчас в личных отношениях, помирились?
Слава с младшей дочкой Антониной и мужем Анатолием на отдыхе перед началом учебного и гастрольного года. Фото: личный архив
- Ой, а я уже и забыла, что мы расставались! За столько лет бывало всякое - мы ведь тоже люди. Побыли отдельно, но поняли, что не можем друг без друга. Я же с Анатолием, по сути, полжизни провела, 22 года! Мы уже просто неотделимы. И все ссоры - это такие мелочи по сравнению с поддержкой и опорой, которую мы даем друг другу. Рекомендую всем девчулям не забывать, что в конечном итоге чувства побеждают любые обиды и недоверие. Любовь до гроба, дураки оба!
«Я плакала вместе с пострадавшими женщинами»
- Также год назад вы рассказали нам, что сделали липосакцию и подтянули грудь. Тогда прозвучала фраза: «Вплоть до дня операции сомневалась: стоит ли…» А недавно вы признались, что пластика груди оказалась неудачной - и пришлось переделывать у другого доктора. Получается, что у вас было предчувствие?
- Я всегда была довольна своей грудью, да и вообще фигурой - спасибо маме, папе и природе-матушке! Но мы не молодеем, да и вкусно покушать я люблю, поэтому захотелось сделать апгрейд. Плохого предчувствия не было, просто было волнительно. И, как выяснилось, не зря...
- Доктора, которые переделывали операцию, - сделали все хорошо? (Говорят, что переделывать сложнее.) Что им пришлось устранять?
- Спустя целый год стресса я снова могу любоваться своим отражением в зеркале. Другие врачи исправили все ошибки после неудачной операции, и теперь швы на груди почти незаметны. Так что сейчас у меня дорогое тело во всех смыслах.
- Вы написали заявление в Росздравнадзор. Адвокат Елена Сенина рассказала, что 52 женщины подписали обращение в СК с просьбой проверить обстоятельства, связанные с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова. Женщины, у которых возникли проблемы после пластики, решились рассказать о своей беде после вашего признания. Много получаете личных историй от женщин?
- Моя главная цель - проинформировать как можно больше людей, девушек об опасности операций у этого хирурга и защитить тех, кто уже пострадал. Я бы не стала порочить чью-то честь на всю страну без причины. Но это дело приобрело уж слишком большие масштабы. Мне пришлось заявить о своем неудачном опыте в первую очередь потому, что раньше я делилась в своих социальных сетях процессом операции и в том числе отмечала этого хирурга.
И из-за моей рекомендации в будущем кто-то мог бы пострадать. А после такого честного отзыва, надеюсь, девчата будут тщательнее выбирать себе пластических хирургов. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно когда это касается вашего здоровья!
Эта ситуация должна стать для всех нас уроком - всегда перепроверять услуги и товары, которые кто-то рекламирует. Часто артисты или блогеры рекомендуют своей огромной аудитории то, что даже не пробовали. А иногда пиарят то, что им не понравилось. Многие говорят, что я хочу заработать на этом скандале. Это бред! Даже если я получу какие-то деньги, все они пойдут на помощь пострадавшим.
- Теперь за развитием истории следят миллионы людей. Не пожалели, что рассказали людям честно о том, что случилось? Столько поддержки было в ответ, но и множество провокаций.
- Вы знаете, я долго не хотела выносить сор из избы. Но когда мне стали писать десятки пострадавших женщин, я почувствовала, что должна им помочь. Там были такие ужасные истории, я плакала вместе с ними! А ведь у них нет аудитории, как у меня, и им одним просто не справиться с таким раскрученным «доктором». Мы с Любой Успенской (она тоже пострадала от его рук) и нашими юристами направили запросы в разные инстанции и надеемся, что правда будет на нашей стороне.
«Осень меня ждет жаркая»
- Новая песня «Ты услышишь меня» вышла у вас очень лирической: «Мне бы голос услышать родной на часок…» Кому бы вы могли адресовать эти строки в жизни?
Певица с мамой Екатериной Ивановной, которая недавно ушла из жизни из-за осложнений после ковида. Фото: личный архив
- Наверное, таких песен у меня больше нет. Она просто выворачивает душу наизнанку. Это драма, которую я каждый раз проживаю на сцене с болью в сердце. Я посвятила ее всем, кто когда-то сталкивался с потерей близкого человека. В наше время она особенно актуальна, и я знаю, что эта композиция нашла отклик в сердцах тысяч людей в нашей стране.
Когда я пою «Ты услышишь меня», я, конечно, вспоминаю свою мамочку, которая ушла от нас недавно. Хотя эта песня была написана раньше ее ухода. Но сейчас все сошлось - и песня лечит не только меня, но и моих слушателей.
- Каждые полгода у вас гастрольный тур. Получается, что вы одна из самых гастролирующих артисток сейчас. Что самое сложное и самое радостное для вас в бесконечных переездах, концертах?
- Да, осень меня ждет жаркая... 2 октября стартует мой тур. Я объеду около 40 городов и вернусь домой к семье лишь в декабре. Мы начнем с Сахалина и Дальнего Востока, дальше будет Сибирь, Урал… График плотненький. Только перелеты на Дальний Восток чего стоят! Казалось бы, всего 2 часа «забега» с микрофоном… а сколько таких будет!
Но усталость проходит моментально, потому что на сцене у меня случается колоссальный выброс эндорфинов. Порхаю в состоянии эйфории, и силушка возвращается. Я счастлива пригласить всех на свои концерты этой осенью - обещаю полный спектр эмоций. Вместе будем смеяться, плакать, ностальгировать и, конечно, петь!