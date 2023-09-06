Слава: «Быть бабушкой - такое счастье! Может, еще и сама рожу...»

- Лето у нас получилось семейное и одновременно рабочее. Мы много времени проводили в Сочи с близкими, а оттуда я периодически выезжала на концерты. Совместила приятное с полезным - и с внуком понянчилась, и на море отдохнула, и зрителей без музыки не оставила.

«Боремся за внимание Арсюши»

- Какой сейчас характер у Арсения? Похожи они с маленькой Сашей - характером, внешне?

- Арсений пока совсем крошка, трудно сказать, на кого он похож. Наверное, все-таки больше на своего папу и прадеда. Вообще он у нас такой красавчик - с пухлыми губками и маленьким носиком, невозможно хорошенький! Но Сашуля, конечно, уверена, что он весь в нее. Слава богу, характером тоже не в Сашку (смеется). Она маленькая была такая капризная, спать нам не давала, показывала характер с пеленок! А Арсюша настоящий мужчина - тихий и спокойный.

- Когда вы родили Сашу, были у вас няни, помощники или сами справлялись?

- Сначала было непросто, няни не было. Мы с мамой нянчились по очереди, хотя обе работали. И моя школьная подруга Яна тоже иногда сидела с Сашкой. Привет ей и большое спасибо! В общем, крутилась как белка в колесе - нужно было и дочь растить, и карьеру строить... А позже уже получилось нанять няню.

- Как сейчас Саша справляется - уже привыкла, вошла в график?

- Сашуле повезло - у нас такая большая семья, мы все буквально боремся за внимание Арсюши.

- Александра рассказала, что закончила петь и теперь будет работать как актриса - сниматься в кино. Хорошо, когда есть возможность выбирать и понять, что действительно интересно.

- Вы правы, Сашка еще совсем молодая - самое время пробовать разное. Тем более кино для нее - не новая деятельность, она училась в театральном. Недавно Сашуля сыграла небольшую роль в фильме, и ей так понравилась эта атмосфера на площадке, что она загорелась этим снова. А это ведь самое главное - получать удовольствие от своей работы.

- Почему Саша решила отказаться от карьеры на эстраде? Отговаривали?

- Советы тут не работают, это надо чувствовать. Единственное, что я могу, - показать своим примером, как здорово заниматься любимым делом, которое даже работой трудно назвать. Я уже больше 20 лет на сцене и уходить не планирую, не дождетесь! (Смеется.)

- Антонина идет в 6-й класс. Какие у младшей дочки интересы и мечты?

- В этом возрасте детям интересно все, и моя дочь не исключение. Я очень рада, что Тоша не сидит в телефоне сутками, а постоянно чем-то увлечена. Сегодня хочет стать певицей, завтра - актрисой, послезавтра - спортсменкой.

В начальной школе она очень любила литературу, сейчас - французский. Кстати, Тоша, как и я, очень высокая красотка, и ей нравится волейбол - возможно, что-то из этого выйдет. Но давить я на нее не буду - это ее жизнь, пусть выбирает любое увлечение, я всегда поддержу. Считаю, что детство должно оставаться детством, а не второй попыткой родителей закрыть свои потребности. И, более того, когда я изредка завожу с ней разговор о будущем, Тоша мне говорит: «Мама, я еще ребенок, что ты от меня хочешь?» И я в этом с ней солидарна.

- Вы воссоединились с папой Антонины Анатолием после недолгого расставания. Все хорошо у вас сейчас в личных отношениях, помирились?