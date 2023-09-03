Валерия Шкирандо: «В сценарии передала «приветы» всем своим бывшим»

Кто бы что ни говорил про патриархальную Россию, в нашей стране женщина всегда была главной, а уж в режиссуре в настоящий момент просто настоящий женский бум. Дело Татьяны Лиозновой и Ларисы Шепитько успешно продолжают Наталья Мещанинова, Валерия Гай Германика, Наталья Меркулова, Оксана Бычкова, Надежда Михалкова и многие другие.
Теперь их полку прибыло - за режиссерский пульт встала Валерия Шкирандо, звезда «Молодежки», «Года культуры» и «Батальона» снимает в любимом Петербурге комедийный мелодраматический сериал «Саша и Питер» (его можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Premier) про очаровательную и немного коварную девушку Сашу (Аглая Тарасова), что приезжает в Северную столицу и устраивается на работу в загс - в отдел регистрации разводов.
Ежедневные разборки опостылевших друг другу людей чередуются с художествами соседей и ухаживаниями мужчин. Чтобы оценить, как у действующей артистки получается управлять непростым съемочным процессом, «Телепрограмма» отправилась в Санкт-Петербург.
«Этот город и красавец, и абьюзер»
- Валерия, если бы прохожий подошел сейчас и беспардонно поинтересовался, что за проект вы снимаете, о чем он - что бы вы ответили?
- Если коротко и в общих словах, то, думаю, наш проект о правильном и неправильном выборе и вообще о необходимости принимать этот выбор. А еще о взрослении в какой-то степени. Все герои проходят этот путь.
- Как проходил кастинг? Были ли сложности? Вы ведь впервые по эту сторону камеры...
- У нас все складывалось не сразу. Долго шел поиск главной героини, мы долго думали и искали, какой именно она должна быть. Пытались нащупать характер на стыке юмора, романтизма, реалистичного существования и драматизма одновременно. В исполнении Аглаи мы все это увидели. И все сложилось! Вот сейчас говорю - и мурашки по коже (смеется), когда вспоминаю. Да, этот выбор был идеальным.
- Повезло...
- Абсолютно! Вот мы на днях снимали финальную сцену, и я, сидя у плейбэка (режиссерского монитора), натурально плакала вместе с ней - настолько точно она попадает в героиню. Идеальная Саша!
- А как с другими героями?
- Если честно, то у нас около половины главных героев написаны под конкретных артистов. По сути, придумывали роль под органику и природу артистов, которых мы знали и понимали, как они будут работать. Огромное счастье, что эти актеры эти роли в итоге и играют. Проблем никаких нет. Все делается в любви и естественном состоянии, что упрощает задачу.
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- В названии сериала есть Питер. Почему?
В «Годе культуры» Валерия и Александр Яценко сыграли супругов, брак которых идеальным не назовешь. Фото: кадр из фильма
- Во-первых, я сама петербурженка (это не совсем так, Шкирандо родилась в Пушкине, то есть в Ленинградской области. - Ред.). Во-вторых, сама принимала участие в написании сценария - с еще одной петербургской актрисой Полиной Филоненко. Мы обожаем Петербург, и для нас было совершенно естественным посвятить этот проект городу. Любимому и очень красивому.
- И все же город как будто играет автономную роль, как в фильме «Брат». Какие у вас отношения с Санкт-Петербургом?
- Довольно сложные. Он такой разный и объемный... С одной стороны, очаровательный красавец, от которого не отвести глаз. С другой - иногда невыносимый абьюзер (тиран. - Ред.). Видите, я говорю про город как про мужчину - это довольно интересно. И в сценарии я старалась тоже провести некие параллели между характерами героев и различными проявлениями «эмоций» города. Надеюсь, получится это передать.
- Зрители увидят только городской пейзаж или загородное великолепие тоже? Дворцы Пушкина и Павловска, сосны и песчаные пляжи Финского залива, Средневековье Выборга...
- Мы постарались задействовать максимально красивые и знаковые петербургские объекты. За городом будем снимать в Комарово (том самом, из песни Игоря Скляра. - Ред.) и на Финском заливе. Там происходит несколько забавных встреч героев, для чего мы подобрали великолепные локации. В самом Петербурге, конечно, покажем и разводные мосты, и Исаакиевский собор, и прогулки героев.
- Были ли незапланированные сложности, которые пришлось преодолевать?
- Конечно. Жаловаться не буду (в день, когда «Телепрограмма» была на съемке, было довольно непросто отснять сцену с такси, потому что в небольшой двор-курдонер с башней-ротондой постоянно заезжали машины. - Ред.). Все трудности делают нас более закаленными, профессиональными и маститыми киноделами. Я считаю, что это не трудности, а задачи, с которыми мы учимся справляться. В рамках кинопроизводства все было в наших силах.
«Себя на роль не утвердила»
- Этот проект - ваш режиссерский дебют. Почему вы решили встать за этот мостик?
- Как мне кажется, это мое вполне естественное профессиональное развитие. Еще лет пять назад я ставила спектакли в Петербурге, такой опыт у меня есть. А года четыре назад почувствовала, что мне необходимо отучиться на режиссера - и в итоге окончила Высшие режиссерские курсы ВГИК.
В «Молодежке» героиня актрисы (в кадре с Владимиром Зайцевым) - расчетливая бизнес-леди. Фото: кадр из фильма
Потом начала снимать. «Саша и Питер» - довольно серьезный дебют...
- Двенадцать серий.
- Да. Но благо, что мне повезло с командой - артистами, сценаристами, креативным продюсером. Все заточены сделать классное, красивое и романтичное кино.
- Сложно было перестраивать мышление с актерского на режиссерское? Ведь вы теперь по другую сторону баррикад...
- Я считаю, что актерский опыт, безусловно, помогает в работе режиссера. Потому что сейчас я уже могу представить себя на месте актера и понять, как лучше сыграть ту или иную сцену. В общем-то это большой плюс. Понимая актерскую природу, могу направлять артистов. Мне в этом смысле очень комфортно. К тому же, как я уже сказала, мне повезло с кастингом - все большие и опытные профессионалы. Творческие величины. Так что мне интересно работать с ними в союзе.
- В чем заключается ваш режиссерский метод? Может, у вас есть любимые женщины-режиссеры, с которых не стыдно брать пример?
- Про женщин ничего сказать не могу, потому что не делю режиссеров гендерно. Есть талантливые режиссеры, а есть менее талантливые, есть более успешные, а есть менее успешные.
Ради роли в исторической драме «Батальон» Валерии пришлось побриться наголо. Фото: кадр из фильма
- То есть «женского кино» не существует? Где-то в Голливуде горько заплакала Грета Гервиг, снявшая недавний суперхит «Барби»...
- Наверное, есть в режиссерском деле определенный женский почерк. Его не может не быть. Наш проект - история личная, по-женски эмоциональная, поэтому свою природу я в это, конечно, вкладываю. Но сказать, что это женская режиссура, не могу. Надеюсь, наш сериал будет интересен и мужчинам тоже.
- В связи с этим такой вопрос. В сценарии есть эпизоды, отсылающие к лично вашей биографии? Или, возможно, построенные на основе опыта пребывания в загсе.
- (Смеется.) Очень забавно, но замужем я никогда не была. И не разводилась, соответственно, тоже. Более того, в жизни на свадьбах была редко. Но в каждой нашей сцене зашит наш с Полиной Филоненко личный опыт. Очень много проекций из жизни. В сериале много историй - и про бывшего, и про нынешнего, и про их пересечения. И я, естественно, передала «приветы» всем своим бывшим молодым людям. Все это есть в ткани повествования - курьезные и веселые случаи, все это будет. Так что особенно интересно этот проект было бы смотреть моим бывшим. Крайне рекомендую!
- Может, и для себя, как это делал Эльдар Рязанов, небольшую роль запланировали?
- У меня не было такой задачи и амбиции. Была роль, которую я думала попробовать сыграть, потому что был довольно долгий и тяжелый кастинг, никого не могла найти. И в итоге кастинг я не прошла (смеется). Не утвердила себя. Но если серьезно, для меня очень важно в этом проекте сосредоточиться именно на режиссуре и не забирать внимание собственной актерской игрой. Это нужно для хорошего финального результата.
- Если бы вы работали в загсе, то давали бы второй шанс паре, которая собирается разводиться? Или не позволяли бы людям еще месяц мучить друг друга?
Режиссер Шкирандо и актриса Тарасова на съемках сериала «Саша и Питер». Фото: онлайн-кинотеатр Premier
- (Смеется.) Мне кажется, каждая история семьи настолько индивидуальна... И мы выдерживаем эту интонацию с деликатной иронией. Ведь регистратор разводов не психолог, не психотерапевт, он просто должен делать свою работу. Но там, где он чувствует, что у пары есть шанс, он не должен его давать. Не должен вмешиваться.
Потому что в этот момент в жизни работают совсем другие процессы. Так или иначе, у нас романтическая комедия, поэтому всегда хочется оставлять надежду, воздух и веру в счастливый, добрый и позитивный исход, даже если речь о разводе. Хотя не всегда развод - это плохо...
Сериал «Саша и Питер» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier в следующем телесезоне, точная дата премьеры пока неизвестна.