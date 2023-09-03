Валерия Шкирандо: «В сценарии передала «приветы» всем своим бывшим»

Кто бы что ни говорил про патриархальную Россию, в нашей стране женщина всегда была главной, а уж в режиссуре в настоящий момент просто настоящий женский бум. Дело Татьяны Лиозновой и Ларисы Шепитько успешно продолжают Наталья Мещанинова, Валерия Гай Германика, Наталья Меркулова, Оксана Бычкова, Надежда Михалкова и многие другие.

Теперь их полку прибыло - за режиссерский пульт встала Валерия Шкирандо, звезда «Молодежки», «Года культуры» и «Батальона» снимает в любимом Петербурге комедийный мелодраматический сериал «Саша и Питер» (его можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Premier) про очаровательную и немного коварную девушку Сашу (Аглая Тарасова), что приезжает в Северную столицу и устраивается на работу в загс - в отдел регистрации разводов.

Ежедневные разборки опостылевших друг другу людей чередуются с художествами соседей и ухаживаниями мужчин. Чтобы оценить, как у действующей артистки получается управлять непростым съемочным процессом, «Телепрограмма» отправилась в Санкт-Петербург.

«Этот город и красавец, и абьюзер»

- Валерия, если бы прохожий подошел сейчас и беспардонно поинтересовался, что за проект вы снимаете, о чем он - что бы вы ответили?

- Если коротко и в общих словах, то, думаю, наш проект о правильном и неправильном выборе и вообще о необходимости принимать этот выбор. А еще о взрослении в какой-то степени. Все герои проходят этот путь.

- Как проходил кастинг? Были ли сложности? Вы ведь впервые по эту сторону камеры...

- У нас все складывалось не сразу. Долго шел поиск главной героини, мы долго думали и искали, какой именно она должна быть. Пытались нащупать характер на стыке юмора, романтизма, реалистичного существования и драматизма одновременно. В исполнении Аглаи мы все это увидели. И все сложилось! Вот сейчас говорю - и мурашки по коже (смеется), когда вспоминаю. Да, этот выбор был идеальным.

- Повезло...

- Абсолютно! Вот мы на днях снимали финальную сцену, и я, сидя у плейбэка (режиссерского монитора), натурально плакала вместе с ней - настолько точно она попадает в героиню. Идеальная Саша!

- А как с другими героями?

- Если честно, то у нас около половины главных героев написаны под конкретных артистов. По сути, придумывали роль под органику и природу артистов, которых мы знали и понимали, как они будут работать. Огромное счастье, что эти актеры эти роли в итоге и играют. Проблем никаких нет. Все делается в любви и естественном состоянии, что упрощает задачу.

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- В названии сериала есть Питер. Почему?