Денис Клявер: «Я - ответственный отец, сижу в школьных чатах!»

- Как и все современные школьники, сын любит компьютерные игры, интересные фильмы. Данька вообще увлекающийся человек. Кстати, у него феноменальная память, стихотворения моментально учит: пока везу в школу, ребенок по пути за 15 минут 4 абзаца текста запоминает и потом прекрасно рассказывает на уроке.

У Даниэля замечательный педагог в школе, которая умеет заинтересовать ребят. Сын - честолюбивый мальчик, ему важны хорошие оценки. Но когда Данька дома, то в силу возраста его сложно заставить заниматься. Поэтому у нас такая школа, где на продленке дети делают все домашнее задание. Я считаю, что это правильно. Там же ученики могут выбрать какие-то кружки по интересам.

Сын очень творческий, артистичный, любит привлекать внимание. А это однозначно первый показатель амбиций артиста. Я помню, что тоже в его годы хотел в кино сниматься, но считал, что это нереально. Что касается Дани, то, думаю, мы в этом году уже определимся с ним с выбором какого-то дополнительного занятия, которое ему будет по душе.

- А в музыкальную школу Даниэль не ходит?

- Сын занимается в школе, играет на фортепиано. Знаете, почему согласился? У него аналитический склад ума. Когда я ему предложил: «Сынок, давай, на фортепиано будешь учиться…»,Данька не согласился: «Папа, не хочу, мне неинтересно». Тогда я нашел другой подход: «Сынок, с другой точки зрения подходи. У музыканта, который играет на фортепиано, задействованы и развиваются оба полушария мозга.

Поэтому среди музыкантов часто встречаются амбидекстры - люди, которые владеют одинаково хорошо обеими руками. Когда развиваются оба полушария, то лучше развивается и логика. Значит, у тебя будет преимущество!» Сын обдумал этот факт и решил заниматься музыкой.

«Песни папы пели Эдита Пьеха и Игорь Скляр»

- А как вы в детстве приобщались к музыкальной и артистической жизни?

- В музыкальную школу меня отдала мама (химик-технолог, сотрудник НИИ Ирина Клявер. - Ред.). Помню, как пацаном ездил и наблюдал за отцом (народный артист РФ Илья Олейников. - Ред.) на его сборных концертах: это были разножанровые эстрадные программы - юмор, пантомима, пародия, фокусы, песни. Сейчас понимаю, что уже тогда мечтал стать артистом.

- А как занялись спортом и начали качаться?

- Мне было 15 лет. Я был физически слабый, но справедливый парень. Влюбился, гормоны бушевали… Из-за этого я из одной в другую секцию ходил, бродил, пока не пришел в качалку. Это был первый вид спорта, в который я сознательно пошел и был заинтересован в результате тренировок.

Психологи советуют не заставлять детей насильно чем-то заниматься, лучше подождать, когда дорастут, захотят, сами выберут. А пока все в удовольствие, постепенно. Просто, зная своих детей, что одного, что второго, что третьего, я могу сказать одно - как только им чего-то захочется, они своего не упустят.

- Это, как я понимаю, у них черты вашего характер...

- И моего, и их мам. Мамы все у нас очень крутые.

- Ваш старший сын Тимофей третий год учится на актерском, получает высшее театральное образование. Нравится ему?

- Конечно. Тимоха полностью углубился в изучение профессии. Сын - взрослый мужчина и человек со спортивным опытом (Тимофей - мастер спорта, чемпион мира по тхэквондо среди юниоров. - Ред.), он прошел армию и осознанно пришел к выбору профессии. Вдвойне интереснее добиваться целей, когда желания осознанны.

За полтора года до поступления Тимоха стал ходить по театрам, максимально погрузился в эту атмосферу и таким путем осознал, что это его внутренняя потребность и призвание.

- Насколько глубоко вы изучали свою родословную? До вашего папы были в семье актеры?