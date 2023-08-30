Денис Клявер: «Я - ответственный отец, сижу в школьных чатах!»

К первому сентября уже почти все готовы - отглажена школьная форма детей и парадные костюмы родителей. Нашу фотосессию мы провели незадолго до школьной линейки, на которую Денис Клявер поведет своего младшего сына Даниэля. Накануне этого важного события мы поговорили с артистом, который поделился достижениями детей, а заодно вспомнил и свои школьные годы.
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«У Даниэля феноменальная память!»
- Даниэль Денисович идет в 4-й класс, у него, а также у его родителей, начинаются школьные будни. Но если папа - артист, то в родительско-учительских чатах его обычно найти сложно - нет времени вникать в школьные проблемы. А как с этим у вас? Вы в таких чатах присутствуете?
- Конечно! Имеет значение не то, насколько ты занятой, а насколько для тебя это важно. Для меня важно участвовать, быть в курсе школьной жизни сына.
- По результатам одного из недавних опросов, московские отцы из-за занятости проводят с детьми в день не более 35 минут, а иногда и вовсе 15. У вас получается больше?
- К счастью, да. Я нахожу возможность совмещать рабочий график и общение с Данькой. Благодарен судьбе и своей профессии, что у меня есть возможность обеспечивать семью и при этом уделять должное внимание ребенку. Со старшими детьми было меньше таких возможностей. А сейчас благодаря новым технологиям много вопросов можно решить из дома, с помощью видео- и аудиосвязи, соцсетей - так появляется больше времени для общения с семьей.
- Чем увлечен Даниэль, какой у него характер? Легко ли ребенку дается учеба?
Фото: Дарья Осипова
- Как и все современные школьники, сын любит компьютерные игры, интересные фильмы. Данька вообще увлекающийся человек. Кстати, у него феноменальная память, стихотворения моментально учит: пока везу в школу, ребенок по пути за 15 минут 4 абзаца текста запоминает и потом прекрасно рассказывает на уроке.
У Даниэля замечательный педагог в школе, которая умеет заинтересовать ребят. Сын - честолюбивый мальчик, ему важны хорошие оценки. Но когда Данька дома, то в силу возраста его сложно заставить заниматься. Поэтому у нас такая школа, где на продленке дети делают все домашнее задание. Я считаю, что это правильно. Там же ученики могут выбрать какие-то кружки по интересам.
Сын очень творческий, артистичный, любит привлекать внимание. А это однозначно первый показатель амбиций артиста. Я помню, что тоже в его годы хотел в кино сниматься, но считал, что это нереально. Что касается Дани, то, думаю, мы в этом году уже определимся с ним с выбором какого-то дополнительного занятия, которое ему будет по душе.
- А в музыкальную школу Даниэль не ходит?
- Сын занимается в школе, играет на фортепиано. Знаете, почему согласился? У него аналитический склад ума. Когда я ему предложил: «Сынок, давай, на фортепиано будешь учиться…»,Данька не согласился: «Папа, не хочу, мне неинтересно». Тогда я нашел другой подход: «Сынок, с другой точки зрения подходи. У музыканта, который играет на фортепиано, задействованы и развиваются оба полушария мозга.
Поэтому среди музыкантов часто встречаются амбидекстры - люди, которые владеют одинаково хорошо обеими руками. Когда развиваются оба полушария, то лучше развивается и логика. Значит, у тебя будет преимущество!» Сын обдумал этот факт и решил заниматься музыкой.
«Песни папы пели Эдита Пьеха и Игорь Скляр»
- А как вы в детстве приобщались к музыкальной и артистической жизни?
- В музыкальную школу меня отдала мама (химик-технолог, сотрудник НИИ Ирина Клявер. - Ред.). Помню, как пацаном ездил и наблюдал за отцом (народный артист РФ Илья Олейников. - Ред.) на его сборных концертах: это были разножанровые эстрадные программы - юмор, пантомима, пародия, фокусы, песни. Сейчас понимаю, что уже тогда мечтал стать артистом.
- А как занялись спортом и начали качаться?
- Мне было 15 лет. Я был физически слабый, но справедливый парень. Влюбился, гормоны бушевали… Из-за этого я из одной в другую секцию ходил, бродил, пока не пришел в качалку. Это был первый вид спорта, в который я сознательно пошел и был заинтересован в результате тренировок.
Психологи советуют не заставлять детей насильно чем-то заниматься, лучше подождать, когда дорастут, захотят, сами выберут. А пока все в удовольствие, постепенно. Просто, зная своих детей, что одного, что второго, что третьего, я могу сказать одно - как только им чего-то захочется, они своего не упустят.
- Это, как я понимаю, у них черты вашего характер...
- И моего, и их мам. Мамы все у нас очень крутые.
- Ваш старший сын Тимофей третий год учится на актерском, получает высшее театральное образование. Нравится ему?
- Конечно. Тимоха полностью углубился в изучение профессии. Сын - взрослый мужчина и человек со спортивным опытом (Тимофей - мастер спорта, чемпион мира по тхэквондо среди юниоров. - Ред.), он прошел армию и осознанно пришел к выбору профессии. Вдвойне интереснее добиваться целей, когда желания осознанны.
За полтора года до поступления Тимоха стал ходить по театрам, максимально погрузился в эту атмосферу и таким путем осознал, что это его внутренняя потребность и призвание.
- Насколько глубоко вы изучали свою родословную? До вашего папы были в семье актеры?
Родители Дениса - Илья Олейников и Ирина Клявер. Фото: личный архив
- Нет. Интересно, что у папы не было профессионального актерского образования, он окончил цирковое училище (Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. - Ред.) по жанру конферанса. Отучился на артиста речевого жанра. И при этом папа потрясающе реализовал себя как актер. Ведь задача артиста - ничего не играть, а проживать ситуации, эмоции. Имея жизненный опыт, талант, дар, актер может реалистично прожить ситуацию из сценария.
Папа был вообще уникальный человек, самородок: он и музыке не учился, хотя был потрясающим композитором. Сам научился играть в детстве дома на аккордеоне, на гитаре, потом на фортепиано. За кулисами в домах культуры стоял рояль, и папа всегда, заканчивая какой-нибудь концерт, садился и час играл, пел. Отец писал музыку, не обучившись нотной грамоте, так как у него не было такой возможности в детстве. Но он был музыкантом по призванию.
Был период, когда папа решил переключиться на композиторскую деятельность: как раз тогда в 1985 году его песню исполнила Эдита Станиславовна Пьеха. И его «Облака» (музыка Ильи Олейникова, слова Николая Дуксина) стали лауреатом «Песни года». Потом Игорь Скляр исполнил песню папы «Контрасты». И был такой успех, что папа даже сказал: «Завязываю с эстрадой, буду композитором». Кстати, Николай Дуксин еще и автор либретто папиного мюзикла «Пророк».
- А ведь Тимофей внешне очень похож на Илью Львовича...
- Мой старший сын, конечно, копия деда. Тимоха - парень со своей индивидуальностью, но очень похож по органике на дедушку. Отец, как я уже говорил, по сути, ничего не играл, он проживал в кадре судьбу героя. И у Тимофея есть этот дар: он непосредственный и обаятельный, как батя.
- Вашей с Евой Польной дочери Эвелин исполнилось 18 лет, но, кажется, она совсем не публичный человек...
- Дочка вообще вне социальных сетей - не любит это. Может быть, это из-за того, что ее мама Ева, ярчайшая артистка, всегда окружена тотальным вниманием. Дочь сама решила дистанцироваться от соцсетей, публичности, а я только радуюсь ее выбору.
«Для Ирины семья выше личных амбиций»
- 10 лет назад вы написали песню «Не такая, как все». А в 2023-м у вас премьера клипа на песню «Хочу спасибо тебе сказать». Получается, с перерывом в 10 лет вы написали две песни-посвящения жене Ирине, с которой вы вместе почти 18 лет...
- На композицию «Не такая, как все» меня действительно вдохновила моя вторая половина, но все же это посвящение всем девушкам. А вот песня «Хочу спасибо тебе сказать» - это стопроцентное посвящение моей супруге.
- Часто говорите Ирине о любви?
- Говорю! Вот Иришка меня недавно хвалила: «Ты настолько мой характер и мое настроение чувствуешь…» Я отвечаю: «Конечно, я же тебя люблю. Как может быть по-другому?»
- Мне запомнилась фраза, которую вы сказали однажды нам в интервью: «Мама реализовала себя в папе и во мне, за что ей низкий поклон». Вот вы так можете про свою супругу сказать?
Музыкант с женой Ириной и сыновьями Даниэлем и Тимофеем. Фото: личный архив
- Конечно, так и есть. Моя супруга - талантливый и трудолюбивый человек. У Иришки золотые руки, она прекрасно рисует, шьет. У нее постоянно какая-то движуха идет - творческой самореализации полно. Но для Иришки в приоритете всегда остается семья, и я это очень ценю.
- Ваша мама Ирина Викторовна живет в Санкт-Петербурге. Не предлагали ей переехать в Москву, чтобы быть поближе к вам?
- Конечно, предлагал. Но мама совершенно независимый человек и очень деликатный - она часто думает, что может доставить неудобства… К тому же маме нескучно и интересно жить. В этом году мамочке 73 года, она фантастически выглядит. И все время в движении. К примеру, машину водит долгие годы только на «ручке» (речь о механической коробке передач, которую большинство женщин не любит, предпочитая более комфортную автоматическую. - Ред.).
Я спорил с этим долго, а потом согласился - потому что это такая дополнительная нагрузка для мозга, для концентрации. Поэтому недавно подарил маме машину (спасибо большое, что приняла) - тоже на «ручке». У мамы сейчас есть свободное время, и она позволяет себе походы в музеи, в театры, в филармонию. Постоянно чем-то занята. И иногда приезжает к нам, а мы и рады…
- В этом году вы после 10-летнего перерыва воссоединились со своим партнером по дуэту «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным и выпустили песню «Нежная». Я так понимаю, что каждый из вас продолжает сольную карьеру, но иногда вы будете выступать и вместе. Будет ли тур возрожденного «Чая вдвоем»?
- Будет и в очень недалеком будущем. «Чай вдвоем» - часть прожитой мной жизни длиною в 17 лет. И часть жизни миллионов наших поклонников, которые влюблялись, взрослели под наши песни. Это их и наша ностальгия. И песни группы «Чай вдвоем» слушают, любят, связывают с важными моментами жизни. Наши поклонники отлично приняли и новую песню, она тоже оказалась актуальна.
- Как складывались отношения со Стасом в последние годы? В них был период «охлаждения»?
- Мы 10 лет практически не общались. Но, слава Богу, не было никакой «грязи» в адрес друг друга. Дело не в «охлаждении». Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра… Был творческий тупик жанра «Чай вдвоем». Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я.
Тогда мы решили пойти каждый своим путем. За эти годы Стас стал более эксцентричный, я стал более романтичный… Мы не закрываем сольные проекты. И при этом возвращаем «Чай вдвоем» - будем поступательно двигаться к большим совместным концертам.