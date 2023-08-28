Роза Сябитова — о дружбе с Клавой Кокой, идеальном мужчине и о том, как влюбить в себя миллиардера

29 августа на канале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Сердце Клавы». В этом проекте Клава нашла своего возлюбленного среди 26 участников. А сделать правильный выбор ей помогали ведущие — сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.
По словам самой Розы, Клава для нее как крестная дочь и поэтому ей важно помочь артистке встретить своего принца.
В интервью Teleprogramma.pro Роза Сябитова рассказала о дружбе с Клавой Кокой, ее идеальном мужчине и о том, как влюбить в себя любого человека.
«Клава четко понимает, с каким мужчиной хочет строить отношения»
— Роза, в одном из своих интервью вы говорили, что дружны с Клавой Кокой. Как давно вы дружите? И с чего началась ваша дружба?
— С Клавой мы познакомились на одном из телевизионных проектов, в котором она стала президентом моего фанклуба. Потом я с удовольствием снялась в ее клипе «Замуж».
А когда телеканал «Пятница!» предложил стать ее Крестной феей на проекте «Сердце Клавы», она для меня уже стала родной, как крестная дочь.
— Насколько экранная Клава отличается от настоящей? Какая она — настоящая Клава Кока?
— Прелесть Клавы заключается в том, что она естественна: как на экране, так и в жизни. Воспитанная, вежливая, с уважением относящаяся к старшим, веселая и по-детски непосредственная. Я бы сказала, что она непуганая, и в этом ее очарование.
Роза Сябитова. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Какой мужчина, на ваш взгляд, нужен Клаве? Как бы вы его охарактеризовали?
— Я не встречала еще ни одной невесты, которая бы довольствовалась двумя-тремя критериями требования к партнеру. Как правило, это целые опусы, подробные описания человека, начиная с физиогномики и заканчивая справками 2НДФЛ. И Клава не исключение.
Она четко понимает и знает, с каким мужчиной хочет строить семейные отношения. Какой это мужчина, вы увидите в проекте «Сердце Клавы». Другой вопрос, сможет ли описанный кандидат сделать ее счастливой?
«Интерес — лучший мотиватор завязать отношения»
— В комментариях к шоу «Сердце Клавы» вы сказали, что влюбить человека — чисто технический процесс. А могли бы дать небольшие лайфхаки, как это сделать?
— Да! Влюбить человека — чисто технический процесс. Пойдем от конца к началу. Не влюбившись — не полюбишь. Влюбленность — это начало любви. Для влюбленности нужна симпатия. Чтобы появилась симпатия, нужно время и интерес.
Интерес — лучший мотиватор завязать отношения. Вот мы и создали для нашей героини условия и возможность заинтересоваться нашими героями. А сработала ли эта схема, вы узнаете, посмотрев наш проект.
— А как повысить свою самооценку, если она на нуле?
— Самодостаточный человек определяется по трем критериям: насколько он себя понимает, любит и принимает таким, какой он есть. Если самооценка, как вы говорите, на нуле, то начать надо с самого главного — полюбить себя.
И первые шаги в этом направлении — перестать делать то, что от тебя ждут другие. Но лучше всего это делать под руководством хороших специалистов.
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Роза Сябитова с дочерью и зятем. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Клаве помогут найти жениха на программе. А где бы вы посоветовали искать мужей современным одиноким женщинам? Как вы относитесь к сайтам знакомств?
— Человечество придумало много способов знакомств. О каждом подробно я написала в книге «Как влюбить в себя кого угодно». Но успех удачного знакомства не зависит от места поиска. Главное — ответить на вопрос: «Зачем замуж?»
Если хотите сытой жизни, т.е. выйти замуж за обеспеченного — ищите его в яхт-клубах, на площадках для гольфа — там, где собираются богатые люди.
А если хотите счастливых дней больше, но сытых меньше, то ищите простого парня. Мест, где его можно встретить, много (подсказки в моей книге).
— Чем сейчас удивляет внучка?
— Внучка растет. Это самое интересное и замечательное время. Когда мои дети были маленькими, в водовороте дел я пропускала приятные и неповторимые моменты: первое слово, первый шаг, первый зуб.
Сейчас у меня есть уникальная возможность это не пропускать, и я ей пользуюсь.