Роза Сябитова — о дружбе с Клавой Кокой, идеальном мужчине и о том, как влюбить в себя миллиардера

29 августа на канале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Сердце Клавы». В этом проекте Клава нашла своего возлюбленного среди 26 участников. А сделать правильный выбор ей помогали ведущие — сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

По словам самой Розы, Клава для нее как крестная дочь и поэтому ей важно помочь артистке встретить своего принца.

В интервью Teleprogramma.pro Роза Сябитова рассказала о дружбе с Клавой Кокой, ее идеальном мужчине и о том, как влюбить в себя любого человека.

«Клава четко понимает, с каким мужчиной хочет строить отношения»

— Роза, в одном из своих интервью вы говорили, что дружны с Клавой Кокой. Как давно вы дружите? И с чего началась ваша дружба?

— С Клавой мы познакомились на одном из телевизионных проектов, в котором она стала президентом моего фанклуба. Потом я с удовольствием снялась в ее клипе «Замуж».

А когда телеканал «Пятница!» предложил стать ее Крестной феей на проекте «Сердце Клавы», она для меня уже стала родной, как крестная дочь.

— Насколько экранная Клава отличается от настоящей? Какая она — настоящая Клава Кока?

— Прелесть Клавы заключается в том, что она естественна: как на экране, так и в жизни. Воспитанная, вежливая, с уважением относящаяся к старшим, веселая и по-детски непосредственная. Я бы сказала, что она непуганая, и в этом ее очарование.