Роза Сябитова: «С рождением внучки у меня начался новый виток молодости»

- Посмотрев видео со съемочной площадки, люди отмечают ваш цветущий вид. Как омолаживались к эфиру?

- Сделала ли я еще парочку пластических операций или «апгрейд» лица, тела? Нет, не сделала. Но мне нравится, что люди увидели приятные изменения. Я много снимаюсь, помимо программы «Давай поженимся!», и сейчас в хорошей рабочей форме.

- Сейчас в разгаре громкий скандал: звезды публично рассказывают о неудачной пластике. У вас в свое время все прошло удачно. Сложно было решиться на операции? Вы рассказывали, что делали подтяжку лица, блефаропластику, липосакцию, маммопластику...

- Я подписала не один договор на пластическую операцию. Там черным по белому написано о возможных рисках - последствия очень индивидуальны. Поэтому этот скандал вызвал у меня недоумение. Сейчас я не буду делать ни одной пластической операции - только потому, что израсходовала свой лимит наркоза. Это мое ответственное решение. Считаю, что возрастным женщинам нужно следить за своим здоровьем, аккуратненько стареть.

Я успела сделать все, что хотела, и не навредила своему организму. На первую операцию я решилась, поддавшись стадному чувству, - услышала, что одна телеведущая сделала, и тоже захотела. После удачного результата захотелось еще… Потом я сделала фотографии ню и теперь с большим удовольствием наслаждаюсь тем, что я на них такая красотка.

- Сейчас многие убирают грудные импланты, так как с ними тяжело. Не думали на эту тему?

- И я сейчас ищу хорошего пластического хирурга, чтобы убрать эту грудь, мне тяжеловато с ней. Но опять вопрос с наркозом возникает…

- Как за собой сейчас следите?

- Я - женщина пожилая, у меня прошел климакс. Соответственно гормональный фон стал совершенно другой, поэтому худеть, чтобы была осиная талия, смысла нет никакого - это будет вредно для здоровья. Что касается ухода за кожей, то у меня дорогие кремы. До пандемии мне подарили пару хороших косметологических аппаратов для домашнего использования, я ими пользуюсь.

У меня режим, я ем здоровую пищу, живу за городом, где хорошая экология. Сейчас у меня естественное старение. Его, кстати, пропагандируют многие уважаемые мною звезды. Мне нравится, как выглядит Сара Джессика Паркер - за исключением того, что она согласно новому тренду не закрашивает седые волосы.

- Многие женщины делают пластику ради мужчин. Если ваша дочь Ксения решится на пластическую операцию, будете отговаривать?

- Я дочери сказала: «Когда ты решишь, что родила всех своих детей и если грудь будет в том состоянии, как была у меня, - конечно, мы приведем ее в порядок». Я не против, но при условии, что это для себя. Потому что мой любимый зять любит мою дочь такой, какая она есть, и все изменения после ее родов принимает и понимает. Они сейчас вместе худеют. У них семейное похудение, и никакой пластики.

- Вашей внучке Мирославе исполнился год. Часто дочка с зятем и внучкой гостят у вас за городом?