Роза Сябитова: «С рождением внучки у меня начался новый виток молодости»

Программа «Давай поженимся!» отмечает 15-летие возвращением в эфир Первого канала. Произойдет это 28 августа. «Телепрограмма» побывала на съемках телешоу и поговорила с соведущей проекта - свахой Розой Сябитовой.
- В первый съемочный день обстановка на площадке была похожа на встречу любящей родни после долгой разлуки. Какими новостями обменивались с коллегами?
- Действительно, нас всех переполняли эмоции. С Ларисой мы встретились как близкие родственники после долгого перерыва. Многие прекрасно нас понимают, потому что прошли пандемию, самоизоляцию и испытали на себе разлуку с дорогими и близкими друзьями, родственниками. Какие рассказы звучали? С моей стороны - о детях, о внучке, о планах на будущее.
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Мы постараемся радовать наших зрителей, фанатов «Давай поженимся!», которые верили, что программа вернется. Когда начались съемки, я опубликовала в социальных сетях заранее подготовленное видео - как я накануне варила дома варенье. А Лариса быстрее всех запостила видео со съемочной площадки. И подписчики расстроились: подумали, что, раз я варю варенье, а Лариса на площадке…
- …значит, Розы Сябитовой не будет в «Давай поженимся!»?
- Да, что меня не будет. У меня все соцсети взорвались - пришлось специально для наших фанатов снять видео, как я вхожу на площадку. Даже не думала, что зрители так переживают за героев, за нас с Ларисой. Ругают нас - когда считают, что мы не правы. И радуются вместе с нами, когда считают, что все хорошо. В этом и есть секрет долголетия программы.
«Женихи и невесты теперь другие»
С Ларисой Гузеевой на съемках 15-го сезона программы «Давай поженимся!»: как будто и не пропадали из эфира. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- 15 лет программа на экране! Как изменились герои?
- Жизнь не стоит на месте. Сейчас мы видим, что женихи и невесты совсем другие. Ведь даже законодательно возраст молодежи сдвинулся до 35 лет. А некоторые женихи и невесты и в 40 не думают о будущем, все ищут себя - наслаждаются жизнью, не торопятся взваливать на себя тяготы семейной жизни. Как они сами говорят, 30 - новые 20, только вот они стали умнее и лучше.
Я, как профессионал своего дела, считаю, что не должна ломать молодежь под наши клише. Наоборот, нужно находить новые способы убеждать их в том, что семья - это очень важно, что, несмотря на достижения медицины, надо вовремя родить ребенка. Мне важно понять новую психологию этого поколения, разработать новые инструкции, не отказываясь от старых. Так что мы будем творить и искать пути решения в программе вместе. При этом мне нравится, что молодежь спешит учиться новому.
Конечно, они часто совершают большие ошибки. Они - первое поколение «взрослых детей». Повзрослеют? Да, к 50 годам. Им будет тяжело? Да, будет. Потому что в 50 мы уже наслаждаемся жизнью, а они будут проходить подростковый период своих детей.
- Чтобы стать участником «Давай поженимся!», надо заполнить анкету. Как обратить на себя внимание и попасть в передачу?
- Формат телешоу предусматривает публичный содержательный диалог, который разворачивается вокруг истории, которая может вызвать у публики эмоциональный отклик. Поэтому у героя должна быть интересная история. Тут фантазировать не надо - это важнее всего. Жизнь - самый лучший писатель! Я много лет пишу книги в области популярной психологии и каждый раз убеждаюсь, что истории, которые выдумывает жизнь, сама не придумаешь.
Расскажите о себе как есть, редакторы сделают художественную обработку, а мы с Ларисой дополним сюжет интересными вопросами и добавим собственных красок. И не расстраивайтесь, если вас не позвали сразу. Если история хорошая, просто подождите - может быть, наступит и ваш звездный час. В первой программе в 15-м сезоне мы расскажем удивительную историю одной семьи.
Жених не нашел себе в программе невесту, но его увидела по ТВ телезрительница и уговорила наших редакторов дать его телефон. Связалась с женихом - и они... счастливы уже лет шесть! И таких историй много. Проявляйте настойчивость - и тогда будет вам успех и счастье.
«Я за естественное старение»
Фото: Михаил Фролов/КП
- Посмотрев видео со съемочной площадки, люди отмечают ваш цветущий вид. Как омолаживались к эфиру?
- Сделала ли я еще парочку пластических операций или «апгрейд» лица, тела? Нет, не сделала. Но мне нравится, что люди увидели приятные изменения. Я много снимаюсь, помимо программы «Давай поженимся!», и сейчас в хорошей рабочей форме.
- Сейчас в разгаре громкий скандал: звезды публично рассказывают о неудачной пластике. У вас в свое время все прошло удачно. Сложно было решиться на операции? Вы рассказывали, что делали подтяжку лица, блефаропластику, липосакцию, маммопластику...
- Я подписала не один договор на пластическую операцию. Там черным по белому написано о возможных рисках - последствия очень индивидуальны. Поэтому этот скандал вызвал у меня недоумение. Сейчас я не буду делать ни одной пластической операции - только потому, что израсходовала свой лимит наркоза. Это мое ответственное решение. Считаю, что возрастным женщинам нужно следить за своим здоровьем, аккуратненько стареть.
Я успела сделать все, что хотела, и не навредила своему организму. На первую операцию я решилась, поддавшись стадному чувству, - услышала, что одна телеведущая сделала, и тоже захотела. После удачного результата захотелось еще… Потом я сделала фотографии ню и теперь с большим удовольствием наслаждаюсь тем, что я на них такая красотка.
- Сейчас многие убирают грудные импланты, так как с ними тяжело. Не думали на эту тему?
- И я сейчас ищу хорошего пластического хирурга, чтобы убрать эту грудь, мне тяжеловато с ней. Но опять вопрос с наркозом возникает…
- Как за собой сейчас следите?
- Я - женщина пожилая, у меня прошел климакс. Соответственно гормональный фон стал совершенно другой, поэтому худеть, чтобы была осиная талия, смысла нет никакого - это будет вредно для здоровья. Что касается ухода за кожей, то у меня дорогие кремы. До пандемии мне подарили пару хороших косметологических аппаратов для домашнего использования, я ими пользуюсь.
У меня режим, я ем здоровую пищу, живу за городом, где хорошая экология. Сейчас у меня естественное старение. Его, кстати, пропагандируют многие уважаемые мною звезды. Мне нравится, как выглядит Сара Джессика Паркер - за исключением того, что она согласно новому тренду не закрашивает седые волосы.
- Многие женщины делают пластику ради мужчин. Если ваша дочь Ксения решится на пластическую операцию, будете отговаривать?
- Я дочери сказала: «Когда ты решишь, что родила всех своих детей и если грудь будет в том состоянии, как была у меня, - конечно, мы приведем ее в порядок». Я не против, но при условии, что это для себя. Потому что мой любимый зять любит мою дочь такой, какая она есть, и все изменения после ее родов принимает и понимает. Они сейчас вместе худеют. У них семейное похудение, и никакой пластики.
- Вашей внучке Мирославе исполнился год. Часто дочка с зятем и внучкой гостят у вас за городом?
Дочь Ксения очень счастлива с мужем Максимом, у них растет дочь Мирослава. Фото: личный архив
- Мы всей семьей договорились, что с появлением Мирочки будем жить вахтовым методом. Месяц они здесь, месяц в Москве. В Москве работает муж Ксении, там прививки, социализация ребенка и т. д. Первые месяцы после родов я дала Ксении отдохнуть, чтобы не было анемии, чтобы побольше спала, чтобы молоко пришло, чтобы стресс ушел… Но вахтовый метод у нас никуда не делся.
Поэтому Мирочка растет на моих руках. Я могу и на неделю внучку брать, чтобы молодые отдохнули, пообщались с друзьями. Я отпускала дочь и зятя на годовщину свадьбы в Суздаль, на четыре дня отдохнуть в Санкт-Петербург.
Я понимаю, что мужа нельзя оставлять без внимания, понимаю, что они устают. При этом и я много работаю, но мне только в радость и удовольствие нянчиться с внучкой. С самого начала я дочери и зятю сказала так: «Лезть со своими советами, как вам воспитывать дочь, не буду».
Что это значит? Это ваш ребенок. Моя задача как бабушки - быть на подхвате, облегчить вам жизнь. Я могу вам что-то рекомендовать из своего опыта. Воспользуетесь вы моими советами или нет, это ваше дело. А у меня с появлением внучки начался новый виток молодости. Я прибавила обороты, активной жизнью стала жить: изучаю новую информацию об обучении детей, медицине и т. д., занимаюсь ребенком, много снимаюсь.
- Что может заставить молодежь создавать семьи? Как вы своих детей мотивировали?
- К примеру, мы с семьей договорились и решили так: нравится или не нравится, но, наш любимый брат и сынок, в 35 лет мы тебя женим. И мой сын Денис дал согласие на это. А до 35 лет он жил так, как хотел.
У меня дочка дважды замужем, родила. А кто-то из ее подруг в 31 год, в 35 лет не рожал пока. Ну и что? Я вот так детей воспитываю, другие по-другому. Влияние семьи - это очень важно. Если вы своим примером можете показать детям, что семья - это хорошо, то и у детей возникнет желание эту семью заводить!