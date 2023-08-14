Звезда «Кухни» Ирина Темичева – о харрасменте, снимках в купальнике и ревности мужа: «Мужчины присылают фотографии определенных частей тела»

Красота не всегда помогает актрисе – порой она только мешает, провоцируя мужчин на непристойности, а женщин – на проявления зависти. Такими случаями поделилась с нами известная актриса Ирина Темичева.
Ирина Темичева в сериале "Ухожу красиво". Фото: канал СТС
- На съемках комедийного экшена «Ухожу красиво» Владимир Яглыч в буквальном смысле слова горел, а Катя Кабак стреляла. А вам приходилось выполнять рискованные трюки?
- Моя героиня — капитан полиции, яркая и характерная девушка, но она работает в пресс-службе, поэтому не бегает с пистолетом. Главная сложность заключалась в большом количестве текстов, в которых она сообщает о новых происшествиях. Суфлера, конечно, не было, мы ведь кино снимаем. И мне сопереживала вся группа, потому что в тексте было много сложных слов. Гореть физически мне не пришлось, но морально… (Улыбается).
О современном российском кино
- Вам близок жанр сериала? Любите боевики?
- Я разносторонний человек. Сейчас столько всего интересного снимают! Помню, лет десять назад выходило огромное количество хороших трейлеров, а сами проекты не всегда оказывались такими же классными. Сегодня же появляются отличные сериалы, которые могут конкурировать с западными. И в моей фильмографии стало больше ролей, которыми я могу гордиться. Я рада, что в расцвете своей профессии застаю такой же расцвет российского кинематографа.
Ирине Темичевой приходится учить длинные тексты. Фото: личный архив
- А в каком неожиданном для себя жанре или роли хотелось бы сняться?
- У меня нет роли мечты. Для меня главное, чтобы сценарий был классный. Некоторые, например, мечтают сыграть Анну Каренину. А я не знаю… Возможно, и не хочу, - но если крутая команда, то хочу!
День рождения на Кубе
- Недавно вы отметили день рождения на Кубе. Чем запомнился этот праздник?
- Я очень трепетно и с большой любовью отношусь к Хемингуэю. Всегда мечтала оказаться в баре, в который он часто заходил, где пил «Дайкири» за барной стойкой. В Гаване как раз есть такой бар. В день моего рождения муж арендовал ретро-автомобиль, и мы с ним рванули в Гавану. Я отмечала праздник именно в том заведении, на той же табуретке, на которой сидел Хемингуэй. А вокруг были его портреты и рукописи. И я получила невероятный заряд энергии для творчества.
Откровенные фото, ревность мужа и непристойные сообщения от фанатов
Ирина Темичева не скрывает своей красоты. Фото: личный архив
- В отпуске вы нередко публикуете фото в купальнике. Муж не ревнует?
- В 2019 году мне предложили сняться для обложки мужского журнала Maxim. Я не знала, соглашаться ли, а вот муж настаивал на съемке. Он говорил: «Это красиво, тебе это нужно. Ты дашь хорошее интервью и сделаешь классные фотографии». Вот вам и ответ на вопрос. Муж меня не ревнует и сам делает все мои фото в купальнике.
- У вас, наверное, много поклонников-мужчин. Среди них встречаются навязчивые?
- Да, аудитория моих соцсетей в большей степени мужская. Мне много пишут в директ и присылают фотографии определенных частей тела, особенно - пользователи сети «ВКонтакте». У меня там порядка сорока тысяч непрочитанных сообщений. И практически каждый вложенный файл — то самое фото.
- Как реагируете?
- Мне недавно исполнилось тридцать восемь. Я еще достаточно молода, но уже довольно опытна и спокойна. Мне кажется, у меня сейчас такой прекрасный возрастной этап, когда я пребываю в абсолютном кайфе. Поэтому, если кому-то хочется прислать подобные кадры или колкие комментарии, - пожалуйста. Меня это не задевает.
О вегетарианстве
Ирина Темичева – вегетарианка. Фото: личный архив
- А если говорить о негативных комментариях, что чаще всего пишут?
- Если и пишут, то в основном мужчины. Практически все язвительные комментарии связаны с моей худобой. Пишут, что я доска, потеряла попу, что у меня кто-то украл грудь, поэтому, чтобы мою фигуру хвалили, мне нужно есть. (смеется.)
Сейчас я, кстати, вешу сорок пять килограммов. На Кубе нехорошо себя чувствовала и немного скинула вес. Так перепугалась, что стала быстренько поглощать всевозможные десерты. А вообще, я ем все, кроме мяса и рыбы, но небольшими порциями.
- Почему, кстати, вы решили стать вегетарианкой?
- Лет пятнадцать назад посмотрела документальный фильм о том, как добывают мех и мясо. Это такая история, когда ты все это понимал и раньше, но по-настоящему услышал только сейчас. А я настолько поняла, что полностью отказалась от мяса и рыбы.
Знойные красотки, учительницы, стриптизерши…
- В кадре вы всегда выглядите эффектно. Кажется, вам часто достаются роли горячих красоток. Не устали от этого образа?
- Во времена «Кухни» у меня как раз и были роли знойных красоток. Я привыкла, что самая яркая героиня — моя. Но, как только меня перекрасили в темный цвет, пошли роли учителей, библиотекарей, работниц цветочного магазина. А последние два года у меня одни сплошные юристы, адвокаты и нотариусы.
В какой-то момент поняла, что даже скучаю по своим красоткам. Мой запрос, видимо, был кем-то услышан, и я вернулась к истокам (смеется.) И сейчас в одном проекте играю бывшую стриптизершу в эффектных нарядах и со взбалмошным характером.
«В жизни я не притрагиваюсь к косметике и ношу закрытую одежду»
Ирина Темичева с мужем. Фото: личный архив
- А в жизни носите эффектные наряды?
- Отвечу одной историей. Я много лет хожу в один и тот же спортивный клуб. Никогда не крашусь, ношу кофты с утеплителями и только слитные купальники. И вот была одна женщина, которая всегда вела себя сдержанно и со мной даже не здоровалась.
Но как-то на Первом канале вышел проект с моим участием. Эта женщина подходит ко мне и говорит: «Я видела вас в новом сериале. Вы там такая, такая… Ну, другая. Красивая, что ли!» Я не растерялась и в шутку ответила: «Да, макияж творит чудеса». А она: «Да, точно!» И она это так искренне говорила, что я даже не обиделась. Это я к тому, что в жизни я не притрагиваюсь к косметике, ношу закрытую по уши одежду и кроссовки.
- Красота когда-нибудь мешала вам? Или, наоборот, помогала в работе?
- В прошлом году у меня были пробы в проект, который мне очень нравился. Но его создателям хотелось, чтобы героиня была простушкой. Я предлагала много вариантов, как меня «упростить». Мы делали всевозможные пробы грима, но в итоге меня не утвердили, а взяли прекраснейшую артистку с менее яркой внешностью.
Типаж и восприятие продюсеров – это очень важно в кино. Но я считаю, что любую женщину, если, конечно, это не писаная красавица от природы, можно загримировать и под простушку, и под Бабу-ягу. Давайте посмотрим на всех нас, девочек, с утра. Не знаю, может, кто-то выглядит как королева, но я — точно нет.
О харрасменте
- А приходилось ли сталкиваться с харассментом?
- Да, в моей жизни был такой случай. Один известный в нашей стране продюсер обращался ко мне с неоднозначным предложением. Мой ответ был категоричен. И потом я старалась не появляться там, где был этот человек.
- Что вы почувствовали, услышав его предложение?
- Это было ужасно неприятно. Бывает сложно, когда размышляешь над подобным предложением или «ведешься» на него, а потом не получаешь желаемого. А когда сразу говоришь «нет», и тебя убирают из проекта и отовсюду, где есть этот человек, - просто чувствуешь обиду из-за самой ситуации.
О зависти коллег
Ирина Темичева. Фото: личный архив
- А с завистью актрис сталкивались?
- Я стараюсь этого не замечать. Но если скажу, что мы радуемся, когда встречаемся в коридоре и пробуемся на одну и ту же роль, - точно совру. Кто-то просто не показывает своего отношения, улыбается, а кто-то не может сдержать негативных эмоций.
У меня был инцидент с одной очень известной актрисой. Вечером мы с ней веселились и круто проводили время на премьере по случаю выхода одного проекта, а утром встретились на пробах. Ни я, ни она не знали, что будем пробоваться на одну роль. И вот при виде меня она изменилась в лице, вышла за дверь и закричала: «А Темичева здесь что делает?!»
Наверное, это просто человеческие слабости. Но я считаю, что зависть разрушает.
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Музыка и торты
- Вы начинали карьеру певицей. Сейчас на музыку время остается?
- У меня столько классных и интересных проектов в кино, что музыка отошла на второй план. Хотя, конечно, вся моя жизнь связана с ней. Например, мой папа коллекционирует виниловые пластинки. Он воспитал меня на роке, на хорошей музыке.
И я, сама не желая идти в эту индустрию, познакомилась с будущим мужем, который оказался музыкантом. Вот уж ирония судьбы! И как бы я всю жизнь ни отнекивалась от музыки, она все равно со мной.
- Некоторые ваши коллеги еще и бизнес открывают. У вас есть такие планы?
- Я очень люблю печь пироги и торты. У меня такая большая светлая кухня… Мне нравится смотреть в окно, слушать музыку и готовить, поэтому есть мысли в будущем открыть кулинарную лавку (улыбается).