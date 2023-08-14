Звезда «Кухни» Ирина Темичева – о харрасменте, снимках в купальнике и ревности мужа: «Мужчины присылают фотографии определенных частей тела»

- А в жизни носите эффектные наряды?

- Отвечу одной историей. Я много лет хожу в один и тот же спортивный клуб. Никогда не крашусь, ношу кофты с утеплителями и только слитные купальники. И вот была одна женщина, которая всегда вела себя сдержанно и со мной даже не здоровалась.

Но как-то на Первом канале вышел проект с моим участием. Эта женщина подходит ко мне и говорит: «Я видела вас в новом сериале. Вы там такая, такая… Ну, другая. Красивая, что ли!» Я не растерялась и в шутку ответила: «Да, макияж творит чудеса». А она: «Да, точно!» И она это так искренне говорила, что я даже не обиделась. Это я к тому, что в жизни я не притрагиваюсь к косметике, ношу закрытую по уши одежду и кроссовки.

- Красота когда-нибудь мешала вам? Или, наоборот, помогала в работе?

- В прошлом году у меня были пробы в проект, который мне очень нравился. Но его создателям хотелось, чтобы героиня была простушкой. Я предлагала много вариантов, как меня «упростить». Мы делали всевозможные пробы грима, но в итоге меня не утвердили, а взяли прекраснейшую артистку с менее яркой внешностью.

Типаж и восприятие продюсеров – это очень важно в кино. Но я считаю, что любую женщину, если, конечно, это не писаная красавица от природы, можно загримировать и под простушку, и под Бабу-ягу. Давайте посмотрим на всех нас, девочек, с утра. Не знаю, может, кто-то выглядит как королева, но я — точно нет.

О харрасменте

- А приходилось ли сталкиваться с харассментом?

- Да, в моей жизни был такой случай. Один известный в нашей стране продюсер обращался ко мне с неоднозначным предложением. Мой ответ был категоричен. И потом я старалась не появляться там, где был этот человек.

- Что вы почувствовали, услышав его предложение?

- Это было ужасно неприятно. Бывает сложно, когда размышляешь над подобным предложением или «ведешься» на него, а потом не получаешь желаемого. А когда сразу говоришь «нет», и тебя убирают из проекта и отовсюду, где есть этот человек, - просто чувствуешь обиду из-за самой ситуации.

О зависти коллег