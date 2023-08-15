Эксперт «Дома-2» Антон Беккужев: «На проекте такие эмоциональные ребята, что им никакой сценарий не нужен»

Пишется ли для «Дома-2» сценарий, нужно ли быть фотогеничным, чтобы взяли на телестройку, почему охранники реалити-шоу не вмешиваются, когда дерутся участники, и есть ли на новом проекте звезды уровня Даши Пынзарь… На эти и другие вопросы в беседе с Teleprogramma.pro ответил эксперт «Дома-2» и бывший ведущий реалити-шоу Антон Беккужев.
- Антон, скажи, пожалуйста, по какому принципу сейчас отбираются ребята для участия в проекте? Много ли заявок поступает от желающих? Нужно ли обладать фотогеничной внешность, чтобы стать участником «Дома-2»?
- Проект «Дом-2» идет уже 20-й год, но интерес к нему не угасает. На кастинг по-прежнему ежедневно приходят сотни заявок от желающих стать звездами легендарного реалити-шоу. И шанс есть у каждого! Самый главный критерий – это искреннее желание построить отношения, честность и открытость, умение отстоять свою позицию, даже если против вас пойдет большая часть коллектива. Но если вы хотите просто хайповать или раскручиваться в соцсетях, приходить на «Дом-2» нет смысла.
Люди, которые начинают играть на камеру и не собираются по-настоящему искать вторую половину, видны сразу и долго на проекте не задерживаются. Все-таки остаются в периметре именно те, кто готов строить любовь и не боится говорить о своих чувствах на глазах у всей страны.
Что касается фотогеничности, это никогда не было решающим фактором при отборе участников шоу. У нас на проекте были самые разные ребята. Давайте вспомним таких звезд «Дома-2» как Саша Черно, Илья Яббаров, Николай Должанский и многие другие – все они далеки от идеалов красоты. Если вы тоже хотите стать участником телестройки, заполняйте анкету на официальном сайте проекта в разделе «Кастинг» и записывайте свои видео-визитки.
- Всех очень интересует, есть ли на «Доме-2» хотя бы минимальный сценарий?
- Это один из самых частых вопросов, который задают зрители на протяжении всех 20 лет проекта. Конечно же, его нет. Лучший сценарий – это сама жизнь. У нас на проекте собраны такие эмоциональные ребята, что им никакой сценарий не нужен. Все участники очень яркие, им палец в рот не клади. Каждый готов бороться за место под солнцем и отстаивать свою правду. Вы же знаете, что на «Доме-2» сыграно десятки свадеб, рождались дети. Разве можно пожениться или родить ребенка по сценарию? Зрители, которые смотрят наш проект регулярно, думаю, видят, насколько искренне порой переживают ребята.
Например, сейчас одна из участниц, Лиза Полыгалова, встречается с молодым парнем-стриптизером Ильей Баженовым. Девушка очень хочет семью и детей, головой она понимает, что эта история не совсем про Илью. Но при этом Лиза настолько влюблена в бойфренда, что не может расстаться. Она плачет, переживает, пытается изменить ситуацию. Включите эфир на канале Ю и просто посмотрите, сыграть такое невозможно.
Антон Беккужев на Лобном месте. Фото: личный архив
- Как отбираются темы для Лобного?
- Тут все очевидно. На Лобном месте ведущие разбирают с участниками 2-3 самых ярких темы дня, главные события, которые произошли в периметре за сутки. Как правило, это конфликты в парах, ссоры между участниками. Ведь главная задача ведущих на Лобном – помирить ребят, разобрать проблему и помочь им найти компромисс. Почти всегда получается. Кстати, часто бывают на Лобном и позитивные темы – например, годовщина отношений той или иной пары.
- В Сети на днях с недоверием отреагировали на драку Леши Безуса с новым участником. Мол, это была провокация, и драка ненастоящая. Как ты это прокомментируешь?
- Я уже не удивляюсь тому, что наши зрители во всем пытаются найти подвох, могут сомневаться в честности тех или иных ребят. Помню, когда Оля Рапунцель была на проекте и находилась в «интересном положении», некоторые зрители до самых ее родов писали, будто Ольга прячет под платьем подушку, а никакого «беременного живота» на самом деле нет. Каково же было удивление некоторых, когда Рапунцель родила очаровательную дочку.
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Если говорить о том случае, который ты упомянула, то драка, конечно же, была настоящей. К счастью, ребята быстро нашли компромисс и пожали друг другу руки. Понимаете, все дело в том, что в наши дни многие блогеры и звезды шоу-бизнеса прибегают к хайпу и надуманным историям, ради собственного пиара и роста охватов в соцсетях. Но эта история – точно не про «Дом-2». Наш проект ценен именно теми реальными эмоциями, которые переживают герои шоу, именно поэтому телестройку любят и смотрят столько лет. Когда участники видят, что кто-то из их соседей по проекту пытается играть на камеру, таких ребят осуждают и даже выгоняют из шоу, у нас ценится искренность.
- Есть ли на проекте охрана, которая, в случае чего, может разнять драчунов?
- На проекте, безусловно, есть сотрудники, которые занимаются охраной периметра шоу, но эти люди не вмешиваются в жизнь участников «Дома-2». То есть, если среди героев происходит драка, то разнимают их только сами участники. Хотя, помню, на Сейшелах был случай, когда подрались Настя Лисова и Кристина Дерябина, а рядом не было никого из ребят, только операторы, которые снимали предшествующий потасовке разговор девчонок. Драка участниц была настолько жесткой, что один из операторов выбежал из-за камеры и разнял скандалисток, так как никто другой в этот момент остановить их не мог.
- Как на «Доме-2» борются с дедовщиной? Сейчас много «старичков», которые, наверняка, звездят. Как их ставят на место?
- Эта ситуация для «Дома-2» не новая. «Новички» часто противостояли «старичкам» на протяжении всего проекта. Мне кажется, в этом и есть смысл любого коллектива, в котором происходит какая-то ротация: новый человек должен отстоять свое место под солнцем и доказать, что он достоин находиться на проекте. Кстати, наши старые участники еще и помогают новичкам – часто дают им советы, помогают строить отношения. Но, безусловно, и без конфликтов не обходится. Например, Элина Рахимова часто конфликтует с мастодонтами проекта и упрекает их в высокомерии. Во время конкурса «Человек года» Элина даже вызвала на ринг Илью Яббарова и устроила с ним бой в масле. На удивление, Рахимова по физической силе почти ничуть не уступала Илье.
- Нет ли недовольства среди новичков? Им, наверное, сложно конкурировать со «старичками»? Понятно же, что в эфире будут чаще показывать звездных участников, чем пока никому неизвестных новеньких.
- Думаю, в этом и есть главный смысл возвращения старых участников на проект. Создается здоровая конкуренция – новенькие понимают, что им нужно быть более активными и сидеть сложа руки не получится. Новые ребята смотрят на старожилов проекта и думают, что тоже хотят построить такие же крепкие отношения, завоевать любовь публики, стать известными. Те из них, у кого это получается – становятся новыми звездами «Дома-2». И таких, кстати, немало. Взять, например, Катю Горину. Она пришла на обновленный проект на канале Ю 18-летней школьницей, выпускные экзамены сдавала, уже будучи участницей шоу. Если честно, я думал, она вылетит одной из первых. Но Кате удалось не просто раскрыться, но и вырасти на проекте, пройти через сложности и неудачи. На телестройке она вышла замуж и развелась, а сейчас, сделав выводы на своих ошибках, строит новые отношения.
- За время существования «Дома-2» было несколько историй, когда романы возникали между участницами и сотрудниками телестройки. Некоторые даже заканчивались созданием семьи. Возможно ли сейчас такое на проекте?
- Почему нет? Например, совсем недавно один из сотрудников нашего проекта стал участником. Роман Адамчук работал за кадром «Дома-2» много лет, а несколько недель назад решил стать героем реалити-шоу. Дело в том, что с Ромой периодически флиртовали наши участницы Аня Самонина и Элина Рахимова. Адамчук решил рискнуть и попробовать наладить личную жизнь в периметре проекта. Сейчас он ухаживает за Элиной Рахимовой, и все зрители могут наблюдать за развитием этой истории каждый день.
Аня Брянская и Антон Беккужев. Фото: соцсети
- Ты уже много лет на проекте. Столько девчонок знакомых. Видишь ли ты для себя возможность найти спутницу среди участниц «Дома-2»? Мне кажется, такая попытка однажды была. Я имею ваш зачинавшийся роман с Аней Брянской.
- Это было скорее исключение. Я все же для себя придерживаюсь такого правила: личную жизнь и работу нужно разделять. Понятно, что в жизни может быть всякое, но лично для меня это не очень подходящая история. На мой взгляд, если смешивать личное и рабочее, то рано или поздно это наслоение выйдет боком в одной или другой сфере. Я, кстати, именно поэтому стараюсь не создавать никакие рабочие проекты с друзьями или родственниками. Работа – это одно, а личное – другое.
- Как думаешь, есть ли на проекте среди новых участников звезды уровня Саши Черно, Алены Рапунцель, Даши Пынзарь?
- Конечно. У нас много ребят с очень крутым потенциалом. Например, Кристина Бухынбалтэ – у нее огромная армия поклонников в социальных сетях. Очень перспективными считаю Катю Горину и Элину Рахимову. Многие выпускники нашего шоу становятся настоящими звездами, и уверен, что таких будет еще немало.
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».