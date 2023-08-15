Эксперт «Дома-2» Антон Беккужев: «На проекте такие эмоциональные ребята, что им никакой сценарий не нужен»

Пишется ли для «Дома-2» сценарий, нужно ли быть фотогеничным, чтобы взяли на телестройку, почему охранники реалити-шоу не вмешиваются, когда дерутся участники, и есть ли на новом проекте звезды уровня Даши Пынзарь… На эти и другие вопросы в беседе с Teleprogramma.pro ответил эксперт «Дома-2» и бывший ведущий реалити-шоу Антон Беккужев.

- Антон, скажи, пожалуйста, по какому принципу сейчас отбираются ребята для участия в проекте? Много ли заявок поступает от желающих? Нужно ли обладать фотогеничной внешность, чтобы стать участником «Дома-2»?

- Проект «Дом-2» идет уже 20-й год, но интерес к нему не угасает. На кастинг по-прежнему ежедневно приходят сотни заявок от желающих стать звездами легендарного реалити-шоу. И шанс есть у каждого! Самый главный критерий – это искреннее желание построить отношения, честность и открытость, умение отстоять свою позицию, даже если против вас пойдет большая часть коллектива. Но если вы хотите просто хайповать или раскручиваться в соцсетях, приходить на «Дом-2» нет смысла.

Люди, которые начинают играть на камеру и не собираются по-настоящему искать вторую половину, видны сразу и долго на проекте не задерживаются. Все-таки остаются в периметре именно те, кто готов строить любовь и не боится говорить о своих чувствах на глазах у всей страны.

Что касается фотогеничности, это никогда не было решающим фактором при отборе участников шоу. У нас на проекте были самые разные ребята. Давайте вспомним таких звезд «Дома-2» как Саша Черно, Илья Яббаров, Николай Должанский и многие другие – все они далеки от идеалов красоты. Если вы тоже хотите стать участником телестройки, заполняйте анкету на официальном сайте проекта в разделе «Кастинг» и записывайте свои видео-визитки.

- Всех очень интересует, есть ли на «Доме-2» хотя бы минимальный сценарий?

- Это один из самых частых вопросов, который задают зрители на протяжении всех 20 лет проекта. Конечно же, его нет. Лучший сценарий – это сама жизнь. У нас на проекте собраны такие эмоциональные ребята, что им никакой сценарий не нужен. Все участники очень яркие, им палец в рот не клади. Каждый готов бороться за место под солнцем и отстаивать свою правду. Вы же знаете, что на «Доме-2» сыграно десятки свадеб, рождались дети. Разве можно пожениться или родить ребенка по сценарию? Зрители, которые смотрят наш проект регулярно, думаю, видят, насколько искренне порой переживают ребята.

Например, сейчас одна из участниц, Лиза Полыгалова, встречается с молодым парнем-стриптизером Ильей Баженовым. Девушка очень хочет семью и детей, головой она понимает, что эта история не совсем про Илью. Но при этом Лиза настолько влюблена в бойфренда, что не может расстаться. Она плачет, переживает, пытается изменить ситуацию. Включите эфир на канале Ю и просто посмотрите, сыграть такое невозможно.