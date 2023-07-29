Никита Кологривый: «Мы с женой делаем все, чтобы дочь выросла хорошим человеком»

Этот 28-летний парень похож то ли на Хита Леджера, то ли на молодого Николая Караченцова - харизматичный, яркий и энергичный актер, несмотря на множество работ в кино и сериалах («Оффлайн», «Два холма», «Пищеблок» и др.), все еще прокладывает дорогу к большим и главным, поворотным ролям.
Точнее, проламывает. Упрямый сибиряк не стесняется говорить вслух о блате в русском кино и трудностях, с которыми приходится сталкиваться простым актерам без звездной фамилии.
«Служителей Мельпомены не бить!»
- Никита, в недавно стартовавшем на онлайн-платформе Wink сериале «Макс и Гусь» ваш герой попадает, как это раньше говорили, в лютый замес. Исходя из этого немного философский вопрос: мир принадлежит сильным? И справедливо ли это?
- Нет. Я считаю, что мудрым. Сильные, скажем так, делают самую неприятную работу, и поэтому большинство благ зачастую принадлежит им. Но не весь мир, конечно. В сериале «Макс и Гусь» мы попытались показать, что проявленные сила и волевые качества не всегда приводят к хорошим последствиям. Иногда нужно уметь услышать, остановиться, подумать и принять решение, а не рубить сплеча. Терпение и спокойствие тоже очень многое значат и решают. Все-таки мой персонаж Макс очень резко действует - экспрессивный парень, что часто его подводит и вынуждает ошибаться.
- Почему же он не может жить спокойной и обыденной жизнью? Его словно инстинктивно тянет в эту воронку...
- Безусловно, безусловно. Что поделать? Так воспитан. Он вырос на авторитетах определенной социальной среды - на так называемых понятиях. Макс - ребенок двора, который развивался, защищаясь и показывая зубы, поэтому такая модель поведения и осталась с ним, несмотря на то что парень повзрослел. Все равно он продолжает лететь, огрызаться, доказывать. И внутри до сих пор не определился, кто такой: и полюбить хочет, и семьи желает, и хорошим человеком мечтает быть. Но не всегда получается. Все-таки Макс - прирожденный...
- ...убийца?
- Нет, боец. Хитрец, плут. И качества эти больше пригодились в криминальном мире, к сожалению, а не в обычном, гражданском.
- Вы ведь тоже боец, так? Судя по форме носа.
- Есть такое. К сожалению, сейчас не так часто успеваю тренироваться, но стараюсь. Мой бокс ограничивается самостоятельными тренировками с моим товарищем и теперь помощником, с которым познакомились в секции дзюдо (актер также занимался карате и бразильским джиу-джитсу. - Ред.). Берем «лапы», перчатки и выходим на свободное пространство потренироваться, побоксировать. Времени на полноценную секцию не хватает, увы. Так что оттачиваем навыки как можем. У меня дома, так скажем, тренажерный зал. Импровизированный. Есть манекен, который я каждый день хорошенько луплю. Так что стараюсь при каждой возможности заниматься.
- Были мысли позвать на спарринг кого-то из коллег?
Плох тот актер, которому не идет военная форма (Кологривый, в центре, на съемках фильма «Подольские курсанты»). Фото: соцсети
- Не раз, не раз уже так было. Когда я работал в Театре на Малой Бронной, то в боксерский клуб «Груша», где занимался сам, затащил добрую половину мужского коллектива. Тренировка в 8 утра. Мы приходили, дисциплинированно занимались, боксировали. Правда, тренер Алексей Львович Фролов смеялся:
«Служители Мельпомены пришли! Их сильно не бить, а то заплачут». Мы злились, конечно: «Биться хотим!» Среди актеров есть много спортсменов. Рома Курцын (каскадер, мастер спорта по карате, чемпион России по армрестлингу, жмет от груди 155 кило. - Ред.) повсюду популяризирует спорт. Отличный пример.
- То есть профессии это не мешает, не отводит энергию в другое русло?
- Нет, наоборот. Только большой плюс в копилочку. Я сам планирую сделать бойцовский проект, в котором хочу задействовать и актеров, и бойцов.
- Популярная в интернете тема. Никита Ефремов нокаутировал беспомощного Алексея Панина, а Никита Джигурда два раза ткнул кулаком в Отара Кушанашвили, который рухнул пластом...
- Нет, нет. Ну, конечно, речь не о фрик-боях. И даже не совсем боях. Скорее спортивный мотивирующий проект. Общаюсь на эту тему с промоушенами Top Dog, Hardcore Fighting Championship (спортивные организации, устраивающие крупные турниры по кулачным боям, боксу и смешанным единоборствам. - Ред.), а еще с Владимиром Минеевым (российский кикбоксер, каратист, боец смешанных единоборств и актер. - Ред.) - моим хорошим другом. Правда, сейчас он находится там (артист служит в разведке спецназа. - Ред.). Вообще все бойцы - прекрасные и творческие люди.
В сериале «Макс и Гусь» снимался Вячеслав Василевский (шестикратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион М-1, международной лиги по боям без правил. - Ред.), который ни на мгновение на съемочной площадке не показал, что он звезда и мастер единоборств. Честно выполнял работу, интересовался, как лучше сделать. Это очень приятно и достойно. Так что спортсмены на съемочной площадке - это круто.
Бунт против порочной системы
- Хочется обсудить одну тему, которую все и так будут наверняка смаковать...
- (Смеется.) Я понял...
- Когда в сериале «Макс и Гусь» героиня неотразимой Настасьи Самбурской, встав в полный рост из ванны, говорит: «Трахни меня!», не было неловко? Или смешно...
В сериале «Макс и Гусь» партнершей артиста стала Наталья Бардо. Фото: кадр из фильма
- Мы с Настей знакомы еще со времен работы в Театре на Малой Бронной. Я знаю ее прежде всего как драматическую актрису и уж потом как красотку. Поэтому меня ничего не смущало. Настя работает как часы. Бесперебойно. Откровенные сцены зачастую снимаются в сложных условиях, так что людям нет дела до соития мужчины и женщины - это всего лишь производство. Все происходит быстро, четко, жестко и без лишних эмоций. Словом, это не так романтично, как многим кажется.
- В нашем кино тоже все не очень романтично. И вы не раз обращали на это внимание, говоря о блате и несправедливости. Как должно быть в идеале, по-вашему?
- Я считаю, что на роли нужно назначать за возможность и желание сыграть. Есть ребята, готовые отдать за роль все силы, жизнь, по сути. А есть ребята, для которых это вялотекущий и обыденный процесс - родители опять «сделали» главную роль. Ну и ладно, работаем. Снимусь - пойду дальше. Вот так и получается плохое кино. Которое не продается и которое никто не смотрит. Зато сняли кого надо. С громкой фамилией. Но ведь это неправильно! У каждого есть свое место.
Не надо пытаться из человека сделать того, кем он не является: звезду на пустом месте. У нас очень много талантливых артистов, которым не дают прохода. И не надо закрывать глаза на эту порочную систему, хотя многие к ней привыкли за долгое время, будто это в порядке вещей. А тот, кто бунтует и обличает, - хам, провинциал и выскочка.
- Когда внутри кипит, душит ощущение беспомощности, а на очередную роль взяли другого артиста, что помогало? Лупили манекен?
- Семья. И друзья. Во всех бедах помогают они. И получают первыми. В миру я не показываю это, коплю и терплю, а когда расслабляюсь вместе с близкими людьми, они и наблюдают мой протест. Принимая огонь на себя.
- Это страшно?
- Выглядит не очень приятно, что поделать. Но честно. По-другому я не умею. Именно близкие люди уравновешивают меня и не дают возможности утонуть.
По стопам Мартина Идена
- Давайте все-таки завершим наш разговор чем-то светлым. Самое дорогое, что у вас есть, - дочь Есения. Какой она растет? Видите ли вы в ней мерцание собственной натуры?
Все свободное время Никита старается проводить с женой Александриной и дочкой Есенией. Фото: соцсети
- Вижу. Она очень жизнерадостная. Воспитанная - благодаря труду жены и ее родителей. Общается с детьми, читает, учится. Прекрасный ребенок. Очень счастлив, что у меня есть в перерывах между съемками возможность видеть и воспитывать дочь. Мы делаем все, чтобы она выросла хорошим человеком. Это важно. Искренне рад и всегда помогу чем смогу. Не так важно, в какой сфере ей захочется реализоваться, лишь бы занятие нравилось. К тому времени, как она вырастет, возможностей для реализации станет еще больше.
- А наследника хотелось бы? Чтобы обучить боксу...
- Безусловно, хотелось бы. Но цели и задачи такой не ставил перед собой. Не задавался вопросом: кто? Кто будет, того и буду любить. Тот ребенок и меня многому научит. Будут у нас девчонки - замечательно, появятся парни - с удовольствием. Я всегда ждал и с уважением относился к тому, кто у нас появится. Дочка? Очень рад.
- В финале «Мартина Идена» главный герой, которого вы как-то сравнивали с собой, осознав тленность мира и социума, решает купить островок в Тихом океане и уединиться там. Есть подобные задачи у Никиты Кологривого?
- Есть. Недавно был на Алтае. И это дорогого стоит. Если есть возможность опустить ноги в воду и посмотреть, задуматься над тем, что нерушимо, - очень круто. Такой островок дает много сил. Я с удовольствием хочу найти его, как Мартин, и тоже приобрести. Не важно, где именно он будет. Но было бы здорово.
Где смотреть: «Макс и Гусь», с 20 июля, Wink.