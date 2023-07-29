Никита Кологривый: «Мы с женой делаем все, чтобы дочь выросла хорошим человеком»

Этот 28-летний парень похож то ли на Хита Леджера, то ли на молодого Николая Караченцова - харизматичный, яркий и энергичный актер, несмотря на множество работ в кино и сериалах («Оффлайн», «Два холма», «Пищеблок» и др.), все еще прокладывает дорогу к большим и главным, поворотным ролям.

Точнее, проламывает. Упрямый сибиряк не стесняется говорить вслух о блате в русском кино и трудностях, с которыми приходится сталкиваться простым актерам без звездной фамилии.

«Служителей Мельпомены не бить!»

- Никита, в недавно стартовавшем на онлайн-платформе Wink сериале «Макс и Гусь» ваш герой попадает, как это раньше говорили, в лютый замес. Исходя из этого немного философский вопрос: мир принадлежит сильным? И справедливо ли это?

- Нет. Я считаю, что мудрым. Сильные, скажем так, делают самую неприятную работу, и поэтому большинство благ зачастую принадлежит им. Но не весь мир, конечно. В сериале «Макс и Гусь» мы попытались показать, что проявленные сила и волевые качества не всегда приводят к хорошим последствиям. Иногда нужно уметь услышать, остановиться, подумать и принять решение, а не рубить сплеча. Терпение и спокойствие тоже очень многое значат и решают. Все-таки мой персонаж Макс очень резко действует - экспрессивный парень, что часто его подводит и вынуждает ошибаться.

- Почему же он не может жить спокойной и обыденной жизнью? Его словно инстинктивно тянет в эту воронку...

- Безусловно, безусловно. Что поделать? Так воспитан. Он вырос на авторитетах определенной социальной среды - на так называемых понятиях. Макс - ребенок двора, который развивался, защищаясь и показывая зубы, поэтому такая модель поведения и осталась с ним, несмотря на то что парень повзрослел. Все равно он продолжает лететь, огрызаться, доказывать. И внутри до сих пор не определился, кто такой: и полюбить хочет, и семьи желает, и хорошим человеком мечтает быть. Но не всегда получается. Все-таки Макс - прирожденный...

- ...убийца?

- Нет, боец. Хитрец, плут. И качества эти больше пригодились в криминальном мире, к сожалению, а не в обычном, гражданском.

- Вы ведь тоже боец, так? Судя по форме носа.

- Есть такое. К сожалению, сейчас не так часто успеваю тренироваться, но стараюсь. Мой бокс ограничивается самостоятельными тренировками с моим товарищем и теперь помощником, с которым познакомились в секции дзюдо (актер также занимался карате и бразильским джиу-джитсу. - Ред.). Берем «лапы», перчатки и выходим на свободное пространство потренироваться, побоксировать. Времени на полноценную секцию не хватает, увы. Так что оттачиваем навыки как можем. У меня дома, так скажем, тренажерный зал. Импровизированный. Есть манекен, который я каждый день хорошенько луплю. Так что стараюсь при каждой возможности заниматься.

- Были мысли позвать на спарринг кого-то из коллег?