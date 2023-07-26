Зара: «Сыновья помогают мне идти в ногу со временем»

У заслуженной артистки РФ знаменательная дата - 26 июля певица отмечает 40-летие. Естественно, именинница не может в такой ситуации обойтись без большого юбилейного концерта - он запланирован на осень.

Накануне дня рождения мы встретились с Зарой, расспросив ее не только о том, как будет отмечаться юбилей, но и о других важных вещах - например, об отношениях с родителями и сыновьями, 13-летним Даниилом и 11-летним Максимом.

«Возраст - лишь цифра в паспорте»

- Своей маме на день рождения вы недавно подарили песню «Мамочка», там есть такие слова: «На тебе наш держится дом, создаешь уют, мама, в нем». Насколько эти слова отражают реальность? Мама живет с вами, помогает?

- Да, родители живут вместе со мной. Поэтому, когда я на гастролях или съемках, они проводят все свое время с внуками, за что я им очень благодарна. Так сложилось, что у нас в семье очень теплые и трепетные отношения. Все свободное время провожу с семьей. Если позволяют условия, то родители и дети ездят со мной - вместе мы побывали во многих городах.

- На этой неделе день рождения уже у вас. Как отмечаете 40-летие - масштабно, в ресторане, с большим количеством гостей, или узким кругом с родней?

- Я предпочитаю отмечать дни рождения в кругу семьи и близких друзей. Собираемся у нас в доме за большим столом. Папа готовит мясо по фирменному рецепту и, конечно, свой знаменитый плов. Всегда теплые и душевные разговоры.

- А какие воспоминания остались из детства - как тогда отмечали дни рождения?

- Помню, как отмечала в детском саду: мама пекла вкусные печенья, мы клали их в плетеную корзину, и рано утром я несла свежеиспеченные гостинцы своим друзьям. До сих пор именно с этим у меня ассоциируется праздник. Но родители не ждали особых событий, чтобы меня порадовать. Поэтому такие празднества порой бывали у нас и без повода. А когда я стала чуть старше, что-то уже готовили вместе.

- Какие-то подарки из детства запомнились?

- Папа часто уезжал в заграничные командировки, и у него была возможность привезти для меня что-то особенное - конфеты, игрушки и, конечно, красивые платья. Всегда радовалась его приезду и моментам, когда он вручал подарок.

- А какие подарки вы сами теперь делаете родителям?

- Подарки второстепенны, самое главное для меня - сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Мама, как истинная женщина, конечно, радуется домашней утвари, папа - когда я записываю новые красивые песни. И один из последних подарков для него - новый этнический альбом. Он очень за него переживал и как никто верил в его важность и актуальность.

- Как сказала героиня знаменитого фильма, «после 40 жизнь только начинается». Но на многих цифра 40 действует депрессивно - даже если отражение в зеркале на 10 лет моложе…