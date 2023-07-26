Зара: «Сыновья помогают мне идти в ногу со временем»

У заслуженной артистки РФ знаменательная дата - 26 июля певица отмечает 40-летие. Естественно, именинница не может в такой ситуации обойтись без большого юбилейного концерта - он запланирован на осень.
Накануне дня рождения мы встретились с Зарой, расспросив ее не только о том, как будет отмечаться юбилей, но и о других важных вещах - например, об отношениях с родителями и сыновьями, 13-летним Даниилом и 11-летним Максимом.
«Возраст - лишь цифра в паспорте»
- Своей маме на день рождения вы недавно подарили песню «Мамочка», там есть такие слова: «На тебе наш держится дом, создаешь уют, мама, в нем». Насколько эти слова отражают реальность? Мама живет с вами, помогает?
- Да, родители живут вместе со мной. Поэтому, когда я на гастролях или съемках, они проводят все свое время с внуками, за что я им очень благодарна. Так сложилось, что у нас в семье очень теплые и трепетные отношения. Все свободное время провожу с семьей. Если позволяют условия, то родители и дети ездят со мной - вместе мы побывали во многих городах.
- На этой неделе день рождения уже у вас. Как отмечаете 40-летие - масштабно, в ресторане, с большим количеством гостей, или узким кругом с родней?
- Я предпочитаю отмечать дни рождения в кругу семьи и близких друзей. Собираемся у нас в доме за большим столом. Папа готовит мясо по фирменному рецепту и, конечно, свой знаменитый плов. Всегда теплые и душевные разговоры.
- А какие воспоминания остались из детства - как тогда отмечали дни рождения?
- Помню, как отмечала в детском саду: мама пекла вкусные печенья, мы клали их в плетеную корзину, и рано утром я несла свежеиспеченные гостинцы своим друзьям. До сих пор именно с этим у меня ассоциируется праздник. Но родители не ждали особых событий, чтобы меня порадовать. Поэтому такие празднества порой бывали у нас и без повода. А когда я стала чуть старше, что-то уже готовили вместе.
- Какие-то подарки из детства запомнились?
- Папа часто уезжал в заграничные командировки, и у него была возможность привезти для меня что-то особенное - конфеты, игрушки и, конечно, красивые платья. Всегда радовалась его приезду и моментам, когда он вручал подарок.
- А какие подарки вы сами теперь делаете родителям?
- Подарки второстепенны, самое главное для меня - сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Мама, как истинная женщина, конечно, радуется домашней утвари, папа - когда я записываю новые красивые песни. И один из последних подарков для него - новый этнический альбом. Он очень за него переживал и как никто верил в его важность и актуальность.
- Как сказала героиня знаменитого фильма, «после 40 жизнь только начинается». Но на многих цифра 40 действует депрессивно - даже если отражение в зеркале на 10 лет моложе…
Певица и ее родители, Паша Бинбашиевич и Нади Джамаловна. Фото: личный архив
- Я давно осознала, что возраст - это лишь цифра в паспорте. Главное то, как ты себя ощущаешь, как чувствуешь жизнь, чем ее наполняешь. Я мама прекрасных мальчишек, мне повезло обрести профессию, которую я люблю и благодаря которой я встретила своего слушателя, рядом со мной моя главная опора - семья, я много гастролирую и вижу мир. Разве можно грустить об утраченном времени?
«Главное - дать детям хорошее образование»
- Этнический альбом, который вы упомянули, записан на курдском языке, ведь у вас курдские корни. Как мы уже поняли, альбом очень понравился вашему папе. А ваши сыновья-подростки слушают такую музыку?
- Мои дети так же, как и мы с братом, впитали в себя восточную и западную культуру. В нашем доме часто говорят на курдском, мы чтим традиции нашего народа, поэтому в моих детях есть интерес не только к этнической музыке, но и ко всей многогранной культуре древнего курдского народа.
- Даниил и Максим растут в коллективе среди сверстников, наверняка смотрят ролики в сети, которые могут не нравиться родителям... Как вы регламентируете пребывание сыновей в соцсетях?
- Я считаю, что если что-то запрещать, то возникает еще больший интерес. Поэтому важно аккуратно направлять и объяснять. Мы даем детям пользоваться интернетом и гаджетами только определенное количество часов в неделю - если страдает успеваемость в школе, то можем и ограничить вовсе.
В целом стараюсь загружать ребят учебой, дополнительными занятиями, спортом и живым общением с друзьями, чтобы у них не возникла потребность просто так сидеть в интернете. Даже в выходные мы всегда куда-то едем или устраиваем семейный просмотр кино. При этом я понимаю, что не смогу оградить их от внешнего мира. Важен не только развлекательный, но и умный, образовательный контент, поэтому я держу руку на пульсе.
- Родителям сейчас приходится не отставать - изучать гаджеты, знать современные словечки… Вы чему-то учитесь у сыновей?
- Мальчишки помогают идти в ногу со временем. Всегда стараются мне помочь. И перекинуть информацию с одного носителя на другой, и посоветовать, какими программами удобнее пользоваться для организации видеоконференций и выхода в онлайн...
- Кем мечтают стать Даниил и Максим?
У певицы с сыновьями Даниилом (справа) и Максимом много совместных увлечений - например, они вместе ходят на футбол. Фото: личный архив
- У Данечки склонность к точным наукам, Максимке легко дается изучение иностранных языков. Для меня важно дать им хорошее базовое образование и знания, чтобы впоследствии они смогли поступить в университет и выбрать для себя будущую профессию.
- Летом они полностью отдыхают от учебы? Или какие-то занятия в их графике остаются?
- Мы летом отдыхаем и восстанавливаемся, готовимся к новому учебному году. Занимаемся спортом, но не забываем о чтении книг и занятии математикой с моим папой. Он кандидат физико-математических наук и с удовольствием помогает внукам.
- Вы с мужем в разводе: как у ребят складываются отношения с папой? Ведь мальчикам нужно и мужское воспитание...
- У мальчишек прекрасное мужское воспитание. У них есть не только папа, но любящий дедушка и мой брат, который является для своих племянников безусловным авторитетом. Нам с супругом удалось сохранить хорошие отношения - конечно, это тоже был определенный путь, но нам хватило мудрости и чуткости навсегда остаться любящими своих детей родителями. Поэтому мальчики часто проводят время с отцом и не чувствуют нехватку его внимания.
«Я не худенькая, я стройненькая!»
- В вашей творческой биографии немало ярких страниц, одна из них - выступления с французской суперзвездой Мирей Матье. Если бы вас попросили рассказать о ней какую-то историю, которая характеризовала ее как человека, что бы вы вспомнили?
- Я благодарю судьбу за встречу с Мирей. Счастье иметь возможность общаться и петь с великой певицей на одной сцене. В жизни она невероятно красивая, стильная, утонченная и в то же время в ней чувствуется сильный характер и женская мудрость. Она много рассказывала мне о своей семье и маме. Она старшая из 14 братьев и сестер.
Мама - главный человек в ее жизни, с уходом которой ей очень тяжело смириться. Когда Мирей говорила о маме, у нее всегда появлялись слезы на глазах. Я как-то спросила у Мирей, хотела бы она что-то поменять в своей жизни, жалеет ли о чем-то. Она ответила, что нет, ни о чем не жалеет и благодарна жизни за все. Мне очень близки ее слова.
- Недавно вы посетили премьеру нового сериала «Библиотекарь». Какие сериалы нравятся, что отметите из недавно просмотренного?
- Мне кажется, российские сериалы задали очень высокую планку. Нравится, что режиссеры поднимают совершенно разные темы, умеют говорить о том, что по-настоящему волнует зрителей. А главное, они прекрасно сняты. Для себя за последние годы отметила «Нежность», «Шторм», «Эпидемию», «Бывших», «Хорошего человека», «257 причин, чтобы жить» и многие другие.
- Сейчас много говорят об искусственном интеллекте, который планируют в будущем использовать в том числе и для написания сценариев сериалов. Если он войдет в нашу жизнь, то какие бы бытовые дела ему поручили? А что предпочли бы оставить для себя?
- Порой мне кажется, что нам дано столько технологий, которые уже значительно упрощают нашу жизнь и экономят время, - не знаю, что еще реально придумать? Мне бы хотелось, чтобы искусственный интеллект был задействован в более глобальных направлениях жизни человека. А бытовые дела - например, приготовление ужина - порой разгружают от тяжелых мыслей и дают человеку возможность насладиться рутиной.
- Вы всегда невероятно худенькая. Неужели постоянно на диете?
- Я стройненькая - это разные вещи (улыбается). В детстве занималась художественной гимнастикой. Сейчас я так же продолжаю держать себя в форме с моим тренером. Не скрою, что всегда следила и слежу за питанием. Я научилась быть дисциплинированной, понимать, что полезно и что нужно моему организму. Стараюсь не переедать и устраивать разгрузочные дни. Моя диета крайне проста - много клетчатки и белка.
- Со стороны кажется, что у вас есть все для полного счастья (дети, родители рядом, карьера, достаток, красота и здоровье). Так ли это или чего-то все-таки не хватает?
- Мне повезло в жизни, и я благодарю Бога за всех, кого встретила на своем пути, за весь тот опыт, который обрела. Он делает меня сильнее и мудрее. Человеку важно быть благодарным за то, что у него есть. При этом в наших же руках сделать для себя и своих близких больше, чем порой, как нам кажется, мы можем осилить...
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Певица Зара. Фото: личный архив
Зара родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде. Папа - кандидат физико-математических наук, мама - медицинский работник. Окончила с отличием детскую музыкальную школу по классу фортепиано, с серебряной медалью - общеобразовательную школу, затем - Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
Первый альбом певицы «Сердце Джульетты» вышел, когда ей было 12 лет. В 13 лет Зара стала финалисткой телешоу «Утренняя звезда», в 15 лет завоевала Гран-при конкурса «Надежды Европы», в 23 года стала финалисткой «Фабрики звезд». Выпустила 11 музыкальных альбомов, в 2016-м получила звание заслуженной артистки России. Разведена, воспитывает двоих сыновей.