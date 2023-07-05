Марина Федункив: «Муж отучил меня жить по принципу «все сама»

Многие из нас сейчас либо уже отдыхают, либо на отдых собираются, а вот Марине не до отпуска. Работы у актрисы и певицы полно: съемки, гастроли со спектаклями и концертами, выступления на частных мероприятиях. О том, как в таком напряженном ритме сохранять силы и позитивный настрой, артистка рассказала «Телепрограмме».

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«Была проводницей, воспитательницей, прачкой»

- Каким у вас выдалось это лето, есть ли уже планы на отпуск?

- Я еще не определилась: вроде и в путешествие хочется, но из дома уезжать не готова - так хорошо у нас летом! Москва прекрасна во всех отношениях! Но пока на самом деле с датами отпуска напряженно - в работе несколько съемочных проектов, поэтому лето у меня будет трудовое.

- Лето и осень - сезон свадеб, и вы на них желанная гостья. Вас чаще зовут вести свадьбы или выступать на них?

- А у меня одно без другого не бывает - я и проведу, и спою. Как откажешь молодоженам и их гостям? (Смеется.)

- Чем сейчас отличаются свадьбы от тех торжеств, что были 20 лет назад? Были ли какие-то экстремальные ситуации?

- Свадьбы сейчас, конечно, другие. Раньше и молодые, и гости могли расслабиться, а сейчас это неприлично: все снимают, хочется держать марку, да и денег в свадьбу инвестировано столько, что хулиганить - непозволительная роскошь. Что касается экстремальных ситуаций, то меня однажды вместо невесты похитили. Я зачем-то на свадьбу нарядилась в белое, вот меня и перепутали. Но, слава богу, быстро разобрались, что к чему. Долго потом извинялись всей свадьбой - от молодоженов до гостей.

- Вы рассказывали, что в детстве ходили на свадьбы незнакомых людей, когда ездили на каникулы в деревню к бабушке и дедушке...

- Меня как магнитом тянуло туда, где что-то происходило. И не важно - свадьбы, похороны, скандалы… Хоть на другом конце деревни - Марина была в первых рядах «зрителей», а потом в красках все пересказывала дома. Жила я в деревне у бабушки с дедом, у нас все было на виду. Страха не было никакого, а любопытства хоть отбавляй. Нравилось наблюдать за людьми, за ситуациями, представлять себя на их месте, играть маленькую роль в их событии.

- Сценарии для команды КВН «Добрянка» вы начали писать в студенческие годы. Какой жизненный опыт был к тому времени, откуда брали сюжеты? Читала, что уже тогда вы много где подрабатывали...