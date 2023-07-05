Марина Федункив: «Муж отучил меня жить по принципу «все сама»

Многие из нас сейчас либо уже отдыхают, либо на отдых собираются, а вот Марине не до отпуска. Работы у актрисы и певицы полно: съемки, гастроли со спектаклями и концертами, выступления на частных мероприятиях. О том, как в таком напряженном ритме сохранять силы и позитивный настрой, артистка рассказала «Телепрограмме».
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«Была проводницей, воспитательницей, прачкой»
- Каким у вас выдалось это лето, есть ли уже планы на отпуск?
- Я еще не определилась: вроде и в путешествие хочется, но из дома уезжать не готова - так хорошо у нас летом! Москва прекрасна во всех отношениях! Но пока на самом деле с датами отпуска напряженно - в работе несколько съемочных проектов, поэтому лето у меня будет трудовое.
- Лето и осень - сезон свадеб, и вы на них желанная гостья. Вас чаще зовут вести свадьбы или выступать на них?
- А у меня одно без другого не бывает - я и проведу, и спою. Как откажешь молодоженам и их гостям? (Смеется.)
- Чем сейчас отличаются свадьбы от тех торжеств, что были 20 лет назад? Были ли какие-то экстремальные ситуации?
- Свадьбы сейчас, конечно, другие. Раньше и молодые, и гости могли расслабиться, а сейчас это неприлично: все снимают, хочется держать марку, да и денег в свадьбу инвестировано столько, что хулиганить - непозволительная роскошь. Что касается экстремальных ситуаций, то меня однажды вместо невесты похитили. Я зачем-то на свадьбу нарядилась в белое, вот меня и перепутали. Но, слава богу, быстро разобрались, что к чему. Долго потом извинялись всей свадьбой - от молодоженов до гостей.
- Вы рассказывали, что в детстве ходили на свадьбы незнакомых людей, когда ездили на каникулы в деревню к бабушке и дедушке...
- Меня как магнитом тянуло туда, где что-то происходило. И не важно - свадьбы, похороны, скандалы… Хоть на другом конце деревни - Марина была в первых рядах «зрителей», а потом в красках все пересказывала дома. Жила я в деревне у бабушки с дедом, у нас все было на виду. Страха не было никакого, а любопытства хоть отбавляй. Нравилось наблюдать за людьми, за ситуациями, представлять себя на их месте, играть маленькую роль в их событии.
- Сценарии для команды КВН «Добрянка» вы начали писать в студенческие годы. Какой жизненный опыт был к тому времени, откуда брали сюжеты? Читала, что уже тогда вы много где подрабатывали...
В студенческие годы Марина очень много работала, перепробовав множество самых разных профессий. Фото: личный архив
- Такое ощущение, что и детство, и юность были мне даны, чтобы я насмотрелась на людей, на жизненные ситуации и получила бесценный опыт. У меня и актерский «стаж» можно со школы считать - я постоянно была на виду, мне даже учителя говорили: «Зачем тебя к доске вызывать? Настоишься еще у себя на сцене».
В студенчестве я и правда уже много где работала: и ночным воспитателем была в саду, и проводницей, и сортировщицей на овощной базе, и прачкой - всех профессий и не вспомнишь. И многие мои героини были списаны с бывших коллег, с тех, с кем сводила судьба по жизни.
«Стефано виртуозно шутит на русском»
- Женщинам, конечно, интересна ваша история любви и отношений с молодым мужем итальянцем (Стефано Маджи работает в Москве, он топ-менеджер одной из компаний. - Ред.). Как супруг свыкся с тем, что график у вас ненормированный, с чем он смирился, а что пробует изменить, улучшить?
- Мы с мужем обо всем договорились на берегу: я публичный человек, я обожаю свою работу и своего зрителя. Стефано тоже трудоголик, у него вполне успешная карьера, которой он посвящает много времени и сил. У нас в доме никогда никого не ставят перед выбором - или я, или работа. Ограничивать друг друга в самореализации - не про нас. Мы уважаем и друг друга, и то, чем каждый из нас занимается.
Стефано не любит светские мероприятия, публичные выходы, я его выбор уважаю. И, наверное, пристальное внимание к мужу - единственный минус моей актерской профессии. Стефано обожает смотреть фильмы и программы с моим участием. А по поводу «улучшить» - именно Стефано отучил меня жить по принципу «все сама». Иногда, конечно, это вылезает, но уже значительно реже.
- Как вы проводите время с мужем, когда ваши выходные совпадают?
- Идеальный выходной - остаться дома и заняться «бытовухой». Да, именно так, нам это в радость. Вместе приготовить обед или ужин, провести время с нашими питомцами, посмотреть вместе фильм - лучше не придумаешь.
- Читала, что будни вы чаще проводите в квартире мужа, а на выходные отправляетесь в ваш подмосковный дом. Есть ли там у вас грядки, цветы, зелень?
- У нас нет такого расписания: кто и где в какие-то дни. Это зависит от занятости и графиков. В большинстве случаев мы все же за городом. У нас нет огромного участка, чтобы на нем можно было сажать и выращивать овощи или фрукты, поэтому там просто небольшая зеленая зона и цветы.
- Хорошо ли Стефано понимает русский юмор? Все-таки это сложно, когда язык не родной...
- Юмор - универсальный язык, ты его или понимаешь, или нет. Можно родиться и вырасти в России, но совершенно не иметь чувства юмора. У Стефано с этим все хорошо. Казалось бы, это я в нашей семье главная юмористка, но иногда я проигрываю в этом вопросе мужу. Он виртуозно шутит, на стыке культур и причем на русском языке.
- Если у Стефано все так хорошо с русским, то как у вас дела с итальянским?
Со Стефано артистка счастлива в браке вот уже три года. Фото: личный архив
- Мой итальянский гораздо хуже, чем русский Стефано. Но тем не менее какой-то разговор на базовые темы я поддержать могу.
- Согласно стереотипам, итальянки обожают готовить. Делилась ли свекровь с вами каки-
ми-то интересными семейными рецептами?
- Не могу сказать, что свекровь большой фанат кулинарии, но с ней всегда здорово проводить время, потому как в душе она немного «хулиганка», притом что и в поведении, в манерах - настоящая аристократка. С ней не скучно, и я учусь у нее любви к жизни.
- Вы говорите, что Стефано - трудоголик, а когда мужчина много работает, то женам, чтобы гвоздь забить или смеситель заменить, приходится вызывать специально обученных людей...
- Даже если мужчина и не работает много, но существует возможность пригласить профессионала, нужно это делать. Вы же не поручите хирургическую операцию неспециалисту? Так почему смеситель поменять должен муж? Только чтобы носить гордое звание мужчины? По-моему, мужчина определяется не сантехническими или плотницкими навыками.
- Можете сказать спустя два года жизни с мужем, что он сделал вас счастливой женщиной?
- Конечно! Я как будто вторую молодость проживаю, наслаждаюсь жизнью. Он сделал меня спокойнее, позволил чувствовать себя женщиной, где-то слабой, где-то кокетливой.
- Многим по вашему образу кажется, что у вас легкий характер. Это правда или иллюзия?
- Скорее иллюзия (смеется). Я девушка с характером, который могу продемонстрировать, если так складывается ситуация.
- Говорят, что для проверки супружеских отношений на прочность надо пережить ремонт. Что стало у вас такой проверкой?
- А в новых реалиях проверкой отношений стала самоизоляция. И мы со Стефано ее прошли - сразу после карантина оформили наши отношения.
«Для сценаристки я недостаточно усидчивая»
- Сейчас у вас много работы - кино и сериалы, спектакли, концертное шоу и ведение мероприятий. Нет желания сделать свой продюсерский проект или сценарий написать к сериалу?
- Знаете, я для написания сценариев не настолько усидчивая. Когда книгу писала автобиографическую, извелась, несколько раз сама себя ругала: мол, зачем на это подписалась. Хотя там всего лишь требовалось пересказать истории, происходившие со мной по жизни. Это был юбилейный год, издательство было максимально дружелюбным и очень приятным в работе, потому книга увидела свет. А вот сценарий - сильно сомневаюсь. Продюсерских проектов я пока не планирую - хочется сделать все идеально, а у меня нет такого количества свободного времени. Да и идеи, наверное, пока тоже стоящей нет. Как она появится, будет и время, и желание, и амбиции.
- Ждать ли зрителям второго сезона комедийного сериала «Кафе Куба», в котором у вас главная роль?
- Мне бы очень этого хотелось. Моя героиня Тамара могла бы раскрыться еще больше, одного сезона нам с ней явно было недостаточно.
- В вашей песне «Придорожное кафе» есть такие слова: «С огоньком в глазах мой фасад, как и двадцать лет назад». Что нужно было Марине Федункив 20 лет назад и что нужно сейчас, чтобы горел «огонек»?
- 20 лет назад я мечтала о признании: чтобы во мне видели актрису, чтобы были проекты и роли, чтобы любили зрители. Мечтала любить и быть любимой, чтобы было не так, как есть, а как этого достойна каждая женщина. А сейчас «огонька» в жизни достаточно - хочется, чтобы он горел всегда.
Личное дело
Марина Федункив. Фото: Канал ТНТ
Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года. Окончила Пермский государственный институт культуры и искусства по специальности «режиссура», после чего играла в команде КВН «Добрянка», писала сценарии юмористических проектов. В 2008 году переехала в Москву, популярность к актрисе пришла в 2010-м, после съемок в сериале «Реальные пацаны».
С 2011 по 2020 год - участница проекта Comedy Woman. Телеведущая, актриса антрепризных спектаклей, певица. С 2021 года замужем за итальянцем Стефано Маджи, который работает в Москве топ-менеджером одной из компаний.