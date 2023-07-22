Федор Добронравов: «Для людей за границей «Сваты» - окошко в нашу жизнь!»

Федор Добронравов - обладатель самой располагающей улыбки в нашем кино. Он появляется в кадре как старый знакомый, как близкий человек, почти как родственник. После того, как в 2008 году вышел простой и яркий сериал «Сваты» Федор Викторович навсегда завоевал народную любовь.

Уже много лет Добронравов-старший сотрудничает с кинофестивалем «В кругу семьи», проходящим в Ярославле, является его художественным руководителем. Сразу после традиционного прохода по красной дорожке актер дал интервью журналу «Телепрограмма».

«Хуже, если бы я вызывал слезы»

- Федор Викторович, вам буквально проходу не дают, при виде вас все улыбаются. Не устали от народной любви?

- Нет, конечно. Совершенно нормально к этому отношусь. Значит, я что-то в этой жизни сделал правильно, если вызываю улыбку у людей. Хуже, если бы я вызывал слезы. А улыбка и смех - это замечательно.

- Фестиваль посвящен семейному кино, а в вашей семье бывали совместные просмотры фильмов?

- Что значит бывали? До сих пор есть такое. Если это хороший фильм, то скачиваем и вместе смотрим. Даже если этот фильм уже был просмотрен где-то в кинозалах, то все равно с семьей собираемся, с внучками. Если это сказка - это одна компания, если драма - другая. Но обязательно садимся и просматриваем. Это хорошая традиция.

- Сейчас люди все-таки чаще в своих телефонах сидят, поодиночке что-то смотрят. А уже дети не вылезают из соцсетей. С этим как-то можно бороться?

- Не знаю, бороться или нет, но что-то с этим надо делать. Прежде всего в плане общения с детьми, с семьей, с внуками, с правнуками, с друзьями. Общаться надо, чтобы гаджеты были на втором месте. Чтобы не уходило наше прямое общение, когда мы рядом, когда мы душами тремся. Уж не знаю, как это назвать - эфирные, астральные тела, что-то, что важнее физического тела. И это должно быть выше гаджетов. Вот и все. А бороться, объявлять кому-то войну, по-моему, бесполезно.

Потому что все-таки интернет, гаджеты - это будущее, от этого нельзя уйти. Но главное - не растерять ценности наши семейные, сохранить ценность семьи, семейных традиций, правильного воспитания, отношения к друзьям, к любви, к бабушке-дедушке, к папе-маме, друг к другу. У нас так было тысячи лет.

- Думаете, семейные ценности под угрозой?

- Ну в последнее время стало страшновато, когда читаешь СМИ… Пугают все эти ноу-хау, которые нам предлагают изменить понимание семьи. Дошло же уже до понятий: родитель один, родитель два. А потом ребенок говорит: нет, я кошечка, давайте мне лекарства, чтобы я не был человеком. В общем, бог знает что.

Хотя я думаю, что каждый ребенок в детстве хочет стать то пожарным, то космонавтом, то еще кем-нибудь. Все-таки у ребенка фантазия работает в одну секунду, он может быть кем угодно. Но целостность семьи нам в России нельзя нарушать. Наоборот, надо культивировать и приумножать.

«Мои дети воспитанные мной»