Федор Добронравов: «Для людей за границей «Сваты» - окошко в нашу жизнь!»

Федор Добронравов - обладатель самой располагающей улыбки в нашем кино. Он появляется в кадре как старый знакомый, как близкий человек, почти как родственник. После того, как в 2008 году вышел простой и яркий сериал «Сваты» Федор Викторович навсегда завоевал народную любовь.
Уже много лет Добронравов-старший сотрудничает с кинофестивалем «В кругу семьи», проходящим в Ярославле, является его художественным руководителем. Сразу после традиционного прохода по красной дорожке актер дал интервью журналу «Телепрограмма».
«Хуже, если бы я вызывал слезы»
- Федор Викторович, вам буквально проходу не дают, при виде вас все улыбаются. Не устали от народной любви?
- Нет, конечно. Совершенно нормально к этому отношусь. Значит, я что-то в этой жизни сделал правильно, если вызываю улыбку у людей. Хуже, если бы я вызывал слезы. А улыбка и смех - это замечательно.
- Фестиваль посвящен семейному кино, а в вашей семье бывали совместные просмотры фильмов?
- Что значит бывали? До сих пор есть такое. Если это хороший фильм, то скачиваем и вместе смотрим. Даже если этот фильм уже был просмотрен где-то в кинозалах, то все равно с семьей собираемся, с внучками. Если это сказка - это одна компания, если драма - другая. Но обязательно садимся и просматриваем. Это хорошая традиция.
- Сейчас люди все-таки чаще в своих телефонах сидят, поодиночке что-то смотрят. А уже дети не вылезают из соцсетей. С этим как-то можно бороться?
- Не знаю, бороться или нет, но что-то с этим надо делать. Прежде всего в плане общения с детьми, с семьей, с внуками, с правнуками, с друзьями. Общаться надо, чтобы гаджеты были на втором месте. Чтобы не уходило наше прямое общение, когда мы рядом, когда мы душами тремся. Уж не знаю, как это назвать - эфирные, астральные тела, что-то, что важнее физического тела. И это должно быть выше гаджетов. Вот и все. А бороться, объявлять кому-то войну, по-моему, бесполезно.
Потому что все-таки интернет, гаджеты - это будущее, от этого нельзя уйти. Но главное - не растерять ценности наши семейные, сохранить ценность семьи, семейных традиций, правильного воспитания, отношения к друзьям, к любви, к бабушке-дедушке, к папе-маме, друг к другу. У нас так было тысячи лет.
- Думаете, семейные ценности под угрозой?
- Ну в последнее время стало страшновато, когда читаешь СМИ… Пугают все эти ноу-хау, которые нам предлагают изменить понимание семьи. Дошло же уже до понятий: родитель один, родитель два. А потом ребенок говорит: нет, я кошечка, давайте мне лекарства, чтобы я не был человеком. В общем, бог знает что.
Хотя я думаю, что каждый ребенок в детстве хочет стать то пожарным, то космонавтом, то еще кем-нибудь. Все-таки у ребенка фантазия работает в одну секунду, он может быть кем угодно. Но целостность семьи нам в России нельзя нарушать. Наоборот, надо культивировать и приумножать.
«Мои дети воспитанные мной»
Своими сыновьями Иваном (слева) и Виктором (в центре) Добронравов-старший смело может гордиться. Фото: соцсети
- Вы очень много и работали, и работаете. Как у вас хватало времени на воспитание сыновей? И в чем это воспитание заключалось?
- Дети все равно были с нами. Конечно, основные тяготы воспитания легли на жену. В то время, когда я работал, все было на ней. Но я все равно старался между репетициями, между спектаклями и общаться, и помогать. Не знаю, получилось у меня или нет, это надо у детей спрашивать. Но я старался.
Но все равно то, что мы знаем и умеем, все это передано бабушками, как говорят ученые. Даже не дедушками. Дедушки как-то то на войне, то на работе, то еще где-то. И все эти тяготы… Да нет, не тяготы, почетная обязанность передать все, что было до тебя, все байки, приговорки, отношение к еде, к готовке, к сохранению семейного очага, - все это, конечно, ложилось на бабушек.
- У вас так же было?
- Да. Мы не исключение. Я бабушку застал только одну, я же поздний ребенок в семье был. А в моей семье мои дети воспитаны не мной. Они воспитаны женой в большей степени. Конечно, да, я мужчина, они берут с меня пример, я стараюсь быть примером для них. Как-то, наверное, я на них тоже повлиял. Но я подчеркиваю, что все тяготы легли на жену. Надо ей поклониться в пояс за то, что у нас такая крепкая хорошая семья. Это в большей степени ее заслуга, ее нежности.
«Все делалосьс большой любовью»
Сериал «Сваты» стал образцом хорошего семейного фильма. Фото: канал «Россия 1»
- Сериал «Сваты» - очень простая история. При этом она произвела невероятный эффект на несколько поколений. Почему это так произошло? В чем секрет?
- Я секрета не знаю. Мне кажется, что при создании этого фильма было так много любви, что это просто не могло не сработать. Много любви было и вне кадра, и в кадре. И между кадрами, и на отдыхе, и где угодно и это перевалило через экран. К тому же это было великолепно написано, великолепно снято, с любовью, с уважением.
Когда мы только собирались, у нас были первые читки, режиссер, продюсер, автор сценария Андрей Яковлев сказал: «Ребята, если бы у нас получилось снять фильм, который хотя бы краешком будет напоминать «Любовь и голуби», я был бы счастлив». И вот с этим позитивом, наверное, мы в эту работу влились. И вот она получилась, если получилась. А я надеюсь, что получилась.
Есть очень много людей, особенно за границей, для которых наши «Сваты» являются каким-то окошком туда, в нашу романтику советскую, в наш быт семейный, в наш юмор потрясающий, легкий, в отношения внуков, детей, бабушек и дедушек, друзей. Все так здорово разобрано, все так хорошо, правильно.
- Про восьмой сезон что-то понятно?
- Нет пока. Мы молимся, хотим. Но как Господь управит, так и будет.
- Вы снимаетесь во многих фильмах. С возрастом не появилось усталости от профессии?
- Конечно, физическая усталость есть. Все-таки седьмой десяток пошел, у меня порядка двадцати спектаклей в месяц, плюс съемки. Но что делать, это же часть нашей профессии. Чем меня на дольше хватит, тем я буду счастливее.
- Кайфа больше от этого, чем усталости?
- Конечно, иначе я бы не занимался этим, если бы было меньше кайфа. Но я пытаюсь как-то это все ограничить. И жена просит. Уже надо бы побольше быть дома. Но страна большая, и людей, которые хотят увидеть спектакль, встретиться, - очень много. И это обратная сторона медали. Пытаюсь сократить, но пока не получается. А там дальше посмотрим.