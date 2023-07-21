Участница «Дома-2» Настя Голд: «Меня не пугают прошлые истории Ильи Яббарова, я уверена, он будет хорошим отцом нашего ребенка»

— Муж меня очень долго уговаривал. Он приезжал в гости сюда, чувствовал, что это родное место, и он здесь как рыба в воде, ему здесь всегда комфортно. Я считала, что нам не нужно возвращаться, были свои страхи.

Я переживала, что мы потеряем здесь семью. Были примеры перед моими глазами, когда люди возвращались полноценной семьей на проект, а здесь расходились и уходили по одиночке. А я очень сильно боюсь потерять своего мужа… Провокации, скандалы, боялась, что муж растворится в коллективе и забудет про меня.

— И как же ты решилась прийти?

— Ради мужа я согласилась. Я видела, что он горит, понимала, что ему не хватает этого общения, публичности, реализации себя. Это именно отдушина.

Я пришла ради Ильи и не пожалела. Да, у нас были моменты, когда я почувствовала, что его теряю в коллективе. То, чего я боялась, немного произошло. Но я вовремя расставила границы, все ему объяснила сразу, а не потом, чтобы как бочка взорваться… Илья меня услышал, исправил ситуацию. Сейчас я живу на проекте в кайф.

— Какую цель ставите на проекте?

— Просто жить и наслаждаться. Нет цели дополнительной медийности, пиара. Просто живу свою жизнь рядом с мужем.

«Раньше проект был нужен нам, теперь мы — ему»

— Задевают ли вас с Ильей высказывания в Сети о том, что на проект возвращаются неудачники, которые не смогли ничего добиться за Периметром? Ведь о вас тоже так говорят.

— Никогда не задевало и не будет задевать, потому что я совершенно другого мнения. Я считаю, что возвращаются люди, благодарные проекту, те, кто здесь сделал свое имя. Когда-то «Дом-2» был нужен нам, а в какой-то момент мы стали нужны ему — сильные участники, которые могут дать какую-то жизнь проекту. Мотивировать новичков, показывать свою реальную жизнь, какие мы есть здесь и сейчас, а не выдуманную историю. Возвращение на проект — это не слабость, а сила.

— В чем главное отличие лично для тебя «Дома-2», который выходил на ТНТ, от того проекта, в котором ты сейчас принимаешь участие? Какой формат ближе тебе — прежний или нынешний?

— Это два разных формата, я почувствовала это на себе. На ТНТ, буду откровенно, все было очень жестко, накалено для меня. У меня всегда были истерики, я везде ждала подвоха. Мне было сложно. Но в то же время, благодаря ТНТ, меня узнали. Это масштабно было.

Здесь все намного лайтовей, спокойней, мне хорошо здесь. Тогда и я была юная, зеленая, каждая провокация — в штыки. И наша пара была не очень сильной. Я боялась, что из-за провокаций мы расстанемся. Сейчас я уверена в муже, в себе, в нашей семье. Я понимаю, что никакая провокация нас не разведет, не рассорит. Я выросла. Но мой рост начался на ТНТ. Сюда я пришла уже личностью.

«Алена Рапунцель — яркая красивая девчонка. Но при чем здесь я?»

— Перед финалом «Человека года» ты сменила имидж и буквально «напросилась» на новые сравнения с Аленой Рапунцель и обвинения в подражании ей. Обидно тебе читать о себе подобные комментарии?