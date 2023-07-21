Участница «Дома-2» Настя Голд: «Меня не пугают прошлые истории Ильи Яббарова, я уверена, он будет хорошим отцом нашего ребенка»

Анастасия Голд и Илья Яббаров не так давно вновь стали участниками «Дома-2». О том, как Илья уговорил ее вернуться на телестройку и намерены ли они с Яббаровым обзаводиться наследниками под камерами, Настя Голд рассказала в беседе с Teleprogramma.pro. Но начался разговор с обсуждения обидного поражения Анастасии Голд в конкурсе «Человек года». Настя уступила всего один бал победительнице Либерж Кпадону.
— Настя, обидно ли было проиграть в финале «Человека года» Либерж? Ты была настроена на победу, как многие считали.
— Обидно. Я была настроена на победу, я внутренне ощущала, что этот год — мой. Я же и раньше участвовала в конкурсах «Человек года», но таких эмоций не было. Я была обязана забрать победу, и разница в один подтверждает, что я была достойнейшая из достойнейших. Да, я расстроилась немного в душе. Переживала. Но я сама себе дала установку, что я порадуюсь за каждого, кто победит, неважно, кто это будет.
И так и произошло. Я увидела разницу в один голос, сначала обрадовалась, потом огорчилась. Но в любом случае, это крутой опыт. Я собой горжусь, я выложилась по максимуму. Жюри оценило меня по достоинству. Правда, второе место — это далеко не плохое место. Но следующий год будет точно мой!
«На «Дом-2» пришла ради Ильи»
— Почему вы с Ильей решили вернуться на проект? Вы вместе приняли решение или Илья тебя уговорил?
Настя Голд и Илья Яббаров. Фото: соцсети
— Муж меня очень долго уговаривал. Он приезжал в гости сюда, чувствовал, что это родное место, и он здесь как рыба в воде, ему здесь всегда комфортно. Я считала, что нам не нужно возвращаться, были свои страхи.
Я переживала, что мы потеряем здесь семью. Были примеры перед моими глазами, когда люди возвращались полноценной семьей на проект, а здесь расходились и уходили по одиночке. А я очень сильно боюсь потерять своего мужа… Провокации, скандалы, боялась, что муж растворится в коллективе и забудет про меня.
— И как же ты решилась прийти?
— Ради мужа я согласилась. Я видела, что он горит, понимала, что ему не хватает этого общения, публичности, реализации себя. Это именно отдушина.
Я пришла ради Ильи и не пожалела. Да, у нас были моменты, когда я почувствовала, что его теряю в коллективе. То, чего я боялась, немного произошло. Но я вовремя расставила границы, все ему объяснила сразу, а не потом, чтобы как бочка взорваться… Илья меня услышал, исправил ситуацию. Сейчас я живу на проекте в кайф.
— Какую цель ставите на проекте?
— Просто жить и наслаждаться. Нет цели дополнительной медийности, пиара. Просто живу свою жизнь рядом с мужем.
«Раньше проект был нужен нам, теперь мы — ему»
— Задевают ли вас с Ильей высказывания в Сети о том, что на проект возвращаются неудачники, которые не смогли ничего добиться за Периметром? Ведь о вас тоже так говорят.
— Никогда не задевало и не будет задевать, потому что я совершенно другого мнения. Я считаю, что возвращаются люди, благодарные проекту, те, кто здесь сделал свое имя. Когда-то «Дом-2» был нужен нам, а в какой-то момент мы стали нужны ему — сильные участники, которые могут дать какую-то жизнь проекту. Мотивировать новичков, показывать свою реальную жизнь, какие мы есть здесь и сейчас, а не выдуманную историю. Возвращение на проект — это не слабость, а сила.
— В чем главное отличие лично для тебя «Дома-2», который выходил на ТНТ, от того проекта, в котором ты сейчас принимаешь участие? Какой формат ближе тебе — прежний или нынешний?
— Это два разных формата, я почувствовала это на себе. На ТНТ, буду откровенно, все было очень жестко, накалено для меня. У меня всегда были истерики, я везде ждала подвоха. Мне было сложно. Но в то же время, благодаря ТНТ, меня узнали. Это масштабно было.
Здесь все намного лайтовей, спокойней, мне хорошо здесь. Тогда и я была юная, зеленая, каждая провокация — в штыки. И наша пара была не очень сильной. Я боялась, что из-за провокаций мы расстанемся. Сейчас я уверена в муже, в себе, в нашей семье. Я понимаю, что никакая провокация нас не разведет, не рассорит. Я выросла. Но мой рост начался на ТНТ. Сюда я пришла уже личностью.
«Алена Рапунцель — яркая красивая девчонка. Но при чем здесь я?»
— Перед финалом «Человека года» ты сменила имидж и буквально «напросилась» на новые сравнения с Аленой Рапунцель и обвинения в подражании ей. Обидно тебе читать о себе подобные комментарии?
Новый имидж Анастасии Голд. Фото: соцсети
— Уже нет. Раньше меня задевали такие комментарии, если честно. Нас постоянно с ней сравнивают. Я этого не понимала. Я живу своей жизнью. Я такая, какая есть, почему же меня сравнивают? Я проанализировала и поняла, Алена — бывшая Ильи, яркая девчонка, их многое связывает. У нее есть свои фанаты, которые могут меня не любить.
И наоборот. Это нормально. Но это я поняла только с возрастом. Реагировать на каждое мнение — это глупо. Меня это не обижает и не задевает. Я считаю Аленку красивой девчонкой, у нее своя жизнь, у меня — своя. А имидж все меняют, таких причесок у кого только не было. Говорить, что мы все друг под друга косим? Странно.
— Какие отношения у вас с Аленой сейчас? Ты намерена подталкивать Илью к общению с сыном Богданом или считаешь, что тебе не стоит вмешиваться?
— Я считаю, что я не должна лезть и что-либо делать. Были уже ситуации, когда я их мирила, кричала: ребят, ну очнитесь. Но это бесполезно, пока они сами не захотят. Я уверена, что наступит момент, когда мы все начнем нормально общаться. Но когда? Не знаю. Ну нет у них коннекта. Вот они общаются нормально, потом расходятся. Возможно, они не проработали прошлые обиды. Я к Алене очень хорошо отношусь, уважительно. Не избегаю. Если она позвонит, напишет, я буду ей рада.
Настя Голд и Илья Яббаров с Аленой Рапунцель, сыном Алены Богданом, Майей Донцовой и Лешей Купиным. Фото: соцсети
«Ребенок будет, но на проекте или нет — не знаю»
— Какие планы у вас с Ильей на дальнейшую жизнь? Будете ли вы обзаводиться детьми, пока находитесь под камерами?
— Это самый главный вопрос, на самом деле. Для меня это острая тема. Я подхожу к тому, что скоро решусь на ребенка. Но как скоро, пока не понимаю.
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— А что пугает? Самый главный страх связан с твоим прошлым или с прошлым Ильи?
— Меня не пугают прошлые истории Ильи. Мужчина с каждой женщиной ведет себя абсолютно по-разному. И дело не в женщине, а в том, как мужчина к этой женщине относится. За эти четыре года я почувствовала, что я для него — особенная женщина. Он меня очень любит и боится потерять. В Илье я уверена, он будет хорошим отцом наших детей.
Меня пугают мои истории, психологические травмы из моего детства. Я не скрываю. Моя мама в 22 года, молодая девчонка, осталась одна с двумя детьми, мне было два года, сестре два месяца. По мере того, как я росла, я видела, как маме тяжело. Она сама все тянула, помощи ни от кого не было. Много работала, старалась нас накормить, обуть, одеть. На мне это отразилось очень сильно.
Плюс у нас с Ильей еще не было финансовой стабильности. Мы только начинаем вставать на ноги. Я могу смело сказать, что только сейчас мы начинаем жить. До этого были проблемы и финансового плана тоже. Было не до мыслей о детях. А для меня очень важно, чтобы ребенок ни в чем не нуждался.
С Ильей у нас все хорошо, но я должна ребенка захотеть сама, прийти и сказать: я готова. И тогда мы забеременеем. Но на проекте или уже за Периметром, не знаю. Но ребенок будет. Я хочу от Ильи детей.
«Дом-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».