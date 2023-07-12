Стас Пьеха: «Сейчас прохожу лечение и реабилитацию музыкой»

Этим летом 42-летний Стас Пьеха напугал и близких, и поклонников. Популярного автора и исполнителя госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас Стас Пьеха продолжает лечение дома и уже работает: 14 июля у него премьера песни «До утра». Первое интервью после выписки музыкант дал «Телепрограмме».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
- Стас, с выпиской вас из больницы! Как же вы туда попали? Что заставило вызвать скорую?
- В больницу я попал из собственной квартиры после концерта. У меня несколько дней была слабость и боли в области сердца. Вызвал скорую, предварительный диагноз поставили - либо инфаркт, либо какая-нибудь ишемия. Поступил я в Боткинскую больницу, врачам которой очень благодарен за профессионализм. Там впервые в жизни я побывал в кардиореанимации, прошел необходимые обследования.
Выяснили, что инфаркта не было, но был ишемический приступ, обнаружили некие аномалии в сердечной мышце. Сказали, что надо лечить комплексно нервную систему, так как она запускает разные сложные процессы. Сейчас прохожу лечение.
- У многих проблемы с сердцем возникли после ковида. С чем врачи связали ваши проблемы со здоровьем? Писали, что это у вас не первый раз - это правда?
- Это связано с ослаблением организма, его истощением, изношенностью, усталостью. И да - с постковидным синдромом. Сумма этих факторов стала причиной моей госпитализации.
- Какой образ жизни прописали вам врачи? Что меняете в режиме?
- Мне прописали небольшой отдых, рекомендовали не нагружать себя спортом, стараться выровнять биоритмы сна и бодрствования, восстановить гормональную, нервную систему, чтобы не было дополнительной нагрузки на мышцы, лишних спазмов и так далее. Поэтому прохожу терапию и пока воздерживаюсь от полноценных занятий спортом.
«За меня все волновались»
Фото: личный архив
- 14 июля у вас выходит новая песня «До утра». Вы ее сочиняли и записывали весной, а после выписки из больницы доделали трек. Реабилитация музыкой, получается?
- Да, музыка - это хороший способ отвлечься, порадоваться, получить положительные эмоции. У меня было понимание, какой должна быть песня, еще до попадания в больницу. Озарение не пришло ко мне, когда я был там. На студию я приехал, когда восстановился. Допел, докрутил, довел до ума какие-то вещи вместе с аранжировщиком, с которым работаю давно. Считаю, что получилась очень крутая, легкая, летняя песня, при этом все-таки со смыслом.
«До утра» - это о том, что не существует черного и белого в отношениях, что они претерпевают огромное количество разных противоречивых стадий и что одновременно можно и любить, и потерять страсть, желание. Песня ни в коем случае не оправдывает измены и распущенное поведение. Бывает, что человек хочет новизны, отправляется в авантюру и при этом все равно ищет ту единственную, которую любит. А еще эта песня про выбор - каждый волен делать его сам и нести ответственность за последствия, которые непременно потом будут.
- «До утра не спится - догорит закат» - строчка из этой песни. Это ваше лучшее время суток для творчества?
- Врачи сказали, что надо заканчивать с таким творчеством. Хотя, чего греха таить, много песен, да и не только песен, было написано и придумано в это время - ночью или под утро. Доктора говорят, что надо переходить на дневное творчество. Дневное, трезвое, взрослое творчество.
- Психологи считают, что после потрясений у человека и вдохновение ярче, и кураж появляется, новая энергия... Почувствовали?
- Нет, не почувствовал. Зато почувствовал, что мне хочется не болеть и жить как можно дольше. Главная моя задача и мотивация сейчас - быть максимально здоровым, настолько, насколько я смогу. Важно заниматься здоровьем и не гнать по пустякам.
- Какой планируете провести оставшуюся вторую половину лета? Чего будет больше - отдыха или выступлений? Или пока врачи приказали поменьше работать?
- Никто ничего не приказывал, но рекомендации дали: хороший сон, отдых, восстановление и так далее. Думаю, что таким размеренным, в балансе будет все мое лето. К осени готовим новый материал: песня готова на 80%, это будет прекрасный дуэт с потрясающей певицей. Постараюсь визуализировать летнюю песню. Продолжу заниматься и творчеством, и наркологией
(у Стаса Пьехи наркологическая клиника, также он ведет работу по профилактике наркомании. - Авт.). У нас лучшая, на мой взгляд, клиника в стране, которая незаслуженно находится не на первом месте в разного рода рейтингах.
- Кто из близких переволновался больше всех, пока вы были в больнице?
Стас с бабушкой Эдитой Пьехой и мамой Илоной Броневицкой. 2013 год. Концерт в БКЗ «Октябрьский» к 75-летию Эдиты Пьехи. Фото: Persona Stars
- Как-то все в равных пропорциях за меня волновались. Постоянно был на связи с мамой и сестрой - это мои самые близкие на сегодняшний день люди. Звонили и писали огромное количество людей, я даже был не в состоянии ответить всем. Кто-то на меня обиделся: у нас запускались рабочие процессы перед моим попаданием в больницу, и кто-то посчитал, что я филоню.
И это в тот момент, когда я лежал и думал, что умираю. Я считаю, что это несправедливо. Было много всего: кто-то вскрылся как хороший, заботливый человек, кто-то вернулся в мою жизнь, а от кого-то я избавился, перестал общаться.
«Мечта - это горы»
- Как ваш сын Петя окончил второй класс? Как проводит каникулы?
- Петя отлично окончил второй класс: на одни пятерки. Я, кстати, в его возрасте тоже был отличником, проблемы начались позже (смеется). С сыном мы не так часто видимся (мальчик живет с мамой в Санкт-Петербурге, а папа его навещает. - Авт.). При встрече в основном безобразничаем - боремся, прыгаем, играем в какие-то игры, сочиняем смешные песенки, стишки. Это больше веселый досуг, чем разговоры по душам. Да и не тот у Пети возраст, чтобы долго и душевно говорить.
- Вы часто участвуете в телепроектах как член жюри. Этим летом вы были в шоу «Ты супер 60+». Наверняка ваша бабушка смотрит это шоу - его любит старшее поколение. Обсуждаете с Эдитой Станиславовной ваши телеэфиры по телефону? Увидитесь летом?
- Эдита звонила два раза после выпусков, мы с ней обсуждали шоу. Она очень хвалила меня за интеллигентность, очень позитивно отзывалась об увиденном. Планирую доехать до Питера: нужно и у бабушки побывать, и с сыном повидаться - решить кое-что по его спортивным занятиям, есть еще ряд небольших дел.
Музыкант с сыном Петей. Фото: личный архив
- Артисты, наверное, редко сами ходят на концерты. На чьих выступлениях вы были недавно?
- На концертах не был давно... Были планы сходить этим летом на Агутина, но не уверен, что получится. Последний полноценный концерт, на котором я был, группы «Кино»: очень ностальгический, теплый, хорошо сделанный, здорово сыгранный.
- Сейчас очень много кинопремьер, в том числе на онлайн-платформах. Какой фильм или сериал произвел на вас сильное впечатление и вы рекомендовали бы его посмотреть...
- Я посмотрел за несколько дней два фильма и оба мог бы порекомендовать. Один - «История моей жены»: шикарный фильм, который оставляет недосказанность и открывает очень много каких-то важных вещей, дарит новый опыт, понимание. Второй фильм - «Банши Инишерина»: у него было 9 номинаций на «Оскар».
Фильм очень сюрреалистичный, наполненный черным юмором, мрачной реальностью ирландского острова, очень живописного, где происходят странные события. Этот фильм у меня вызвал сложные эмоции, а в конце истерический смех. Сериалов не смотрел давно.
- «Лето - это маленькая жизнь» - крылатая фраза из песни Олега Митяева. Есть у вас именно летняя мечта, которую хотелось бы осуществить - поход с палаткой, например?
- Мечта - это горы. Сначала хочется несколько дней просто поваляться, отдохнуть… Иногда выходить с чайком на красивую веранду, побывать на массажах, в легкой бане без перегрева, отдохнуть так дней 5 - 7. А когда наберется энергия - пойти в горы. Потрясающие горы Кавказа вводят меня в медитативное состояние. Хотелось бы чего-то такого...
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Ленинграде. Окончил эстрадно-джазовое отделение Музыкального училища им. Гнесиных. В 2004 году вошел в тройку победителей телепроекта «Фабрика звезд-4». Музыкант выпустил три студийных альбома, два сборника стихов. Владелец наркологической клиники. Не женат, воспитывает 9-летнего сына Петра.