Стас Пьеха: «Сейчас прохожу лечение и реабилитацию музыкой»

Этим летом 42-летний Стас Пьеха напугал и близких, и поклонников. Популярного автора и исполнителя госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас Стас Пьеха продолжает лечение дома и уже работает: 14 июля у него премьера песни «До утра». Первое интервью после выписки музыкант дал «Телепрограмме».

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- Стас, с выпиской вас из больницы! Как же вы туда попали? Что заставило вызвать скорую?

- В больницу я попал из собственной квартиры после концерта. У меня несколько дней была слабость и боли в области сердца. Вызвал скорую, предварительный диагноз поставили - либо инфаркт, либо какая-нибудь ишемия. Поступил я в Боткинскую больницу, врачам которой очень благодарен за профессионализм. Там впервые в жизни я побывал в кардиореанимации, прошел необходимые обследования.

Выяснили, что инфаркта не было, но был ишемический приступ, обнаружили некие аномалии в сердечной мышце. Сказали, что надо лечить комплексно нервную систему, так как она запускает разные сложные процессы. Сейчас прохожу лечение.

- У многих проблемы с сердцем возникли после ковида. С чем врачи связали ваши проблемы со здоровьем? Писали, что это у вас не первый раз - это правда?

- Это связано с ослаблением организма, его истощением, изношенностью, усталостью. И да - с постковидным синдромом. Сумма этих факторов стала причиной моей госпитализации.

- Какой образ жизни прописали вам врачи? Что меняете в режиме?

- Мне прописали небольшой отдых, рекомендовали не нагружать себя спортом, стараться выровнять биоритмы сна и бодрствования, восстановить гормональную, нервную систему, чтобы не было дополнительной нагрузки на мышцы, лишних спазмов и так далее. Поэтому прохожу терапию и пока воздерживаюсь от полноценных занятий спортом.

«За меня все волновались»