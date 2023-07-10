«Я ждала, когда он придет в бассейн»: Катя Лель влюбилась в аниматора в Турции

Певица Катя Лель признается, что еще со школьных времен пользовалась популярностью у противоположного пола. Но вот лишнего себе не позволяла.
Об этом она рассказала журналистам во время Московского Выпускного, организованного Комплексом социального развития Москвы при поддержке канала Муз-ТВ.
«Эмилия с красным дипломом окончила музыкальную школу!»
- Катя, вы помните свой собственный выпускной вечер?
- Это было очень волнительно, жизнеутверждающе. Да и вообще в том возрасте большую роль играют эмоции. Когда, например, на тебя кто-то не посмотрел, то ты безумно расстраиваешься.
Поначалу кажется, что это конец света. Это потом понимаешь: «Ну, подумаешь, да»…
Поэтому я всегда говорю своей дочери, которой сейчас пятнадцатый год: «Ну что ты переживаешь, не думай ни о чем, просто живи и будь собой, наслаждайся каждым мигом этой жизни».
Катя Лель. Фото: Global Look Press
- Ваша дочь ведь тоже занимается музыкой…
- Да. Эмилия с красным дипломом окончила музыкальную школу им. Кабалевского. И я этим очень горжусь.
- Как, на ваш взгляд, привить молодым людям вкус к учебе?
- Если вы хотите быть целостными, самодостаточными, интеллектуально развитыми, то надо учиться, а иначе не будете интересны этому миру. Это и нужно понять молодежи.
«Однажды в Турции мне нравился очень симпатичный аниматор!»
- Была ли у вас в школе первая любовь?
- Мне нравился мальчик-футболист по имени Гена. Очень красивый пацан! Я всегда любила спортсменов, потому что они были очень классными, спортивными, очень модными. И меня всегда любили мальчишки в классе, доверяли свои тайны, носили портфели.
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- Сейчас лето. Как вы относитесь к курортным романам?
- Хорошо. Если ты свободен, то почему нет. Но когда ты семейный человек, то ты не можешь себе этого позволить, да и не надо.
Я помню, что однажды в Турции мне нравился очень симпатичный аниматор. И он был очень хорош собой, красиво сложен. Помню, как ждала, когда он придет в бассейн, чтобы начать тренировку.
Катя Лель на Московском выпускном. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
- Тиндер сейчас ушел из России. Где бы вы посоветовали молодежи знакомиться?
- Я не знаю. Это надо спросить у молодежи. Я в этом не сильна (Смеется).
- Говорят, что с парком Горького, где проходил Московский Выпускной, вас связывают особые воспоминания…
- Да. Я благодарю это место за то, что встретилась там со Львом Лещенко. (В 1994 году здесь проходил конкурс «Музыкальный старт- 1994, где участвовала певица. Там она и познакомилась со Львом Валерьяновичем – прим. ред).
Хорошо, что я не стушевалась к нему подойти и сказать: «А это правда, что у вас есть центр молодых талантов?».
А если бы я к нему не подошла и не отдала бы кассету со своими песнями, то ничего бы в моей жизни не было. Поэтому я хочу пожелать молодым и талантливым, а каждый человек талантлив по-своему, обязательно идти к своей мечте, не сдаваться и бесконечно верить в себя.