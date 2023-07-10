«Я ждала, когда он придет в бассейн»: Катя Лель влюбилась в аниматора в Турции

Певица Катя Лель признается, что еще со школьных времен пользовалась популярностью у противоположного пола. Но вот лишнего себе не позволяла.

Об этом она рассказала журналистам во время Московского Выпускного, организованного Комплексом социального развития Москвы при поддержке канала Муз-ТВ.

«Эмилия с красным дипломом окончила музыкальную школу!»

- Катя, вы помните свой собственный выпускной вечер?

- Это было очень волнительно, жизнеутверждающе. Да и вообще в том возрасте большую роль играют эмоции. Когда, например, на тебя кто-то не посмотрел, то ты безумно расстраиваешься.

Поначалу кажется, что это конец света. Это потом понимаешь: «Ну, подумаешь, да»…

Поэтому я всегда говорю своей дочери, которой сейчас пятнадцатый год: «Ну что ты переживаешь, не думай ни о чем, просто живи и будь собой, наслаждайся каждым мигом этой жизни».