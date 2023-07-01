Владимир Пресняков вспомнил, как лишился выпускного в школе, а Катя Лель — о своей самой первой любви

На публике Пресняков предстал в одиночестве. Он исполнил свои хиты. А потом артист предался воспоминаниям. Он признался, что был лишен выпускного.

«После 8 класса ушел. И вот здесь возможность прочувствовать эмоции которые тогда не испытал. Естественно, я жалел, что е было выпускного. После 8 класса я перешел в училище, а из училища я пришел работать в ресторан», – поделился Владимир.

Теперь у него растут сыновья Артемий и Иван. Старший окончил первый класс. По словам артиста, он растет очень хулиганистым.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».