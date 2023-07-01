Владимир Пресняков вспомнил, как лишился выпускного в школе, а Катя Лель — о своей самой первой любви

В субботу, 1 июля, в Москве прошли гуляния в честь выпускного. А в Парке Горького состоялся «Московский выпускной 2023», на котором собрались знаменитости. Для учеников, которые окончили школу, выступили рэпер ST, группа «#2Маши», а также другие селебрити. Прилетел из Испании даже Владимир Пресняков, прервав свой семейный отпуск с Натальей Подольской.
На публике Пресняков предстал в одиночестве. Он исполнил свои хиты. А потом артист предался воспоминаниям. Он признался, что был лишен выпускного.
«После 8 класса ушел. И вот здесь возможность прочувствовать эмоции которые тогда не испытал. Естественно, я жалел, что е было выпускного. После 8 класса я перешел в училище, а из училища я пришел работать в ресторан», – поделился Владимир.
Теперь у него растут сыновья Артемий и Иван. Старший окончил первый класс. По словам артиста, он растет очень хулиганистым.
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Также выступила Катя Лель. Она тоже с теплотой вспоминает школьные годы. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro певица рассказала о своей первой любви, который оказался красивым футболистом.
«Это был мальчик — футболист. Я всегда любила спортсменов, потому что они были очень классными, спортивными, очень модными. Меня всегда любили мальчишки в классе, доверяли свои тайны, носили портфели. Мне нравился футболист, а звали его Гена. Очень красивый пацан!» – поделилась с улыбкой звезда.
Добавим, что на мероприятии собралось много людей. «Московский выпускной 2023» был организован Комплексом социального развития Москвы при поддержке канала Муз-ТВ.