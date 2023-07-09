Михаил Евланов: «Дети - это не цветы, это кусты с шипами»

Этот харизматичный актер запоминается всегда, даже если играет негодяев и роль его не такая уж и магистральная («9 рота», «Брестская крепость», «Однажды в Ростове», «Обитель»). Артист всегда точен, обаятелен и исключает любую фальшь.

Таким он предстал перед зрителями и в новом сезоне сериала «Все как у людей», уже стартовавшем на канале «Россия 1»: его сыщик Максим Парфенов вроде как и дружит с главным героем, коллегой Олегом Вебером (Дмитрий Ульянов), но не может совладать с чувствами к его возлюбленной Кире Ардовой (Ольга Ломоносова).

Михаил рассказал, как эту любовную коллизию вывел в шекспировское измерение, и объяснил, почему с теплотой вспоминает девяностые.

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«Без моего героя было бы скучно и пресно»

- Михаил, как раскрывается характер вашего героя в продолжении сериала «Все как у людей»? Каким вы видите следователя Парфенова?

- Я никогда не играю характеры, потому как не очень умею это делать. Видимо, я сам характерный артист и человек тоже. Мне всегда интересно понять, почему человек (герой) совершает тот или иной поступок, действует так или иначе. С чего вдруг? Причина, нулевая точка... Начало разбега к дальнейшим действиям.

- Откуда тогда начинается разбег героя?

- Это персонаж, которого никто не замечает. Но ему хочется, чтобы заметили. И дружить хочет, и любить, но в итоге оказывается эдаким Яго из «Отелло»: искренне любит друга, но без Дездемоны стопроцентно сходит с ума, понимаете? Такой вот получился коллаж. Я особенно сильно не ковыряюсь в этом, если честно. Делаю так, как получается, а получается у меня классно!