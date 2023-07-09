Михаил Евланов: «Дети - это не цветы, это кусты с шипами»

Этот харизматичный актер запоминается всегда, даже если играет негодяев и роль его не такая уж и магистральная («9 рота», «Брестская крепость», «Однажды в Ростове», «Обитель»). Артист всегда точен, обаятелен и исключает любую фальшь.
Таким он предстал перед зрителями и в новом сезоне сериала «Все как у людей», уже стартовавшем на канале «Россия 1»: его сыщик Максим Парфенов вроде как и дружит с главным героем, коллегой Олегом Вебером (Дмитрий Ульянов), но не может совладать с чувствами к его возлюбленной Кире Ардовой (Ольга Ломоносова).
Михаил рассказал, как эту любовную коллизию вывел в шекспировское измерение, и объяснил, почему с теплотой вспоминает девяностые.
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«Без моего героя было бы скучно и пресно»
- Михаил, как раскрывается характер вашего героя в продолжении сериала «Все как у людей»? Каким вы видите следователя Парфенова?
- Я никогда не играю характеры, потому как не очень умею это делать. Видимо, я сам характерный артист и человек тоже. Мне всегда интересно понять, почему человек (герой) совершает тот или иной поступок, действует так или иначе. С чего вдруг? Причина, нулевая точка... Начало разбега к дальнейшим действиям.
- Откуда тогда начинается разбег героя?
- Это персонаж, которого никто не замечает. Но ему хочется, чтобы заметили. И дружить хочет, и любить, но в итоге оказывается эдаким Яго из «Отелло»: искренне любит друга, но без Дездемоны стопроцентно сходит с ума, понимаете? Такой вот получился коллаж. Я особенно сильно не ковыряюсь в этом, если честно. Делаю так, как получается, а получается у меня классно!
В сериале «Все как у людей» персонаж Евланова влюблен в девушку своего друга. Фото: кадр из фильма
- Скромно. И объективно.
- Да, и вы знаете, мне кажется, что вообще-то Парфенов и есть главный персонаж. Несмотря на то что у меня гораздо меньше экранного времени, чем у партнеров. Потому что именно этот персонаж и есть двигатель отношений Киры и Олега.
Ведь не было бы Парфенова, все было бы пресно, скучно и неинтересно. Именно мой герой обеспечивает ревность, задает вектор движения отношений. Если б он не мстил, не злился, не было бы конфликта, напряжения. Все было бы как у людей.
- А что может разозлить лично вас? Бывает, что можете вспылить?
- Из себя меня может вывести человеческая тупость. Жестокость. И разгильдяйство, скажем без мата.
- Как думаете, что важнее - быть хорошим артистом или хорошим человеком?
- Я отвечу словами Фаины Георгиевны Раневской: хороший артист - это хороший человек.
От сантехника до пекаря
- Другой ваш премьерный проект, сериал «Кино про бандитов», посвящен криминальной эпохе девяностых. Как вы сейчас относитесь к тому времени?
В «Обитаемом острове» актер сыграл роль жестокого и бескомпромиссного ротмистра Чачу. Фото: кадр из фильма
- Это классный период. Потому что это был период моего взросления - первой любви, поступлений в институт, расставаний. Не бывает плохих времен. Есть промежутки молодости. Кто-то говорит, что это были страшные и тяжелые годы, а для меня они пришлись на молодость.
Те, кто ездил на БАМ в середине прошлого века, тоже вспоминают те времена с теплом, потому что они тогда были молодыми. И поэтому все было прекрасно. Хотя времена очень сложные. Так что все зависит не от периода истории, а от состояния души. Девяностые были отличной «проверкой на вшивость». И неплохой закалкой. Времена не выбирают - в них живут и умирают.
- А уехать тогда из страны не хотелось? Многие искали счастья за границей.
- Не бывает счастливых стран. Если нет счастья там, где ты живешь, ты его нигде не найдешь. Это вопрос к самому себе. Хочешь ли ты быть счастливым, радостным и нужным? Счастье - это возможность бескорыстно творить добрые дела, полезные людям.
- Еще в одном проекте, «Самогон», вы сыграли охотника-одиночку, что ловит зверя самостоятельно, без собак и чьей-либо помощи. Сами как к охоте относитесь?
Прабабушка говорила о внуке: «Вот Мишка - артист!». И оказалась права. Фото: личный архив
- В том проекте при создании образа перед глазами почему-то стоял герой Анатолия Папанова комбриг Серпилин из фильма «Живые и мертвые». Что касается самой охоты, то нет, я не охотник. Не рыбак. Не футбольный фанат. Я созерцатель прекрасного.
А вот грибы собирать люблю! Идешь, никого нет, мошек отгоняешь, грибы находишь, загораешь. Иногда даже речка рядом - можно искупаться. Чудесно.
- Вы переиграли множество персонажей вместе с их профессиями. Ни разу не возникало мысли: почему я не занялся этим делом вместо актерского?
- Не знаю... Вот моя прабабушка, которая видала еще Николая II, глядя на меня, говорила: «Вот Мишка - артист!» Причем специально артистизм я никогда не «излучал». Это или есть, или нет. Тогда никто не обратил внимания на слова прабабушки, а я запомнил. Видимо, разглядела.
В те времена люди говорили мало, но всегда в точку: «пень горелый» или «пень трухлявый», если видели плохого человека. Что касается меня, то, куда бы ни поступал - в мореходку, Суворовское училище, - всегда любил творческую самодеятельность. Я еще думаю: ну как так - хочу стать капитаном, а меня в театральный кружок берут?
Так что мне все это нравилось и всегда доставляло больше удовольствия, нежели учеба. А в зрелые годы осознал, что бегать вокруг да около хватит - и сантехником я к тому времени успел поработать, и охранником, и пекарем, и менеджером, и укладчиком, и курьером, и разнорабочим на кладбище, - и поступил на курс Григория Михайловича Козлова в Академию театрального искусства. В нашей чудесной работе можно все профессии объять.
- А музыка? Вот вы же записали несколько треков с рок-группой «Свободный полет», зачитали стихи.
Неужели сами не хотели петь, как это делают многие ваши коллеги?
- Признаюсь честно, петь не люблю. Это дар божий. Зато очень люблю играть на ударных инструментах. И неплохо умею это делать.
«Дочки могли бы сколотить ОПГ»
- Тогда давайте к актуальному: 2023 год превосходит себя и не перестает удивлять. У вас есть надежное лекарство от стресса и нервов, чтобы не выгореть?
- Есть старый дедовский метод. Если совсем нервы расшатались за день, вечером можно стопочку виски махнуть. Или винца. Но я стараюсь очень редко к этому прибегать, практически никогда. Я человек непьющий, некурящий и радостно на жизнь смотрящий.
- А дети - тоже ваше лекарство? Или, наоборот, общение с ними - это повод лишний раз поработать над собой?
- Нет, дети - это не лекарство. Это не цветы. Это кусты с шипами. Как подстрижешь, так и будут расти.
С сыновьями Михаилом (слева) и Тихоном. Фото: соцсети
. Воспитание детей - труд, постоянные разговоры, объяснение, как делать можно, а как не стоит. Сразу вспоминаю свои разговоры с бабушкой и дедушкой, которые тоже старались объяснять мне про жизнь, а я в это время думал: «Зачем они мне все это говорят? Все равно все сделаю по-своему».
Поэтому стараюсь много не разговаривать, но если уж говорить, то всегда по делу. Главное - донести суть. Чем больше говоришь, тем больше потом закрываются.
- Почему?
- Начинаю пылить, заводиться - я ж человек характерный. Так что надо чаще прислушиваться к ним и радоваться достижениям. Старший сын Мишка окончил художественный, но вдруг пошел учиться на стоматолога. Второй сын Тихон - музыкант, играет на виолончели, учится в Высшей музыкальной школе.
Девочки - Даша, Ева и Рита - в девяностые наверняка бы сколотили ОПГ. Рита занимается боксом, у Евы синий пояс по айкидо, а Дашка разговором вообще может развести кого угодно на раз-два. Уделывает меня так, что только остается улыбаться. Этакая «решала». Кем они будут дальше? Понятия не имею. Пусть занимаются тем, что нравится. Разберутся и без меня.
- Чего вам не хватает для абсолютного счастья?
С женой Татьяной. Фото: Global Look Press
- Думаю, мы все счастливы. Просто кто-то осознает это, а кто-то - нет. Если человек жив и здоров, видит этот мир, море, речку, поле, солнце - уже счастье. Или доброе дело сделал и не ждешь ничего в ответ. Тоже счастье. Сделал - и плыви дальше. Или человек, который рядом с вами - близкий, родственник или нет, неважно, - улыбнулся, это тоже счастье.
Если б каждый жил по такой простой формуле, то в десятки раз счастливее был бы, понимаете? Надо принять себя и не забывать, что есть люди, которые не могут ходить, читать, писать, двигаться... Надо помнить об этом. И желать всем счастья. Вот и весь секрет. Довольно простой.
- «Все как у людей. Продолжение»
- Пн. - чт./21.20